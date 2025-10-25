Moşteanu, întrebat dacă a tras cu arma: De multe ori. În poligoane private, înainte să fiu ministru / El a explicat de ce nu a făcut stagiul militar
News.ro, 25 octombrie 2025 22:20
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că, deşi nu a făcut stagiul militar, ştie să tragă cu arma deoarece a făcut acest lucru de mai multe ori în poligoane private, înainte de a deveni ministru. Moşteanu a explicat că nu a făcut stagiul militar pentru că „a tot lălăit-o cu şcoala”, iar apoi acesta nu a mai fost obligatoriu.
Lituania a închis din nou aeroportul din Vilnius din cauza baloanelor care au intrat în spaţiul său aerian din Belarus # News.ro
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a fost închis sâmbătă din cauza baloanelor meteorologice care au pătruns în spaţiul său aerian din Belarus, a declarat Centrul Naţional de Gestionare a Crizelor din ţara baltică. Acesta este al patrulea incident de acest gen din octombrie, relatează Reuters.
Preşedintele american Donald Trump a făcut sâmbătă o escală în Qatar pentru discuţii privind fragilul armistiţiu din Gaza, prima etapă a unui important turneu în Asia, al cărui punct culminant va fi o întâlnire cu preşedintele chinez Xi Jinping, cu miză importantă pentru economia mondială, relatează AFP.
Buzău: Retragerea cu torţe a militarilor, moment spectaculos pe străzile oraşului la finalul manifestărilor dedicate Zilei Armatei Române - FOTO # News.ro
Manifestările prilejuite de Ziua Armatei Române s-au încheiat, sâmbătă seară, cu tradiţionala retragere cu torţe a militarilor din Garnizoana Buzău, un moment aplaudat de numeroşi buzoieni prezenţi în centrul oraşului, care i-au însoţit pe militari pe traseul lor spre cazarmă.
Echipa germană Borussia Dortmund a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FC Koln, în etapa a 8-a din Bundesliga.
Distrigaz Sud anunţă că pentru 225 de clienţi din Rahova programaţi pentru reluarea alimentării gazul a rămas întrerupt din cauză că au fost detectate pierderi pe instalaţii/ Recomandările companiei şi programul pentru duminică # News.ro
Echipele Distrigaz Sud Reţele au ajuns, sâmbătă, la toţi cei 451 de clienţi din zona Calea Rahovei, programaţi pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, după închiderea neprogramată în urma exploziei din 17 octombrie, însă pentru 225 de clienţi gazul a rămas întrerupt din cauză că au fost detectate pierderi pe instalaţia de utilizare individuală sau comună ce le aparţine, a informat, în cursul serii, Biroul de Presă al companiei. Sursa citată a precizat că pentru 174 de clienţi a fost reluată alimentarea cu gaze naturale, în timp ce 52 de clienţi nu au fost găsiţi acasă, motiv pentru care în cazul lor nu a putut fi reluată alimentarea. Compania le recomandă clienţilor care au probleme la instalaţiile de gaze să contacteze un operator economic autorizat de ANRE pentru remedierea acestora. Totodată, Distrigaz anunţă programulpentru duminică de reluare a alimentării cu gaze naturale.
Armata israeliană a anunţat sâmbătă seara că a efectuat un atac împotriva Jihadului Islamic în centrul Fâşiei Gaza, în ciuda armistiţiului negociat sub auspiciile Statelor Unite. De două săptămâni, există o pace fragilă între mişcarea islamistă palestiniană Hamas, aliată a Jihadului Islamic, şi Israel, deşi acesta din urmă îşi rezervă dreptul de a-şi apăra forţele, relatează AFP.
Ionuţ Moşteanu, întrebat dacă România va intra în război: Nu intră / E foarte multă dezinformare care vine pe filieră rusească # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că România nu va intra în război şi a precizat că există multă dezinformare, iar aceasta vine pe filiera rusească. El a menţionat că este simplu pentru Vladimir Putin să folosească nişte influenceri să dea drumul la tot felul de filmuleţe şi să răspândească tot felul de fake-news-uri.
