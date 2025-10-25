”Sancţiunile sunt una dintre cele mai dureroase lovituri pentru Putin”, susţine Zelenski, care a cerut, la Londra, SUA să extindă sancţiunile la întregul sector petrolier rus şi să livreze Ucrainei rachete de tip Tomahawk
News.ro, 25 octombrie 2025 14:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, la Londra, Statelor Unite să extindă sancţiunile la întregul sector petrolier rus şi a cerut din nou să livreze Ucrainei rachete cu rază lungă de acţiune de tip Tomahawk pentru a răspunde atacurilor ruse, relatează Euronews.
• • •
Trei persoane au ajuns, sâmbătă, la Spitalul Judeţean din Focşani în urma unui accident rutier petrecut pe DN2-E85,în zona localităţii Garoafa, din judeţul Vrancea.
Ciolacu: Marea problemă la Guvernul României este un deficit de empatie care va duce la o criză socială / Nu vorbim de nicio reformă structurală a statului român, vorbim de nişte concedieri colective # News.ro
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu a afirmat sâmbătă că marea problemă a Guvernului României în acest moment este un deficit de empatie şi a precizat că dacă acesta nu se opreşte, atunci se va ajunge la o criză socială. Ciolacu a mai declarat că nu vorbim despre vreo reformă structurală a statului român, ci de concedieri colective şi a mai explicat că deficitul nu a scăzut în urma măsurilor luate de Executiv.
Grindeanu: Am ajuns la 51 de ani şi sunt cel mai în vârstă din echipă, ceea ce arată că PSD se reînnoieşte / Avem în faţă câţiva ani în care partidul trebuie să se reclădească - FOTO # News.ro
Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, şi-a confirmat candidatura pentru funcţia de preşedinte al PSD la congresul din 7 noiembrie, în cadrul conferinţei extraordinare a Organizaţiei Judeţene PSD Buzău. Grindeanu a declarat că a dorit să fie prezent la Buzău „din respect pentru una dintre cele mai performante organizaţii din ţară” şi pentru a-l susţine pe Marcel Ciolacu, desemnat candidat la şefia Consiliului Judeţean. Grindeanu a mai spus că a propuns propus o echipă nouă, cu oameni tineri, performanţi ceea ce arată că PSD se reînnoieşte .
Ilie Bolojan la Carei, de Ziua Armatei: Trăim o perioadă complicată. În plan intern, trebuie să ne facem ordine în finanţele publice, să ne punem economia pe baze mai sănătoase şi să corectăm nedreptăţile. În plan extern, pacea nu mai este un fapt # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, sâmbătă, la Carei, în judeţul Satu Mare, de Ziua Armatei Române, că România trăieşte „o perioadă complicată” şi în plan intern, şi în plan extern. „În plan intern, trebuie să ne facem ordine în finanţele publice, să ne punem economia pe baze mai sănătoase şi să corectăm nedreptăţile. În plan extern, războiul din Ucraina a schimbat ceea ce consideram că este stabil în regiunea noastră. Pacea nu mai este un fapt. În jurul nostru vedem cum armele clasice se combină cu forme noi de conflict, dezinformare, manipulare, atacuri cibernetice”, a declarat Bolojan.
Sorin Grindeanu: Loialitatea într-o coaliţie nu exclude de criticile. Nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toţi / Nu ne-am transformat într-o sectă de adulatori ai politicilor unora # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că loialitatea într-o coaliţie de guvernare nu exclude criticile, adăugând că ”nu suntem în Coreea de Nord să aplaudăm toţi”. ”Nu ne-am transformat într-o sectă de adulatori ai politicilor unora”, a adăugat Grindeanu.
Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a afirmat sâmbătă, la Buzău că Daniel Băluţă, actualul primar al Sectorului 4, este în acest moment favoritul PSD pentru candidatura la Primăria Generală a Bucureştiului.
