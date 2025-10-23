Ilie Bolojan a anunțat ce va face mai departe cu pensiile speciale ale magistraților. „Acest proiect de lege era un cap de pod”
Adevarul.ro, 23 octombrie 2025 21:30
Premierul Ilie Bolojan a făcut primele declarații după decizia Curții Constituționale de respingere a legii pensiilor speciale, într-un interviu la Antena 3 CNN.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
21:30
Ilie Bolojan a anunțat ce va face mai departe cu pensiile speciale ale magistraților. „Acest proiect de lege era un cap de pod” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut primele declarații după decizia Curții Constituționale de respingere a legii pensiilor speciale, într-un interviu la Antena 3 CNN.
Acum 30 minute
21:15
Directorul Termocentrale Constanţa, găsit spânzurat în propria locuinţă. Bărbatul suferea de depresie # Adevarul.ro
Directorul Termocentrale Constanţa, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat, joi, în propria locuinţă. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz.
21:15
Explozia din Rahova a distrus nu doar blocul, ci și zeci de mașini parcate în preajmă. Ce soluții se caută pentru cei care nu au Casco # Adevarul.ro
Odată cu blocul din Rahova distrus de explozia din 17 octombrie, au fost avariate și zeci de mașini. Primăria Capitalei caută soluții pentru despăgubirea proprietarilor care nu au Casco.
Acum o oră
21:00
Anca Alexandrescu anunță că va candida „99%” la Primăria Capitalei”. „Îmi frec mâinile acum” # Adevarul.ro
Anca Alexandrescu, prezentatoarea de la Realitatea Plus, a anunțat că este aproape sigură, „99%”, că va candida la Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie.
20:45
Donald Trump anunță că îşi va retrage sprijinul pentru Israel în cazul anexării Cisiordaniei. „Mi-am dat cuvântul ţărilor arabe" # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a avertizat că Israelul va pierde "sprijinul Statelor Unite" dacă va anexa Cisiordania, într-un interviu acordat revistei Time.
Acum 2 ore
20:30
Black Friday 2025 începe mai devreme ca oricând. Tot mai mulți retaileri anunță campanii maraton # Adevarul.ro
Tot mai mulți retaileri și-au anunțat deja startul campaniilor de Black Friday 2025, iar pentru unii, perioada reducerilor se întinde pe mai bine de o lună.
20:30
Decizie radicală a ministrului Sănătății. Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Medicină de Urgenţă va fi reluat # Adevarul.ro
Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Medicină de Urgenţă va fi reluat în data de 28 octombrie, la ora 10:00, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
20:30
Liderii UE discută la Bruxelles apărarea comună, sancțiunile împotriva Moscovei, sprijinul pentru Ucraina și aderarea Moldovei. ”Suntem mai puternici, oamenii să stea calmi”, asigură președintele României.
20:15
Trei ofițeri de poliție anticorupție, reținuți alături de alte opt persoane pentru contrabandă cu mărfuri din Turcia. Încă un șef de poliție are control judiciar # Adevarul.ro
Procurorii DIICOT Caraş-Severin care instrumentează dosarul de contrabandă cu mărfuri aduse din Turcia au dispus reţinerea a 11 persoane şi plasarea sub control judiciar a altor şase, patru dintre inculpaţi fiind poliţişti din Timiş, unul având funcţie de comandă.
20:15
Ordin de protecție emis de polițiști împotriva unei femei, după și-a bătut fostul concubin și pe mama bărbatului # Adevarul.ro
O femeie din Bistrița a ajuns sub incidența unui ordin de protecție după ce și-a bătut fostul concubin și pe mama acestuia, într-o parcare din oraș. Anterior, împotriva bărbatului fusese emis un ordin de protecție, în vigoare la momentul incidentului.
20:00
Ministrul Muncii se uită după pesediștii din Curtea Constituțională și nu găsește niciunul # Adevarul.ro
Florin Manole spune că judecătorii CCR nu sunt membri PSD, chiar dacă unii au fost susținuți de partid, și că ei provin din magistratură, nu din politică.
19:45
Viceprimarul AUR din Ploiești, acuzat că a împiedicat o executare silită care îl viza. Primăria a plătit din publici datoriile acestuia # Adevarul.ro
Primarul Ploieştiului, Mihai Poliţeanu, anunţă că l-a reclamat la Parchet pe viceprimarul oraşului, Alexandru Săraru, şi că i-a retras acestuia atribuţiile, după ce viceprimarul şi-ar fi folosit funcţia pentru a împiedica o executare silită care îl vizează.