Prefectul Capitalei, după ce Distrigaz a detectat scăpări de gaze în zona Calea Rahovei: Cu siguranţă sunt probleme şi în alte locuri. Să nu facem o isterie în masă din asta, ci să stăm aşezaţi la masă şi să analizăm ce se poate face mai bine # News.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a afirmat, după ce Distrigaz Sud a anunţat că a detectat scăpări de gaze în zona Calea Rahovei, afectată de explozia devastatorare de săptămâna trecută, soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, că sunt probleme, cu siguranţă, şi în „multe alte locuri”, dar că acum „nu trebuie să facem o isterie în masă din chestia asta şi să ne panicăm”, pentru că aşa nu se rezolvă nimic. ”Dar cu siguranţă trebuie să stăm aşezaţi la masă şi să analizăm toate procedurile lor şi ce se poate face mai bine”, a adăugat prefectul.
Ministrul Apărării, întrebat cât de pregătită este Armata Română să facă faţă unei agresiuni din partea Federaţiei Ruse: Este pregătită, se pregăteşte în continuare / Cele mai multe dintre pregătirile importante se fac alături de aliaţii din NATO # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că Armata Română este pregătită şi se pregăteşte în continuare, iar cea mai mare parte a acestor antrenamente este realizată împreună cu aliaţii din NATO. Declaraţia sa a fost făcută în contextul în care a fost întrebat cât de pregătită este Armata României în faţa unei agresiuni din partea Federaţiei Ruse.
Echipa italiană Napoli a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în etapa a opta din Serie A.
Doi turişti au murit în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat câteva sute de metri pe pantă abruptă. Un al treilea turist a reuşit să se opprească din alunecare şi să scape, fiind preluat de salvamontişti şi dus în siguranţă la Bâlea Lac # News.ro
Doi turişti au murit, sâmbătă, în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat, împreună cu o a treia persoană care a scăpat cu viaţă, de pe versantul vestic al Vârfului Netedu. Salvamont Sibiu a informat că cele două persoane decedate au căzut câteva sute de metri pe o pantă abruptă, neavând şanse de supravieţuire. Turistul care a scăpat a fost recuperat de un salvamontist coborât cu troliul din elicopter pentru a-l prelua, în prezent fiind trasnportat în siguranţă la Bâlea Lac. Potrivit salvatorilor montani, turiştii nu erau echipaţi de iarnă.
Un grup internaţional de experţi în sănătatea mintală a femeilor susţine oficial că psihoza postpartum ar trebui recunoscută şi clasificată ca o boală psihiatrică distinctă, diferită de tulburările bipolare sau depresive majore, având o bază biologică specifică perioadei de după naştere.
Handbal feminin: Campioana CSM Bucureşti, a treia înfrângere din grupa B a Ligii Campionilor # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia Krim Ljubljana, scor 31-27 (15-11), în etapa a V-a din grupa B a Ligii Campionilor.
O parte din bijuteriile care nu au fost furate, precum şi unele dintre cele mai valoroase piese din Muzeul Luvru au fost transferate vineri dimineaţă la Banca Franţei, potrivit unei surse din Poliţie, care a confirmat o informaţie difuzată de RTL, relatează Le Figaro.
Una dintre cele mai mari bănci private din Iran, Ayandeh, dă faliment. Alte cinci bănci, în dificultate # News.ro
Banca Ayandeh, una dintre cele mai importante instituţii bancare private din Iran, a fost declarată în faliment de către stat, care i-a absorbit activele, o măsură neobişnuită, în pofida sancţiunilor internaţionale care afectează economia acestei ţări, anunţă sâmbătă presa de stat, relatează AFP.
Echipa engleză Chelsea Londra a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa grupării Sunderland, în etapa a noua din Premier League.
Germania demolează turnurile de răcire ale Centralei Nucleare de la Gundremmingen, în cadrul abandonării energiei nucleare. Desfiinţarea urmează să se încheie în 2040 # News.ro
Două turnuri de răcire ale Centralei Nucleare dezafectate Gundremmingen, în Bavaria, au fost demolate cu explozivi sâmbătă, în cadrul unei operaţiuni controlate, relatează Euronews.
