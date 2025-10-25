Tulcea: Incendiu la o pensiune din Murighiol. Mai multe echipaje de pompieri se deplasează în zonă
News.ro, 25 octombrie 2025 11:50
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la o pensiune din Murighiol, din judeţul Tulcea, în zonă deplasându-se mai multe echipaje de pompieri, cu trei autospeciale de stingere şi autoscara de intervenţie la înălţime.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
12:10
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: România are 35 de paturi în care se pot trata pacienţi cu arsuri medii / Pacienţii cu arsuri grave nu putem să-i tratăm # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, AFIRMĂ că România are 35 de paturi în care se pot trata pacienţii cu arsuri medii şi cele mai complexe unităţi sunt la Timişoara şi la Bagdasar-Arseni în Bucureşti. El a adăugat că pacienţii cu arsuri grave nu pot fi trataţi în ţară şi sunt transferaţi în străinătate.
Acum 10 minute
12:00
Dolj: Un bărbat de 26 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a făcut scandal într-o bancă, a distrus două uşi de acces şi un laptop / El este acuzat şi că a ameninţat trei angajate ale băncii # News.ro
Un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a provocat un scandal într-o bancă din Craiova, a ameninţat trei angajate şi a distrus două uşi de acces şi un laptop.
Acum 30 minute
11:50
Tulcea: Incendiu la o pensiune din Murighiol. Mai multe echipaje de pompieri se deplasează în zonă # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la o pensiune din Murighiol, din judeţul Tulcea, în zonă deplasându-se mai multe echipaje de pompieri, cu trei autospeciale de stingere şi autoscara de intervenţie la înălţime.
11:40
Maia Sandu vine duminică la Bucureşti. Participă la Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi are programată o întâlnire cu preşedintele Nicuşor Dan # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine duminică la Bucureşti, pe agenda vizitei aflându-se participarea la Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan
Acum o oră
11:30
Donald Trump pleacă într-un turneu în Asia, în care urmează să se întâlnească cu Xi Jinping # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a plecat într-un turneu important în Asia, care urmează să fie marcat de o întâlnire cu omologul său chinez Xi Jinping, cu o miză majoră pentru economia mondială, relatează AFP.
11:30
Gimnastică: Sabrina Voinea a căzut de pe bârnă şi s-a clasat pe locul 7, la Campionatul Mondial din Indonezia # News.ro
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe locul 7, sâmbătă, în finală la bârnă, la Campionatul Mondial din Indonezia, după ce a căzut de pe aparat. Sportiva tricoloră va mai concura în finală la sol, alături de Denisa Golgotă.
11:30
Iaşi - Nicuşor Dan, la ceremoniile de Ziua Armatei: Modernizarea Armatei Române, o prioritate a acestor momente / Vom aloca fonduri pentru ca Armata să fie pregătită şi vom fi suficient de inteligenţi ca aceste fonduri să meargă şi în industria naţională # News.ro
Preşedinte Nicuşor Dan a afirmat sâmbătă, la Iaşi, la ceremoniile organizate de Ziua Armatei, că modernizarea Armatei Române este o prioritate a acestor momente şi a precizat că în anii următori vor fi alocate fonduri pentru ca Armata să fie pregătită şi România va fi suficient de inteligentă pentru ca aceşti bani să meargă şi în industria naţională de apărare.
11:20
Ministrul Educaţiei, vizite la şcoli din mediul rural: Am ales acum mediul rural, deoarece aici trebuie reaşezate mai repede noile paradigme educaţionale, pentru a creşte atât eficienţa educaţiei şi a reduce discrepanţa faţă de urbanul mare # News.ro
Ministrul Educaţiei Daniel David a vizitat mai multe şcoli din mediul rural, declarând că a ales acum mediul rural, deoarece aici trebuie reaşezate mai repede noile paradigme educaţionale, pentru a creşte atât eficienţa educaţiei şi a reduce discrepanţa faţă de urbanul mare, cât şi bunăstarea elevilor şi oamenilor educaţiei.