19:45
Anchetă la o școală din Ilfov, după ce un profesor a jignit mai mulți elevi de clasa I: „Părinții v-au făcut doar ca să vă facă” # Adevarul.ro
Un profesor de la o școală din Ilfov a fost filmat joi, 23 octombrie, în timp ce țipa și jignea mai mulți copii de clasa I. Imaginile au fost surprinse de un trecător.
Acum 4 ore
19:30
Copii în stare gravă după ce s-au intoxicat cu mătrăgună. Planta poate provoca moartea # Adevarul.ro
Doi copii au ajuns în stare critică la urgențe, în Turda, intoxicați cu mătrăgună, după ce au confundat planta cu niște fructe.
19:30
Rezultatele tragerii Loto de joi, 23 octombrie. Report uriaș la Loto 6/49, peste 8,3 milioane de euro în joc # Adevarul.ro
Joi, 23 octombrie 2025, au avut loc noi trageri Loto. Loteria Română a anunțat rezultatele extragerilor, precum și valoarea reporturilor la fiecare categorie. La tragerile de duminică, 19 octombrie, au fost acordate 38.947 de câștiguri, în valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.
19:15
Cine este amanta propagandistului preferat al lui Putin. Câștigurile obținute din relația cu Vladimir Soloviov # Adevarul.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți propagandiști ruși, susținător al războiului cu Ucraina și apărător al valorilor familiale, Vladimir Solovyov duce o viață personală secretă, care nu se potrivește deloc cu valorile tradiționale, potrivit Explainer.
19:00
Sorin Grindeanu se frământă că România va pierde 200 de milioane de euro dacă legea pensiilor speciale nu va fi adoptată. Ce propune # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a explicat, joi, motivul pentru care a propus în Coaliție formarea unui grup de lucru comun pe tema pensiilor speciale.
19:00
Aproximativ 2.000 de monede de aur și argint, evaluate la circa 90.000 de euro, au fost furate dintr-un alt muzeu din Franța – la doar câteva ore după faimosul jaf a unora dintre bijuteriile coroanei Franței de la Muzeul Luvru din Paris.
18:45
Momentul cumplit în care criminalul Emil Gânj își atacă fosta iubită. Firul tragediei, detaliat într-un material Recorder # Adevarul.ro
Cazul tragic al Andei Maria Gyurca, tânăra de 23 de ani ucisă de fostul partener, Emil Gânj, a scos în evidență o serie de deficiențe instituționale grave, sugerând o complicitate tacită a statului în escaladarea violenței domestice.
18:45
Piesă rară arheologică, descoperită pe traseul autostrăzii A8. Specialist: „Confirmă legăturile existente între populaţia dacilor liberi şi lumea romană" # Adevarul.ro
Lucrările de cercetare arheologică desfăşurate pe traseul viitoarei autostrăzi A8 au permis investigarea mai multor situri arheologice în vecinătatea oraşului Târgu Neamţ.
18:15
Un bărbat din Sri Lanka a furat 77.000 de euro de la administratorul unei firme din România, la care lucra. Cum s-a făcut nevăzut cu banii # Adevarul.ro
Un bărbat de 46 de ani, din Sri Lanka, a fost reținut de polițiștii din Aiud pentru furtul a peste 77.000 de euro, de la administratorul firmei la care lucra, în România.
18:15
Ingredientul pe care bulgăroaicele îl pun în gemul de struguri pentru a ieși aromat și gustos # Adevarul.ro
Bulgăroaicele par să aibă un secret care îi conferă gemului un gust aparte, mai bogat și mai aromat decât orice rețetă obișnuită.
18:00
Povestea avocatei românce din Torino care a absolvit Dreptul în trei ani, cu o teză despre Ceaușescu. „În ultimul an și jumătate am susținut 21 de examene” # Adevarul.ro
Noemi Scortos s-a născut la Torino din părinți români. A picat examenul de admitere la medicină, iar acum, la 23 de ani, profesează ca avocat.
18:00
Jaful de la Luvru. Noi imagini arată cum hoții au coborât liniștiți cu o platformă-elevator, fără urmă de poliție # Adevarul.ro
Imagini noi, difuzate astăzi, arată momentul în care hoții care au furat bijuterii de 76 de milioane de lire sterline din Muzeul Luvru părăsesc clădirea, în plină zi, fără ca vreun polițist sau agent de securitate să intervină.
