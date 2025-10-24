Ștefan Târnovanu, declarații după înfrângerea cu Bologna: „Am făcut tot ce am putut sa nu mai primim gol”

23:40

Ștefan Târnovanu, 25 de ani, portarul lui FCSB, a admis că s-a speriat în minutul 12 al meciului cu Bologna, când scorul s-a făcut 0-2.FCSB a pierdut la limită cu Bologna, 1-2, dar a avut parte un început de coșmar. Locul 5 din Serie A a lovit de două ori într-un interval de 3 minute, astfel că tabela afișa scorul de 0-2 în minutul 12.În acel moment, Ștefan Târnovanu s-a temut că seara s-ar putea încheia rău pentru echipa lui. ...