În fața Primăriei Constanța, istoria zace la pământ

18:20

Într-un cotidian marcat de agende încărcate, trafic, muncă de birou și notificări constante, oamenii simt tot mai mult nevoia unor spații care să le ofere un moment de respiro, nu doar în vacanțe, ci chiar în apropierea casei. Alezzi Odyssey răspunde exact acestei nevoi, iar premiul „Leisure Development” câștigat în […] Articolul Alezzi Odyssey câștigă premiul pentru „Leisure Development” la Romanian Property Awards 2025: un proiect premium pentru un stil de viață complet a aparut prima oara pe Constanta 100%.