Un bărbat din Râmnicu Vâlcea a murit după ce s-a aruncat de la etaj, în timp ce salvatorii încercau să comunice cu el şi pregăteau salteaua pneumatică/Ulterior, în apartamentul lui au fost găsite un briceag cu urme de sânge şi un mesaj pentru partenera sa # News.ro
Un bărbat de 52 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a murit, sâmbătă, după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc în timp ce poliţiştii chemaţi la locul incidentului printr-un apel la 112 încercau să comunice cu el, inclusiv dintr-un apartament vecin, în condiţiile în care uşa locuinţei presupusului sinucigaş era încuiată. La faţa locului, au sosit şi echipaje ale ISU Vâlcea care au pregătit inclusiv o saltea pneumatică, însă în timpul acestor acţiuni bărbatul s-a aruncat de la etaj, echipajele medicale declarând decesul după ce manevrele de resuscitare au eşuat. Ulterior, poliţiştii au găsit în apartamentul bărbatului, pe o masă, un briceag cu urme de sânge şi un mesaj adresat partenerei sale, aceste indicii conducând spre ipoteza sinuciderii, în condiţiile în care bărbatul avea o plagă deschisă la gât.
Marcel Ciolacu, despre relaţia cu primarul Buzăului. după anunţul oficial privind candidatura la CJ: Sunt convins că domnul Toma mă va susţine. Eu nu am fost niciodată certat cu domnul Toma, îi respect opiniile # News.ro
Fostul premier şi fost preşedinte al PSD Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, după ce candidatura sa la şefia Consiliului Judeţean a fost validată de filiala locală, este convins că primarul municipiului reşedinţă de judeţ, Constantin Toma, unul dintre contestatarii săi, îl va susţine, subliniind că nu a fost niciodată certat cu acesta.
Căpitanul echipei Miami Heat, „sprijin total” faţă de Terry Rozier, suspectat că ar fi contribuit la pariuri trucate în NBA # News.ro
Căpitanul echipei Miami Heat, Bam Adebayo, şi-a exprimat vineri „sprijinul total” faţă de coechipierul său Terry Rozier, suspectat că ar fi contribuit la pariuri trucate în NBA.
Un bărbat din Râmnicu Vâlcea a murit după ce s-a aruncat de la etaj, în timp ce poliţiştii chemaţi prin 112 încercau să comunice cu el/ Ulterior, în aprtamentul acestuia au fost găsite un briceag cu urme de sânge şi un mesaj pentru partenera sa # News.ro
Ciolacu, după ce a fost desemnat oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău: Nu este sub nicio formă un pas înapoi, dimpotrivă / Grindeanu: Ciolacu este cel mai pregătit om pe care Buzăul îl are în acest moment pentru a ocupa această funcţie # News.ro
Fostul preşedinte al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat sâmbătă, după ce a devenit oficial candidatul PSD la şefi CJ Buzău, că prin candidatura sa la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău nu face un pas înapoi, ci dimpotrivă, explicând că este un pas pe care îl face din suflet. Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Marcel Ciolacu este cel mai bine pregătit om pe care Buzăul îl are pentru a ocupa această funcţie şi că poate face multe lucruri pozitive pentru acest judeţ.
Accident în care au fost implicate cinci autoturisme pe DN1, în zona Nistoreşti. Traficul pe direcţia Ploieşti - Braşov este oprit # News.ro
Un accident în care au fost implicate cinci autoturisme s-a produs sâmbătă pe DN1, în zona localităţii Nistoreşti. Traficul pe direcţia Ploieşti - Braşov este oprit.
Ionuţ Moşteanu, de Ziua Armatei: Războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei a schimbat mediul de securitate din Europa. În acest context, România rămâne un aliat de încredere şi un factor de stabilitate pe Flancul Estic al NATO şi în UE # News.ro
Ministrul APărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, sâmbătă, de Ziua Armatei Române, că războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei a schimbat mediul de securitate din Europa. Potrivit oficialului, în acest context, România rămâne un aliat de încredere şi un factor de stabilitate pe Flancul Estic al NATO şi în cadrul Uniunii Europene. Moşteanu a amintit că MApN continuă „cel mai amplu program de modernizare din istoria Armatei, prin investiţii majore în tehnică de luptă, infrastructură şi programe integrate de instruire”, adăugând însă că „cea mai importantă investiţie rămâne cea în oameni - militarii care, prin profesionalism şi echilibru, dau forţă şi credibilitate instituţiei Armatei”.
Trei morţi şi răniţi în Ucraina, în atacuri ruse cu dronă şi rachetă. Doi morţi, inclusiv un salvator, într-un dublu atac cu rachetă în Dnipropetrovsk şi şapte răniţi. Un mort, zece răniţi şi incendii la Kiev. 50 din 64 de drone şi patru din nouă rachete, # News.ro
Trei persoane au fost ucise - inclusiv un salvator - în atacuri ruse cu rachetă, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Ucraina, inclusiv la Kiev, unde a fost ucisă o persoană, iar alte zece au fost rănite, anunţă autorităţile ucrainene, relatează AFP.