Superliga: Gabriel Mihuleac şi Andrei Moroiţă arbitrează meciurile de duminică ale echipelor Universitatea Craiova şi FCSB # News.ro
Arbitrii Gabriel Mihuleac şi Andrei Moroiţă vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a 14-a a Superligii.
Candidata stângii, Catherine Connolly, prezentată ca învingătoare în alegerile din Irlanda # News.ro
Candidata independentă de stânga Catherine Connolly este prezentată drept învingătoare în alegerile prezidenţiale din Irlanda, iar unica sa rivală şi membră a Partidului Fine Gael (centru) şi-a recunoscut sâmbătă după-amiaza înfrângerea, relatează AFP.
România trece în această noapte la ”ora de iarnă”. Ceasurile se dau înapoi cu o oră / Cum se modifică circulaţia trenurilor /Cum ne afectează schimbarea orei / Bruxelles-ul insistă pentru renunţarea la această măsură # News.ro
România trece la ora oficială ”de iarnă”, în noaptea de sâmbătă spre duminică, adică 25-26 octombrie, când ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 26 octombrie să fie cea mai lungă din acest an. Bruxelles-ul insistă pentru renunţarea la schimbarea orei., la şapte ani de la lansarea propunerii în acest sens.”A venit timpul să oprim în sfârşit schimbarea orei”, a pledat comisarul european pentru Transporturi Apostolos Tzitzikostas, confirmând că Executivul european nu a abandonat lupta.
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu echipa de la UMF Iaşi, care a realizat cea mai mică inimă artificială: Un proiect cu potenţial uriaş. Dacă testele se încheie cu succes, România devine prima ţară din Europa de Est capabilă să dezvolte o tehnologie proprie # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, după întâlnirea pe care a avut-o la Iaşi cu echipa de cercetători şi studenţi de la UMF „Grigore Popa”, care a realizat cea mai mică inimă artificială, cu aplicaţie atât pentru adulţi, cât şi pentru copii, că a fost „impresionat ” de acest proiect cu „potenţial uriaş”. Potrivit şefului statului, rototipul se află într-o fază avansată de testare în laborator, iar în următoarele 12 luni sunt planificate testele preclinice „pe model animal”. „Dacă aceste etape vor fi finalizate cu succes, România va deveni prima ţară din Europa de Est capabilă să dezvolte şi să valideze o tehnologie proprie de circulaţie mecanică asistată complet implantabilă”, a mai spus preşedintele.
Echipa italiană Udinese a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-2, pe Lecce, în etapa a opta din Serie A.
Schi alpin: Julia Scheib a câştigat slalomul uriaş la Sölden. Mikaela Shiffrin, în afara podiumului # News.ro
Schioarea austriacă Julia Scheib a câştigat sâmbătă proba de slalom uriaş din deschiderea sezonului Cupei Mondiale la Sölden, în Austria, înregistrând la 27 de ani prima sa victorie în circuitul mondial, relatează AFP.
Handbal feminin: Gloria Bistriţa – Team Esbjerg, scor 38-35, în grupa A din Liga Campionilor # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a învinsă sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Team Esbjerg, scor 38-35 (19-18), în etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Distrigaz Sud a reluat sâmbătă, până la ora 14.00, alimentarea cu gaze naturale a 44 de clienţi din zona Calea Rahovei. Alţi 142 de clienţi sunt încă nealimentaţi, întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţii # News.ro
Compania Distrigaz Sud Reţele anunţă că a început, sâmbătă, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, precizând că până la ora 14.00 au fost realimentaţi 44 de clienţi. Potrivit sursei citate, în cazul a 142 de clienţi alimentarea nu a putut fi reluată întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună aparţinând clienţilor respectivi.
Superliga: Oţelul Galaţi – Universitatea Cluj 1-2, într-un meci în care VAR-ul s-a numărat printre protagonişti # News.ro
Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 14-a din Superligă. Ultimele două goluri ale meciului au avut nevoie de 17 minute pentru a primi validarea VAR.
