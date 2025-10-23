Rockefeller Center va fi un hub pentru suporteri în timpul Cupei Mondiale din 2026

15:00

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că a fost demis Consiliul de Administraţie de la Salrom şi au fost trimise la Direcţia Naţională Anticorupţie adrese cu privire la neregulile constatate acolo. El a precizat că au fost cumpărate două combine recondiţionate pentru salinele Slănic şi Vâlcea cu 35 de milioane de lei, în condiţiile în care pe siteul producătorului acestea costă 250.000 de euro. De asemenea, pentru Salina Praid a fost cumpărată o combină care nu respecta regimul de lucru acolo deoarece sunt nişte condiţii cu potenţiale riscuri de explozie pentru că se mai înregistrează emanaţii de gaz.