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a XI-a a Ligii a II-a:
Trump denunţă un ”truc murdar”, după ce Canada retrage o campanie publicitară televizată împotriva taxelor vamale cu citate dintr-un discurs suţinut în 1987 de republicanul Reagan # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a continuat să denunţe ”trucul murdar” al Canadei, după ce o provincie canadiană a retras campania publicitară televizată împotriva creşterii taxelor vamale care l-a determinat pe preşedintele Statelor Unite să întrerupă negocierile comerciale, relatează AFP.
Gimnastică: Sabrina Voinea, locul 4 şi Denisa Golgotă, pe locul 7, la sol, la CM din Indonezia; România, fără medalie # News.ro
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat, sâmbătă, pe locul 4, iar Denisa Golgotă pe locul 7, în finală la sol, la CM din Indonezia. România a încheiat fără medalie.
Ministrul Sănătăţii: Taxa CASS pe pensii a însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul viitor. În primele luni se vede deja o colectare. Bugetul CASS s-a dublat în ultimii 4-5 ani. Calitatea nu s-a dublat în toate locurile # News.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete susţine că taxa CASS impusă de Guvernul Bolojan pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei a adus aproape 9 miliarde de lei în bugetul Casei de Asigurări de Sănătate. În ultimii 4-5 ani, bugetul Casei de Asigurări de Sănătate s-a dublat: de la 45 de miliarde la 80 de miliarde de lei, anunţă ministrul Sănătăţii. ”Calitatea nu s-a dublat neapărat în toate locurile. Dar într-un procent important de unităţi sanitare s-a dublat. Într-un procent important de spitale din România, acestea s-au transformat”, spune ministrul Sănătăţii.
Ministrul Sănătăţii, întrebat dacă spitalele regionale vor fi gata în 2029: Eu spun un ”da” ferm. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect - VIDEO # News.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete susţine că cele trei spitale regionale - Iaşi, Cluj, Craiova - vor deveni funcţionale cel târziu în anul 2029. ”Nu există motive să se blocheze. Finanţarea este asigurată. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect”, a spus Rogobete, la Prima TV. Valoarea totală a celor trei spitale regionale este de peste 2 miliarde de euro, fonduri europene şi bani din bugetul naţional. Lucrările au început în primăvara anului 2024.
Rogobete, despre cazul de la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” Iaşi: Am constatat nereguli peste nereguli, le-am spus public şi am solicitat demiterea, pentru că atât pot face /Nu-i pot demite, pentru că spitalul nu este în subordinea Ministerului Sănătăţii # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” Iaşi - unde şase copii infectaţi cu o bacterie au murit - a constatat nereguli peste nereguli şi a solicitat demiterea celor care se fac vinovaţi, pentru că atât poate face, deoarece unitatea medicală nu se află în subordinea Ministerului Sănătăţii.
Ministrul Sănătăţii, mesaj către personalul ATI: Renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI! Pentru că acea verighetă poate omorî un om - VIDEO # News.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete le-a cerut angajaţilor din secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) să renunţe la bijuterii, verighete şi unghii false. Personalul ATI s-a opus şi a a demarat o companie intitulată: ”Nu renunţăm la verighetă”. Ministrul Sănătăţii a replicat: ”Ba renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI! Pentru că acea verighetă poate omorî un om”. Alexandru Rogobete le-a cerut medicilor să raporteze infecţiile nosocomiale din spitale şi să ia măsuri urgente. ”Ce înseamnă măsuri? Înseamnă că ai izolat pacientul. Înseamnă că ai blocat internarea. Nu mai internezi pacienţi noi”, a spus Rogobete, care a adăugat că Germania raportează de două ori mai multe infecţii nosocomiale decât România.
Rogobete: În mentalul colectiv s-a creat această idee, că la spitalul public te duci să mori, iar la spitalul privat totul este roz. Dacă ai bani / E momentul să vorbim despre sistemul de sănătate format dintr-o componentă publică şi una privată # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, consideră că în mentalul colectiv s-a creat ideea că la spitalul public te duci să mori, iar la spitalul privat totul este roz, ”dacă ai bani”. El a precizat că a sosit momentul să vorbim despre sistemul de sănătate şi atât, format dintr-o componentă publică şi una privată.