11:20
MotoGP: După ce a plecat din pole-position, Francesca Bagnaia a câştigat cursa sprint de la Grand Prix-ul Malaysiei # News.ro
După ce a plecat din pole-position la Marele Premiu al Malaysiei, italianul Francesco Bagnaia (Ducati) a câştigat, sâmbătă, cursa sprint de la Sepang.
Acum 2 ore
11:00
Conferinţa Judeţeană Extraordinară a PSD Buzău – Marcel Ciolacu cere sprijinul organizaţiei pentru candidatura la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău # News.ro
Partidul Social Democrat Buzău organizează, sâmbătă, Conferinţa Judeţeană Extraordinară pentru desemnarea delegaţilor care vor reprezenta organizaţia la Congresul Naţional al PSD, programat pe 7 noiembrie. Evenimentul se desfăşoară la Sala Mare a CJ Buzău în prezenţa preşedintelui interimar al partidului, Sorin Grindeanu, şi a fostului premier Marcel Ciolacu, care a revenit la Buzău şi intenţionează să candideze la şefia Consiliului Judeţean.
10:30
Poliţia Română: Numărul de sesizări penale, în scădere cu peste 12% în primele nouă luni ale anului comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024 # News.ro
Numărul de sesizări penale a înregistrat o scădere cu peste 12% în primele nouă luni ale anului, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei Române. De asemenea, s-au înregistrat scăderi şi în privinţa infracţiunilor de furt, tâlhărie şi distrugere.
10:20
Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei: Doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar. Voi acorda susţinere totală colegului meu social-democrat care îşi va depune candidatura / Ce spune despre candidatura sa din 2024 # News.ro
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, anunţă că nu va candida la Primăria Bucureştiului şi că vrea să-şi continue mandatul în Parlamentul European, precizând că va acorda susţinere totală colegului social-democrat care îşi va depune candidatura. Ea rememorează, într-o postare pe Facebook, momentul candidaturii sale la postul de primar general, în 2024, când a fost ”candidatul “deocamdată”, apoi lansată în cursă ca variantă de a salva imaginea partidului şi lista de consilieri generali, fără vreun fel de sprijin logistic şi politic - boicotată prin candidaţi “iepuraşi””. ”Cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea, deşi asta nu-mi aduce vreo mulţumire”, conchide Firea.
10:20
Preşedintele NBA, Adam Silver, s-a declarat, vineri, „profund tulburat” de scandalul pariurilor trucate care afectează liga nord-americană de baschet.
Acum 4 ore
09:50
Tulcea: Un bărbat a murit după ce a intrat cu maşina într-un tractor / Pasagerul din autoturism a fost rănit - FOTO # News.ro
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a murit, sâmbătă dimineaţă, după ce a intrat cu maşina pe care o conducea într-un tractor, evenimentul având loc pe un drum comunal din judeţul Tulcea. În urma impactului, pasagerul de pe locul din dreapta faţă al autoturismului a fost rănit uşor.
09:50
Thailanda: Regina-mamă Sirikit, figură puternică a monarhiei, a murit la 93 de ani. În tinereţe i se spunea „Jackie Kennedy a Asiei” # News.ro
Fosta regină Sirikit Kitiyakorn, soţia lui Bhumibol Adulyadej, care a domnit peste Thailanda timp de 70 de ani, şi mama actualului monarh, a decedat la vârsta de 93 de ani, marcând o schimbare de eră pentru puternica monarhie thailandeză.
09:40
Sorin Grindeanu, de Ziua Armatei: Pentru a-şi îmbunătăţi performanţele, Armata Română are nevoie în următorii ani de investiţii serioase şi de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită # News.ro
Preşedsintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, preşedinte al Camerei Deputaţilor, afirmă, în mesajul de Ziua Armatei, cp, pentru a-şi îmbunătăţi performanţele, Armata Română are nevoie în următorii ani de investiţii serioase şi de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită.
