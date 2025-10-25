Germania demolează turnurile de răcire ale Centralei Nucleare de la Gundremmingen, în cadrul abandonării energiei nucleare. Desfiinţarea urmează să se încheie în 2040
Două turnuri de răcire ale Centralei Nucleare dezafectate Gundremmingen, în Bavaria, au fost demolate cu explozivi sâmbătă, în cadrul unei operaţiuni controlate, relatează Euronews.
Echipa engleză Chelsea Londra a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa grupării Sunderland, în etapa a noua din Premier League.
Echipa italiană Udinese a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-2, pe Lecce, în etapa a opta din Serie A.
Schi alpin: Julia Scheib a câştigat slalomul uriaş la Sölden. Mikaela Shiffrin, în afara podiumului # News.ro
Schioarea austriacă Julia Scheib a câştigat sâmbătă proba de slalom uriaş din deschiderea sezonului Cupei Mondiale la Sölden, în Austria, înregistrând la 27 de ani prima sa victorie în circuitul mondial, relatează AFP.
Handbal feminin: Gloria Bistriţa – Team Esbjerg, scor 38-35, în grupa A din Liga Campionilor # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a învinsă sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Team Esbjerg, scor 38-35 (19-18), în etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Distrigaz Sud a reluat sâmbătă, până la ora 14.00, alimentarea cu gaze naturale a 44 de clienţi din zona Calea Rahovei. Alţi 142 de clienţi sunt încă nealimentaţi, întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţii # News.ro
Compania Distrigaz Sud Reţele anunţă că a început, sâmbătă, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, precizând că până la ora 14.00 au fost realimentaţi 44 de clienţi. Potrivit sursei citate, în cazul a 142 de clienţi alimentarea nu a putut fi reluată întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună aparţinând clienţilor respectivi.
Superliga: Oţelul Galaţi – Universitatea Cluj 1-2, într-un meci în care VAR-ul s-a numărat printre protagonişti # News.ro
Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 14-a din Superligă. Ultimele două goluri ale meciului au avut nevoie de 17 minute pentru a primi validarea VAR.
Procuroarea generală a statului New York, Letitia James, inculpată la cererea lui Donald Trump, pledează nevinovată. Procesul, stabilit la 26 ianuarie # News.ro
Procuroarea generală a statului New York, Letitia James, inculpată în urma unor presiuni publice exercitate de către preşedintele american Donald Trump, a pledat nevinovată şi a denunţat folosirea justiţiei ca ”instrument de răzbunare” de către şeful statului republican, relatează AFP.
Manchester United: Bruno Fernandes spune că nu va discuta despre un eventual transfer până după Cupa Mondială din 2026 # News.ro
Căpitanul echipei Manchester United, Bruno Fernandes, a declarat că nu va discuta despre viitorul său cu nimeni până după Cupa Mondială de anul viitor.
Buzău - Mama unei fetiţe de 2 luni acuză neglijenţă şi lipsă de empatie la Spitalul Judeţean/ Reacţia unităţii medicale: „Acuzatii nefondate care pot afecta încrederea pacienţilor” - FOTO # News.ro
Un nou caz semnalat pe reţelele sociale readuce în atenţia publică problemele din sistemul medical românesc. O tânără mamă din Buzău, Paula Frunzeu, a relatat, sâmbătă, experienţa dramatică trăită la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău, unde a ajuns cu fetiţa sa de doar două luni, care făcuse febră şi convulsii. Într-o postare care a devenit virală, femeia descrie momentele de panică şi neputinţă trăite în unitatea medicală, acuzând personalul de gardă de indiferenţă şi lipsă de empatie. În replică, reprezentanţii unităţii sanitare califică acuzaţiile ca fiind nefondate şi afirmă că fetiţa a fost tratată conform protocolului.
Zelenski le cere din nou partenerilor săi să apere spaţiul aerian al Ucrainei, după atacuri ruseşti soldate cu patru morţi şi 20 de răniţi # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut din nou partenerilor săi să apere spaţiul aerian ucrainean, sâmbătă, la câteva ore după bombardamente ruse în Ucraina, soldate cu patru morţi şi aproximativ 20 de răniţi în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, relatează AFP.
Un turist japonez de 70 de ani cade în incinta Panteonului de la Roma, de la şapte metri înălţime şi moare. Anchetatorii evocă ipoteza unui selfie # News.ro
Un tursit japonez în vârstă de 70 de ani a murit vineri la Roma, după ce a căzut de pe un zid al incintei Panteonului de aproximativ şapte metri, scrie presa italiană.