18:00
Blocul prăbușit din Calea Rahovei va fi reconstruit de Primărie. Locuințele rămân ale oamenilor # Adevarul.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu anunță că blocul din Calea Rahovei va fi reconstruit de Primăria Capitalei, iar locuințele vor rămâne în proprietatea oamenilor. Proiectul de act normativ urmează să creeze cadrul legal pentru intervenții rapide în situații de urgență.
17:45
UEFA a lăsat-o cu buza umflată pe FCSB, „deposedând-o” de Cupa Campionilor Europeni. Litigiul privind palmaresul glorios, tranșat în favoarea CSA Steaua # Adevarul.ro
UEFA a explicat decizia care a stârnit o mulțime de reacții în ultimele zile. FCSB a rămas fără Cupa Campionilor Europeni pe site-ul oficial.
17:45
Instanța Supremă a admis cererea lui Remus Truică de revizuire a deciziei de condamnare la 7 ani de detenţie în dosarul Ferma Băneasa # Adevarul.ro
Instanța Supremă a admis joi cererea lui Remus Truică de revizuire a deciziei de condamnare la 7 ani de detenţie în dosarul Ferma Băneasa, argumentând că în dosar s-au descoperit „fapte și împrejurări noi”, dar că această etapă „nu echivalează cu soluționarea definitivă a cauzei”.
17:45
Panică în Mioveni din cauza unui miros puternic resimțit în 50 de blocuri: „Am dispus măsuri de evacuare”. De vină ar fi „supraodorizarea gazului” # Adevarul.ro
Mirosul puternic de gaz (etilmercaptan) a creat panică în orașul Mioveni. Reprezentanții Transgaz au pus în funcțiune o nouă stație de reglare-măsurare, iar în urma acestei operațiuni s-a produs o supraodorizare a gazului, „ceea ce a determinat perceperea chiar și a celor mai mici scăpări”
Acum 6 ore
17:30
Şef de birou din cadrul ADP Sector 6, reţinut după ce şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei. Ar fi pierdut la jocuri de noroc banii instituției # Adevarul.ro
Un şef de biroul din cadrul ADP Sector 6 a fost reţinut, joi, fiind acuzat de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată.
17:30
Arbitru sârb arestat într-o operațiune de proporții. Poliția i-a găsit în apartament suma de 250.000 de euro # Adevarul.ro
Potrivit postului național sârb RTS, Uros Nikolic ar fi fost arestat în timpul unei operațiuni internaționale de amploare.
17:15
Falsul agent SRI din Alba Iulia, dus la instanță cu propunerea de arestare preventivă. Arsenalul găsit la percheziții # Adevarul.ro
Bărbatul care s-a dat drept ”căpitan SRI”, a creat o structură paramilitară ilegală și a recrutat persoane a fost reținut miercuri, după perchezițiile efectuate miercuri de DIICOT.
17:15
Contract blocat între Avioane Craiova și Ministerul Apărării. De ce nu poate fi livrat IAR Șoim # Adevarul.ro
Avioane Craiova nu îşi poate respecta contractul privind IAR Șoim pe care îl are cu Ministerul Apărării, a anunțat joi ministrul Economiei, Radu Miruță, precizând că firma românească are probleme cu partenerul său israelian.
17:15
Marcel Ciolacu va intra în cursa pentru șefia CJ Buzău. Constantin Toma: „Eu sunt într-o situație foarte proastă” # Adevarul.ro
Marcel Ciolacu ar urma să fie confirmat oficial, sâmbătă, drept candidat al PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, la alegerile locale parțiale care vor avea loc pe 7 decembrie.
17:15
Un jucător și un antrenor din NBA, arestați de FBI pentru pariuri ilegale. Tehnicianul ar avea legături cu mafia # Adevarul.ro
Cel mai tare campionat de baschet al lumii, cel nord-american, este atins de un scandal fără precedent.
17:00
Un român și-a ținut ani la rând soția într-o închisoare improvizată în propria casă. Femeia a fost bătută și umilită zilnic, adesea în fața copiilor # Adevarul.ro
Un român în vârstă de 43 de ani, care timp de ani de zile, și-a ținut soția într-o închisoare improvizată în propria casă, a fost condamnat la ani grei de închisoare. Femeia a fost supusă unor violențe sexuale și abuzuri zilnice, chiar și în fața copiilor minori.
16:45
Administratia Fondului pentru Mediu a publicat lista celor 8.486 de ecotichete aprobate, în valoare totală de 107.708.000 lei, pentru persoanele fizice înscrise în program.