09:40
Tulcea: Un bărbat a murit după ce a intrat cu maşina într-un tractor / Pasagerul din autoturism a fost rănit # News.ro
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a murit, sâmbătă dimineaţă, după ce a intrat cu maşina pe care o conducea într-un tractor, evenimentul având loc pe un drum comunal din judeţul Tulcea. În urma impactului, pasagerul de pe locul din dreapta faţă al autoturismului a fost rănit uşor.
09:20
Lionel Messi a marcat două goluri în victoria echipei Inter Miami împotriva Nashville SC (3-1), în primul meci din play-off-ul campionatului MLS. Miami conduce astfel cu 1-0 în întâlnirea disputată în sistemul cel mai bun din trei meciuri şi va avea ocazia să se califice în semifinalele conferinţei pe 1 noiembrie, la Nashville.
09:10
INTERVIU - Claudiu Degeratu, expert în relaţii internaţionale: Riscul unor atentate se menţine ridicat. Acţiunile acestea de spionaj, pregătire de sabotaje şi aşa mai departe se vor intensifica. Fac parte din războiul hibrid # News.ro
Riscul ca Rusia să încerce pe teritoriul României noi atentate în perioada următoare se menţine ridicat, avertizează expertul în relaţii internaţionale şi probleme de securitate Claudiu Degeratu, profesor asociat la Universitatea Bucureşti, într-un interviu acordat News.ro. Încercarea de a plasa colete-capcană cu bombe incendiare, dejucată de serviciile speciale din România şi Polonia, nu e un caz izolat şi tot frontul estic al NATO trebuie să se aştepte ca astfel de tentative ale Moscovei să se înmulţească, după cum şi acţiunile de spionaj, sabotaje şi alte operaţiuni de război hibrid sunt anticipabile, mai afirmă Claudiu Degeratu.
09:00
Cântăreaţa Nelly Furtado a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată” # News.ro
Nelly Furtado, cântăreaţa în vârstă de 46 de ani, cunoscută pentru piesa „Maneater”, a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată, pentru a se dedica altor proiecte creative şi personale care consideră că se potrivesc mai bine cu următoarea etapă a vieţii sale”.
08:30
Prinţul Andrew, în discuţii avansate privind mutarea din Royal Lodge, potrivit unor relatări de presă / Palatul Buckingham încearcă să pună mai multă presiune pe prinţ pentru a renunţa la reşedinţa pentru care plăteşte o chirie simbolică # News.ro
Prinţul Andrew se află în discuţii avansate cu consilierii de rang înalt ai regelui Charles privind mutarea din reşedinţa Royal Lodge, după o săptămână în care contractul său de închiriere cu chirie simbolică a fost intens analizat, relatează The Guardian, citând relatări de presă.
08:30
Oamenii de ştiinţă testează o terapie experimentală pe bază pe oxitocină pentru încetinirea procesului de îmbătrânire # News.ro
Un nou studiu oferă o perspectivă interesantă asupra unor potenţiale terapii care pot încetini procesul de îmbătrânire. Cercetătorii au explorat în experimente preclinice o strategie terapeutică cu două componente menită să contracareze schimbările biologice asociate vârstei.
08:20
MotoGP: Italianul Francesco Bagnaia va pleca din pole-position la Grand Prix-ul Malayisiei # News.ro
Italianul Francesco Bagnaia va porni din pole position în cursa sprint şi în Marele Premiu al Malaysiei, a 20-a etapă (din 22) a sezonului MotoGP, după ce a obţinut cel mai bun timp în calificările de sâmbătă, pe circuitul de la Sepang.
08:20
Jaful de la Luvru - Procurorul are „o mică speranţă” de a recupera bijuteriile furate, datorită echipamentelor lăsate de hoţi/ Anchetatorii francezi analizează peste 150 de probe de ADN, amprente şi alte urme # News.ro
Anchetatorii francezi analizează peste 150 de probe de ADN, amprente şi alte urme găsite pe uneltele şi echipamentele de protecţie lăsate de hoţii care au spart Muzeul Luvru şi au fugit cu bijuterii regale estimate la 88 de milioane de euro, relatează The Guardian.