Rogobete, de Ziua Armatei: Misiunea militarilor români are un sens profund, comun cu cel al profesioniştilor din sănătate: protejarea vieţii. În armată şi în sănătate, sacrificiul nu este o teorie. Este o realitate trăită zi de zi, în teren, în spitale # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, într-un mesaj de Ziua Armatei, că misiunea militarilor români are un sens profund, comun cu cel al profesioniştilor din sănătate: protejarea vieţii, precizând că Armata Română apără graniţele şi libertatea ţării, iar sistemul sanitar apără sănătatea şi speranţa oamenilor. ”Înseamnă dăruire faţă de oameni şi responsabilitate faţă de comunitate. În armată şi în sănătate, sacrificiul nu este o teorie. Este o realitate trăită zi de zi, în teren, în spitale, în momentele grele, când contează să rămâi drept şi să faci ceea ce trebuie”, adaugă demnitarul.
Peste 60 de ţări semnează, la Hanoi, primul tratat ONU împotriva criminalităţii cibernetice, iniţiat de Rusia, denunţat de un grup improbabil de întreprinderi în domeniul tehnologiei şi ONG-uri de apărarea drepturilor omului, îngrijorate de o supraveghere # News.ro
Peste 60 de ţări au semnat sâmbătă, la Hanoi, primul Tratat ONU împotriva criminalităţii cibernetice, în pofida opoziţiei unui grup improbabil de întreprinderi tehnologice şi de organizaţii de apărarea drepturilor, care-şi exprimă îngrijorarea faţă de o supraveghere a statului sporită, relatează AFP.
Yannick Alexandrescou s-a calificat în finala Turneului Campionilor ITF Junior de la Chengdu # News.ro
Yannick Alexandrescou, numărul 7 mondial la juniori, va juca finala la Turneul Campionilor la juniori, de la Chengdu (China).
Bogdan Ivan anunţă că a primit susţinerea PSD Bistriţa-Năsăud pentru candidatura la funcţia de prim-vicepreşedinte al partidului, în echipa condusă de Sorin Grindeanu: „Tot ce am făcut are rădăcina aici, acasă” # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a primit susţinerea PSD Bistriţa-Năsăud pentru candidatura la funcţia de prim-vicepreşedinte al partidului, în echipa condusă de Sorin Grindeanu. „Pentru mine, fiecare etapă — de la Digitalizare, la Economie şi acum Energie — a fost o şansă de a demonstra că se poate construi serios, cu echilibru şi responsabilitate. Dar tot ce am făcut acolo are rădăcina aici, acasă”, afirmă Ivan, aflat sâmbătă la Bistriţa.
Campioana U BT Cluj a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de formaţia croată KK Split, scor 87-80 (36-47), în etapa a IV-a din grupa A a Ligii Adriatice.
Liga 2: Chindia Târgovişte a pierdut cu FC Voluntari, scor 0-2. Ilfovenii au jucat în inferioritate din minutul 45 # News.ro
Formaţia Chindia Târgovişte a pierdut, scor 0-2, meciul susţinut, sâmbătă, pe teren propriu, în compania echipei FC Voluntari, în etapa a 11-a a Ligii a 2-a.
Tânărul socialist Zohran Mamdani, favorit în alegerile de la New York, unde începe votul anticipat prin corespondenţă, înaintea scrutinului de la 4 noiembrie # News.ro
Cel mai mare oraş din Statele Unite, New Yorkul începe sâmbătă să-şi aleagă noul primar, iar numele care putea ieşi din urne la 4 noiembrie este al lui Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, un ales local care provine din aripa stângă a Partidului Democrat, relatează AFP.
Trei persoane au ajuns, sâmbătă, la Spitalul Judeţean din Focşani în urma unui accident rutier petrecut pe DN2-E85,în zona localităţii Garoafa, din judeţul Vrancea.
”Sancţiunile sunt una dintre cele mai dureroase lovituri pentru Putin”, susţine Zelenski, care a cerut, la Londra, SUA să extindă sancţiunile la întregul sector petrolier rus şi să livreze Ucrainei rachete de tip Tomahawk # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, la Londra, Statelor Unite să extindă sancţiunile la întregul sector petrolier rus şi a cerut din nou să livreze Ucrainei rachete cu rază lungă de acţiune de tip Tomahawk pentru a răspunde atacurilor ruse, relatează Euronews.
Ciolacu: Marea problemă la Guvernul României este un deficit de empatie care va duce la o criză socială / Nu vorbim de nicio reformă structurală a statului român, vorbim de nişte concedieri colective # News.ro
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu a afirmat sâmbătă că marea problemă a Guvernului României în acest moment este un deficit de empatie şi a precizat că dacă acesta nu se opreşte, atunci se va ajunge la o criză socială. Ciolacu a mai declarat că nu vorbim despre vreo reformă structurală a statului român, ci de concedieri colective şi a mai explicat că deficitul nu a scăzut în urma măsurilor luate de Executiv.
