Topul celor mai profitabile 100 de firme din județul Constanța

15:30

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a depus o plângere la DNA după ce o femeie de 29 de ani a murit la clinica privată Armonia Hospital din Constanța, la scurt timp după ce a născut. Rogobete afirmă că unitatea medicală reprezenta „un pericol” și că funcționa ilegal din […] Articolul Ministrul Sănătății, plângere la DNA după moartea unei gravide care a născut la Armonia Hospital. Rogobete: „Secția ATI era o improvizație, DSP Constanța a autorizat-o” a aparut prima oara pe Constanta 100%.