Florin Tănase, prima reacție după meciul cu Bologna: „Un gust amar”
Gazeta Sporturilor, 24 octombrie 2025 01:40
Florin Tănase, prima reacție după meciul cu Bologna: „Un gust amar”
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum o oră
01:40
01:40
01:40
01:40
01:40
Acum 2 ore
01:00
Jucătorul Craiovei și-a spart capul după o ciocnire cu Bancu, dar a fost consolat de soție » Ce s-a întâmplat pe gazon, la câteva secunde după meci # Gazeta Sporturilor
Partida dintre Universitatea Craiova și Noah, disputată joi seara pe stadionul Ion Oblemenco și încheiată cu scorul de 1-1 (Monday Etim 38' / Mulahusejnovic 73') a fost marcată de un moment de panică în repriza secundă.În minutul 63 al meciului, doi jucători ai formației oltene, Nicușor Bancu (33 de ani) și Oleksandr Romanchuk (25 de ani), s-au ciocnit violent în timpul unei faze defensive. ...
00:50
Jucătorii Universității Craiova, dezamăgiți după remiza cu Noah: „Am avut meciul în mână” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Cicâldău (28 de ani), mijlocașul Universității Craiova, s-a declarat dezamăgit de faptul că echipa sa a pierdut victoria din mână, după ce a condus-o pe Noah cu scorul de 1-0, însă meciul de pe „Ion Oblemenco” s-a încheiat la egalitate, 1-1.Oltenii au obținut astfel primul punct în grupa unică din Conference League și ocupă locul 28, după primele două etape. ...
00:50
Antrenorul lui Noah a remarcat un jucător al Craiovei: „Cel mai periculos, l-am observat la analiză” # Gazeta Sporturilor
Sandro Perkovic, 41 de ani, antrenorul lui Noah, a comentat remiza din Bănie, 1-1 cu Universitatea Craiova în etapa secundă a grupei de Conference League.Perkovic s-a declarat mulțumit de jocul prestat și de rezultatul obținut, având în vedere felul în care s-au desfășurat ultimele 15 minute, cu presiune la poarta lui Noah.„Vreau să-mi felicit jucătorii pentru punctul obținut. Cred că am făcut o partidă decentă. ...
00:40
Mirel Rădoi, detalii explozive despre scandalul cu Baiaram: „NICIODATĂ cât sunt eu aici” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova - Noah 1-1. Mirel Rădoi, antrenorul echipei oltene, a analizat remiza din etapa a doua a grupei de Conference League. Apoi, a vorbit și despre conflictul cu Ștefan Baiaram, exclus din lot înainte de meci.Mirel Rădoi și-a început discursul vorbind despre meciul cu Noah. A fost mulțumit de atitudinea din repriza a doua și a declarat că egalul a fost echitabil.Mirel Rădoi: „A funcționat ce am discutat la pauză”„Ne bucurăm de acest punct. ...
00:30
Dezamăgit de rezultat, Mihai Rotaru a anunțat: „Este o premieră, ne-am făcut planurile astea” # Gazeta Sporturilor
Mihai Rotaru, acționar la Universitatea Craiova, a comentat rezultatul înregistrat cu Noah în Conference League, 1-1 după ce oltenii au intrat în avantaj la pauză.Universitatea Craiova a condus-o pe Noah din minutul 38, atunci când Monday Etim a deblocat tabela, dar s-a văzut egalată în minutul 73. Oltenii au forțat în ultimul sfert de oră, dar presiunea pe care au pus-o nu a dat roade.Iată cum a comentat acționarul Mihai Rotaru, în direct la emisiunea GSP Live Special. ...
00:30
Sorin Cârțu, dezamăgit după remiza cu Noah: „Mă așteptam la un iureș! Prima repriză a fost modestă” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a remizat joi seara, scor 1-1, cu formația armeană Noah, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a doua din grupa unică a UEFA Conference League. Deși oltenii au condus la pauză, n-au reușit să gestioneze avantajul și au fost egalați în repriza secundă.Președintele clubului, Sorin Cârțu (69 de ani), s-a arătat vizibil nemulțumit de prestația echipei, mai ales în prima repriză, unde așteptările sale au fost mult mai mari. ...