Grindeanu: Am ajuns la 51 de ani şi sunt cel mai în vârstă din echipă, ceea ce arată că PSD se reînnoieşte / Avem în faţă câţiva ani în care partidul trebuie să se reclădească - FOTO # News.ro
Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, şi-a confirmat candidatura pentru funcţia de preşedinte al PSD la congresul din 7 noiembrie, în cadrul conferinţei extraordinare a Organizaţiei Judeţene PSD Buzău. Grindeanu a declarat că a dorit să fie prezent la Buzău „din respect pentru una dintre cele mai performante organizaţii din ţară” şi pentru a-l susţine pe Marcel Ciolacu, desemnat candidat la şefia Consiliului Judeţean. Grindeanu a mai spus că a propuns propus o echipă nouă, cu oameni tineri, performanţi ceea ce arată că PSD se reînnoieşte .
Ilie Bolojan la Carei, de Ziua Armatei: Trăim o perioadă complicată. În plan intern, trebuie să ne facem ordine în finanţele publice, să ne punem economia pe baze mai sănătoase şi să corectăm nedreptăţile. În plan extern, pacea nu mai este un fapt # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, sâmbătă, la Carei, în judeţul Satu Mare, de Ziua Armatei Române, că România trăieşte „o perioadă complicată” şi în plan intern, şi în plan extern. „În plan intern, trebuie să ne facem ordine în finanţele publice, să ne punem economia pe baze mai sănătoase şi să corectăm nedreptăţile. În plan extern, războiul din Ucraina a schimbat ceea ce consideram că este stabil în regiunea noastră. Pacea nu mai este un fapt. În jurul nostru vedem cum armele clasice se combină cu forme noi de conflict, dezinformare, manipulare, atacuri cibernetice”, a declarat Bolojan.
Sorin Grindeanu: Loialitatea într-o coaliţie nu exclude de criticile. Nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toţi / Nu ne-am transformat într-o sectă de adulatori ai politicilor unora # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că loialitatea într-o coaliţie de guvernare nu exclude criticile, adăugând că ”nu suntem în Coreea de Nord să aplaudăm toţi”. ”Nu ne-am transformat într-o sectă de adulatori ai politicilor unora”, a adăugat Grindeanu.
Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a afirmat sâmbătă, la Buzău că Daniel Băluţă, actualul primar al Sectorului 4, este în acest moment favoritul PSD pentru candidatura la Primăria Generală a Bucureştiului.
Un bărbat din Râmnicu Vâlcea a murit după ce s-a aruncat de la etaj, în timp ce salvatorii încercau să comunice cu el şi pregăteau salteaua pneumatică/Ulterior, în apartamentul lui au fost găsite un briceag cu urme de sânge şi un mesaj pentru partenera sa # News.ro
Un bărbat de 52 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a murit, sâmbătă, după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc în timp ce poliţiştii chemaţi la locul incidentului printr-un apel la 112 încercau să comunice cu el, inclusiv dintr-un apartament vecin, în condiţiile în care uşa locuinţei presupusului sinucigaş era încuiată. La faţa locului, au sosit şi echipaje ale ISU Vâlcea care au pregătit inclusiv o saltea pneumatică, însă în timpul acestor acţiuni bărbatul s-a aruncat de la etaj, echipajele medicale declarând decesul după ce manevrele de resuscitare au eşuat. Ulterior, poliţiştii au găsit în apartamentul bărbatului, pe o masă, un briceag cu urme de sânge şi un mesaj adresat partenerei sale, aceste indicii conducând spre ipoteza sinuciderii, în condiţiile în care bărbatul avea o plagă deschisă la gât.
Marcel Ciolacu, despre relaţia cu primarul Buzăului. după anunţul oficial privind candidatura la CJ: Sunt convins că domnul Toma mă va susţine. Eu nu am fost niciodată certat cu domnul Toma, îi respect opiniile # News.ro
Fostul premier şi fost preşedinte al PSD Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, după ce candidatura sa la şefia Consiliului Judeţean a fost validată de filiala locală, este convins că primarul municipiului reşedinţă de judeţ, Constantin Toma, unul dintre contestatarii săi, îl va susţine, subliniind că nu a fost niciodată certat cu acesta.