Acum 6 ore
08:10
Pentagonul va folosi o donaţie de 130 de milioane de dolari de la un „prieten” anonim al lui Trump pentru a plăti armata - CNN # News.ro
Administraţia Trump plănuieşte să direcţioneze o donaţie de 130 de milioane de dolari, provenită de la un aliat anonim al preşedintelui Donald Trump, pentru plata soldaţilor activi în timpul blocajului guvernamental, a confirmat vineri Departamentul Apărării.
08:00
Porsche raportează pierderi de 1,1 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, pe fondul crizei profunde şi al declinului vânzărilor în China # News.ro
Producătorul german de maşini sport Porsche a raportat vineri o pierdere operaţională de 966 milioane de euro (1,1 miliarde de dolari) pentru trimestrul al treilea, mult peste estimările analiştilor, semnalând adâncirea crizei care afectează compania pe fondul încetinirii tranziţiei către vehicule electrice şi al scăderii vânzărilor în China, principala sa piaţă, transmite Reuters.
07:50
Creierul bărbaţilor se micşorează mai rapid decât al femeilor, arată un nou studiu despre Alzheimer # News.ro
Oamenii de ştiinţă au constatat că îmbătrânirea cerebrală este mai accelerată la bărbaţi decât la femei. Într-un recent studiu, cercetătorii explică de ce bărbaţii pierd mai rapid volum cerebral odată cu vârsta, indiferent dacă au sau nu Alzheimer.
07:20
Prinţul Andrew , în discuţii avansate privind mutarea din Royal Lodge, potrivit unor relatări din presă / Prinţul Andrew se află în discuţii avansate privind mutarea din Royal Lodge, potrivit unor relatări din presă.Palatul Buckingham încearcă să pună m # News.ro
Prinţul Andrew se află în discuţii avansate cu consilierii de rang înalt ai regelui Charles privind mutarea din reşedinţa Royal Lodge, după o săptămână în care contractul său de închiriere cu chirie simbolică a fost intens analizat, relatează The Guardian, citând relatări de presă.
07:20
Sancţiunile SUA blochează livrările de petrol pentru compania rusă NIS; Serbia riscă oprirea singurei sale rafinării # News.ro
Sancţiunile impuse de Statele Unite companiei petroliere ruse NIS au împiedicat livrarea unui transport de ţiţei esenţial pentru Serbia, care se confruntă cu riscul opririi unicei sale rafinării de la Pancevo, potrivit unor surse citate de Reuters.
07:00
Marea Armată a lui Napoleon a înfruntat ruşii, dar şi boli nebănuite, arată un studiu al Institutului Pasteur # News.ro
În afara trupelor ruse, febra paratifoidă şi febra recurentă au fost pe urmele Marii Armate napoleoniene la retragerea acesteia din Rusia, în 1812, potrivit unui studiu realizat de Institutul Pasteur, relatează AFP.
07:00
Aliaţii Ucrainei promit să retragă petrolul şi gazele ruseşti de pe piaţa globală / Ce a declarat Volodimir Zelenski # News.ro
Peste 20 de naţiuni care sprijină Ucraina s-au angajat, la Londra, la summitul Coaliţiei pentru voinţă, să „scoată petrolul şi gazele ruseşti de pe piaţa globală”, ca parte a eforturilor de a-l presa pe preşedintele Vladimir Putin să pună capăt războiului, relatează BBC. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat şi el la Londra, a declarat că „presiunea asupra Rusiei este singura cale de a opri luptele”.
06:40
Peste 800 de jandarmi vor fi prezenţi duminică la evenimentul de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale/ Măsuri şi recomandări pentru public # News.ro
Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va asigura măsurile de ordine publică la evenimentele prilejuite de sfinţirea picturii Catedralei Naţionale din 26 octombrie.