Acum 4 ore
00:10
Elias Charalambous, 45 de ani, antrenorul principal al celor de la FCSB, a comentat înfrângerea suferită în Europa League cu Bologna, scor 1-2.Antrenorul cipriot a sugerat că elevii lui n-au respectat indicațiile trasate înaintea partidei, aluzie la felul în care FCSB a primit golul 1, cu Șut deposedat în propria jumătate, pe zona centrală.Elias Charalambous, după FCSB - Bologna: „Plănuiserăm să nu facem asta”„Cred că am pierdut meciul în primele 10 minute. ...
23 octombrie 2025
23:50
Are o avere de 70 de milioane de dolari și a surprins pe toată lumea la FCSB - Bologna » A coborât din lojă și a mers în galeria italienilor # Gazeta Sporturilor
Bologna a obținut joi seară prima victorie din actualul sezon al UEFA Europa League, impunându-se cu 2-1 pe Arena Națională în fața celor de la FCSB, prin golurile marcate de Odgaard și Dallinga. Deși formația pregătită de Vincenzo Italiano (absent din cauza unei pneumonii) a controlat meciul în mare parte, finalul a fost tensionat, după ce campioana României a redus din diferență și a presat serios în ultimele minute. ...
23:40
Târnovanu dezvăluie la ce se gândea în minutul 12, când Bologna a făcut 2-0 cu FCSB # Gazeta Sporturilor
Ștefan Târnovanu, 25 de ani, portarul lui FCSB, a admis că s-a speriat în minutul 12 al meciului cu Bologna, când scorul s-a făcut 0-2.FCSB a pierdut la limită cu Bologna, 1-2, dar a avut parte un început de coșmar. Locul 5 din Serie A a lovit de două ori într-un interval de 3 minute, astfel că tabela afișa scorul de 0-2 în minutul 12.În acel moment, Ștefan Târnovanu s-a temut că seara s-ar putea încheia rău pentru echipa lui. ...
23:30
Suporterii Universității Craiova nu au văzut cu ochi buni titularizarea lui Monday Etim, atacantul nigerian care nu marcase niciun gol în tricoul alb-albastru până astăzi. Africanul parcă a ținut să le demonstreze că s-au pripit și a înscris în minutul 38 al meciului cu Noah!Alegerea lui Rădoi de a-l titulariza pe Etim i-a iritat pe unii susținători ai Craiovei. ...
23:30
De ce nu a fost oprit meciul la Craiova, deși a căzut nocturna în timpul reprizei secunde # Gazeta Sporturilor
Meciul dintre Universitatea Craiova și Noah, din etapa a treia a grupei din Conference League, a fost în pericol de a fi amânat din cauza faptului că o parte din nocturna de pe „Ion Oblemenco” a cedat la pauză. Imediat după revenirea de la cabine, „centralul” Gal Leibovitz s-a consultat cu delegatul UEFA, iar cei doi au căzut de acord ca meciul să continue și în aceste condiții. ...
23:00
Darius Olaru, cu capul spart și învins de Bologna: „A fost de parcă am fi jucat în deplasare!” # Gazeta Sporturilor
Darius Olaru, 27 de ani, titular și căpitan la gazde în FCSB - Bologna 1-2, a analizat înfrângerea din etapa 3 a grupei de Europa League.Darius Olaru a jucat 86 de minute contra locului 5 din Italia. S-a luptat, a alergat mult și s-a ales cu capul spart, dar nu a avut multe realizări ofensive.Căpitanul campioanei României a pus rezultatul final și pe seama manierei de arbitraj. El consideră că letonul Andris Treimanis, arbitrul de centru, a fluierat cu tentă. ...
