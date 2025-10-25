Sabrina Voinea Maneca a fost la un foarte mic pas de medalie la Campionatele Mondiale de Gimnastică
CT100, 25 octombrie 2025 22:50
Campionatele Mondiale de Gimnastică 2025, desfășurate la Jakarta, au adus emoții intense pentru delegația României. În finala de la sol, tricolorele Sabrina Voinea Maneca și Denisa Golgotă au reprezentat țara noastră cu determinare și eleganță, însă fără a reuși să urce pe podium. Cea mai bună clasare a venit din
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj tranșant cadrelor medicale din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI): „Renunţaţi la bijuterii, verighete şi unghii false sau plecaţi din ATI! Pentru că acea verighetă poate omorî un om." Declarația vine în contextul campaniei „Nu renunţăm la verighetă", lansată pe rețelele
20:40
O echipă de cercetători şi studenţi de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore Popa" din Iaşi a dezvoltat cea mai mică inimă artificială complet implantabilă, destinată atât adulţilor, cât şi copiilor. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a fost la Iași și a declarat că a fost „profund impresionat" de proiect.
Bărbat strivit sub un autocamion încărcat cu floarea-soarelui, salvat de medici și transportat cu elicopterul SMURD la spital # CT100
Misiune contracronometru pentru salvatorii constănțeni! În localitatea Runcu, un bărbat a fost grav rănit după ce a fost strivit sub un autocamion încărcat cu floarea-soarelui. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea" al județului Constanța, la fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje: o autospecială de stingere cu
Gospodăria Valu lui Traian SRL anunță deschiderea procesului de recrutare pentru un post de șofer de microbuz școlar, responsabil cu transportul elevilor în cele mai bune condiții de siguranță. Candidații trebuie să dețină: Postul asigură stabilitate și se adresează celor care doresc să sprijine direct comunitatea locală printr-un serviciu esențial. Informații
Stațiunea Costinești, cândva una dintre destinațiile preferate ale tinerilor, arată astăzi „ca un tablou grotesc", după cum o descrie Horia Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Șeful Protecției Consumatorilor Constanța a surprins în imagini starea deplorabilă a locurile administrate de Biroul de Turism și Tinere (BTT) — gunoaie,
A trecut la cele veșnice viceamiralul (rtr) Ioan Ghunter Costi, fost locțiitor al Șefului Statului Major al Forțelor Navale # CT100
Forțele Navale Române sunt în doliu. Viceamiralul în retragere Ioan Ghunter Costi, fost locțiitor al Șefului Statului Major al Forțelor Navale (2003–2006) și director adjunct al Statului Major General (2006–2008), a încetat din viață pe 25 octombrie 2025, la București. Clubul Amiralilor a anunțat trecerea sa la cele veșnice, subliniind
Primarul Vergil Chițac, mesaj la două zile după decesul lui Daniel Popa: „O veste care lasă în urma ei multă tăcere” # CT100
Primarul Constanței, Vergil Chițac, a transmis azi un mesaj după moartea lui Daniel Popa, unul dintre oamenii care l-au însoțit încă de la începutul carierei sale politice locale. „Îmi este foarte greu să accept că Daniel Popa, unul dintre primii oameni care au fost alături de mine pe drumul schimbării
Firma doctorului-preot Ștefan Mindea a intrat în top 100 cele mai profitabile din județul Constanța # CT100
Ștefan Mindea, chirurgul care a venit din Statele Unite ale Americii pentru a opera în Constanța și între timp a devenit preot (fiind hirotonit de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului), este și un om de afaceri extrem de prosper. Ștefan Mindea a înființat în anul 2015 firma American Neurosurgery Clinic SRL,
Chiar în fața clădirii care adăpostește Primăria Constanța, Consiliul Județean și Prefectura, o parte din istoria orașului a fost literalmente doborâtă. Panoul informativ al bustului lui Vasile Pârvan, amplasat în vecinătatea zidului roman, a fost smuls din pământ și zace acum, acoperit de noroi, printre buruieni. În aceeași zonă, plăcuța
Gimnastele de la clubul CS Farul Constanța au devenit campioană națională la categoria III A, proba de grup. Echipa este formată din Remus Natalia Maria, Zelesneac Nadia, Leuca Eva Maria, Stănciulescu Daria și Memet Aylin, legitimate la CSS Constanța. De asemenea, în proba de trio, echipa formată din Remus Natalia
Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea" au intervenit în această seară pe strada I.G. Duca din municipiul Constanța, pentru a acorda asistență unei persoane căzute în subsolul unui bloc. La fața locului s-au deplasat echipaje ale ISU și ale Serviciului de Ambulanță SMURD C. Medicul de pe ambulanță a
Cel mai zdrențuit steag din Constanța flutură pe sediul celei mai profitabile companii din județ # CT100
Pe clădirea Gării Maritime din Constanța, cândva un simbol al eleganței și mândriei portuare românești, flutură astăzi un tricolor zdrențuit, aproape rupt de vânt. Edificiul, proiectat de inginerul Anghel Saligny la începutul secolului trecut și care găzduiește acum sediul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța (APMC), oferă o imagine tristă:
Carrefour ar putea pleca din România după 24 de ani. Cifrele care spun totul despre criza economică # CT100
Un posibil exit al grupului francez Carrefour din România, după aproape un sfert de secol de prezență, zguduie piața de retail locală. Presa franceză a scris recent că gigantul a angajat banca BNP Paribas pentru a testa interesul potențialilor cumpărători față de operațiunile sale din regiune, inclusiv cele din România.
