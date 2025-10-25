O evadare aproape perfectă. Povestea baronului de droguri chinez care a încercat să fugă în Rusia, dar a eșuat spectaculos
25 octombrie 2025
Zhi Dong Zhang, un baron al traficului cu fentanil, a evadat din Mexic, a plecat în Cuba și a încercat să intre în Rusia care însă i-a refuzat intrarea în țară, iar recent a fost extrădat în SUA, relatează WSJ.
Germania a demolat două turnuri nucleare uriașe. Momentele spectaculoase care au surprins prăbușirea # Adevarul.ro
Germania a demolat controlat două turnuri de răcire ale fostei centrale nucleare din Gundremmingen, în Bavaria, chivalente cu aproximativ 56.000 de tone de beton, s-au prăbușit sâmbătă într-o demolare controlată. Acțiunea face parte din planul Germaniei de eliminare treptată a energiei nucleare.
Tragedie în Munții Făgăraș: două persoane au murit după ce au căzut sute de metri în zona Vârfului Netedu # Adevarul.ro
Două persoane și-au pierdut viața sâmbătă în Munții Făgăraș, în zona Vârfului Netedu, iar o a treia a fost salvată și transportată cu elicopterul SMURD la Bâlea Lac, a anunțat Dan Popescu, directorul Salvamont Sibiu.
Copiii ucraineni sunt antrenați în scop militar de ofițeri ruși în tabere din teritoriile ocupate: dezvăluirile unei noi anchete # Adevarul.ro
Ofițeri ruși de rang înalt conduc programe de instruire militară pentru copii ucraineni din teritoriile ocupate și supraveghează un sistem de militarizare a tineretului, a descoperit o anchetă jurnalistică.
Povestea (Re)construcției încrederii în România. De la strategie la execuție în Salonul Vocilor sau despre forța faptelor mici # Adevarul.ro
ASPEN–GMF BucharestForum2025 a arătat că România are viziune strategică, dar n-are Motor de Livrare. Tratând statul ca pe un start-up, încrederea se construiește prin fapte mici, rapide și utile, nu prin vorbe. Trecerea la fapte oprește „elefanții albi” și cere practicieni, curaj și responsabilitate
Jucăriile și articolele pentru copii au fost în topul celor mai vândute categorii de produse anul trecut, de Black Friday. Și anul acesta retailerii online se așteaptă la vânzări considerabile. Multe dintre site-uri au și acum oferte, cu reduceri de până la 60%.
Restricții de circulaţie în Bucureşti în ziua sfințirii Catedralei Naționale. Lista bulevardelor pe care accesul mașinilor va fi blocat până la ora 22.00 # Adevarul.ro
Restricții de trafic și măsuri de securitate extraordinare, duminică, în ziua în care va fi sfințită Catedrala Națională. Sute de polițiști și jandarmi vor fi prezenți în punctele cheie pentru a îndruma participanții și pentru a dirija traficul.
Bărbatul care a încercat să lovească poarta Ambasadei Rusiei din București nu era sub influența substanțelor psihoactive. Ce ar fi vrut să facă, de fapt # Adevarul.ro
Medicul din Pitești, care a încercat să lovească poarta de acces a Ambasadei Rusiei din București cu mașina, miercuri seară, nu era sub influența substanțelor psihoactive.
Jurilovca, pe lista viitoarelor stațiuni turistice. „Fără acești oameni nu am fi reușit nici să visăm” # Adevarul.ro
Primarul comunei Jurilovca din județul Tulcea a anunțat sâmbătă, 25 octombrie 2025, că localitatea va deveni stațiune turistică de interes local. Un proiect de hotărâre de guvern a fost lansat în dezbatere.
Nicușor Dan, despre cea mai mică inimă artificială din lume creată la Iași: „Un proiect impresionant, cu potențial uriaș pentru medicina românească” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan s-a declarat impresionat de proiectul echipei de la UMF Iași, care a realizat cea mai mică inimă artificială din lume. Dispozitivul este în fază avansată de testare, iar în următoarele 12 luni vor începe testele pe animale. România ar putea deveni prima țară din Europa de Es
Cum transformă artiștii independenți povești reale în spectacole sociale. „Chiriașii sunt din ce în ce mai presați, chiriile cresc” # Adevarul.ro
Două proiecte de teatru social aduc pe scenă teme ignorate: evacuările abuzive și stigmatizarea problemelor de sănătate mintală. „În stradă: Vocea locuirii” și „Adevăruri Distorsionate” folosesc arta ca formă de dialog și reparație.