23:00
Go Ahead Eagles, formația din Eredivisie care pierduse în urmă cu o lună pe teren propriu în fața FCSB-ului (0-1), a produs surpriza serii în UEFA Europa League. Olandezii au învins pe teren propriu echipa din Premier League, Aston Villa, scor 2-1, în etapa a treia din grupa unică a competiției.Start perfect pentru englezi, revenire spectaculoasă pentru olandeziMeciul de pe stadionul „De Adelaarshorst” a început în forță pentru echipa lui Unai Emery (53 de ani). ...
23:00
MM Stoica, furios pe arbitraj după eșecul suferit de FCSB cu Bologna: „Este ireal!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a criticat vehement maniera de arbitraj a letonului Andris Treimanis în eșecul suferit în etapa a treia din Europa League, 1-2 pe teren propriu cu Bologna.În plus, oficialul FCSB a criticat din nou formatul Cupei României, declarându-se dezamăgit de faptul că echipa pe care o reprezintă trebuie să joace toate cele 3 meciuri din grupă în deplasare. ...
22:40
Daniel Bîrligea, furios după FCSB - Bologna 1-2: „În Europa nu prea ne ajută, poate suntem obișnuiți cu arbitrajul din România” # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea (25 de ani), autorul singurului gol marcat de FCSB în eșecul de pe Arena Națională cu Bologna, scor 1-2, s-a declarat dezamăgit de maniera de arbitraj a letonului Andris Treimanis.La scorul de 1-2, în repriza secundă, FCSB a purtat o acțiune periculoasă în jumătatea adversă. ...
22:40
Florin Tănase, nemulțumit de strategia lui Gigi Becali: „E normal să pierzi puncte așa” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Bologna 1-2. Florin Tănase, mijlocașul ofensiv al campioanei României, a fost mulțumit de joc după eșecul din Europa League, declarându-se dezamăgit de începutul partidei, când roș-albaștrii au primit două goluri în primele 12 minute.Jucătorul de 30 de ani a criticat arbitrajul lui Andris Treimanis și a avut o „înțepătură” la adresa strategiei lui Gigi Becali. ...
22:30
Momente speciale în Bănie: ce scenografie au pregătit oltenii pentru partida cu Noah, după ce s-au dat în stambă la adresa UEFA # Gazeta Sporturilor
La prima partidă disputată în Oltenia, după foarte mult timp, în grupele unei competiții europene, suporterii „leilor” au afișat o scenografie spectaculoasă, înaintea duelului cu armenii de la Noah.După 0-2 în Polonia, contra celor de la Rakow, „juveții” speră să se revanșeze față de fani, care au populat în număr mare tribunele stadionului „Ion Oblemenco”: peste 20. ...
22:30
Ce a scris presa din Italia după înfrângerea FCSB-ului cu Bologna: „Putea fi 0-4 sau 2-2! Un meci nebun la București” # Gazeta Sporturilor
FCSB a pierdut la limită în fața lui Bologna, scor 1-2, în etapa a treia din grupa unică din UEFA Europa League, după un start de coșmar. Italienii au avut 2-0 încă din minutul 12, dar campioana României a revenit curajos și a avut momente bune de joc, forțând o revenire spectaculoasă pe final. Presa din Italia a analizat în detaliu partida de pe Arena Națională, evidențiind atât forța echipei lui Vincenzo Italiano, cât și determinarea FCSB-ului. ...
22:30
Antrenorul lui Bologna, întrebat după meci: „Ar face față Bîrligea în Serie A?” # Gazeta Sporturilor
Daniel Niccolini, 42 de ani, antrenorul secund al celor de la Bologna, a analizat victoria cu FCSB, scor 2-1.În absența „principalului” Vicenzo Italiano, care nu a făcut deplasarea la București din cauza unor probleme de natură medicală, Bologna a fost condusă astăzi de „secundul” Daniel Niccolini.A ieșit bine pentru locul 5 din Serie A, care a obținut prima victorie în faza principală de Europa League. Iată cum a comentat antrenorul secund. ...
