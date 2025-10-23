Medicul Lorelei Nassar: Marginile ascuţite ale dinţilor netrataţi pot provoca ulceraţii care, în prezenţa virusului Papiloma, pot duce la tumori

18:10

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că ia în calcul, după terminarea anchetei în cazul exploziei din Rahova, dacă se constată că sunt „lacune” în procedurile legale, să iniţieze un demers pentru completarea legislaţiei pentru ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple. El avertizează că toate companiile care operează în sistemul de gaze naturale şi de energie electrică trebuie să ştie că au obligaţii „foarte clare” şi proceduri pe care trebuie să le respecte „la virgulă”, pentru că, în caz contrar, vor avea nişte „penalităţi uriaşe”.