Alegerile prezidențiale din Irlanda au fost câștigate de o candidată independentă. Cine este Catherine Connolly # Adevarul.ro
Candidata independentă Catherine Connolly, susţinută de opoziţia de stânga, a fost declarată câştigătoare a alegerilor prezidenţiale din Irlanda, iar singura sa contracandidată, Heather Humphreys, membră a partidului de centru-dreapta Fine Gael, şi-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază.
Un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost grav rănit sâmbătă, după ce a fost strivit de TIR-ul pe care încerca să îl repare. Incidentul a avut loc în localitatea Runcu, județul Constanța, în jurul orei 14:20.
Acuzațiile unei mame ajunse cu bebelușul la Urgență: „Mi s-a spus că nu au ce să-i facă, copilul meu avea în continuare febră și convulsii.” Reacția spitalului # Adevarul.ro
O tânără mamă din Buzău, Paula Frunzeu, a atras atenția publicului după ce a relatat experiența trăită la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Buzău, unde a ajuns sâmbătă cu fetița sa de doar două luni, care făcuse febră și convulsii.
Zelenski face din nou apel la ajutor internațional pentru apărarea spațiului aerian al Ucrainei, după ultimele atacuri rusești # Adevarul.ro
Atacurile rusești cu rachete și drone asupra Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă au ucis cel puțin patru persoane și au rănit alte 20, au declarat oficialii, determinând noi apeluri din partea președintelui ucrainean pentru sisteme de apărare aeriană occidentale.
„Bursucul” își pregătește marea revenire. Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Următorul pas al celor de la CFR Cluj # Adevarul.ro
În urmă cu doar câteva luni, Dan Petrescu a părăsit banca tehnică a celor de la CFR Cluj, din cauza unor probleme de sănătate.
Familia lui Felix Baumgartner scoate la vânzare colecția de mașini de lux a legendarului sportiv # Adevarul.ro
După moartea sa tragică pe 17 iulie 2025, familia lui Felix Baumgartner, cunoscut pentru recordurile mondiale în cădere liberă, a decis să scoată la vânzare trei dintre mașinile sale extraordinare, evaluate la peste 900.000 de euro.
Dincolo de mitul eroilor din aer: povestea reală din „Top Guns: The Next Generation”. „Documentarul îți oferă șansa să mergi în pantofii lor mai mult decât un film“ # Adevarul.ro
Sub casca lucioasă și zborul perfect, „Top Guns: The Next Generation“ ascunde o poveste despre oameni, nu despre mituri.
Un bărbat canadian a fost atacat de urs, sâmbătă dimineața, în timp ce se afla pe un traseu de munte spre masivul Postăvaru.
Laurențiu Reghecampf a calificat-o pe Al Hilal Omdurman în grupele Ligii Campionilor Africii # Adevarul.ro
Tehnicianul român și-a îndeplinit principalul obiectiv setat la preluarea echipei Al Hilal Omdurman.
Sancțiunile americane scot petrolul rus din Europa. Analiștii anticipează un efect „catastrofal” asupra Lukoil # Adevarul.ro
Sancțiunile anunțate de Donald Trump asupra giganților petrolieri Rosneft și Lukoil nu vor fi probabil suficiente pentru a paraliza mașinăria de război a lui Vladimir Putin, dar se anticipează a fi de mare ajutor UE pentru a scoate petrolul rusesc din blocul comunitar, relatează Politico.
Un turist a căzut de pe zidul exterior al Panteonului din Roma și a murit, după ce i s-a făcut rău brusc # Adevarul.ro
Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul exterior al Panteonului din Roma. Bărbatul stătea pe zid înainte de a se prăbuși de la o înălțime de 7 metri în șanțul monumentului antic, vineri seara.
Tânăra din Franța care a ucis o fetiță de 12 ani a fost condamnată la închisoare pe viață. „Cer iertare, este oribil ce am făcut și asta este tot ce am de spus” # Adevarul.ro
Tribunalul din Paris a pronunțat vineri pedeapsa maximă împotriva lui Dahbia Benkired, în vârstă de 27 de ani, pentru violarea, torturarea și uciderea Lolei Daviet, o fetiță de 12 ani, în 2022. Este pentru prima dată în Franța când o astfel de sentință este aplicată unei femei.
