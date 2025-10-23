Medicul Lorelei Nassar: Marginile ascuţite ale dinţilor netrataţi pot provoca ulceraţii care, în prezenţa virusului Papiloma, pot duce la tumori
News.ro, 23 octombrie 2025 21:20
Medicul stomatolog Lorelei Nassar, chirurg specializat în implantologie, atrage atenţia că marginile ascuţite ale dinţilor sparţi sau cariaţi pot provoca ulceraţii care pot duce la tumori, dacă în cavitatea bucală a pacientului există virusul Papiloma, care este responsabil de apariţia unor tipuri de cancer.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
21:30
Baschet: Uros Nikolic, arbitru de Euroligă, a fost arestat în Serbia. El este suspectat că ar avea legături cu o reţea mafiotă # News.ro
Arbitrul de Euroligă Uros Nikolic a fost arestat în Serbia în cadrul unei ample operaţiuni poliţieneşti care viza o grupare criminală organizată. El este suspectat că ar avea legături cu reţeaua numită „Vraarci”, care ar fi implicată în două crime şi trei tentative de omor, relatează L'Equipe.
21:30
Handbal masculin: Dinamo Bucureşti, al şaselea eşec consecutiv în grupa A din Liga Campionilor # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a pierdut şi joi, pe teren propriu, în grupa A din Liga Campionilor, scor 24-28 (12-14), cu formaţia poloneză Industria Kielce, în etapa a VI-a. Este al şaselea eşec consecutiv, iar Dinamo este pe ultimul loc, cu 0 puncte.
21:30
Zelenski speră la o decizie pozitivă a Uniunii Europene în privinţa folosirii activelor ruseşti blocate # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat joi speranţa într-o ”decizie favorabilă” a Uniunii Europene în privinţa folosirii activelor ruseşti blocate pe teritoriul UE, în vederea finanţării unui împrumut în valoare de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei, relatează AFP.
Acum 30 minute
21:20
Medicul Lorelei Nassar: Marginile ascuţite ale dinţilor netrataţi pot provoca ulceraţii care, în prezenţa virusului Papiloma, pot duce la tumori # News.ro
Medicul stomatolog Lorelei Nassar, chirurg specializat în implantologie, atrage atenţia că marginile ascuţite ale dinţilor sparţi sau cariaţi pot provoca ulceraţii care pot duce la tumori, dacă în cavitatea bucală a pacientului există virusul Papiloma, care este responsabil de apariţia unor tipuri de cancer.
21:10
Lorelei Nassar, chirurg implantolog: Eu pot să spun cu mâna pe suflet că în cabinetele stomatologice este foarte puţin sau deloc risc de boală nosocomială # News.ro
Medicul chirurg implantolog Lorelei Nassar afirmă că riscul contaminării cu o infecţie nosocomială într-un cabinet stomatologic este foarte mic sau chiar inexistent. Ea susţine că toate clinicile şi cabinetele stomatologice trec prin controale foarte stricte înainte de a primi avizele.
21:10
Dr. Lorelei Nassar: Acordul pacientului informat este o premisă a construirii unei echipe medic-pacient # News.ro
Acordul pacientului informat este o premisă a construirii unei echipe formate de medic şi pacient, afirmă medicul Lorelei Nassar, chirurg implantolog şi medic stomatolog cu practică în România şi în străinătate.
Acum o oră
21:00
Lorelei Nassar, chirurg implantolog: Există foarte multe prejudecăţi legate de bolile infecţioase, dar există şi foarte multe ascunzişuri # News.ro
Lorelei Nassar, chirurg implantolog, afirmă că în România există încă, în unele cabinete medicale, ”prejudecăţi” legate de pacienţii care suferă de unele boli infecţioase, dar, pe de altă parte, există şi pacienţi care ascund faptul că au astfel de boli. Ea explică faptul că, pentru a preveni orice incident, pentru orice pacient trebui aplicat protocolul care se aplică în cazul bolnavilor infecţioşi.
20:50
Preţurile petrolului au crescut joi cu peste 5%, după sancţiunile SUA împotriva companiilor ruse Rosneft şi Lukoil # News.ro
Preţurile petrolului au crescut joi cu aproximativ 5%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, după ce Statele Unite au impus sancţiuni împotriva giganţilor energetici ruşi Rosneft şi Lukoil, ca reacţie la continuarea războiului din Ucraina, transmite Reuters.