Procuroarea generală a statului New York, Letitia James, inculpată la cererea lui Donald Trump, pledează nevinovată. Procesul, stabilit la 26 ianuarie # News.ro
Procuroarea generală a statului New York, Letitia James, inculpată în urma unor presiuni publice exercitate de către preşedintele american Donald Trump, a pledat nevinovată şi a denunţat folosirea justiţiei ca ”instrument de răzbunare” de către şeful statului republican, relatează AFP.
Manchester United: Bruno Fernandes spune că nu va discuta despre un eventual transfer până după Cupa Mondială din 2026 # News.ro
Căpitanul echipei Manchester United, Bruno Fernandes, a declarat că nu va discuta despre viitorul său cu nimeni până după Cupa Mondială de anul viitor.
Buzău - Mama unei fetiţe de 2 luni acuză neglijenţă şi lipsă de empatie la Spitalul Judeţean/ Reacţia unităţii medicale: „Acuzatii nefondate care pot afecta încrederea pacienţilor” - FOTO # News.ro
Un nou caz semnalat pe reţelele sociale readuce în atenţia publică problemele din sistemul medical românesc. O tânără mamă din Buzău, Paula Frunzeu, a relatat, sâmbătă, experienţa dramatică trăită la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău, unde a ajuns cu fetiţa sa de doar două luni, care făcuse febră şi convulsii. Într-o postare care a devenit virală, femeia descrie momentele de panică şi neputinţă trăite în unitatea medicală, acuzând personalul de gardă de indiferenţă şi lipsă de empatie. În replică, reprezentanţii unităţii sanitare califică acuzaţiile ca fiind nefondate şi afirmă că fetiţa a fost tratată conform protocolului.
Zelenski le cere din nou partenerilor săi să apere spaţiul aerian al Ucrainei, după atacuri ruseşti soldate cu patru morţi şi 20 de răniţi # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut din nou partenerilor săi să apere spaţiul aerian ucrainean, sâmbătă, la câteva ore după bombardamente ruse în Ucraina, soldate cu patru morţi şi aproximativ 20 de răniţi în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, relatează AFP.
Un turist japonez de 70 de ani cade în incinta Panteonului de la Roma, de la şapte metri înălţime şi moare. Anchetatorii evocă ipoteza unui selfie # News.ro
Un tursit japonez în vârstă de 70 de ani a murit vineri la Roma, după ce a căzut de pe un zid al incintei Panteonului de aproximativ şapte metri, scrie presa italiană.
Rogobete, de Ziua Armatei: Misiunea militarilor români are un sens profund, comun cu cel al profesioniştilor din sănătate: protejarea vieţii. În armată şi în sănătate, sacrificiul nu este o teorie. Este o realitate trăită zi de zi, în teren, în spitale # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, într-un mesaj de Ziua Armatei, că misiunea militarilor români are un sens profund, comun cu cel al profesioniştilor din sănătate: protejarea vieţii, precizând că Armata Română apără graniţele şi libertatea ţării, iar sistemul sanitar apără sănătatea şi speranţa oamenilor. ”Înseamnă dăruire faţă de oameni şi responsabilitate faţă de comunitate. În armată şi în sănătate, sacrificiul nu este o teorie. Este o realitate trăită zi de zi, în teren, în spitale, în momentele grele, când contează să rămâi drept şi să faci ceea ce trebuie”, adaugă demnitarul.
Peste 60 de ţări semnează, la Hanoi, primul tratat ONU împotriva criminalităţii cibernetice, iniţiat de Rusia, denunţat de un grup improbabil de întreprinderi în domeniul tehnologiei şi ONG-uri de apărarea drepturilor omului, îngrijorate de o supraveghere # News.ro
Peste 60 de ţări au semnat sâmbătă, la Hanoi, primul Tratat ONU împotriva criminalităţii cibernetice, în pofida opoziţiei unui grup improbabil de întreprinderi tehnologice şi de organizaţii de apărarea drepturilor, care-şi exprimă îngrijorarea faţă de o supraveghere a statului sporită, relatează AFP.