Primăria Municipiului Constanța anunță că intenționează să organizeze în acest an două târguri de Crăciun, în două zone diferite ale orașului: Piața Ovidiu și Parcul Poarta 6. Administrația locală a demarat procedura de atribuire, pe criterii competitive, a amplasamentelor destinate acestor evenimente, care vor aduce în oraș atmosfera specifică sărbătorilor
Portul, energia și construcțiile domină topul celor mai profitabile companii din județul Constanța. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime, Constanța South Container Terminal și SOCEP au obținut cele mai mari profituri în 2025, într-un clasament care arată pulsul economiei locale. Datele au fost prezentate de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și
Alezzi, locul 1 la „Topul Firmelor din județul Constanța”. Performanță remarcabilă în rândul întreprinderilor mari # CT100
Compania Alezzi a fost distinsă cu locul 1 la categoria întreprinderi mari, după profit, în cadrul ediției 2025 a Topului Firmelor din județul Constanța, organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA). Evenimentul a avut loc pe 23 octombrie 2025, începând cu ora 18:30, la restaurantul Melody
FACIAS a sesizat PICCJ: DSP Constanța a autorizat ilegal timp de 16 ani Armonia Hospital, unde a murit Mădălina Luca # CT100
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la săvârșirea unor fapte de natură penală de către funcționari ai Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța și de către medicii spitalului privat Armonia Hospital. Cazul a ajuns
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) a organizat joi, 23 octombrie 2025, la Grand Ballroom Melody Mamaia, cea de-a XXXII-a ediție a „Topului Firmelor din Județul Constanța", un eveniment de referință pentru mediul de afaceri dobrogean, dedicat recunoașterii performanței economice, inovației și spiritului antreprenorial. Festivitatea, devenită o
Situație îngrijorătoare la Școala Gimnazială nr. 7 din Constanța. Direcția de Sănătate Publică (DSP) a efectuat ieri un control în unitatea de învățământ, în urma căruia părinții au fost anunțați că astăzi elevii vor rămâne acasă. Potrivit informațiilor transmise de părinți, inspectorii DSP au constatat infiltrații masive la etajele I
Banca Națională a României lansează începând cu data de 27 octombrie 2025 în circuitul numismatic, o monedă din tombac cu tema „Lucian Blaga – 130 de ani de la naștere". Noutatea este că va fi o monedă colorată, prima de acest fel emisă de BNR. „Luni, la Cluj, în cadru
Ieri a fost înmânat ordinul de începere a lucrărilor și predat amplasamentul către constructor, în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajări interioare/exterioare, consolidare și modernizare imobil D+P+1E – Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală Constanța" , situat în str. Ștefan cel Mare nr. 133. Predarea amplasamentului s-a realizat în prezența
Lucrările de reabilitare a carosabilului de pe bulevardul Tomis din Constanța continuă. După finalizarea decopertării, echipele Confort Urban vor interveni mâine, sâmbătă, 25 octombrie, pentru asfaltarea integrală a tronsonului cuprins între bulevardul Alexandru Lăpușneanu și strada Soveja. Pentru desfășurarea lucrărilor, traficul rutier va fi restricționat total pe ambele sensuri, în
Universitatea Ovidius își propune instalarea de stații de încărcare pentru studenți și cadre didactice # CT100
Începând din această săptămână, Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) produce și consumă energie verde din toate cele trei grupuri de centrale electrice fotovoltaice: Campus Corp A, Campus Corp B și căminele studențești din Faleză Nord. În total, centralele pot livra o putere maximă de 660 kW în rețeaua de curent
Meteorologii au emis o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului pentru județul Constanța, valabilă astăzi, între orele 10:00 și 21:00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în Dobrogea vântul va sufla temporar cu viteze ce vor atinge, în general, 50–65 km/h, iar local pot fi resimțite rafale mai puternice în
Polițiștii constănțeni au reușit să dea de urma unor tineri care ar fi comis o tâlhărie în plină stradă, furând o borsetă cu 6.000 de lei și documente personale de la un bărbat aflat în mașina sa. Potrivit IPJ Constanța, incidentul s-a petrecut pe 10 octombrie, pe o stradă din
