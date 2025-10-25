Tragedie în Munții Făgăraș: două persoane au murit după ce au căzut sute de metri în zona Vârfului Netedu

12:30

Bătrânul de 85 de ani, scăpat vineri seara de pe targă de către un ambulanțier al Spitalului Municipal Câmpina, un bărbat de 49 de ani, este în continuare la terapie intensivă. În urma căzăturii, acesta a suferit mai multe traumatisme, iar starea lui de sănătate s-a agravat imediat după incident.