Căpitanul echipei Miami Heat, „sprijin total” faţă de Terry Rozier, suspectat că ar fi contribuit la pariuri trucate în NBA # News.ro
Căpitanul echipei Miami Heat, Bam Adebayo, şi-a exprimat vineri „sprijinul total” faţă de coechipierul său Terry Rozier, suspectat că ar fi contribuit la pariuri trucate în NBA.
Ciolacu, după ce a fost desemnat oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău: Nu este sub nicio formă un pas înapoi, dimpotrivă / Grindeanu: Ciolacu este cel mai pregătit om pe care Buzăul îl are în acest moment pentru a ocupa această funcţie # News.ro
Fostul preşedinte al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat sâmbătă, după ce a devenit oficial candidatul PSD la şefi CJ Buzău, că prin candidatura sa la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău nu face un pas înapoi, ci dimpotrivă, explicând că este un pas pe care îl face din suflet. Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Marcel Ciolacu este cel mai bine pregătit om pe care Buzăul îl are pentru a ocupa această funcţie şi că poate face multe lucruri pozitive pentru acest judeţ.
Accident în care au fost implicate cinci autoturisme pe DN1, în zona Nistoreşti. Traficul pe direcţia Ploieşti - Braşov este oprit # News.ro
Un accident în care au fost implicate cinci autoturisme s-a produs sâmbătă pe DN1, în zona localităţii Nistoreşti. Traficul pe direcţia Ploieşti - Braşov este oprit.
Ionuţ Moşteanu, de Ziua Armatei: Războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei a schimbat mediul de securitate din Europa. În acest context, România rămâne un aliat de încredere şi un factor de stabilitate pe Flancul Estic al NATO şi în UE # News.ro
Ministrul APărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, sâmbătă, de Ziua Armatei Române, că războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei a schimbat mediul de securitate din Europa. Potrivit oficialului, în acest context, România rămâne un aliat de încredere şi un factor de stabilitate pe Flancul Estic al NATO şi în cadrul Uniunii Europene. Moşteanu a amintit că MApN continuă „cel mai amplu program de modernizare din istoria Armatei, prin investiţii majore în tehnică de luptă, infrastructură şi programe integrate de instruire”, adăugând însă că „cea mai importantă investiţie rămâne cea în oameni - militarii care, prin profesionalism şi echilibru, dau forţă şi credibilitate instituţiei Armatei”.
Trei morţi şi răniţi în Ucraina, în atacuri ruse cu dronă şi rachetă. Doi morţi, inclusiv un salvator, într-un dublu atac cu rachetă în Dnipropetrovsk şi şapte răniţi. Un mort, zece răniţi şi incendii la Kiev. 50 din 64 de drone şi patru din nouă rachete, # News.ro
Trei persoane au fost ucise - inclusiv un salvator - în atacuri ruse cu rachetă, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Ucraina, inclusiv la Kiev, unde a fost ucisă o persoană, iar alte zece au fost rănite, anunţă autorităţile ucrainene, relatează AFP.
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a XI-a a Ligii a II-a:
Trump denunţă un ”truc murdar”, după ce Canada retrage o campanie publicitară televizată împotriva taxelor vamale cu citate dintr-un discurs suţinut în 1987 de republicanul Reagan # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a continuat să denunţe ”trucul murdar” al Canadei, după ce o provincie canadiană a retras campania publicitară televizată împotriva creşterii taxelor vamale care l-a determinat pe preşedintele Statelor Unite să întrerupă negocierile comerciale, relatează AFP.
Gimnastică: Sabrina Voinea, locul 4 şi Denisa Golgotă, pe locul 7, la sol, la CM din Indonezia; România, fără medalie # News.ro
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat, sâmbătă, pe locul 4, iar Denisa Golgotă pe locul 7, în finală la sol, la CM din Indonezia. România a încheiat fără medalie.
Ministrul Sănătăţii: Taxa CASS pe pensii a însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul viitor. În primele luni se vede deja o colectare. Bugetul CASS s-a dublat în ultimii 4-5 ani. Calitatea nu s-a dublat în toate locurile # News.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete susţine că taxa CASS impusă de Guvernul Bolojan pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei a adus aproape 9 miliarde de lei în bugetul Casei de Asigurări de Sănătate. În ultimii 4-5 ani, bugetul Casei de Asigurări de Sănătate s-a dublat: de la 45 de miliarde la 80 de miliarde de lei, anunţă ministrul Sănătăţii. ”Calitatea nu s-a dublat neapărat în toate locurile. Dar într-un procent important de unităţi sanitare s-a dublat. Într-un procent important de spitale din România, acestea s-au transformat”, spune ministrul Sănătăţii.