Florin Cocargeanu, despre decizia primarului Chițac: „Este o formă de dispreț față de constănțeni” # CT100
Florin Cocargeanu, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, critică dur decizia primarului Vergil Chițac de a convoca din nou ședința
Polițiștii constănțeni au descoperit, în urma unei percheziții efectuate în localitatea Lumina, o serie de bunuri sustrase dintr-o societate comercială: 575 de litri de amorsă și vopsea decorativă, un aspirator profesional, un flex și o bormașină, printre altele. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, acțiunea a avut loc ieri, 23 […] Articolul Hoți cu chef de muncă? Au furat o bormașină, flexuri și vopsea lavabilă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Portul Constanța a găzduit, în perioada 20 – 23 octombrie 2025, vizita unei nave turcești a Gărzii de Coastă, sosită în România pentru un schimb de experiență și bune practici în domeniul supravegherii maritime. Pe parcursul celor patru zile, reprezentanții Poliției de Frontieră Române și ai Gărzii de Coastă din […] Articolul Navă a Gărzii de Coastă din Turcia, în misiune de cooperare la Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Respectarea legii pare să fi devenit opțională în administrația condusă de Vergil Chițac. Primarul municipiului Constanța a emis o dispoziție prin care convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Constanța din 29 octombrie 2025 în format online, prin videoconferință — în ciuda unei decizii recente a Tribunalului Constanța, care impune desfășurarea […] Articolul Promisiune încălcată, lege ignorată: primarul Vergil Chițac convoacă o nouă ședință online a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Liceul Teoretic „George Călinescu” din Constanța a primit recent al optulea titlu consecutiv „Premium Plus Member” de la British Council. Această distincție, care confirmă excelența în predarea limbii engleze și pregătirea temeinică a elevilor pentru rigorile examenelor Cambridge (A2 Key, B1 Preliminary, B3 First și C1 Advanced), a fost înmânată […] Articolul Liceul „George Călinescu”, distins pentru al optulea an consecutiv de British Council a aparut prima oara pe Constanta 100%.
La zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, Constanța se alătură celor din întreaga țară în comemorarea victimelor și în reînnoirea apelului pentru adevăr, responsabilitate și respect pentru viață. Asociația Centrul pentru Resurse Civice Constanța îi invită pe constănțeni să participe la un marș comemorativ și un protest civic […] Articolul 10 ani de la Colectiv: marș al durerii și protest la Constanța. „Nu uităm. Nu iertăm” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
O avarie majoră a lăsat fără apă potabilă o mare parte din municipiul Constanța, vineri dimineață, 24 octombrie 2025. Potrivit RAJA SA, în jurul orei 07.00 s-a înregistrat o cădere totală de tensiune la Stația de Pompare și Tratare Palas, fapt care a dus la oprirea pompelor și întreruperea furnizării […] Articolul Mare parte din municipiul Constanța, fără apă din cauza unei pene de curent a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Solid House continuă să scrie povestea excelenței în domeniul construcțiilor, fiind desemnată câștigătoare a locului 1 în Topul Firmelor din județul Constanța 2025, organizat de CCINA. Distincția vine ca o confirmare a profesionalismului, seriozității și încrederii pe care compania le-a construit în cei peste 16 ani de activitate pe piața […] Articolul Solid House – lider în construcții, Locul 1 în Topul Firmelor din Județul Constanța 2025 a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Promisiune încălcată, lege ignorată: primarul Vergil Vergil Chițac convoacă o nouă ședință online # CT100
Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanța, a murit. Acesta s-ar fi sinucis prin spânzurare. Cazul este cercetat de polițiști care au deschis dosar penal. “Astăzi, în jurul orei 16.10, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 3 au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la […] Articolul Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanța, a murit a aparut prima oara pe Constanta 100%.