06:30
UPDATE - Donald Trump ia în considerare planuri de a viza facilităţi de producere a cocainei în interiorul Venezuelei, afirmă mai mulţi oficiali - CNN / Preşedintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a acuzat Statele Unite că „fabrică un război” # News.ro
Preşedintele Donald Trump ia în considerare planuri pentru a viza facilităţi de producere a cocainei şi rute pentru trafic de droguri din Venezuela, deşi încă nu a luat o decizie finală, au declarat pentru CNN trei oficiali americani. Preşedintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a acuzat Statele Unite că „fabrică un război”, după ce SUA au trimis cel mai mare vas de război din lume către Caraibe, într-o escaladare majoră a prezenţei militare americane în regiune.
06:30
Reducerea achiziţiilor de petrol rusesc de către grupul indian Reliance ar putea schimba relaţiile energetice şi comerciale ale Indiei # News.ro
Gigantul indian Reliance Industries a decis să suspende achiziţiile de ţiţei rusesc, după sancţiunile impuse de SUA împotriva companiilor Rosneft şi Lukoil, iar decizia ar putea avea implicaţii majore pentru piaţa energetică a Indiei şi pentru relaţiile sale comerciale cu Washingtonul, relatează CNBC.
06:20
Catedrala Naţională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, va fi inaugurată duminică. Lăcaşul recordurilor/ FOTO # News.ro
Catedrala Naţională, cu o înălţime de 127 de metri, este cel mai înalt lăcaş de cult ortodox din lume. Coloanele sunt de inspiraţie brâncovenească, iar cupolele de inspiraţie bizantină. Edificiul a fost conceput înconjurat de un spaţiu care, văzut de sus, are formă de potir. Pictura monumentului este realizată în tehnica mozaicului pe 25.000 mp, materialele folosite în realizarea icoanelor au fost achiziţionate din Veneţia şi Carrara, candelabrele sunt din alamă masivă, intrarea se face prin 27 de uşi din bronz, clopotul mare are 27 de tone iar silueta edificului este determinată de cele 8 turle. Slujba de sfinţire a picturii va avea loc duminică, în prezenţa a 2.500 de invitaţi oficiali.
06:20
Donald Trump ia în considerare planuri de a viza facilităţi de producere a cocainei în interiorul Venezuelei, afirmă mai mulţi oficiali - CNN # News.ro
Preşedintele Donald Trump ia în considerare planuri pentru a viza facilităţi de producere a cocainei şi rute pentru trafic de droguri din Venezuela, deşi încă nu a luat o decizie finală, au declarat pentru CNN trei oficiali americani.
Acum 8 ore
06:10
Ceremonii militare şi religioase de Ziua Armatei României în principalele garnizoane din ţară, dar şi în bazele militare din afara ţării şi în teatrele de operaţii – Restricţii de trafic în Bucureşti / PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR # News.ro
Ziua Armatei României va fi sărbătorită, sâmbătă, în principalele garnizoane din ţară, dar şi în bazele militare din afara ţării şi în teatrele de operaţii. În Bucureşti vor avea loc mai multe ceremonii militare şi religioase, urmând a fi impuse restricţii de trafic.
05:50
Bursele europene au închis vineri pe plus, după încetinirea neaşteptată a inflaţiei din SUA # News.ro
Pieţele bursiere europene au închis vineri în teritoriu pozitiv, inversând pierderile de la începutul şedinţei, după publicarea unui raport al inflaţiei din SUA sub aşteptări şi o serie de rezultate corporative solide din Europa, transmite CNBC.
05:10
Inflaţia din SUA a încetinit la 3% în septembrie, sub aşteptări; pieţele anticipează o nouă reducere a dobânzii de referinţă # News.ro
Rata inflaţiei din Statele Unite a încetinit la 3% în septembrie, fiind mai mică decât estimau economiştii, potrivit datelor publicate vineri de Biroul de Statistică al Muncii (BLS). Raportul, primul publicat de la declanşarea blocajului guvernamental din 1 octombrie, consolidează aşteptările că Rezerva Federală va reduce dobânda de referinţă săptămâna viitoare, relatează CNBC.