Rusia masează flota cu capacitate nucleară în Cercul Arctic pentru un posibil război cu NATO, avertizează Norvegia # Adevarul.ro
Vladimir Putin masează arme nucleare și submarine de atac în Cercul Arctic, a avertizat ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik, precizând că țara sa a constatat că Rusia și-a sporit prezența militară în Arctica, în special în peninsula Kola.
Trimisul lui Putin la Washington: Rusia și Ucraina, aproape de un acord diplomatic pentru încheierea războiului # Adevarul.ro
Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat vineri că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică care să pună capăt războiului pe scară largă al Moscovei împotriva Ucrainei.
Două inițiative independente readuc la viață memoria industrială a României – furnalul Reșiței și patrimoniul Văii Jiului devin simboluri ale unei lupte pentru salvarea trecutului.
Pensiune din județul Tulcea, cuprinsă de flăcări din cauza unui scurtcircuit. Pompierii au intervenit de urgență # Adevarul.ro
Pompierii militari au intervenit, sâmbătă, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o unitate de primire turistică din localitatea Murighiol.
Irina Columbeanu, acuzată că poartă genți de lux, dar nu își ajută tatăl. Patronul azilului sare în apărarea tinerei: „Are șifonierul personal plin” # Adevarul.ro
Irina Columbeanu, în vârstă de 18 ani, a intrat în atenția publicului după ce a fost surprinsă purtând genți și haine de lux, de mii de euro. Internauții au acuzat-o că nu ar acorda suficientă atenție tatălui ei, fostul milionar Irinel Columbeanu, aflat de doi ani la un azil din Ghermănești.
Sorin Grindeanu a anunțat cine este favorit pentru candidatura PSD la Primăria Capitalei: „Pleacă cu prima șansă” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a anunțat cine este favorit în cursa pentru candidatura PSD la Primăria Generală a Capitalei.
Un bărbat a murit după ce s-a aruncat de la etaj, în timp ce salvatorii încercau să comunice cu el # Adevarul.ro
Un bărbat de 52 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a murit, sâmbătă, după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc în timp ce poliţiştii chemaţi la locul incidentului printr-un apel la 112 încercau să comunice cu el.
Teroriști printre turiști. Peste 150 de deținuți palestinieni eliberați din închisorile israeliene au fost cazați la un hotel de cinci stele din Cairo # Adevarul.ro
Jurnaliștii Daily Mail au publicat imagini cu deținuți eliberați din închisorile israeliene în urma armistițiului între Israel și gruparea Hamas. Aceștia au fost cazați la un hotel de lux din Cairo.
Într-o lume în care aplicațiile, algoritmii și inteligența artificială promit să revoluționeze Educația, specialiștii atrag atenția că tehnologia nu poate înlocui gândirea critică, curiozitatea și dialogul autentic. Ea devine cu adevărat valoroasă doar atunci când este folosită conștient.
Marcel Ciolacu, desemnat candidatul PSD la președinția CJ Buzău: O să-i contrazic pe cei care mi-au transmis că e un pas înapoi # Adevarul.ro
Marcel Ciolacu a fost desemnat candidatul PSD la șefia CJ Buzău pentru alegerile din 7 decembrie.
Alexandru Rogobete denunță transferurile nejustificate de pacienților din spitalele publice la privat. „În mentalul colectiv s-a creat această idee” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, critică transferurile nejustificate de pacienţi din spitalele publice către cabinetele private. El consideră că în mentalul colectiv s-a creat ideea că la spitalul public te duci să mori, iar la spitalul privat totul este roz, ”dacă ai bani”.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că „agresiunea sa delirantă” l-a determinat pe președintele rus Vladimir Putin să canalizeze resurse uriașe în războiul său împotriva Ucrainei, iar acum liderul de la Kremlin „rămâne fără bani, trupe și idei”.
Noi scurgeri de gaze în zona exploziei din Rahova. Echipele Distrigaz Rețele au decis să pună din nou sigiliu # Adevarul.ro
Noi scurgeri de gaze au fost descoperite sâmbătă în zona blocului afectat de explozia de pe Calea Rahovei, din București. Deși alimentarea cu gaze urma să fie reluată în cursul dimineții, echipele Distrigaz Rețele au decis să pună din nou sigiliu.
Ministrul Apărării, de Ziua Armatei Române: „Derulăm cel mai amplu program de modernizare din istoria armatei” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a transmis, cu ocazia Zilei Armatei Române, că instituția pe care o conduce derulează „cel mai amplu program de modernizare din istoria armatei”, care vizează tehnica de luptă, infrastructura și instruirea militarilor.