22:20
Adrian Șut i-a răspuns lui Gigi Becali, la scurt timp după ce a fost amenințat cu banca de rezerve de către patronul FCSB # Gazeta Sporturilor
Criticat vehement de către patronul Gigi Becali (67 de ani) în urma înfrângerii suferite de FCSB cu Bologna, scor 1-2, Adrian Șut (26 de ani) și-a făcut „mea culpa” pentru primul gol încasat de campioana en-titre din Superliga.Șut a pierdut mingea în preajma centrului terenului, iar italienii au plecat pe contraatac, soldat cu deschiderea scorului realizată de către danezul Jens Odgaard în minutul 9. ...
22:20
La finalul eșecului cu Bologna, 1-2 în etapa 3 din grupa de Europa League, a avut loc marea împăcare între jucătorii și suporterii celor de la FCSB.După înfrângerea-șoc cu Metaloglobus, 1-2 pe 18 octombrie, galeria campioanei i-a tras la răspundere pe jucătorii roș-albaștri. Aprins a fost mai ales schimbul de replici cu Denis Alibec, pe care liderul ultrașilor l-a acuzat că i-ar fi înjurat „de morți”. ...
Acum 6 ore
22:10
Gigi Becali a distrus 5 jucători, imediat după FCSB - Bologna: „Gata! Nu mai prind echipa” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Bologna 1-2. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a intrat în direct imediat după eșecul de pe Arena Națională și l-a criticat dur pe Adrian Șut.Patronul de la FCSB i-a criticat pe Adrian Șut, Baba Alhassan, Ejouma, Dennis Politic și Octavian Popescu. Dintre cei 5, Șut a fost principalul „client”, fiind luat la țintă pe tot parcursul discursului lui Becali. ...
22:10
Rusescu e convins că FCSB a fost „furată”: „Penalty clar, n-a funcționat VAR-ul!” # Gazeta Sporturilor
Raul Rusescu (37 de ani) consideră că FCSB ar fi trebuit să primească penalty în repriza secundă a meciului cu Bologna (1-2), în faza în care Bîrligea a fost împins de Vitik.La scorul de 1-2, în repriza secundă, FCSB a purtat o acțiune periculoasă în jumătatea advers. În suprafața de pedeapsă a italienilor, Bîrligea a căutat să-și facă mingea pentru șut, dar a căzut în momentul în care Martin Vitik i-a dat un brânci, împingându-l cu ambele brațe. ...
22:00
Răzvan Marin, într-o seară de vis la Atena! AEK o zdrobește pe Aberdeen și stabilește scorul serii în Conference League # Gazeta Sporturilor
Răzvan Marin (29 de ani) s-a remarcat la Atena, în victoria categorică obținută de AEK în fața lui Aberdeen, scor 6-0, în etapa a treia din grupa unică a UEFA Conference League. Mijlocașul român a fost integralist și a înscris al treilea său gol al sezonului, completând o seară perfectă pentru campioana Greciei.AEK, scor de tenis: Marin completează recitalul ofensivAEK Atena a început meciul ofensiv și a rezolvat partida încă din prima repriză. ...
21:50
21:50
10 concluzii-blitz după FCSB - Bologna 1-2 în runda a 3-a de pe tabloul principal Europa League.1. Până în minutul 35, FCSB a evoluat lamentabil. După, când campioana României a scăpat de miză și a admis povara unei umilințe, ea a fost capabilă să-și regleze conturile cu locul 5 din Serie A. Totuși, Bologna a fost echipa superioară, cu mai multe ocazii.2. Prima repriză a debutat cu Șut precipitat ca un program beta. ...
21:40
Anna a venit la Craiova - Noah și a fost în centrul atenției pe „Oblemenco” » Cum a fost surprinsă # Gazeta Sporturilor
Armenii de la Noah sunt însoțiți pe „Ion Oblemenco”, la meciul cu Universitatea Craiova din etapa a doua a grupei din Conference League, de către Anna Ohanyan, directorul de dezvoltare al clubului.Anna a fost surprinsă glumind pe banca de rezerve, alături de jucători, cu puțin timp înaintea începerii meciului. ...