Acum 2 ore
20:40
Bucureşti: Bărbatul filmat când îşi loveşte câinele, urmărit penal / Anchetatorii au stabilit că animalul a fost lovit în mod repetat / Câinele, preluat de ASPA Bucureşti # News.ro
Bărbatul filmat când îşi loveşte câinele ân Sectorul 3 al Capitalei este urmărit penal pentru ”rănirea cu intenţie a animalelor”, după ce anchetatorii au stabilit că animalul a fost lovit în mod repetat. Câinele a fost preluat de ASPA Bucureşti şi este în grija veterinarilor.
20:30
Un fost paraşutist britanic, ”soldatul F”, achitat de două crime şi cinci tentative de crimă în timpul ”Bloody Sunday” din cauza unor probe insuficiente # News.ro
Un tribunal l-a achitat, joi, la Belfast, pe un militar britanic judecat cu privire la două crime şi cinci tentative de crimă în timpul ”Bloody Sunday”, unul dintre cele mai sumbre episoade ale conflictului din Irlanda de Nord, în 1972, relatează AFP.
20:30
Giganţii petrolieri chinezi suspendă achiziţiile de ţiţei rusesc pe mare, după noile sancţiuni americane # News.ro
Principalele companii petroliere de stat din China au suspendat achiziţiile de ţiţei rusesc transportat pe mare, după ce Statele Unite au impus sancţiuni împotriva Rosneft şi Lukoil, cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei, au declarat joi mai multe surse comerciale, citate de CNBC.
20:30
Directorul Termocentrale Constanţa, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat, joi, în propria locuinţă. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz.
20:20
Gheorghe Hagi a anunţat, joi, într-un comunicat, că nu intenţionează să se stabilească în altă ţară. Anunţul vine în contextul în care presa turcă a scris că Hagi ar urma să se stabilească în Turcia.
20:10
Sportivii ruşi şi belaruşi nu vor participa la Jocurile Paralimpice de iarnă de anul viitor, nici măcar ca neutri, a anunţat joi Comitetul Paralimpic Internaţional (IPC), după consultări cu federaţiile internaţionale.
20:00
Florin Manole speră ca, în coaliţie, competiţia pentru Primăria Capitalei să nu se transforme într-un conflict: Sunt pesimist. Mă uit în Consiliul Local Sector 1, unde USR este absolut iraţional, se comportă mai rău decât AUR în Parlament # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, lider al organizaţiei PSD Sector 1, spune că speră ca în coaliţie, competiţia pentru Primăria Capitalei să nu se transforme într-un conflict, el admiţând că este pesimist, pentru că se uită în Consiliul Local Sector 1, unde USR este absolut iraţional şi se comportă mai rău decât AUR în Parlament.
20:00
Peste 50 de conflicte armate au loc în Africa, reprezentând 40% din totalul mondial, deplânge Crucea Roşie # News.ro
În Africa există peste 50 de conflicte active - reprezentând aproximativ 40% dintre ciocnirile armate din lume -, deplânge joi vicepreşedintele Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) Gilles Carbonnier, relatează AFP.
19:50
Giganţii apărării Airbus, Thales şi Leonardo fuzionează pentru a crea un rival european al reţelei Starlink # News.ro
Companiile europene Airbus, Thales şi Leonardo au anunţat joi o fuziune a activităţilor lor din domeniul sateliţilor şi spaţiului, formând ”un lider european în domeniul spaţial”, menit să concureze cu serviciul Starlink al lui Elon Musk, transmite CNBC.
19:50
Florin Manole: Sunt convins că, în marja congresului PSD, vom vedea oameni slab alfabetizaţi politic spunând că nu e democraţie la PSD, dar când a fost festivalul democraţiei, vă amintiţi slugărnicia: Ce bun eşti tu, Cîţu! Ce bun eşti tu, Ciucă! # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a decarat joi că este convins de faptul că în marja congresului PSD, vom vedea oameni slab alfabetizaţi politic, dintre politicieni, spunând că, iată, nu e democraţie la PSD, el amintind de ”festivalul democraţiei, cu: Ce bun eşti tu, Cîţu! Ce bun eşti tu, Ciucă!”.
Acum 4 ore
19:40
J. D. Vance, ”insultat personal” în Israel, respinge o anexare a Cisiordaniei ocupate drept o ”lovitură politică foarte stupidă”. Rubio o respinge drept ”contraproductivă” # News.ro
Vicepreşedintele american J. D. Vance a condamnat joi drept ”o lovitură politică foarte stupidă” - contrară liniei Washingtonului - validarea printr-un vot preliminar în Parlamentul Israelului a două proiecte de lege privind anexarea Cisiordaniei ocupate, în urma unor condamnări similare ale secretarul de Stat american Marco Rubio, care a sosit într-o vizită în Israel, relatează AFP.
