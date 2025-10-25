Spania: Populația de găini care circulă libere prin Torrevieja se înmulțește rapid
Aktual24, 25 octombrie 2025 11:50
Torrevieja, un oraș de coastă din provincia spaniolă Alicante, se confruntă cu o problemă neobișnuită: zeci de găini care aleargă libere prin oraș, stârnind atât amuzament, cât și alarmă în rândul locuitorilor. Ceea ce a început ca niște păsări care rătăcesc libere a escaladat într-o populație în creștere rapidă pe care autoritățile locale se luptă […]
• • •
Acum 5 minute
12:10
Peste jumătate dintre israelieni nu mai vor ca premierul Netanyahu să mai candideze la următoarele alegeri, relevă un sondaj recent # Aktual24
Un sondaj realizat de postul de televiziune israelian Channel 12, publicat pe 24 octombrie 2025, relevă că o majoritate a cetățenilor israelieni consideră că prim-ministrul Benjamin Netanyahu nu ar trebui să candideze la următoarele alegeri legislative, programate cel târziu pentru 27 octombrie 2026. Potrivit datelor citate de The Times of Israel, 52% dintre respondenți au […]
12:10
Modelele AI ar putea dezvolta propriul instinct de supraviețuire, avertizează cercetătorii # Aktual24
Atunci când HAL 9000, supercomputerul din filmul lui Stanley Kubrick, „2001: Odiseea Spațială”, descoperă că astronauții aflați la bordul unei misiuni către Jupiter plănuiesc să îl oprească, acesta complotează să-i omoare în încercarea de a supraviețui. Acum, într-un caz ceva mai puțin mortal (deocamdată) în care viața imită arta, o companie de cercetare în domeniul […]
Acum 15 minute
12:00
Bloomberg, despre inaugurarea ”celei mai mari catedrale ortodoxe din lume”: ”Emană putere și opulență/ România este divizată de un război cultural între naționaliștii mai pioși și liberalii pro-UE, orientați spre Occident” # Aktual24
Influenta agenție de presă americană Bloomberg a dat publicității, sâmbătă, un amplu material dedicat inaugurării la București a celei mai mari catedrale ortodoxe din lume, Catedrala Mântuirii Neamului. Cu cupolele sale aurite strălucind pe cerul Bucureștiului, cu mai multe mozaicuri decât oriunde altundeva în lume și o capacitate de până la 5.000 de credincioși, Catedrala […]
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:40
Un maturator de stradă din Cracovia, Polonia a făcut, în această săptămână, o descoperire surprinzătoare, găsind mai multe cutii cu păianjeni ascunse în gunoiul menajer. Angajatul municipal a găsit patru recipiente transparente pline de păianjeni mari și păroși în timp ce golea un coș de gunoi, potrivit TVP World. La fața locului au fost chemați […]
11:30
Zeci de castele din Europa împânzesc peisajul, fiecare cu o poveste sculptată în piatră, lemn și legendă. Acestea nu sunt doar ruine ale trecutului; sunt mașini ale timpului în toată regula și se înalță mândre în orașe, pe dealuri și pe malurile râurilor, așteptând vizitatorii. De la siluete de basm la fortărețe dramatice, aceste structuri […]
11:20
Gabriela Firea renunță să mai candideze la Primăria Capitalei, dar nu-l iartă pe Marcel Ciolacu: „Cine s-a chinuit să-mi sape groapa politică a căzut în ea” # Aktual24
Gabriela Firea, fost primar al Capitalei și actual europarlamentar PSD, a anunțat sâmbătă dimineață, printr-o postare pe Facebook, că nu va candida la Primăria Bucureștiului în alegerile viitoare. Decizia sa vine în contextul în care preferă să-și continue mandatul în Parlamentul European, deși recunoaște dificultățile „navetei” între Strasbourg, Bruxelles și București. Firea a declarat că […]
Acum 2 ore
11:10
Pe fondul războiului hibrid declanșat de Rusia în Europa, Croația va reintroduce, de la 1 ianuarie 2026, serviciul militar obligatoriu, desfiiințat în 2008 # Aktual24
