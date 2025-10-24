RCA-ul pentru trotinete și biciclete electrice stârnește dezbateri aprinse: „Hai să mai punem niște bețe în cele două roți”

Trotinetele și bicicletele electrice care pot circula cu peste 25 km/h sau cântăresc mai mult de 25 de kilograme vor avea nevoie de poliță RCA, la fel ca mașinile. Legea adoptată pe 22 octombrie de Camera Deputaților a stârnit dezbateri pe platformele de socializare.