Rogobete, despre cel mai scandalos fenomen din sistem: Transferul nejustificat al pacienţilor de la public la privat /Peste 90% nu sunt transferaţi la spitale private, ci la cabinete personale /Ce crede despre medicii care lucrează şi la stat şi la privat # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, consideră că cel mai scandalos fenomen pe care l-a întâlnit în sistemul medical îl reprezintă transferul nejustificat al pacienţilor de la spitalul public la privat şi a explicat că peste 90% dintre pacienţi nu sunt trimişi la spitalele private, ci la cabinetele personale. Rogobete a mai declarat că nu este de acord ca medicul să aleagă între public şi privat, dar crede că medicul angajat la spitalul public trebuie să îşi respecte programul de lucru, iar ce face apoi este treaba lui.
Moody's menţine ratingul suveran al Franţei la Aa3, datorie de calitate bună, însă îi scade perspectiva la ”negativă”, acordându-i un răgaz # News.ro
Moody's a decis să menţină ratingul suveran al Franţei, însă a scăzut perspectiva la negativă”, un răgaz în toiul negocierilor bugetului, potrivit ministrului Economiei, Roland Lescure, care arată necesitatea unui ”compromis” asupra bugetului, relatează AFP.
Rogobete, despre spitalul privat de la Constanţa, unde o pacientă a murit dupa naştere: Este dovada vie a nepăsării, nu vreau să spun a corupţiei, asta o poate spune DNA / Este dovada vie a incompetenţei / Nu vorbesc de management, vorbesc de DSP # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, în legătură cu cazul de la spitalul privat de la Constanţa, unde o tânără a avut complicaţii la naştere şi a murit ulterior, că acolo este dovada vie a nepăsării şi a incompetenţei. El a precizat că nu poate afirma că este şi dovada corupţiei, acest lucru putând fi certificat de DNA. Rogobete a precizat că nu se referă la managementul unităţii medicale, ci la Direcţia de Sănătate Publică, cea care a avizat spitalul deşi acesta funcţionează într-o clădire care în documente are destinaţia de hotel.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Ministrul Sănătăţii: Pacientul cu arsuri de la cazul din Rahova se întoarce în ţară stabilizat /Va mai sta într-o secţie de chirurgie plastică, dar nu mai are nevoie de terapie intensivă pentru mari arşi / Care e starea celorlalţi r # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că pacientul care a suferit arsuri în explozia blocului din cartierul Rahova din Bucureşti se va întoarce în România stabilizat şi va mai rămâne într-o secţie de chirurgie plastică, dar nu mai are nevoie de terapie intensivă pentru mari arşi. Rogobete a mai declarat că evoluţia stării de sănătate a celorlalţi pacienţi răniţi în explozie este favorabilă.
Rogobete: Când a avut loc explozia de la Rahova, eram în Statele Unite ale Americii. La Washington era ora 1 noaptea / Am activat zona medicală, spitalele care au intrat în cod alb / Am făcut un inventar al numărului de paturi de ATI # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că, atunci când a avut loc explozia de la blocul din sectorul 5, din Bucureşti, era în Statele Unite ale Americii şi acolo era ora 1 noaptea. El a precizat că a stat pe două telefoane şi pe Zoom şi a activat zona medicală, spitalele care au intrat sub cod alb şi a făcut un inventar al numărului de paturi de ATI din Bucureşti.
Alexandru Rogobete: Am făcut un master în cercetare clinică şi l-am cunoscut pe profesorul Săndesc care m-a convins să practic medicina şi aşa am ajuns la ATI / Mi-am dezvoltat abilităţi în zona de management şi în zona administrativă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că a făcut un master în cercetare clinică şi aşa l-a cunoscut pe profesorul Dorel Săndesc, dorindu-şi să lucreze ca cercetător, dar a fost convins să practice medicina şi aşa a ajuns la ATI. El a precizat că nu a practicat foarte mult deoarece şi-a dezvoltat abilităţi în zona de management şi în cea administrativă.
Finala turneului WTA 500 de la Tokyo va avea loc, duminică, între elveţianca Belinda Bencic (numărul 13 mondial) şi cehoaica Linda Noskova (numărul 17), care a beneficiat sâmbătă de retragerea Elenei Rîbakina (locul 7 WTA).