Parlamentul Croației a votat vineri, 24 octombrie, pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu, abolit în 2008, pe fondul tensiunilor crescânde din Europa generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și de cursa înarmărilor din Balcani. Decizia, relatată de The Washington Post, a fost aprobată cu 84 de voturi „pentru”, 11 „împotrivă” și 30 de abțineri în adunarea […]
11:00
Bridget Jones, personajul creat de Helen Fielding și interpretat de Renée Zellweger în patru filme, va fi imortalizat în bronz în centrul Londrei. Statuia va fi dezvelită pe 17 noiembrie și se alătură altora care înfățișează personaje cheie ale cinematografiei în Leicester Square, care găzduiește patru cinematografe și numeroase premiere, potrivit The Guardian. Știrea a […]
10:40
Aripa dură s-a impus la Washington: Secretarul de Stat Marco Rubio a preluat negocierile cu Rusia, înlocuindu-l pe „împăciuitorul” trimis special al lui Trump, Stephen Witkoff # Aktual24
Secretarul de Stat american Marco Rubio a preluat rolul principal în negocierile cu Rusia, înlocuindu-l pe trimisul special Stephen Witkoff, ceea ce a accelerat decizia președintelui Donald Trump de a impune sancțiuni severe împotriva Kremlinului. Această schimbare bruscă de poziție, evidențiată de Bloomberg pe baza surselor americane și europene, marchează o întorsătură în politica externă […]
10:40
Apelarea la chatboturi AI pentru sfaturi personale prezintă „riscuri insidioase”, potrivit unui studiu care arată că tehnologia confirmă constant acțiunile și opiniile utilizatorului, chiar și atunci când sunt dăunătoare. Oamenii de știință spun că descoperirile au ridicat semnale de alarmă cu privire la puterea chatboturilor de a distorsiona percepțiile de sine ale oamenilor și de […]
Acum 4 ore
10:10
Interceptare șocantă: Mercenarilor columbieni din armata rusă li se ordonă, în spaniolă, să împuște femeile și copiii ucraineni – AUDIO # Aktual24
O conversație interceptată de serviciile de informații ucrainene dezvăluie ororile comise de mercenari columbieni înrolați în armata rusă. Comandantul unui detașament din Brigada 30 Infanterie Motorizată separată a Federației Ruse dă ordin, în spaniolă, să se tragă în femei și copii, exploatând condiții meteorologice pentru a evita identificarea victimelor. Dezvăluirea, publicată de Direcția Principală de […]
09:50
Două cutremure de magnitudine 4,2 au zguduit Vrancea sâmbătă dimineață, în mai puțin de o oră # Aktual24
Două seisme cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter au avut loc sâmbătă dimineață în zona seismică Vrancea, la interval de mai puțin de o oră, conform datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Evenimentele subliniază activitatea seismică intensă din această regiune, cunoscută pentru frecvența cutremurelor. Primul cutremur s-a produs […]
09:40
„Foștii cancelari germani Angela Merkel și Gerhard Schröder au fost agenți de influență ai lui Putin în UE”, susține fostul ministru italian Carlo Calenda – VIDEO # Aktual24
Într-o apariție explozivă la televiziunea italiană La7, senatorul Carlo Calenda, liderul partidului Azione, a lansat acuzații dure la adresa lui Vladimir Putin și a politicii energetice europene. Declarațiile au devenit virale pe platforma X, fiind descrise drept un moment remarcabil al dezbaterilor politice italiene. Calenda a numit Rusia condusă de Putin „un regim agresiv imperialist […]
09:40
Spectacol pe Insula Crăciunului: A început migrația crabilor roșii. Rangerii parcului folosesc greble pentru a-i ține departe de cele mai aglomerate drumuri # Aktual24
Crabii roșii de pe Insula Crăciunului și-au început faimoasa migrație anuală, în timp ce autoritățile prezintă progrese în controlul dăunătorilor care amenință crustaceele. Peste 100 de milioane de crabi roșii care își fac călătoria anuală din pădurea tropicală de pe Insula Crăciunului, teritoriu cae aparține de Australia, până pe coastă creează un spectacol de migrație […]
09:20
Un ser revoluționar pentru regenerarea părului i-ar putea scăpa pe oameni de chelie în doar 20 de zile # Aktual24