Yannick Alexandrescou s-a calificat în finala Turneului Campionilor ITF Junior de la Chengdu # News.ro
Yannick Alexandrescou, numărul 7 mondial la juniori, va juca finala la Turneul Campionilor la juniori, de la Chengdu (China).
Bogdan Ivan anunţă că a primit susţinerea PSD Bistriţa-Năsăud pentru candidatura la funcţia de prim-vicepreşedinte al partidului, în echipa condusă de Sorin Grindeanu: „Tot ce am făcut are rădăcina aici, acasă” # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a primit susţinerea PSD Bistriţa-Năsăud pentru candidatura la funcţia de prim-vicepreşedinte al partidului, în echipa condusă de Sorin Grindeanu. „Pentru mine, fiecare etapă — de la Digitalizare, la Economie şi acum Energie — a fost o şansă de a demonstra că se poate construi serios, cu echilibru şi responsabilitate. Dar tot ce am făcut acolo are rădăcina aici, acasă”, afirmă Ivan, aflat sâmbătă la Bistriţa.
Campioana U BT Cluj a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de formaţia croată KK Split, scor 87-80 (36-47), în etapa a IV-a din grupa A a Ligii Adriatice.
Liga 2: Chindia Târgovişte a pierdut cu FC Voluntari, scor 0-2. Ilfovenii au jucat în inferioritate din minutul 45 # News.ro
Formaţia Chindia Târgovişte a pierdut, scor 0-2, meciul susţinut, sâmbătă, pe teren propriu, în compania echipei FC Voluntari, în etapa a 11-a a Ligii a 2-a.
Tânărul socialist Zohran Mamdani, favorit în alegerile de la New York, unde începe votul anticipat prin corespondenţă, înaintea scrutinului de la 4 noiembrie # News.ro
Cel mai mare oraş din Statele Unite, New Yorkul începe sâmbătă să-şi aleagă noul primar, iar numele care putea ieşi din urne la 4 noiembrie este al lui Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, un ales local care provine din aripa stângă a Partidului Democrat, relatează AFP.
Trei persoane au ajuns, sâmbătă, la Spitalul Judeţean din Focşani în urma unui accident rutier petrecut pe DN2-E85,în zona localităţii Garoafa, din judeţul Vrancea.
”Sancţiunile sunt una dintre cele mai dureroase lovituri pentru Putin”, susţine Zelenski, care a cerut, la Londra, SUA să extindă sancţiunile la întregul sector petrolier rus şi să livreze Ucrainei rachete de tip Tomahawk # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, la Londra, Statelor Unite să extindă sancţiunile la întregul sector petrolier rus şi a cerut din nou să livreze Ucrainei rachete cu rază lungă de acţiune de tip Tomahawk pentru a răspunde atacurilor ruse, relatează Euronews.
Ciolacu: Marea problemă la Guvernul României este un deficit de empatie care va duce la o criză socială / Nu vorbim de nicio reformă structurală a statului român, vorbim de nişte concedieri colective # News.ro
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu a afirmat sâmbătă că marea problemă a Guvernului României în acest moment este un deficit de empatie şi a precizat că dacă acesta nu se opreşte, atunci se va ajunge la o criză socială. Ciolacu a mai declarat că nu vorbim despre vreo reformă structurală a statului român, ci de concedieri colective şi a mai explicat că deficitul nu a scăzut în urma măsurilor luate de Executiv.
Grindeanu: Am ajuns la 51 de ani şi sunt cel mai în vârstă din echipă, ceea ce arată că PSD se reînnoieşte / Avem în faţă câţiva ani în care partidul trebuie să se reclădească - FOTO # News.ro
Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, şi-a confirmat candidatura pentru funcţia de preşedinte al PSD la congresul din 7 noiembrie, în cadrul conferinţei extraordinare a Organizaţiei Judeţene PSD Buzău. Grindeanu a declarat că a dorit să fie prezent la Buzău „din respect pentru una dintre cele mai performante organizaţii din ţară” şi pentru a-l susţine pe Marcel Ciolacu, desemnat candidat la şefia Consiliului Judeţean. Grindeanu a mai spus că a propuns propus o echipă nouă, cu oameni tineri, performanţi ceea ce arată că PSD se reînnoieşte .