Ministrul Sănătăţii, întrebat dacă spitalele regionale vor fi gata în 2029: Eu spun un ”da” ferm. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect - VIDEO # News.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete susţine că cele trei spitale regionale - Iaşi, Cluj, Craiova - vor deveni funcţionale cel târziu în anul 2029. ”Nu există motive să se blocheze. Finanţarea este asigurată. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect”, a spus Rogobete, la Prima TV. Valoarea totală a celor trei spitale regionale este de peste 2 miliarde de euro, fonduri europene şi bani din bugetul naţional. Lucrările au început în primăvara anului 2024.
Rogobete, despre cazul de la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” Iaşi: Am constatat nereguli peste nereguli, le-am spus public şi am solicitat demiterea, pentru că atât pot face /Nu-i pot demite, pentru că spitalul nu este în subordinea Ministerului Sănătăţii # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” Iaşi - unde şase copii infectaţi cu o bacterie au murit - a constatat nereguli peste nereguli şi a solicitat demiterea celor care se fac vinovaţi, pentru că atât poate face, deoarece unitatea medicală nu se află în subordinea Ministerului Sănătăţii.
Ministrul Sănătăţii, mesaj către personalul ATI: Renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI! Pentru că acea verighetă poate omorî un om - VIDEO # News.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete le-a cerut angajaţilor din secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) să renunţe la bijuterii, verighete şi unghii false. Personalul ATI s-a opus şi a a demarat o companie intitulată: ”Nu renunţăm la verighetă”. Ministrul Sănătăţii a replicat: ”Ba renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI! Pentru că acea verighetă poate omorî un om”. Alexandru Rogobete le-a cerut medicilor să raporteze infecţiile nosocomiale din spitale şi să ia măsuri urgente. ”Ce înseamnă măsuri? Înseamnă că ai izolat pacientul. Înseamnă că ai blocat internarea. Nu mai internezi pacienţi noi”, a spus Rogobete, care a adăugat că Germania raportează de două ori mai multe infecţii nosocomiale decât România.
Rogobete: În mentalul colectiv s-a creat această idee, că la spitalul public te duci să mori, iar la spitalul privat totul este roz. Dacă ai bani / E momentul să vorbim despre sistemul de sănătate format dintr-o componentă publică şi una privată # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, consideră că în mentalul colectiv s-a creat ideea că la spitalul public te duci să mori, iar la spitalul privat totul este roz, ”dacă ai bani”. El a precizat că a sosit momentul să vorbim despre sistemul de sănătate şi atât, format dintr-o componentă publică şi una privată.
Rogobete, despre cel mai scandalos fenomen din sistem: Transferul nejustificat al pacienţilor de la public la privat /Peste 90% nu sunt transferaţi la spitale private, ci la cabinete personale /Ce crede despre medicii care lucrează şi la stat şi la privat # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, consideră că cel mai scandalos fenomen pe care l-a întâlnit în sistemul medical îl reprezintă transferul nejustificat al pacienţilor de la spitalul public la privat şi a explicat că peste 90% dintre pacienţi nu sunt trimişi la spitalele private, ci la cabinetele personale. Rogobete a mai declarat că nu este de acord ca medicul să aleagă între public şi privat, dar crede că medicul angajat la spitalul public trebuie să îşi respecte programul de lucru, iar ce face apoi este treaba lui.
Moody's menţine ratingul suveran al Franţei la Aa3, datorie de calitate bună, însă îi scade perspectiva la ”negativă”, acordându-i un răgaz # News.ro
Moody's a decis să menţină ratingul suveran al Franţei, însă a scăzut perspectiva la negativă”, un răgaz în toiul negocierilor bugetului, potrivit ministrului Economiei, Roland Lescure, care arată necesitatea unui ”compromis” asupra bugetului, relatează AFP.
Rogobete, despre spitalul privat de la Constanţa, unde o pacientă a murit dupa naştere: Este dovada vie a nepăsării, nu vreau să spun a corupţiei, asta o poate spune DNA / Este dovada vie a incompetenţei / Nu vorbesc de management, vorbesc de DSP # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, în legătură cu cazul de la spitalul privat de la Constanţa, unde o tânără a avut complicaţii la naştere şi a murit ulterior, că acolo este dovada vie a nepăsării şi a incompetenţei. El a precizat că nu poate afirma că este şi dovada corupţiei, acest lucru putând fi certificat de DNA. Rogobete a precizat că nu se referă la managementul unităţii medicale, ci la Direcţia de Sănătate Publică, cea care a avizat spitalul deşi acesta funcţionează într-o clădire care în documente are destinaţia de hotel.
