Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: “Banii există. Spitalele regionale vor fi gata în 2029”
Aktual24, 25 octombrie 2025 14:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, în cadrul unui interviu la Insider Politic, la Prima TV, că spitalele regionale din Iaşi, Cluj şi Craiova vor deveni funcţionale cel târziu în anul 2029. „Nu există motive să se blocheze. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
15:20
Președintele Nicușor Dan folosește un telefon considerat de mulți ca depășit și lipsit de performanțele telefoanelor actuale. Într-o postare virală pe X, un utilizator evidențiază că președintele are un smartphone cu Android vechi de cinci ani. ”Nicu are un Android din 2020 si voi credeți că tocilarul ăsta patriot are €12.000.000 in sertar de la […]
Acum o oră
14:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: “Banii există. Spitalele regionale vor fi gata în 2029” # Aktual24
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, în cadrul unui interviu la Insider Politic, la Prima TV, că spitalele regionale din Iaşi, Cluj şi Craiova vor deveni funcţionale cel târziu în anul 2029. „Nu există motive să se blocheze. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel […]
Acum 2 ore
14:10
Scandal la un liceu din Iași: profesoară de biologie prinsă de elevi că făcea videochat. Reacția conducerii școlii # Aktual24
O tânără profesoară de biologie de la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, județul Iași, a demisionat după ce mai mulți elevi au distribuit pe internet imagini în care aceasta ar apărea în ipostaze indecente pe site-uri pentru adulți. Profesoara, în vârstă de 24 de ani, originară din Arad, a absolvit Facultatea de Biologie de […]
14:10
Infracţionalitatea, în scădere cu 12%, în primele nouă luni ale anului 2025. “România rămâne o țară sigură” # Aktual24
În primele nouă luni ale anului 2025, România a înregistrat o scădere semnificativă a infracţionalităţii, potrivit datelor oficiale prezentate sâmbătă de Poliţia Română. În total, au fost sesizate 368.493 de fapte penale, cu 51.264 mai puţine (-12,2%) faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Tendința este accentuată în special în luna septembrie, unde infracţionalitatea sesizată […]
13:40
Președintele Dan, la Iași: ”Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace; trebuie să fii responsabil ca să ai pace” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan, a declarat, sâmbătă, la Iași, că modernizarea Armatei Române este o prioritate, punctând că nu e suficient să spui că vrei pace, ci trebuie să fii responsabil, să te pregătești ca să descurajezi războiul. ‘Sărbătorim azi Armata Română, o instituție fără de care suveranitatea independența, unitatea națională, integritatea nu ar fi protejate […]
13:30
Turist străin atacat de un urs pe traseul dintre Tâmpa și Poiana Brașov. Animalul este căutat de o echipă de intervenție # Aktual24
Un turist canadian a fost atacat de un urs în această dimineață, în timp ce se deplasa de pe Tâmpa, Brașov, spre muntele Postăvarul, pe traseul marcat cu dungă albastră, potrivit reprezentanților echipei de intervenție. Un echipaj SMURD s-a deplasat la fața locului și a preluat victima pentru transfer la spital. La nivelul primăriei Brașov […]
Acum 4 ore
12:50
Unii monștri se strecoară nevăzuți. Alții sparg pereții cu un răget. Fie că provin din coșmarurile filmelor de groază sau din mitologia antică, monștrii terifianți reflectă adesea cele mai întunecate părți ale naturii umane – și asta îi face mai înfricoșători decât orice, scrie howstuffworks. 1. Xenomorful (Alien) Proiectat de H.R. Giger, Xenomorful este un […]
12:40
Premierul Danemarcei: ”Strategia lui Putin este să tragă de timp până ce Occidentul va renunța. Nu se va întâmpla asta” # Aktual24