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: România are 35 de paturi în care se pot trata pacienţi cu arsuri medii / Pacienţii cu arsuri grave nu putem să-i tratăm # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, AFIRMĂ că România are 35 de paturi în care se pot trata pacienţii cu arsuri medii şi cele mai complexe unităţi sunt la Timişoara şi la Bagdasar-Arseni în Bucureşti. El a adăugat că pacienţii cu arsuri grave nu pot fi trataţi în ţară şi sunt transferaţi în străinătate.
Dolj: Un bărbat de 26 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a făcut scandal într-o bancă, a distrus două uşi de acces şi un laptop / El este acuzat şi că a ameninţat trei angajate ale băncii # News.ro
Un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a provocat un scandal într-o bancă din Craiova, a ameninţat trei angajate şi a distrus două uşi de acces şi un laptop.
Tulcea: Incendiu la o pensiune din Murighiol. Mai multe echipaje de pompieri se deplasează în zonă # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la o pensiune din Murighiol, din judeţul Tulcea, în zonă deplasându-se mai multe echipaje de pompieri, cu trei autospeciale de stingere şi autoscara de intervenţie la înălţime.
Maia Sandu vine duminică la Bucureşti. Participă la Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi are programată o întâlnire cu preşedintele Nicuşor Dan # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine duminică la Bucureşti, pe agenda vizitei aflându-se participarea la Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan
Donald Trump pleacă într-un turneu în Asia, în care urmează să se întâlnească cu Xi Jinping # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a plecat într-un turneu important în Asia, care urmează să fie marcat de o întâlnire cu omologul său chinez Xi Jinping, cu o miză majoră pentru economia mondială, relatează AFP.
Gimnastică: Sabrina Voinea a căzut de pe bârnă şi s-a clasat pe locul 7, la Campionatul Mondial din Indonezia # News.ro
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe locul 7, sâmbătă, în finală la bârnă, la Campionatul Mondial din Indonezia, după ce a căzut de pe aparat. Sportiva tricoloră va mai concura în finală la sol, alături de Denisa Golgotă.
Iaşi - Nicuşor Dan, la ceremoniile de Ziua Armatei: Modernizarea Armatei Române, o prioritate a acestor momente / Vom aloca fonduri pentru ca Armata să fie pregătită şi vom fi suficient de inteligenţi ca aceste fonduri să meargă şi în industria naţională # News.ro
Preşedinte Nicuşor Dan a afirmat sâmbătă, la Iaşi, la ceremoniile organizate de Ziua Armatei, că modernizarea Armatei Române este o prioritate a acestor momente şi a precizat că în anii următori vor fi alocate fonduri pentru ca Armata să fie pregătită şi România va fi suficient de inteligentă pentru ca aceşti bani să meargă şi în industria naţională de apărare.
Ministrul Educaţiei, vizite la şcoli din mediul rural: Am ales acum mediul rural, deoarece aici trebuie reaşezate mai repede noile paradigme educaţionale, pentru a creşte atât eficienţa educaţiei şi a reduce discrepanţa faţă de urbanul mare # News.ro
Ministrul Educaţiei Daniel David a vizitat mai multe şcoli din mediul rural, declarând că a ales acum mediul rural, deoarece aici trebuie reaşezate mai repede noile paradigme educaţionale, pentru a creşte atât eficienţa educaţiei şi a reduce discrepanţa faţă de urbanul mare, cât şi bunăstarea elevilor şi oamenilor educaţiei.
MotoGP: După ce a plecat din pole-position, Francesca Bagnaia a câştigat cursa sprint de la Grand Prix-ul Malaysiei # News.ro
După ce a plecat din pole-position la Marele Premiu al Malaysiei, italianul Francesco Bagnaia (Ducati) a câştigat, sâmbătă, cursa sprint de la Sepang.
Conferinţa Judeţeană Extraordinară a PSD Buzău – Marcel Ciolacu cere sprijinul organizaţiei pentru candidatura la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău # News.ro
Partidul Social Democrat Buzău organizează, sâmbătă, Conferinţa Judeţeană Extraordinară pentru desemnarea delegaţilor care vor reprezenta organizaţia la Congresul Naţional al PSD, programat pe 7 noiembrie. Evenimentul se desfăşoară la Sala Mare a CJ Buzău în prezenţa preşedintelui interimar al partidului, Sorin Grindeanu, şi a fostului premier Marcel Ciolacu, care a revenit la Buzău şi intenţionează să candideze la şefia Consiliului Judeţean.