Cercetători de la Universitatea Națională din Taiwan au dezvoltat un ser topic care promite să combată căderea părului, oferind rezultate spectaculoase în doar 20 de zile. Testele efectuate pe șoareci complet rași au arătat că blana acestora a început să crească din nou în trei săptămâni, datorită unui amestec inovator de acizi grași naturali, precum […]
09:10
Ceremonii militare şi religioase de Ziua Armatei României. Restricţii de trafic în Bucureşti # Aktual24
Ziua Armatei României va fi sărbătorită, sâmbătă, în principalele garnizoane din ţară, dar şi în bazele militare din afara ţării şi în teatrele de operaţii. În Bucureşti vor avea loc mai multe ceremonii militare şi religioase, urmând a fi impuse restricţii de trafic, potrivit news.ro. ”Ziua Armatei României, 25 octombrie, va fi sărbătorită printr-o serie […]
09:10
Grecia acuză British Museum de „indiferență sfidătoare” în legătură cu gala de strângere de fonduri plină de vedete care au cinat la câțiva pași de mamurele de la Patenon # Aktual24
Oficialii greci au acuzat British Museum de „indiferență provocatoare” și de „acoperirea culturii grecești cu umbra lui Barbie”, după ce muzeul a găzduit o gală de strângere de fonduri plină de vedete, la care invitații au fost așezați lângă marmurele din Partenon. La câteva zile după ce Mick Jagger, Naomi Campbell, Alexa Chung, Miuccia Prada, […]
08:40
Sancțiunile impuse de SUA asupra exporturilor rusești de petrol ar putea duce la închiderea singurei rafinării din Serbia # Aktual24
Sancțiunile impuse de Statele Unite companiei petroliere sârbe Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată majoritar de grupul rus Gazprom Neft, au blocat livrarea unui transport de țiței crucial pentru funcționarea rafinăriei de la Pančevo, singura unitate de procesare a petrolului din Serbia. Surse din industrie, citate de Reuters, au declarat că un cargou de aproximativ un […]
08:40
Maimuțele aurii din China, pe cale de dispariție, posibil succesor al „diplomației panda” # Aktual24
Cu blana lor portocalie și zbârlită, fețele albastru pal și blana deasă care le acoperă mâinile și picioarele, este greu să confundăm maimuțele aurii cu nas scurt, pe cale de dispariție, din China, cu orice alt animal. Aceste maimuțe rare și carismatice, specifice munților înghețați din centrul Chinei, s-au alăturat recent faimoșilor panda ca emisari […]
Acum 6 ore
08:10
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat vineri Statele Unite că ”inventează un război” cu țara sa, denunțând desfășurarea americană în Caraibe care are ca scop oficial lupta împotriva traficului de droguri. „Inventează un nou război etern, au promis că nu vor mai intra niciodată în război și inventează un război pe care îl vom evita”, […]
07:50
Nicușor Dan: „Există conflicte în coaliție, cred că sunt legitime. Totuși această coaliție, în momentul acesta funcționează” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a afirmat, vineri seară, că există conflicte în coaliția de guvernare, dar că unele dintre ele sunt legitime, punctând că, în acest moment „totuși această coaliție funcționează,”potrivit Agerpres. „În momentul acesta avem o coaliție care are 65% în Parlament și există un Guvern care are un prim-ministru. Nu văd de ce această […]
07:40
Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite sâmbătă de atacuri cu rachete rusești, soldate cu cel cel puțin opt răniți și mai multe incendii, potrivit autorităților locale ucrainene, relatează AFP, conform Agerpres. „Explozii în capitală. Orașul este sub atac balistic. Vă rugăm să mergeți la adăposturi”, a scris primarul capitalei, Vitali Kliciko, pe Telegram, […]
Acum 12 ore
00:20
Trei controverse separate care implică mesaje text divulgate din chat-uri private au zguduit cercurile politice americane în această lună, dezvăluind declarații rasiste, antisemite și violente din partea unor personalități din întreg spectrul ideologic. Mesajele – trimise privat, dar acum ajunse publice – includ insulte rasiale, laude la adresa naziștilor și amenințări cu violență politică, ridicând […]