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că Rusia nu dă niciun semn că ar fi pregătită pentru pace și că strategia liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, se bazează pe așteptarea momentului în care Occidentul se va sătura și va opri sprijinul acordat Ucrainei. Ea a subliniat că acest lucru nu se va întâmpla niciodată, […]
12:40
Victorie importantă a Ucrainei pe front, o localitate strategică a fost eliberată: ”Zona a fost curățată” – VIDEO # Aktual24
Armata ucraineană a anunţat sâmbătă că a eliberat satul Torske, care este important pentru apărarea oraşului Liman, informează dpa. Până la 100 de soldaţi ruşi au fost ucişi şi numeroşi alţi soldaţi au fost capturaţi în timpul asaltului, a precizat Statul Major al armatei ucrainene pe Telegram. Regimentul „Skelya” a publicat un videoclip cu comentarii […]
12:40
România trece la ora de iarnă: ora 04:00 devine 03:00. Cea mai lungă zi din an, în acest weekend # Aktual24
România va trece oficial la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 – 26 octombrie 2025, când ceasurile se vor da înapoi cu o oră, astfel încât ora 04:00 devine 03:00. Trecerea la ora de iarnă marchează revenirea la timpul legal standard, corespunzător fusului orar Eastern European Time (EET, UTC+2). Aceasta se […]
12:20
Ministrul Educației, Daniel David: „Suntem peste media europeană la alcool, fumat și dependența online” # Aktual24
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a comentat rezultatele studiului european ESPAD 2024 privind consumul de alcool, tutun și alte droguri în rândul adolescenților, precizând că România se situează sub media europeană la consumul de droguri, dar peste media europeană la consumul de alcool, fumatul, jocurile de noroc și dependența online, în condițiile în care […]
12:10
Peste jumătate dintre israelieni nu mai vor ca premierul Netanyahu să mai candideze la următoarele alegeri, relevă un sondaj recent # Aktual24
Un sondaj realizat de postul de televiziune israelian Channel 12, publicat pe 24 octombrie 2025, relevă că o majoritate a cetățenilor israelieni consideră că prim-ministrul Benjamin Netanyahu nu ar trebui să candideze la următoarele alegeri legislative, programate cel târziu pentru 27 octombrie 2026. Potrivit datelor citate de The Times of Israel, 52% dintre respondenți au […]
12:10
Modelele AI ar putea dezvolta propriul instinct de supraviețuire, avertizează cercetătorii # Aktual24
Atunci când HAL 9000, supercomputerul din filmul lui Stanley Kubrick, „2001: Odiseea Spațială”, descoperă că astronauții aflați la bordul unei misiuni către Jupiter plănuiesc să îl oprească, acesta complotează să-i omoare în încercarea de a supraviețui. Acum, într-un caz ceva mai puțin mortal (deocamdată) în care viața imită arta, o companie de cercetare în domeniul […]
12:00
Bloomberg, despre inaugurarea ”celei mai mari catedrale ortodoxe din lume”: ”Emană putere și opulență/ România este divizată de un război cultural între naționaliștii mai pioși și liberalii pro-UE, orientați spre Occident” # Aktual24
Influenta agenție de presă americană Bloomberg a dat publicității, sâmbătă, un amplu material dedicat inaugurării la București a celei mai mari catedrale ortodoxe din lume, Catedrala Mântuirii Neamului. Cu cupolele sale aurite strălucind pe cerul Bucureștiului, cu mai multe mozaicuri decât oriunde altundeva în lume și o capacitate de până la 5.000 de credincioși, Catedrala […]
11:50
Torrevieja, un oraș de coastă din provincia spaniolă Alicante, se confruntă cu o problemă neobișnuită: zeci de găini care aleargă libere prin oraș, stârnind atât amuzament, cât și alarmă în rândul locuitorilor. Ceea ce a început ca niște păsări care rătăcesc libere a escaladat într-o populație în creștere rapidă pe care autoritățile locale se luptă […]
11:40
Un maturator de stradă din Cracovia, Polonia a făcut, în această săptămână, o descoperire surprinzătoare, găsind mai multe cutii cu păianjeni ascunse în gunoiul menajer. Angajatul municipal a găsit patru recipiente transparente pline de păianjeni mari și păroși în timp ce golea un coș de gunoi, potrivit TVP World. La fața locului au fost chemați […]