Poliţia Română: Numărul de sesizări penale, în scădere cu peste 12% în primele nouă luni ale anului comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024 # News.ro
Numărul de sesizări penale a înregistrat o scădere cu peste 12% în primele nouă luni ale anului, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei Române. De asemenea, s-au înregistrat scăderi şi în privinţa infracţiunilor de furt, tâlhărie şi distrugere.
Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei: Doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar. Voi acorda susţinere totală colegului meu social-democrat care îşi va depune candidatura / Ce spune despre candidatura sa din 2024 # News.ro
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, anunţă că nu va candida la Primăria Bucureştiului şi că vrea să-şi continue mandatul în Parlamentul European, precizând că va acorda susţinere totală colegului social-democrat care îşi va depune candidatura. Ea rememorează, într-o postare pe Facebook, momentul candidaturii sale la postul de primar general, în 2024, când a fost ”candidatul “deocamdată”, apoi lansată în cursă ca variantă de a salva imaginea partidului şi lista de consilieri generali, fără vreun fel de sprijin logistic şi politic - boicotată prin candidaţi “iepuraşi””. ”Cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea, deşi asta nu-mi aduce vreo mulţumire”, conchide Firea.
Preşedintele NBA, Adam Silver, s-a declarat, vineri, „profund tulburat” de scandalul pariurilor trucate care afectează liga nord-americană de baschet.
Tulcea: Un bărbat a murit după ce a intrat cu maşina într-un tractor / Pasagerul din autoturism a fost rănit - FOTO # News.ro
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a murit, sâmbătă dimineaţă, după ce a intrat cu maşina pe care o conducea într-un tractor, evenimentul având loc pe un drum comunal din judeţul Tulcea. În urma impactului, pasagerul de pe locul din dreapta faţă al autoturismului a fost rănit uşor.
Thailanda: Regina-mamă Sirikit, figură puternică a monarhiei, a murit la 93 de ani. În tinereţe i se spunea „Jackie Kennedy a Asiei” # News.ro
Fosta regină Sirikit Kitiyakorn, soţia lui Bhumibol Adulyadej, care a domnit peste Thailanda timp de 70 de ani, şi mama actualului monarh, a decedat la vârsta de 93 de ani, marcând o schimbare de eră pentru puternica monarhie thailandeză.
Sorin Grindeanu, de Ziua Armatei: Pentru a-şi îmbunătăţi performanţele, Armata Română are nevoie în următorii ani de investiţii serioase şi de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită # News.ro
Preşedsintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, preşedinte al Camerei Deputaţilor, afirmă, în mesajul de Ziua Armatei, cp, pentru a-şi îmbunătăţi performanţele, Armata Română are nevoie în următorii ani de investiţii serioase şi de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită.
Tulcea: Un bărbat a murit după ce a intrat cu maşina într-un tractor / Pasagerul din autoturism a fost rănit # News.ro
Lionel Messi a marcat două goluri în victoria echipei Inter Miami împotriva Nashville SC (3-1), în primul meci din play-off-ul campionatului MLS. Miami conduce astfel cu 1-0 în întâlnirea disputată în sistemul cel mai bun din trei meciuri şi va avea ocazia să se califice în semifinalele conferinţei pe 1 noiembrie, la Nashville.
INTERVIU - Claudiu Degeratu, expert în relaţii internaţionale: Riscul unor atentate se menţine ridicat. Acţiunile acestea de spionaj, pregătire de sabotaje şi aşa mai departe se vor intensifica. Fac parte din războiul hibrid # News.ro
Riscul ca Rusia să încerce pe teritoriul României noi atentate în perioada următoare se menţine ridicat, avertizează expertul în relaţii internaţionale şi probleme de securitate Claudiu Degeratu, profesor asociat la Universitatea Bucureşti, într-un interviu acordat News.ro. Încercarea de a plasa colete-capcană cu bombe incendiare, dejucată de serviciile speciale din România şi Polonia, nu e un caz izolat şi tot frontul estic al NATO trebuie să se aştepte ca astfel de tentative ale Moscovei să se înmulţească, după cum şi acţiunile de spionaj, sabotaje şi alte operaţiuni de război hibrid sunt anticipabile, mai afirmă Claudiu Degeratu.
Cântăreaţa Nelly Furtado a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată” # News.ro
Nelly Furtado, cântăreaţa în vârstă de 46 de ani, cunoscută pentru piesa „Maneater”, a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată, pentru a se dedica altor proiecte creative şi personale care consideră că se potrivesc mai bine cu următoarea etapă a vieţii sale”.