19:40
MLS: Lionel Messi şi-a prelungit contractul cu Inter Miami. Noul contract, valabil până în 2028 # News.ro
Jucătorul argentinian Lionel Messi a semnat joi prelungirea contractului cu gruparea americană din MLS, Inter Miami, a anunţat clubul din Florida pe site-ul oficial.
19:30
Expoziţia „Întâlniri. Sau cum se naşte o lume nouă” se deschide la La Miţa Biciclista – Stabiliment Creativ # News.ro
La Miţa Biciclista – Stabiliment Creativ inaugurează, la 31 octombrie, expoziţia „Întâlniri. Sau cum se naşte o lume nouă”, un proiect curatoriat de Andreea Apostu şi Edmond Niculuşcă, dedicat legăturilor umane care au supravieţuit dictaturii, războiului şi trecerii timpului.
19:30
O agenţie de turism din România organizează în premieră o croazieră de lux în Antarctica, cu spărgătorul de gheaţă, care costă peste 14.000 de euro: ”Cererea pentru croaziere de lux s-a dublat în ultimii doi ani” # News.ro
Românii se orientează tot mai mult spre croaziere de lux şi de expediţie, pentru care cererea s-a dublat în ultimii doi ani, potrivit datelor CruiseHub, parte din grupul Aerotravel, companie care lansează o expediţie de lux cu spărgătorul de gheaţă, în Antarctica, ce porneşte de la 14.449 euro de persoană. Expediţiile ”la capătul lumii” durează două săptămâni. Compania CruiseHub înregistrează în acest an venituri mai mari cu 27% şi o creştere a numărului de pasageri cu 19% faţă de 2023 şi estimează că va încheia anul cu o creştere totală a afacerilor de aproximativ 7% faţă de 2024.
19:30
Ministrul Muncii, Florin Manole, despre reforma pensiilor magistraţilor: Soluţia este consensul cu CSM, cu Înalta Curte, cu magistraţii / Nu va fi dialog atunci când cineva, oricine ar fi el, ar spune, asta este propunerea şi la revedere # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi, despre reforma pensiilor magistraţilor, că soluţia este consensul cu CSM, cu Înalta Curte, cu magistraţii, el precizând că nu va fi dialog atunci când cineva, oricine ar fi el, ar spune, asta este propunerea şi la revedere.
19:20
Maraton Medika TV: „Redefinirea esteticii în 2025” – dezbatere despre noile tendinţe în frumuseţe şi inovaţiile medicale # News.ro
Medika TV organizează, pe 6 noiembrie, începând cu ora 10:00, o amplă dezbatere live dedicată evoluţiilor din domeniul dermato-cosmeticii şi chirurgiei estetice. Evenimentul, intitulat „Maraton Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025”, reuneşte medici, reprezentanţi ai clinicilor de specialitate şi branduri din industria farmaceutică, care vor analiza direcţiile actuale şi viitoare din estetica medicală.
19:20
Romgaz a aprobat Strategia de Decarbonizare şi vrea să se apropie de obiectivul zero emisii nete în anul 2050, prin investiţii de peste 2,5 miliarde de euro # News.ro
Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producători de gaze din România, anunţă că a aprobat Strategia de Decarbonizare a companiei. Traiectoria pe care compania şi-o propune pentru a se apropia substanţial de obiectivul zero emisii nete în anul 2050 presupun o investiţie totală, etapizată, de peste 2,5 miliarde de euro.
19:20
Ministrul Muncii: Cea mai mare pensie de magistrat, în plată, este de 69.343 de lei, care net înseamnă 56.700 lei / Singura soluţie de reducere spre un nivel just este impozitarea progresivă, oricât de mult s-ar speria dreapta radicală # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi că cea mai mare pensie de magistrat, în plată, este de 69.343 de lei, care net înseamnă 56.700 lei. El a precizat că, pentru pensiile acum în plată, singura soluţie de reducere spre un nivel just, din punct de vedere social, este impozitarea progresivă, oricât de mult s-ar speria dreapta radicală.
19:10
Pugilista taiwaneză Lin Yu-Ting, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice din 2024 şi căreia i s-a contestat genul în timpul turneului olimpic, a boxat din nou oficial şi a câştigat titlul naţional în categoria sa, a declarat antrenorul său pentru AFP.
