„Mită pentru arbitri” reloaded! Poliția a arestat un arbitru acuzat de legături cu un clan criminal! 250.000 de euro nedeclarați găsiți în locuința sa

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre întâlnirea pe care a avut pe Arena Națională cu Giovanni Sartori (68 de ani), directorul tehnic de la Bologna, adversara campioanei României din Europa League.Oficialul de la FCSB a avut numai cuvinte de laudă la adresa italianului care e în conducerea celor de la Bologna din 2022. L-a numit „titan” și s-a declarat mândru că l-a întâlnit. ...