11:30
Zeci de castele din Europa împânzesc peisajul, fiecare cu o poveste sculptată în piatră, lemn și legendă. Acestea nu sunt doar ruine ale trecutului; sunt mașini ale timpului în toată regula și se înalță mândre în orașe, pe dealuri și pe malurile râurilor, așteptând vizitatorii. De la siluete de basm la fortărețe dramatice, aceste structuri […]
Acum 6 ore
11:20
Gabriela Firea renunță să mai candideze la Primăria Capitalei, dar nu-l iartă pe Marcel Ciolacu: „Cine s-a chinuit să-mi sape groapa politică a căzut în ea” # Aktual24
Gabriela Firea, fost primar al Capitalei și actual europarlamentar PSD, a anunțat sâmbătă dimineață, printr-o postare pe Facebook, că nu va candida la Primăria Bucureștiului în alegerile viitoare. Decizia sa vine în contextul în care preferă să-și continue mandatul în Parlamentul European, deși recunoaște dificultățile „navetei” între Strasbourg, Bruxelles și București. Firea a declarat că […]
11:10
Pe fondul războiului hibrid declanșat de Rusia în Europa, Croația va reintroduce, de la 1 ianuarie 2026, serviciul militar obligatoriu, desfiiințat în 2008 # Aktual24
Parlamentul Croației a votat vineri, 24 octombrie, pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu, abolit în 2008, pe fondul tensiunilor crescânde din Europa generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și de cursa înarmărilor din Balcani. Decizia, relatată de The Washington Post, a fost aprobată cu 84 de voturi „pentru”, 11 „împotrivă” și 30 de abțineri în adunarea […]
11:00
Bridget Jones, personajul creat de Helen Fielding și interpretat de Renée Zellweger în patru filme, va fi imortalizat în bronz în centrul Londrei. Statuia va fi dezvelită pe 17 noiembrie și se alătură altora care înfățișează personaje cheie ale cinematografiei în Leicester Square, care găzduiește patru cinematografe și numeroase premiere, potrivit The Guardian. Știrea a […]
10:40
Aripa dură s-a impus la Washington: Secretarul de Stat Marco Rubio a preluat negocierile cu Rusia, înlocuindu-l pe „împăciuitorul” trimis special al lui Trump, Stephen Witkoff # Aktual24
Secretarul de Stat american Marco Rubio a preluat rolul principal în negocierile cu Rusia, înlocuindu-l pe trimisul special Stephen Witkoff, ceea ce a accelerat decizia președintelui Donald Trump de a impune sancțiuni severe împotriva Kremlinului. Această schimbare bruscă de poziție, evidențiată de Bloomberg pe baza surselor americane și europene, marchează o întorsătură în politica externă […]
10:40
Apelarea la chatboturi AI pentru sfaturi personale prezintă „riscuri insidioase”, potrivit unui studiu care arată că tehnologia confirmă constant acțiunile și opiniile utilizatorului, chiar și atunci când sunt dăunătoare. Oamenii de știință spun că descoperirile au ridicat semnale de alarmă cu privire la puterea chatboturilor de a distorsiona percepțiile de sine ale oamenilor și de […]
10:10
Interceptare șocantă: Mercenarilor columbieni din armata rusă li se ordonă, în spaniolă, să împuște femeile și copiii ucraineni – AUDIO # Aktual24
O conversație interceptată de serviciile de informații ucrainene dezvăluie ororile comise de mercenari columbieni înrolați în armata rusă. Comandantul unui detașament din Brigada 30 Infanterie Motorizată separată a Federației Ruse dă ordin, în spaniolă, să se tragă în femei și copii, exploatând condiții meteorologice pentru a evita identificarea victimelor. Dezvăluirea, publicată de Direcția Principală de […]
09:50
Două cutremure de magnitudine 4,2 au zguduit Vrancea sâmbătă dimineață, în mai puțin de o oră # Aktual24
Două seisme cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter au avut loc sâmbătă dimineață în zona seismică Vrancea, la interval de mai puțin de o oră, conform datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Evenimentele subliniază activitatea seismică intensă din această regiune, cunoscută pentru frecvența cutremurelor. Primul cutremur s-a produs […]