00:00
Papa Leon al XIV-lea a aprobat beatificarea a 11 preoți uciși de naziști și de dictatura comunistă # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea a aprobat vineri beatificarea a unsprezece preoți „martiri” uciși de naziști și de regimul comunist cehoslovac în Europa în anii 1940 și 1950. Este vorba despre nouă preoți polonezi, uciși în 1941 și 1942 în lagărele naziste de la Auschwitz și Dachau „din ură față de credință” și doi preoți uciși […]
24 octombrie 2025
23:40
Prima femeie condamnată la închisoare pe viață în Franța, pentru uciderea unei fete de 12 ani # Aktual24
O femeie care a violat-o și ucis-o pe Lola Daviet, o fetiță de 12 ani, la Paris, a devenit prima femeie condamnată pe viață într-un caz care a șocat Franța. Dahbia Benkired, în vârstă de 27 de ani, trebuie să petreacă cel puțin 30 de ani de închisoare, după ce un complet de judecători și […]
23:30
Discuții între prințul Andrew și consilierii regelui Charles pentru ca prințul să se mute din reședința sa # Aktual24
Prințul Andrew s-ar afla află în discuții avansate cu consilierii Regelui Charles al III-lea despre mutarea din reședința sa, după o săptămână în care chiria sa simbolică a intat în atenția autorităților. Presiunile asupra familiei regale pentru ca Andrew să părăsească conacul cu 30 de camere din Windsor Great Park au crescut, pe fondul controversei […]
Acum 24 ore
23:10
Summitul liderilor UE: 29 de concluzii după 12 ore și jumătate de negocieri fără decizii majore – Politico # Aktual24
Reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Europene de la Bruxelles a avut o agendă extrem de încărcată, însă rezultatele au fost modeste, arată Politico. După aproximativ 12 ore și jumătate de discuții, liderii au încheiat lucrările fără acorduri semnificative, preferând formule diplomatice care amână luarea deciziilor. Totuși, întâlnirea a oferit câteva momente […]
23:10
Aripa de Est a Casei Albe a fost complet demolată, pentru a face loc sălii de bal aurite planificate de Donald Trump, în valoare de 300 de milioane de dolari, la doar câteva zile după ce administrația a anunțat că acest lucru se va întâmpla și contrazicând promisiunea anterioară a lui Trump că această clădire […]
22:50
Facțiunile palestiniene spun că sunt de acord să permită ca un comitet independent de tehnocrați să conducă Gaza # Aktual24
Principalele facțiuni palestiniene au declarat că au convenit ca un comitet independent de tehnocrați să preia conducerea Gazei, după ce Hamas a declarat că a primit „garanții clare” de la mediatori că „războiul s-a încheiat efectiv”. O declarație comună publicată pe site-ul Hamas a precizat că grupurile au convenit, într-o întâlnire la Cairo, să predea […]
22:40
Portretul Dorei Maar, muza și partenea lui Picasso, s-a vândut cu 32 de milioane de euro. Tabloul nu a mai fost văzut din 1944 # Aktual24
Un portret viu colorat al Dorei Maar, muza și partenera lui Picasso, care a rămas ascuns timp de mai bine de opt decenii, s-a vândut vineri la licitație pentru 32 de milioane de euro. Pictat în iulie 1943, „Bustul unei femei cu pălărie înflorată (Dora Maar)” o înfățișează pe partenera și muza lui Picasso timp […]
22:30
SUA: Un șofer rănit și reținut după ce a intrat cu un camion în baza Gărzii de Coastă din San Francisco # Aktual24
Un șofer de camion care a intrat cu spatele într-o bază a Gărzii de Coastă a SUA din zona Golfului San Francisco – locul protestelor anterioare împotriva agenților federali de imigrare – a fost împușcat de ofițerii de aplicare a legii, au declarat autoritățile vineri. Șoferul a fost reținut pentru o evaluare a sănătății mintale […]
22:20
Iași: O fată de 13 ani, la spital cu avort spontan. Iubitul în vârstă de 19 ani a ajuns după gratii # Aktual24
