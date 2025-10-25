Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: “Banii există. Spitalele regionale vor fi gata în 2029”

21:10

„Sigur, în condițiile în care orice partid consideră ca Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR, cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă”, a răspuns premierul Bolojan la atacurile PSD asupra sa. Șeful Guvernului probabil știe […]