21:30
Devastat! Cum a fost surprins Baiaram, după ce a aflat decizia lui Mirel Rădoi înainte de Craiova - Noah # Gazeta Sporturilor
Ștefan Baiaram, extrema de la Universitatea Craiova, a fost extrem de supărat înainte de meciul cu Noah, din Conference League. Jucătorul de 22 de ani nu a fost titularizat de Mirel Rădoi. Antrenorul echipei oltene i-a preferat pe Al Hamlawi și pe Etim pentru cele două locuri din atac. GALERIE FOTO. Ștefan Baiaram, devastat după decizia lui Mirel Rădoi+1 FOTOBaiaram a fost vizibil afectat de decizia lui Rădoi de a nu-l trimite pe teren din primul minut. ...
21:00
21:00
Raul Rusescu, 37 de ani, dublu-campion în România alături de FCSB, a comentat cele întâmplate în prima repriză a meciului de Europa League cu Bologna. La pauză, italienii conduc cu 2-0!Fost golgheter al Superligii în sezonul 2012/2013, campion cu FCSB în 2013 și 2015, Raul Rusescu s-a arătat contrariat de felul în care a arătat jocul în primele 35 de minute. ...
20:50
Umilință supremă pentru apărarea celor de la FCSB » Jucătorul de la Bologna l-a imitat pe Zidane în careu, apoi a izbucnit în râs # Gazeta Sporturilor
Riccardo Orsolini, vedeta Bolognei, a reușit o fază uimitoare în meciul cu FCSB, în urma căreia a și înscris. Golul a fost anulat imediat pentru ofsaid.În minutul 32, mijlocașul dreapta a primit o pasă în careul roș-albaștrilor. Cu o nonșalanță debordantă, a reușit o întoarcere în stilul lui Zinedine Zidane, driblând-l pe Adrian Șut și marcând pe sub Târnovanu.GALERIE FOTO. ...
20:50
Scott Carson, fostul portar al lui Manchester City și Liverpool, și-a anunțat retragerea la vârsta de 40 de ani. Englezului i-a expirat contractul cu „cetățenii” la sfârșitul sezonului precedent, iar acum a decis să-și „agațe mănușile în cui”.Carson și-a petrecut ultimii ani din carieră la Manchester City, cu care a fost sub contract timp de 6 ani. Acesta a bifat o singură apariție în Premier League pentru echipa antrenată de Pep Guardiola, în sezonul 2020-2021. ...
20:40
Rijeka - Sparta Praga, în etapa a treia a grupei unice de Conference League, a fost întrerupt în minutul 13, din cauza condițiilor meteo extreme din Croația.Furtuna care a lovit Croația a afectat serios meciul, care nu a putut continua. Arbitrul englez Rober Jones i-a lăsat pe fotbaliștii celor două echipe să joace aproape un sfert de oră, însă a decis că meciul nu se poate disputa în condiții normale din cauza ploii abundente. ...
20:40
Ștefan Târnovanu, moment delicat în prima repriză cu „bătăușul” de la Bologna » I-a arătat obrazul # Gazeta Sporturilor
Ștefan Târnovanu, portarul lui FCSB, a intrat în conflict cu atacantul celor de la Bologna, Jonathan Rowe, după ce englezul l-a lovit cu genunchiul în cap pe internaționalul român, în interiorul careului campioanei en-titre.Târnovanu a plonjat pentru a prinde mingea, moment în care Rowe, care urmărea balonul, l-a lovit pe portarul român. Englezul a văzut cartonașul galben în urma intervenției, iar Târnovanu „i-a arătat acestuia obrazul”, în urma faultului dur. ...