09:40
„Foștii cancelari germani Angela Merkel și Gerhard Schröder au fost agenți de influență ai lui Putin în UE”, susține fostul ministru italian Carlo Calenda – VIDEO # Aktual24
Într-o apariție explozivă la televiziunea italiană La7, senatorul Carlo Calenda, liderul partidului Azione, a lansat acuzații dure la adresa lui Vladimir Putin și a politicii energetice europene. Declarațiile au devenit virale pe platforma X, fiind descrise drept un moment remarcabil al dezbaterilor politice italiene. Calenda a numit Rusia condusă de Putin „un regim agresiv imperialist […]
09:40
Spectacol pe Insula Crăciunului: A început migrația crabilor roșii. Rangerii parcului folosesc greble pentru a-i ține departe de cele mai aglomerate drumuri # Aktual24
Crabii roșii de pe Insula Crăciunului și-au început faimoasa migrație anuală, în timp ce autoritățile prezintă progrese în controlul dăunătorilor care amenință crustaceele. Peste 100 de milioane de crabi roșii care își fac călătoria anuală din pădurea tropicală de pe Insula Crăciunului, teritoriu cae aparține de Australia, până pe coastă creează un spectacol de migrație […]
Acum 8 ore
09:20
Un ser revoluționar pentru regenerarea părului i-ar putea scăpa pe oameni de chelie în doar 20 de zile # Aktual24
Cercetători de la Universitatea Națională din Taiwan au dezvoltat un ser topic care promite să combată căderea părului, oferind rezultate spectaculoase în doar 20 de zile. Testele efectuate pe șoareci complet rași au arătat că blana acestora a început să crească din nou în trei săptămâni, datorită unui amestec inovator de acizi grași naturali, precum […]
09:10
Ceremonii militare şi religioase de Ziua Armatei României. Restricţii de trafic în Bucureşti # Aktual24
Ziua Armatei României va fi sărbătorită, sâmbătă, în principalele garnizoane din ţară, dar şi în bazele militare din afara ţării şi în teatrele de operaţii. În Bucureşti vor avea loc mai multe ceremonii militare şi religioase, urmând a fi impuse restricţii de trafic, potrivit news.ro. ”Ziua Armatei României, 25 octombrie, va fi sărbătorită printr-o serie […]
09:10
Grecia acuză British Museum de „indiferență sfidătoare” în legătură cu gala de strângere de fonduri plină de vedete care au cinat la câțiva pași de mamurele de la Patenon # Aktual24
Oficialii greci au acuzat British Museum de „indiferență provocatoare” și de „acoperirea culturii grecești cu umbra lui Barbie”, după ce muzeul a găzduit o gală de strângere de fonduri plină de vedete, la care invitații au fost așezați lângă marmurele din Partenon. La câteva zile după ce Mick Jagger, Naomi Campbell, Alexa Chung, Miuccia Prada, […]
08:40
Sancțiunile impuse de SUA asupra exporturilor rusești de petrol ar putea duce la închiderea singurei rafinării din Serbia # Aktual24
Sancțiunile impuse de Statele Unite companiei petroliere sârbe Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată majoritar de grupul rus Gazprom Neft, au blocat livrarea unui transport de țiței crucial pentru funcționarea rafinăriei de la Pančevo, singura unitate de procesare a petrolului din Serbia. Surse din industrie, citate de Reuters, au declarat că un cargou de aproximativ un […]
08:40
Maimuțele aurii din China, pe cale de dispariție, posibil succesor al „diplomației panda” # Aktual24
Cu blana lor portocalie și zbârlită, fețele albastru pal și blana deasă care le acoperă mâinile și picioarele, este greu să confundăm maimuțele aurii cu nas scurt, pe cale de dispariție, din China, cu orice alt animal. Aceste maimuțe rare și carismatice, specifice munților înghețați din centrul Chinei, s-au alăturat recent faimoșilor panda ca emisari […]
08:10
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat vineri Statele Unite că ”inventează un război” cu țara sa, denunțând desfășurarea americană în Caraibe care are ca scop oficial lupta împotriva traficului de droguri. „Inventează un nou război etern, au promis că nu vor mai intra niciodată în război și inventează un război pe care îl vom evita”, […]