Un medic cardiolog a dezvăluit cele cinci alimente „sănătoase” pe care nu le-ar mânca niciodată # Adevarul.ro
Un cardiolog de top a dezvăluit cinci alimente aparent sănătoase pe care le evită din cauza potențialelor efecte negative asupra sănătății, unele dintre ele fiind surprinzătoare pentru public.
Kendama, noul inamic din școli? Profesor: „Nu vreți să-i legați pe elevi și cu mâinile la spate?!” # Adevarul.ro
Jucăria recuperată după un deceniu, kendama, pare să fi devenit o problemă pentru unii profesori, aceștia cerând interzicerea folosirii în școală.
România, fără medalie la Mondialele de Gimnastică artistică. Sabrina Voinea și Denisa Golgotă, execuții modeste # Adevarul.ro
România a obținut ultimele medalii la Mondialele de gimnastică artistică în urmă cu 10 ani.
Maia Sandu vine la Bucureşti pentru a participa la Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale. Va avea o întrevedere cu Nicuşor Dan # Adevarul.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua duminică, 26 octombrie, o vizită oficială la Bucureşti, potrivit unui comunicat transmis de Preşedinţia Republicii Moldova.
Cine l-a convins pe Alexandru Rogobete să practice medicina: „Aşa am ajuns la Terapie Intensivă” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii a afirmat că a făcut un master în cercetare clinică şi aşa l-a cunoscut pe profesorul Dorel Săndesc, dorindu-şi inițial să lucreze ca cercetător.
Compania care a fabricat macaraua folosită în jaful de la Luvru se promovează online cu imagini de la scena faptei # Adevarul.ro
În timp ce poliția franceză, oficiali guvernamentali și conducerea muzeului Luvru încearcă să înțeleagă cum hoții au reușit să fure bijuterii de neprețuit în plină zi, o companie germană profită de moment pentru a câștiga popularitate.
Alexandru Rogobete le cere medicilor de la Terapie Intensivă să nu mai poarte bijuterii: „Renunțați la verighetă sau plecați din ATI!” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății a transmis un avertisment ferm angajaților din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), cerându-le să renunțe la bijuterii, verighete și unghii false, întrucât acestea pot reprezenta surse de transmitere a bacteriilor către pacienți.
Scandal într-o bancă din Craiova: un tânăr a distrus două uși și un laptop și a amenințat trei angajate # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a provocat un scandal într-o bancă din Craiova, a ameninţat trei angajate şi a distrus două uşi de acces şi un laptop.
Trump a primit o donație anonimă de 130 de milioane de dolari de la un „prieten” pentru plata trupelor # Adevarul.ro
Administraţia Trump intenționează să folosească o donaţie anonimă de 130 de milioane de dolari pentru plata soldaţilor activi în perioada blocajului guvernamental, a anunțat vineri Departamentul Apărării.
Președintele Nicușor Dan: „Modernizarea Armatei Române este o prioritate a acestor momente” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat la Iași că modernizarea Armatei este prioritară, fondurile alocate urmând să sprijine și industria națională de apărare, iar România rămâne protejată grație parteneriatelor solide și profesionalismului militarilor.
Bătrânul scăpat de pe targă de către un ambulanțier al Spitalului Municipal Câmpina este în comă. Victima ar fi tatăl managerului spitalului # Adevarul.ro
Bătrânul de 85 de ani, scăpat vineri seara de pe targă de către un ambulanțier al Spitalului Municipal Câmpina, un bărbat de 49 de ani, este în continuare la terapie intensivă. În urma căzăturii, acesta a suferit mai multe traumatisme, iar starea lui de sănătate s-a agravat imediat după incident.
Profesoară de biologie din Iași, surprinsă de elevi pe site-urile de videochat. Imaginile scandaloase au făcut vâlvă: „Cum să-mi mai trimit eu copiii la școală?” # Adevarul.ro
O tânără profesoară de biologie de la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Iași a ajuns în centrul atenției conducerii după ce mai mulți elevi au distribuit online fotografii și capturi video în care aceasta ar apărea în ipostaze indecente.
Un pas greșit a ruinat-o. Sabrina Voinea a căzut de pe bârnă în finala Campionatului Mondial. Speră la aur în proba de sol # Adevarul.ro
Tânăra în vârstă de 18 ani s-a lăsat copleșită de emoții.