Ilie Bolojan la Carei, de Ziua Armatei: Trăim o perioadă complicată. În plan intern, trebuie să ne facem ordine în finanţele publice, să ne punem economia pe baze mai sănătoase şi să corectăm nedreptăţile. În plan extern, pacea nu mai este un fapt # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, sâmbătă, la Carei, în judeţul Satu Mare, de Ziua Armatei Române, că România trăieşte „o perioadă complicată” şi în plan intern, şi în plan extern. „În plan intern, trebuie să ne facem ordine în finanţele publice, să ne punem economia pe baze mai sănătoase şi să corectăm nedreptăţile. În plan extern, războiul din Ucraina a schimbat ceea ce consideram că este stabil în regiunea noastră. Pacea nu mai este un fapt. În jurul nostru vedem cum armele clasice se combină cu forme noi de conflict, dezinformare, manipulare, atacuri cibernetice”, a declarat Bolojan.
Sorin Grindeanu: Loialitatea într-o coaliţie nu exclude de criticile. Nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toţi / Nu ne-am transformat într-o sectă de adulatori ai politicilor unora # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că loialitatea într-o coaliţie de guvernare nu exclude criticile, adăugând că ”nu suntem în Coreea de Nord să aplaudăm toţi”. ”Nu ne-am transformat într-o sectă de adulatori ai politicilor unora”, a adăugat Grindeanu.
Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a afirmat sâmbătă, la Buzău că Daniel Băluţă, actualul primar al Sectorului 4, este în acest moment favoritul PSD pentru candidatura la Primăria Generală a Bucureştiului.
Un bărbat din Râmnicu Vâlcea a murit după ce s-a aruncat de la etaj, în timp ce salvatorii încercau să comunice cu el şi pregăteau salteaua pneumatică/Ulterior, în apartamentul lui au fost găsite un briceag cu urme de sânge şi un mesaj pentru partenera sa # News.ro
Un bărbat de 52 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a murit, sâmbătă, după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc în timp ce poliţiştii chemaţi la locul incidentului printr-un apel la 112 încercau să comunice cu el, inclusiv dintr-un apartament vecin, în condiţiile în care uşa locuinţei presupusului sinucigaş era încuiată. La faţa locului, au sosit şi echipaje ale ISU Vâlcea care au pregătit inclusiv o saltea pneumatică, însă în timpul acestor acţiuni bărbatul s-a aruncat de la etaj, echipajele medicale declarând decesul după ce manevrele de resuscitare au eşuat. Ulterior, poliţiştii au găsit în apartamentul bărbatului, pe o masă, un briceag cu urme de sânge şi un mesaj adresat partenerei sale, aceste indicii conducând spre ipoteza sinuciderii, în condiţiile în care bărbatul avea o plagă deschisă la gât.
Marcel Ciolacu, despre relaţia cu primarul Buzăului. după anunţul oficial privind candidatura la CJ: Sunt convins că domnul Toma mă va susţine. Eu nu am fost niciodată certat cu domnul Toma, îi respect opiniile # News.ro
Fostul premier şi fost preşedinte al PSD Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, după ce candidatura sa la şefia Consiliului Judeţean a fost validată de filiala locală, este convins că primarul municipiului reşedinţă de judeţ, Constantin Toma, unul dintre contestatarii săi, îl va susţine, subliniind că nu a fost niciodată certat cu acesta.
Căpitanul echipei Miami Heat, „sprijin total” faţă de Terry Rozier, suspectat că ar fi contribuit la pariuri trucate în NBA # News.ro
Căpitanul echipei Miami Heat, Bam Adebayo, şi-a exprimat vineri „sprijinul total” faţă de coechipierul său Terry Rozier, suspectat că ar fi contribuit la pariuri trucate în NBA.