CITY INDEX 2025: Cluj-Napoca rămâne cel mai performant oraș din România și în 2025. Constanța nu intră în Top 15 la capitolele „prosperitate” și „vibrație” # CT100
Institutul pentru Orașe Vizionare a lansat cea de-a doua ediție a CITY INDEX, analiza comparativă care măsoară performanța celor 41 de municipii reședință de județ din România sub trei dimensiuni principale – Calitatea locului, Prosperitate și Vibrație. Raportul din acest an consolidează datele pentru perioada noiembrie 2023– iulie 2025, oferind […] Articolul CITY INDEX 2025: Cluj-Napoca rămâne cel mai performant oraș din România și în 2025. Constanța nu intră în Top 15 la capitolele „prosperitate” și „vibrație” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Paradă de groază și petrecere de Halloween pe bulevardul Tomis – trafic auto interzis, autobuze deviate # CT100
Primăria Municipiului Constanța anunță organizarea, în weekendul 25–26 octombrie, a mai multor evenimente care vor avea loc pe Bulevardul Tomis, între intersecțiile cu Bulevardul Mamaia și Bulevardul Ferdinand. Zona va fi transformată temporar în spațiu pietonal, pentru desfășurarea activităților dedicate constănțenilor de toate vârstele. Sâmbătă, 25 octombrie, de Ziua Armatei […] Articolul Paradă de groază și petrecere de Halloween pe bulevardul Tomis – trafic auto interzis, autobuze deviate a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Minor amendat cu 1.500 de lei după ce a mâzgălit cu graffiti o stație CT BUS din Constanța, deși fapta poate fi sancționată cu 6.000 de lei VIDEO # CT100
Un minor a fost surprins luna trecută, prin intermediul sistemului public de monitorizare video, în timp ce inscripționa cu graffiti pereții stației CT BUS de pe strada Viorelelor, în zona Liceului „Lucian Blaga” din Constanța. În urma verificărilor efectuate de Direcția Generală Poliția Locală Constanța, tânărul a fost identificat și […] Articolul Minor amendat cu 1.500 de lei după ce a mâzgălit cu graffiti o stație CT BUS din Constanța, deși fapta poate fi sancționată cu 6.000 de lei VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Un bărbat din județul Cluj a fost trimis în judecată, în stare de libertate, după ce a postat pe TikTok un videoclip în care îndemna oamenii la revolte sociale și la „forme extreme de protest”, imediat după anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, inculpatul […] Articolul Un bărbat a fost trimis în judecată pentru mesajele postate pe TikTok a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în urma unor controale efectuate în zona de competență, sute de articole vestimentare și perechi de încălțăminte susceptibile a fi contrafăcute, care purtau însemnele unor mărci cunoscute. Valoarea totală a bunurilor este estimată la aproximativ 750.000 de lei. La data […] Articolul Hainele cu inscripții de firmă sunt încă aduse din Turcia în România a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Astăzi, 23 octombrie a.c., în jurul orei 11.00, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, în municipiul Constanța. „Din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat, de 28 de ani a condus un autoturism pe Șoseaua Mangaliei […] Articolul Șoferul unei firme de protecție a accidentat o bătrână aflată pe trotuar a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Momente de panică pentru locatarii unui bloc din Constanța, după ce s-au semnalat scăpări de gaze într-un apartament aflat la etajul cinci al unui imobil situat pe strada Corbului nr. 1, bloc R. Speriați, mai ales în contextul exploziei din București, oamenii au sunat la 112. La fața locului au […] Articolul Scăpări de gaze într-un bloc din Constanța: intervenție de urgență a pompierilor a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Trump impune sancțiuni dure Rusiei și anulează întâlnirea cu Putin. Moscova e furioasă, Marea Neagră devine mai importantă # CT100
Administrația Donald Trump a anunțat miercuri noaptea impunerea unor sancțiuni economice majore împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia – Rosneft și Lukoil – măsură menită să forțeze Moscova să accepte un armistițiu imediat în războiul cu Ucraina. Decizia vine în contextul în care președintele SUA a confirmat […] Articolul Trump impune sancțiuni dure Rusiei și anulează întâlnirea cu Putin. Moscova e furioasă, Marea Neagră devine mai importantă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acțiune rutieră de amploare a Poliției Rutiere Constanța: 257 de pietoni au fost amendați într-o singură zi # CT100
Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră Constanța, împreună cu cei ai formațiunilor rutiere din județ, au desfășurat ieri, 22 octombrie, o acțiune amplă pentru verificarea respectării regulilor de circulație de către pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice. Scopul principal al activității a fost creșterea gradului de siguranță rutieră și […] Articolul Acțiune rutieră de amploare a Poliției Rutiere Constanța: 257 de pietoni au fost amendați într-o singură zi a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Ionuț Rusu vrea o țară ca afară, dar a lăsat Constanța să arate ca un oraș sărac din Pakistan # CT100
Fostul viceprimar al municipiului Constanța, Ionuț Rusu, a publicat o postare pe rețelele sociale în care deplânge lipsa de responsabilitate și de respect față de lege din oraș. „Vrem o țară ca afară”, spune el, dar „nu e suficient să scrii regulamente, trebuie să mergi pe teren și să verifici […] Articolul Ionuț Rusu vrea o țară ca afară, dar a lăsat Constanța să arate ca un oraș sărac din Pakistan a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Ionuț Rusu vrea o țară ca afară, dar a lăsat Constanța să arate ca un oraș sărac din Parkistan # CT100