19:10
J. D. Vance respinge o anexare a Cisiordaniei ocupate de către Israel drept o ”lovitură politică foarte stupidă şi o iau personal ca pe o insultă”. Rubio o respinge drept ”contraproductivă” # News.ro
Vicepreşedintele american J. D. Vance a condamnat joi drept ”o lovitură politică foarte stupidă” - contrară liniei Washingtonului - validarea printr-un vot preliminar în Parlamentul Israelului a două proiecte de lege privind anexarea Cisiordaniei ocupate, în urma unor condamnări similare ale secretarul de Stat american Marco Rubio, care a sosit într-o vizită în Israel, relatează AFP.
19:00
Virgil Popescu: Cărbunele a fost salvat temporar, cu granturi de miliarde de euro, dar viitorul Olteniei energetice nu mai este în cărbune, ci în gaz şi regenerabile # News.ro
Cărbunele a fost salvat temporar, cu granturi de miliarde de euro, dar viitorul Olteniei energetice nu mai este în cărbune, ci în gaz şi regenerabile, transmite joi europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, după ce închiderea centralelor pe cărbune, Turceni şi Rovinari, a fost amânată de la Bruxelles. El arată că proiectele Turceni şi Rovinari au fost întârziate cu 3 ani, deşi a lăsat totul la cheie şi cineva trebuie să răspundă.
18:50
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, vineri, în etapa a 14-a a Superligii:
18:50
Scandal la conducerea Primăriei Ploieşti. Primarul şi viceprimarul se acuză reciproc de fapte penale # News.ro
Primarul Ploieştiului, Mihai Poliţeanu, anunţă că l-a reclamat la Parchet pe viceprimarul oraşului, Alexandru Săraru, şi că i-a retras acestuia atribuţiile, după ce viceprimarul şi-ar fi folosit funcţia pentru a împiedica o executare silită care îl vizează. În replică, viceprimarul susţine că acţiunea este una pur politică şi are la bază dorinţa primarului de a-l înlocui cu o persoană care îi este apropiată. Săraru afirmă că l-a denunţat, la rândul său, pe Poliţeanu la Parchet şi că va mai depune plângeri împotriva acestuia.
18:40
Falsul căpitan SRI care a recrutat posesori de arme, inclusiv foşti combatanţi în teatrele de operaţii retraşi din MApN, pentru „misiuni speciale secrete” a fost reţinut şi a fost propus pentru arestare/ Ce au găsit poliţiştii la percheziţii # News.ro
Falsul căpitan SRI, în vârstă de 27 de ani, care a recrutat posesori de arme, inclusiv foşti combatanţi în teatrele de operaţii retraşi din MApN, pentru „misiuni speciale secrete” şi le-a făcut legitimaţii în baza cărora aceştia au interacţionat cu poliţişti şi cu alţi angajaţi din structuri de stat, a fost reţinut, iar joi a fost propus pentru arestare. La percheziţii, poliţiştii au găsit un sacou, caschetă, eghileţi şi însemne militare, puşti şi pistoale airsoft, cuţite de tip militar, bastoane telescopice, cătuşe, staţii emisie-recepţie, un body-cam, girofaruri şi legitimaţii.
18:30
ICCJ a decis că este admisibilă solicitarea de revizuire a sentinţei formulată de Remus Truică în dosarul Ferma Băneasa, în care a fost condamnat la şapte ani de închisoare/ Instanţa trimite dosarul la CA Ploieşti pentru a soluţiona pe fond cererea # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, joi, că este admisibilă solicitarea de revizuire a sentinţei formulată de Remus Truică, omul de afaceri condamnat la şapte ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa. ICCJ arată că decizia are la bază ”identificarea unor fapte şi împrejurări noi, care nu au fost cunoscute sau analizate de instanţele anterioare, elemente care pot schimba perspectiva asupra cauzei”, şi trimite dosarul la Curtea de Apel Ploieşti pentru a soluţiona pe fond cererea de revizuire.
18:30
Dosarul de contrabandă cu mărfuri aduse din Turcia intrumentat de DIICOT Caraş-Severin – 11 persoane au fost reţinute şi 6 plasate sub control judiciar / Patru dintre inculpaţi sunt poliţişti din Timiş, unul având funcţie de comandă # News.ro
Procurorii DIICOT Caraş-Severin care instrumentează dosarul de contrabandă cu mărfuri aduse din Turcia au dispus reţinerea a 11 persoane şi plasarea sub control judiciar a altor şase, patru dintre inculpaţi fiind poliţişti din Timiş, unul având funcţie de comandă. La cele aproape 60 de percheziţii făcute miercuri s-au gpsit bani, bijuterii, ceasuri de lux şi poşete de damă.