16:45
Rusia se pregătește de o nouă mobilizare: mii de rezerviști chemați sub arme. Unde vor fi trimiși de Putin? # Adevarul.ro
În timp ce oficialii de la Kremlin evită să recunoască pierderile masive suferite de armata rusă în ofensiva din primăvară și vară, Moscova pregătește o nouă mobilizare.
16:45
Consilier local USR, acuzat că a agresat mai mulți elevi într-un hotel din Deva. „Trebuia să sun din start la poliție să vină să-i amendeze” # Adevarul.ro
Consilierul local din Florești Daniel Meze s-a ales cu dosar penal pentru că a agresat mai mulți elevi într-un hotel din Deva.
16:45
O familie de moldoveni stabilită în Italia, găsită moartă în propria casă. Care sunt cauzele tragediei # Adevarul.ro
Un bărbat, soția și fiica lor au fost găsiți fără suflare în locuința lor din nordul Italiei, iar autoritățile italiene iau în calcul că victimele au decedat din cauza unei scurgeri de gaze sau monoxid de carbon, conform presei din peninsulă.
16:30
Cine erau cei doi tineri găsiți morți în mașină, cu urme de împușcături. Plănuiau să plece împreună în Olanda # Adevarul.ro
Doi tineri îndrăgostiți, în vârstă de 20 de ani, au fost găsiți fără viață, într-un autoturism, pe un drum forestier, la 15 km de Miercurea Ciuc.
16:30
UEFA schimbă ora de start pentru două meciuri din Olanda, din cauza codului portocaliu de vreme.
16:30
Putere, mobilitate sau silențiozitate? Cum alegi motocoasa potrivită pentru grădina ta # Adevarul.ro
Îngrijirea spațiului verde din jurul casei presupune alegerea unor unelte care să răspundă eficient nevoilor tale.
16:30
La Salrom, perla coroanei acum este grafitul. Miruță: Căutăm cea mai bună metodă de exploatare # Adevarul.ro
Perla coroanei la Salrom este grafitul şi suntem în discuţii pentru a vedea cum putem să-l exploatăm şi dacă o putem face singuri, pentru că exfolierea acestuia nu este un procedeu foarte la îndemână, a declarat, joi, ministrul Ministrul Economiei.
16:15
Doi jurnaliști au murit în Ucraina, după ce mașina lor a fost lovită de o dronă rusească # Adevarul.ro
Doi jurnalişti ai postului Freedom TV au fost ucişi la Kramatorsk, în regiunea Doneţk, după ce vehiculul lor a fost lovit de o dronă rusească Lancet.
16:15
Zeci de persoane din Băile Olănești au fost evacute după ce o conductă de gaze a fost fisurată accidental # Adevarul.ro
O conductă de gaze din stațiunea Băile Olănești a fost fisurată accidental joi, 23 octombrie, de o echipă de muncitori. Zeci de persoane au fost evacuate.
16:00
Un interlop a mușcat un polițist de picior în timp ce era imobilizat. Este cercetat după ce a agresat sexual două femei cunoscute pe rețelele de socializare # Adevarul.ro
Un bărbat de 39 de ani, cunoscut că frecventează cluburile de lux din capitală, este cercetat pentru infracțiuni de lovire sau alte violențe, amenințare, agresiune sexuală și lipsire de libertate în mod ilegal, distrugere și furt.
16:00
A fost pentru prima dată, după sute de ani, când un pontif și un monarh britanic — nominal conducător al Bisericii Anglicane — s-au rugat public împreună.
16:00
România a obținut acordul CE pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA. Astfel, s-a hotărât înlocuirea acestui jalon cu unul nou centrat pe măsuri structurale si legislative de întărire a capacității ANAF.
16:00
Fiul nașului de căsătorie al lui Sorin Grindeanu, trimis în judecată pentru că ar fi primit mită sejururi de lux # Adevarul.ro
Fiul nașului de căsătorie al președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost trimis în judecată, în urmă cu două zile, de Direcția Națională Anticorupție pentru instigare/complicitate la luare de mită.
15:45
Dogioiu, despre blocul explodat din Rahova: „În momentul în care un asemenea imobil piere, implicit dreptul de proprietate piere” # Adevarul.ro
Ioana Dogioiu, a declarat joi, în legătură cu explozia din Rahova, că nu există în prezent un cadru legal care să permită statului reconstrucția unui imobil demolat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.