07:50
Nicușor Dan: „Există conflicte în coaliție, cred că sunt legitime. Totuși această coaliție, în momentul acesta funcționează” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a afirmat, vineri seară, că există conflicte în coaliția de guvernare, dar că unele dintre ele sunt legitime, punctând că, în acest moment „totuși această coaliție funcționează,”potrivit Agerpres. „În momentul acesta avem o coaliție care are 65% în Parlament și există un Guvern care are un prim-ministru. Nu văd de ce această […]
07:40
Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite sâmbătă de atacuri cu rachete rusești, soldate cu cel cel puțin opt răniți și mai multe incendii, potrivit autorităților locale ucrainene, relatează AFP, conform Agerpres. „Explozii în capitală. Orașul este sub atac balistic. Vă rugăm să mergeți la adăposturi”, a scris primarul capitalei, Vitali Kliciko, pe Telegram, […]
Acum 24 ore
00:20
Trei controverse separate care implică mesaje text divulgate din chat-uri private au zguduit cercurile politice americane în această lună, dezvăluind declarații rasiste, antisemite și violente din partea unor personalități din întreg spectrul ideologic. Mesajele – trimise privat, dar acum ajunse publice – includ insulte rasiale, laude la adresa naziștilor și amenințări cu violență politică, ridicând […]
00:00
Papa Leon al XIV-lea a aprobat beatificarea a 11 preoți uciși de naziști și de dictatura comunistă # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea a aprobat vineri beatificarea a unsprezece preoți „martiri” uciși de naziști și de regimul comunist cehoslovac în Europa în anii 1940 și 1950. Este vorba despre nouă preoți polonezi, uciși în 1941 și 1942 în lagărele naziste de la Auschwitz și Dachau „din ură față de credință” și doi preoți uciși […]
24 octombrie 2025
23:40
Prima femeie condamnată la închisoare pe viață în Franța, pentru uciderea unei fete de 12 ani # Aktual24
O femeie care a violat-o și ucis-o pe Lola Daviet, o fetiță de 12 ani, la Paris, a devenit prima femeie condamnată pe viață într-un caz care a șocat Franța. Dahbia Benkired, în vârstă de 27 de ani, trebuie să petreacă cel puțin 30 de ani de închisoare, după ce un complet de judecători și […]
23:30
Discuții între prințul Andrew și consilierii regelui Charles pentru ca prințul să se mute din reședința sa # Aktual24
Prințul Andrew s-ar afla află în discuții avansate cu consilierii Regelui Charles al III-lea despre mutarea din reședința sa, după o săptămână în care chiria sa simbolică a intat în atenția autorităților. Presiunile asupra familiei regale pentru ca Andrew să părăsească conacul cu 30 de camere din Windsor Great Park au crescut, pe fondul controversei […]
23:10
Summitul liderilor UE: 29 de concluzii după 12 ore și jumătate de negocieri fără decizii majore – Politico # Aktual24
Reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Europene de la Bruxelles a avut o agendă extrem de încărcată, însă rezultatele au fost modeste, arată Politico. După aproximativ 12 ore și jumătate de discuții, liderii au încheiat lucrările fără acorduri semnificative, preferând formule diplomatice care amână luarea deciziilor. Totuși, întâlnirea a oferit câteva momente […]
23:10
Aripa de Est a Casei Albe a fost complet demolată, pentru a face loc sălii de bal aurite planificate de Donald Trump, în valoare de 300 de milioane de dolari, la doar câteva zile după ce administrația a anunțat că acest lucru se va întâmpla și contrazicând promisiunea anterioară a lui Trump că această clădire […]
22:50
Facțiunile palestiniene spun că sunt de acord să permită ca un comitet independent de tehnocrați să conducă Gaza # Aktual24
Principalele facțiuni palestiniene au declarat că au convenit ca un comitet independent de tehnocrați să preia conducerea Gazei, după ce Hamas a declarat că a primit „garanții clare” de la mediatori că „războiul s-a încheiat efectiv”. O declarație comună publicată pe site-ul Hamas a precizat că grupurile au convenit, într-o întâlnire la Cairo, să predea […]