Un tânăr de 19 ani din Iași a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a lăsat-o însărcinată pe iubita lui în vârstă de 13 ani. Povestea a ieșit la iveală după ce fata a avut un avort spontan și a ajuns la spital. Fata a ajuns pe mâna medicilor pediatri, care și-au […]
22:10
Marea împăcare? Grindeanu: ”I-am spus lui Corlățean că îmi doresc să facă parte din echipa mea” # Aktual24
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Târgovişte, că a avut o discuţie cu Titus Corlăţean acum câteva zile şi i-a propus să facă parte din echipa sa. „Eu am avut o discuţie cu Titus în urmă de câteva zile. A fost la mine, l-am invitat. Eu l-am rugat să avem această […]
22:10
Presshub: Suedezii cumpără „dosarul” celei mai mari baterii din Estul Europei – legăturile afacerii cu odraslele a doi deputați PSD # Aktual24
O firmă din Suedia a cumpărat proiectul pentru cea mai mare unitate de stocare a energiei din Europa de Est. Proiectul de stocare a energiei în baterii (BESS) are o capacitate de 202 MW/404 MWh. Un beneficiar al vânzării este partener de afaceri cu energie în trei firme cu fata lui Rădulescu „Mitralieră” și cu […]
21:50
Pentru prima dată, India a provocat joi o ploaie artificială deasupra New Delhi, însămânțând nori cu o aeronavă pentru a disipa smogul toxic care a învăluit capitala timp de câteva zile. Autoritățile megaorașului, în colaborare cu Institutul Indian de Tehnologie Kanpur, au efectuat joi după-amiază un prim test cu un avion Cessna monomotor deasupra orașului […]
21:10
„Sigur, în condițiile în care orice partid consideră ca Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR, cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă”, a răspuns premierul Bolojan la atacurile PSD asupra sa. Șeful Guvernului probabil știe […]
20:40
Rusia a fentat din nou sancțiunile, obținând tehnologie occidentală pentru protejarea submarinelor nucleare – WP # Aktual24
Federația Rusă a reușit, se pare, să ocolească sancțiunile prin achiziționarea de sisteme de supraveghere subacvatică de la companii americane și europene prin intermediul unui număr de companii fantomă și le folosește în prezent pentru a proteja submarinele flotei sale. Conform anchetei publicației americane The Washington Post, folosind în secret companii fantomă, Rusia a achiziționat […]
20:10
Asistenții AI, care devin un instrument familiar pentru milioane de oameni, distorsionează în mod regulat conținutul știrilor – indiferent de limbă, teritoriu sau platformă, potrivit unui studiu comun realizat de Uniunea Europeană de Radiodifuziune și BBC. Studiul a fost realizat cu participarea a 22 de instituții media publice din 18 țări, care operează în 14 […]
19:40
Recent, directorul institului de cercetare a opiniei publice INSCOP, Remus Ștefureac, avertiza că sondajele de opinie indică o stare de tensiune extremă a populației, una care se poate revărsa ușor într-o situație explozivă. Una care a fost amplificată de decizia Curții Constituționale de a respinge tăierea pensiilor speciale ale magistraților și creșterea vârstei de pensionare. […]
19:20
Șoc în Olt, Paul Stănescu citează din Cioran: ”Emil Cioran – l-a întrebat cineva, când era mai în vârstă: maestre, ce faci? Ce răspunde Cioran? Omor timpul” # Aktual24
Moment neașteptat vinieri la o conferință de presă a liderilor PSD la Slatina. Secretarul general al PSD, senatorul de Olt Paul Stănescu, a prezentat un citat din Emil Cioran, în condițiile în care chiar și Liviu Dragnea îl ironiza pentru modul precar în care se exprimă în limba română. Referirea la Cioran a fost făcută […]
19:00
CTP îl bușește pe Grindeanu: ”Nu urmărește altceva decât să-și facă imagine. Prevederile legii Bolojan nu sunt nici măcar aspre, sunt corecte și de bun-simț” # Aktual24
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu consideră că șeful PSD, Sorin Grindeanu, nu urmărește decât să își facp imagine cu pretinsa sa implicare în rezolvarea blocajului generat de decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților. ”Întâlnirea „pentru pace” de la Budapesta nu mai are loc. Dacă ar fi avut, ar fi fost aidoma grupului de lucru Grindeanu, […]
