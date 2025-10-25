Qatar și Turcia sunt dispuse să contribuie la forța de menținere a păcii din Gaza. Netanyahu și milițiile care operează în zonele aflate sub control israelian în Fâșia Gaza resping participarea celor două țări

09:10

Oficialii greci au acuzat British Museum de „indiferență provocatoare” și de „acoperirea culturii grecești cu umbra lui Barbie”, după ce muzeul a găzduit o gală de strângere de fonduri plină de vedete, la care invitații au fost așezați lângă marmurele din Partenon. La câteva zile după ce Mick Jagger, Naomi Campbell, Alexa Chung, Miuccia Prada, […]