22:40
Portretul Dorei Maar, muza și partenea lui Picasso, s-a vândut cu 32 de milioane de euro. Tabloul nu a mai fost văzut din 1944 # Aktual24
Un portret viu colorat al Dorei Maar, muza și partenera lui Picasso, care a rămas ascuns timp de mai bine de opt decenii, s-a vândut vineri la licitație pentru 32 de milioane de euro. Pictat în iulie 1943, „Bustul unei femei cu pălărie înflorată (Dora Maar)” o înfățișează pe partenera și muza lui Picasso timp […]
22:30
SUA: Un șofer rănit și reținut după ce a intrat cu un camion în baza Gărzii de Coastă din San Francisco # Aktual24
Un șofer de camion care a intrat cu spatele într-o bază a Gărzii de Coastă a SUA din zona Golfului San Francisco – locul protestelor anterioare împotriva agenților federali de imigrare – a fost împușcat de ofițerii de aplicare a legii, au declarat autoritățile vineri. Șoferul a fost reținut pentru o evaluare a sănătății mintale […]
22:20
Iași: O fată de 13 ani, la spital cu avort spontan. Iubitul în vârstă de 19 ani a ajuns după gratii # Aktual24
Un tânăr de 19 ani din Iași a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a lăsat-o însărcinată pe iubita lui în vârstă de 13 ani. Povestea a ieșit la iveală după ce fata a avut un avort spontan și a ajuns la spital. Fata a ajuns pe mâna medicilor pediatri, care și-au […]
22:10
Marea împăcare? Grindeanu: ”I-am spus lui Corlățean că îmi doresc să facă parte din echipa mea” # Aktual24
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Târgovişte, că a avut o discuţie cu Titus Corlăţean acum câteva zile şi i-a propus să facă parte din echipa sa. „Eu am avut o discuţie cu Titus în urmă de câteva zile. A fost la mine, l-am invitat. Eu l-am rugat să avem această […]
22:10
Presshub: Suedezii cumpără „dosarul” celei mai mari baterii din Estul Europei – legăturile afacerii cu odraslele a doi deputați PSD # Aktual24
O firmă din Suedia a cumpărat proiectul pentru cea mai mare unitate de stocare a energiei din Europa de Est. Proiectul de stocare a energiei în baterii (BESS) are o capacitate de 202 MW/404 MWh. Un beneficiar al vânzării este partener de afaceri cu energie în trei firme cu fata lui Rădulescu „Mitralieră” și cu […]
21:50
Pentru prima dată, India a provocat joi o ploaie artificială deasupra New Delhi, însămânțând nori cu o aeronavă pentru a disipa smogul toxic care a învăluit capitala timp de câteva zile. Autoritățile megaorașului, în colaborare cu Institutul Indian de Tehnologie Kanpur, au efectuat joi după-amiază un prim test cu un avion Cessna monomotor deasupra orașului […]
21:10
„Sigur, în condițiile în care orice partid consideră ca Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR, cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă”, a răspuns premierul Bolojan la atacurile PSD asupra sa. Șeful Guvernului probabil știe […]
20:40
Rusia a fentat din nou sancțiunile, obținând tehnologie occidentală pentru protejarea submarinelor nucleare – WP # Aktual24
Federația Rusă a reușit, se pare, să ocolească sancțiunile prin achiziționarea de sisteme de supraveghere subacvatică de la companii americane și europene prin intermediul unui număr de companii fantomă și le folosește în prezent pentru a proteja submarinele flotei sale. Conform anchetei publicației americane The Washington Post, folosind în secret companii fantomă, Rusia a achiziționat […]
20:10
Asistenții AI, care devin un instrument familiar pentru milioane de oameni, distorsionează în mod regulat conținutul știrilor – indiferent de limbă, teritoriu sau platformă, potrivit unui studiu comun realizat de Uniunea Europeană de Radiodifuziune și BBC. Studiul a fost realizat cu participarea a 22 de instituții media publice din 18 țări, care operează în 14 […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.