20:40
Cel mai „exotic” spectator din FCSB - Bologna: venit din Slovacia pentru un jucător neașteptat al campioanei # Gazeta Sporturilor
La meciul dintre FCSB și Bologna, unul dintre spectatori a venit din Slovacia special pentru Lukas Zima, portarul ceh al campioanei României.Dintre cei aproximativ 25.000 de spectatori la FCSB - Bologna, unul a atras atenția prin povestea lui.Este vorba despre un slovac venit în România special pentru Lukas Zima, portarul de rezervă al FCSB-ului. Legătura dintre el și goalkeeperul ceh? Zima a petrecut doi ani la Slavia Praga, echipa lui favorită. ...
20:30
„Mită pentru arbitri” reloaded! Poliția a arestat un arbitru acuzat de legături cu un clan criminal! 250.000 de euro nedeclarați găsiți în locuința sa # Gazeta Sporturilor
Uros Nikolic, un arbitru cunoscut din Euroliga de baschet, dar și în competițiile interne din Serbia, a fost arestat, miercuri, după ce poliția locală a descoperit suma de 250.000 de euro în locuința sa!Presa din Serbia scrie că, în urma unei percheziții efectuate de poliție, a fost descoperită suma de 250.000 de euro în apartamentul arbitrului în vârstă de 39 de ani, care a fost suspendat cu celeritate de Euroligă.La domiciliul arbitrului au fost găsiți 250. ...
20:20
Acum 8 ore
20:00
În plin proces privind mărcile, Steaua a dezvăluit câți bani a produs din ele în 2025: „Trei contracte în derulare” # Gazeta Sporturilor
Într-un răspuns pentru Libertatea, CSA Steaua București a transmis că a produs, în 2025, doar 40.272 lei din valorificarea mărcilor pe care le deține.În plin proces privind anularea mărcilor pe care le deține Steaua București, libertatea.ro a întrebat clubul Armatei câți bani a produs, în anul calendaristic 2025, din valorificarea mărcilor din propriul portofoliu. ...
19:50
Mihai Stoica a rămas uimit pe Arenă Națională, la FCSB - Bologna: „Titan! Un model pentru mine” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre întâlnirea pe care a avut pe Arena Națională cu Giovanni Sartori (68 de ani), directorul tehnic de la Bologna, adversara campioanei României din Europa League.Oficialul de la FCSB a avut numai cuvinte de laudă la adresa italianului care e în conducerea celor de la Bologna din 2022. L-a numit „titan” și s-a declarat mândru că l-a întâlnit. ...
19:40
„Acum apare cel mai intens sentiment” » Raul Rusescu, înainte de FCSB - Bologna: „E un moment prielnic” # Gazeta Sporturilor
Invitat în cadrul emisiunii GSP Live Special, fostul internațional Raul Rusescu a prefațat meciul dintre FCSB și Bologna, din etapa a treia a grupei unice din Europa League.Fostul atacant de la FCSB este de părere că în urma eșecului suferit în etapa trecută din campionat, 1-2 cu nou-promovata Metaloglobus, jucătorii campioanei en-titre au șansa de a demonstra că pot reveni la nivelul arătat în sezonul precedent. ...
19:30
Fostul jucător din Premier League a murit la 31 de ani și a lăsat o avere uriașă fiului său # Gazeta Sporturilor
Fostul fundaș din Premier League, George Baldock, a fost găsit fără viață în locuința sa din Atena, în octombrie 2024. Tragedia a avut loc după ce partenera sa, Annabel Dignam, îngrijorată că nu mai putea lua legătura cu el, a alertat proprietarul vilei în care locuiau.În urma percheziției, Baldock a fost descoperit în piscina comună a complexului din Glyfada, o suburbie a capitalei Greciei. ...
19:30
Lionel Messi (38 de ani) a pus capăt tuturor speculațiilor privind viitorul său și a semnat un nou contract valabil până în 2028 cu formația americană Inter Miami, a anunțat clubul joi seară prin intermediul rețelelor de socializare. Extensia contractuală vine ca o veste excelentă pentru fanii din MLS și pentru întreaga ligă, care a cunoscut o creștere uriașă de popularitate de la sosirea starului argentinian în 2023. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.