Acum 12 ore
00:50
Marea Armată a lui Napoleon a înfruntat ruşii, dar şi boli nebănuite, arată un studiu al Institutului Pasteur # News.ro
În afara trupelor ruse, febra paratifoidă şi febra recurentă au fost pe urmele Marii Armate napoleoniene la retragerea acesteia din Rusia, în 1812, potrivit unui studiu realizat de Institutul Pasteur, relatează AFP.
00:10
Accident naval pe Dunăre, în municipiul Galaţi - O ambarcaţiune cu doi adulţi şi un copil a lovit o barjă/ Un adult este inconştient, celălalt şi copilul fiind evaluaţui medical # News.ro
O ambarcaţiunea în care se aflau trei persoane - doi adulţi şi un copil - a lovit, vineri seară, o barjă, pe Dunăre, în municipiul Galaţi. Primele informaţii arată că unul dintre adulţi este inconştient, celălalt şi copilul fiind evaluaţi medical.
00:10
Echipa spaniolă Real Sociedad a dispus vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, de gruparea andaluză FC Sevilla, în etapa a 10-a din La Liga.
24 octombrie 2025
23:50
SUA impun sancţiuni preşedintelui columbian Gustavo Petro, care denunţă un ”paradox total” # News.ro
Statele Unite impun sancţiuni preşedintelui columbian Gustavo Petro, dar şi fiului acestuia, soţiei acestuia şi ministrului de Interne Armando Benedetti, anunţă vineri, într-un comunicat, Departamentul american al Trezoreriei, care-i acuză de faptul că nu au făcut nimic pentru a limita producţia de cocaină în Columbia, relatează AFP.
23:50
Nicuşor Dan: Am interacţionat cu serviciile şi am pus foarte multe întrebări despre funcţionarea lor generală şi despre momentul noiembrie 2024. Într-un interval de timp destul de scurt, o să prezint public concluziile mele # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că într-un termen ”destul de scurt” va prezenta concluziile sale privind funcţionarea serviciilor secrete, dar şi despre gestionarea de către acestea a momentului alegerilor prezidenţiale din luna noiembrie a anului trecut.
23:50
Echipa italiană Pisa a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia AC Milan, într-un meci din etapa a opta a Serie A.
23:40
Nicuşor Dan susţine că timpii de aşteptare s-au înjumătăţit în vămile dintre România şi Republica Moldova: Avem însă o problemă cu transportul de marfă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că timpii de aşteptare în vămile dintre România şi Republica Moldova s-au redus la jumătate pe parcursul acestui an, dar că ar trebui rezolvată şi problema reducerii timpilor pentru transportul de marfă.
23:30
Emisarul economic al lui Putin, Kirill Dmitriev, anunţă că se află în SUA să continue ”dialogul” ”vital pentru lume”, care ”trebuie să continue cu deplina înţelegere a poziţiei Rusiei şi respectarea intereselor sale naţionale” # News.ro
Emisarul Kremlinului în probleme economice, Kirill Dmitriev, a anunţat vineri că se află în Statele Unite, într-o vizită care intervine la două zile după ce Washingtonul a anunţat sancţiuni vizând hidrocarburile ruse, relatează RFI.
Acum 24 ore
23:10
Nicuşor Dan: E posibil ca forţând un salariu minim prea mare anumite activităţi să devină necompetitive în România şi nişte sute, mii de oameni să-şi piardă locurile de muncă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referitor la o eventuală creştere a salariului minim, că este posibil ca forţând un salariu minim prea mare unele activităţi să devină necompetitive, iar mii de oameni să îşi piardă locurile de muncă.
23:00
Nicuşor Dan, despre un nou proiect privind pensiile magistraţilor: Dezbaterea e necesară, estimez că nu o să dureze mai mult de trei săptămâni. După aceea, partidele din coaliţie vor agrea un text cu care să meargă în Parlament # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că, în cel mult trei săptămâni, partidele din coaliţie vor agrea un nou proiect privind pensiile magistraţilor, după care documentul va fi trimis Parlamentului.
22:40
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 14-a din Superligă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.