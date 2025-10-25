Germania demolează turnurile de răcire ale Centralei Nucleare de la Gundremmingen, în cadrul abandonării energiei nucleare. Desfiinţarea urmează să se încheie în 2040

14:20

Un bărbat de 52 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a murit, sâmbătă, după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc în timp ce poliţiştii chemaţi la locul incidentului printr-un apel la 112 încercau să comunice cu el, inclusiv dintr-un apartament vecin, în condiţiile în care uşa locuinţei presupusului sinucigaş era încuiată. La faţa locului, au sosit şi echipaje ale ISU Vâlcea care au pregătit inclusiv o saltea pneumatică, însă în timpul acestor acţiuni bărbatul s-a aruncat de la etaj, echipajele medicale declarând decesul după ce manevrele de resuscitare au eşuat. Ulterior, poliţiştii au găsit în apartamentul bărbatului, pe o masă, un briceag cu urme de sânge şi un mesaj adresat partenerei sale, aceste indicii conducând spre ipoteza sinuciderii, în condiţiile în care bărbatul avea o plagă deschisă la gât.