18:20
Un reper emblematic al oraşului New York va deveni epicentrul sărbătorii fotbalului anul viitor, când Rockefeller Center va găzdui "satul fanilor" Cupei Mondiale, în Manhattan, au anunţat joi organizatorii, potrivit Reuters.
18:20
Israelul desfăşoară o serie de atacuri violente în Munţii Anti-Liban, în apropiere de Siria # News.ro
Aviaţa israeliană a desfăşurat joi o serie de atacuri în zone muntoase, în estul Libanului, potrivit presei de stat, iar armata israeliană anunţă că a vizat obiective Hezbollah, inclusiv o instalaţie de producţie de rachete de precizie, relatează AFP.
18:10
UPDATE - Argeş: Intervenţie a pompierilor după ce s-a semnalat miros de gaz, la Mioveni/ Au fost evacuaţi circa 80 de locatari, dar şi o şcoală din apropiere/ Distrigaz Sud Reţele: Supraodorizare accidentală a gazului natural # News.ro
Zece echipaje de pompieri intervin, joi după-amiază, după ce s-a semnalat miros de gaz în patru scări ale unui bloc de locuinţe din oraşul Mioveni. Din clădire au fost evacuate aproximativ 80 de persoane. Totodată, au fost evacuaţi circa 600 de elevi şi angajaţii unei unităţi de învăţământ din apropiere. Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele afirmă că s-a produs o supraodorizare accidentală a gazului natural licrat la Mioveni, în condiţiile depăşirii concentraţiei normale de etil mercaptan, substanţă care se adaugă în gazul natural pentru a-i putea depista prezenţa în încăperi. Prefectura Argeş explică faptul că supradozarea a făcut să fie simţite şi cele mai mici scurgeri, în peste 50 de blocuri.
18:10
Ministrul Energiei ia în calcul, după finalizarea anchetei în cazul exploziei din Rahova, un demers pentru completarea legislaţiei dacă se constată „lacune”: Companiile de gaze naturale şi de electricitate trebuie să respecte procedurile la virgulă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că ia în calcul, după terminarea anchetei în cazul exploziei din Rahova, dacă se constată că sunt „lacune” în procedurile legale, să iniţieze un demers pentru completarea legislaţiei pentru ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple. El avertizează că toate companiile care operează în sistemul de gaze naturale şi de energie electrică trebuie să ştie că au obligaţii „foarte clare” şi proceduri pe care trebuie să le respecte „la virgulă”, pentru că, în caz contrar, vor avea nişte „penalităţi uriaşe”.
18:10
Partizan, după acuzaţiile aduse lui Artan: A recunoscut răspunderea pentru consecinţele celor întâmplate / Are legătură cu posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă / Ne delimităm ferm de orice formă de violenţă, discriminare # News.ro
Membrii trupei Partizan, cu care artistul Adrian Pleşca (Artan) colaborează de peste 15 ani, au transmis, joi, că nu au asistat niciodată la un asemenea comportament din partea lui, însă situaţia creată ar putea avea legătură cu posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă, care i-au afectat discernământul. Ei consideră cazul ca fiind unul izolat şi afirmă că se delimitează de ”orice formă de violenţă, discriminare sau comportament lipsit de respect”. Reacţia vine după ce Artan a fost acuzat de mama unei tinere că i-a ”hărţuit” fiica, la un local, încercând să o sărute cu forţa.
18:10
Un salvator ucis în Harkov şi o sinagogă avariată la Kiev în atacuri ruseşti. Alţi cinci salvatori răniţi, dar şi opt persoane la Kiev şi doi lucrători feroviari în Sumî. Armata ucraineană anunţă că Rusia a lansat 130 de drone, Moscova anunţă că a doborât # News.ro
Un salvator a fost ucis în atacuri ruse în Ucraina, în noaptea de miercuri spre joi şi joi dimineaţa, care au perturbat traficul feroviar şi au avariat o sinagogă, anunţă autorităţile ucrainene, relatează AFP.
18:00
Prahova: Incendiu puternic, cu degajări importante de fum, la o firmă din Ariceştii Rahtivani. Ard deşeuri pe o suprafaţă de o mie de metri pătraţi - VIDEO # News.ro
Un incendiu puternic, cu degajări importante de fum, a izbucnit, joi după-amiază, la o firmă care gestionează deşeuri, în comuna prahoveană Ariceştii Rahtivani. Focul s-a extins pe o suprafaţă de o mie de metri pătraţi. Autorităţile au emis mesaj Ro-Alert din cauza degajărilor de fum.