18:50
Spionaj subacvatic la epava MS Estonia: Rusia, acuzată că transformă locul tragediei în bază secretă anti-NATO # Aktual24
Serviciile de informații ale NATO suspectează că Rusia folosește locul protejat al epavei feribotului MS Estonia — scufundat în septembrie 1994, tragedie în care au murit 852 de persoane — ca acoperire pentru operațiuni de spionaj subacvatic în Marea Baltică. Epava se află la circa 35 de kilometri sud-est de insula finlandeză Utö, la o […]
18:40
Operațiune specială a Ucrainei în sudul Rusiei. Serviciile de informații anunță eliminarea a trei militari ruși dintr-o unitate acuzată de crime de război # Aktual24
Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (HUR) a confirmat joi, printr-un mesaj publicat pe Telegram, efectuarea unei operațiuni speciale în orașul Stavropol, situat în sudul Federației Ruse, în urma căreia trei militari ruși ar fi fost uciși. Potrivit HUR, militarii aparțineau Brigăzii 247 de Asalt Aerian „Caucaz Cazac”, o unitate pe care […]
18:00
Tunelul ”Trump-Putin”. Sosește în SUA pentru discuții oficialul rus care vrea un tunel între Alaska și Extremul Orient rus # Aktual24
Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe și trimis special al Kremlinului, a sosit în Statele Unite pentru discuții la scurt timp după ce președintele Donald Trump a anunțat noi sancțiuni dure împotriva Rusiei. Potrivit unor surse ale CNN, Dmitriev urmează să se întâlnească cu reprezentanți ai administrației Trump „pentru a continua discuțiile privind […]
18:00
Se ceartă Orban cu Trump: Ungaria caută o modalitate de a eluda sancțiunile SUA împotriva petrolului rusesc # Aktual24
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că țara sa lucrează la găsirea unei modalități de a eluda sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere rusești. El a declarat acest lucru vineri, 24 octombrie, într-un interviu acordat radioului maghiar, relatează Reuters. Președintele american Donald Trump a impus miercuri sancțiuni Rusiei pentru prima dată în al doilea mandat, vizând […]
17:40
Două avioane rusești au intrat în spațiul aerian al Lituaniei, a anunțat șeful acestui stat baltic pe 23 octombrie. Asta vine după incursiunea rusească masivă cu drone din Polonia. După încălcarea spațiului aerian al Estoniei, tot cu avioane. După intrarea dronelor rusești în România, la care putem adăuga și recenta tentativă de a arunca în […]
16:20
Accident rutier grav în județul Iași: un camion s-a răsturnat peste un autoturism, două persoane încarcerate și inconștiente – VIDEO # Aktual24
Un accident rutier grav a avut loc recent între localitățile Cristești și Drăgușeni, județul Iași, după ce un camion s-a răsturnat peste un autoturism. În urma impactului, patru persoane au fost implicate, dintre care două, aflate în autoturism, sunt încarcerate și inconștiente. La fața locului intervin echipaje ale Secției de Pompieri Pașcani, formate din 13 […]
15:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri că PSD nu are de gând să plece de la guvernare, susținând că ”înţelegem să fim parteneri serioşi, oameni care îşi aduc plus valoare”. Reamintim că liderii PSD l-au atacat violent pe Ilie Bolojan în ultimele zile, Grindeanu având remarci legate chiar și de sprâncenele premierului. […]
15:40
„Cine face rachete bune face și bomboane bune”. Un propagandist al Kremlinului spune că imaginea Rusiei în lume se bazează pe arme # Aktual24
Șeful principalei instituții media de stat din Rusia a declarat că imaginea țării în lume ar trebui construită pe puterea sa militară – lăudându-se că națiunile care fac „rachete bune” produc și „bomboane bune”. Konstantin Ernst, CEO al postului de presă de stat Canal 1, a făcut această remarcă în timpul unei sesiuni plenare a […]