17:50
Luka Modric, generos la sosirea sa la AC Milan. Ce cadou le-a făcut noilor săi coechipieri # News.ro
Jucătorul croat Luka Modric a făcut cadouri surpriză noilor săi coechipieri în momentul în care a semnat cu AC Milan.
Acum 6 ore
17:40
Curtea de Apel Bucureşti aplică principiul individualizării pedepsei – o nouă reuşită a echipei SCA „Dima Andrei şi Asociaţii” # News.ro
În urma apelului promovat de echipa SCA „Dima Andrei şi Asociaţii”, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală a dispus înlocuirea executării pedepsei privative de libertate cu suspendarea sub supraveghere, conform art. 91–93 Cod penal.
17:40
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Dacă până în 28 noiembrie nu avem o lege aprobată, pierdem peste 200 de milioane de euro / Dacă vrem ca totul să se transforme într-o fugă după imagine, riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Galaţi, despre pensiile magistraţilor şi grupul de lucru pe care l-a propus în coaliţie pentru realizarea unui nou proiect, că dacă până în 28 noiembrie nu avem o lege aprobată, pierdem peste 200 de milioane de euro iar dacă vrem ca totul să se transforme într-o fugă după imagine, riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec.
17:30
Cel puţin zece morţi, cinci răniţi grav şi 12 persoane date dispărute în Rusia, într-o explozie la o fabrică de explozivi, la Kopeisk, în regiunea Celiabinsk # News.ro
Cel puţin zece persoane au fost ucise, iar alte 12 au fost date dispărute într-o explozie la o fabrică, în centrul Rusiei, miercuri, anunţă joi guvernatorul din Celiabinsk, Aleksei Teksler, fără să precizeze circumstanţele, relatează AFP.
17:30
Argeş: Intervenţie a pompierilor după ce s-a semnalat miros de gaz în patru scări ale unui bloc din Mioveni/ Au fost evacuaţi circa 80 de locatari, dar şi elevii şi personalul unei şcoli din apropiere # News.ro
Zece echipaje de pompieri intervin, joi după-amiază, după ce s-a semnalat miros de gaz în patru scări ale unui bloc de locuinţe din oraşul Mioveni. Din clădire au fost evacuate aproximativ 80 de persoane. Totodată, au fost evacuaţi elevii şi angajaţii unei unităţi de învăţământ din apropiere.
17:20
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Primarul General interimar Stelian Bujduveanu, despre situaţia blocului avariat: Vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor # News.ro
Primarul General interimar al Municipiului Bucureşti Stelian Bujduveanu, afirmă, în urma unei discuţii cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul Dezvoltării Cseke Attila, că actul normativ referitor la situaţia blocului din Calea Rahovei afectat grav de o explozie la sfârşitul săptămânii trecute, va prevedea posibilitatea ca Primăria Capitalei. să poată hotărî să reconstruiască imobile în situaţii de avarie, iar ulterior imobilele să rămână în proprietatea celor afectaţi. ”Vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor”, a subliniat Bujduveanu, după ce un anunţ al Ministerului Dezvoltării conform căruia oamenii ar fi urmat să fie chiriaşi în blocul reconstruit a provocat nemulţumirea locatarilor.
17:10
Ruth Chepngetich, deţinătoarea recordului mondial la maraton, a fost suspendată trei ani pentru dopaj # News.ro
Ruth Chepngetich, deţinătoarea recordului mondial la maraton feminin, a fost suspendată joi pentru o perioadă de trei ani de către Unitatea de Integritate în Atletism (AIU), după ce a recunoscut că a încălcat regulile antidoping prin utilizarea diureticului interzis hidroclorotiazidă, relatează Reuters.
17:00
Alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie din Ucraina a fost restabilită după o întrerupere-record de o lună, a anunţat joi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), relatează AFP.
17:00
Indonezia îşi menţine poziţia privind interzicerea sportivilor israelieni, în ciuda sancţiunilor CIO # News.ro
Indonezia a promis, joi, că va continua să joace „un rol activ” în sportul mondial, în ciuda sancţiunilor impuse cu o zi înainte de Comitetul Olimpic Internaţional (COI), care a solicitat federaţiilor sportive să nu mai organizeze competiţii în această ţară, ca urmare a revocării vizelor gimnaştilor israelieni, relatează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.