Liga II: Corvinul a câştigat din nou. Victorii şi pentru Steaua şi CS Dinamo

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, consideră că cel mai scandalos fenomen pe care l-a întâlnit în sistemul medical îl reprezintă transferul nejustificat al pacienţilor de la spitalul public la privat şi a explicat că peste 90% dintre pacienţi nu sunt trimişi la spitalele private, ci la cabinetele personale. Rogobete a mai declarat că nu este de acord ca medicul să aleagă între public şi privat, dar crede că medicul angajat la spitalul public trebuie să îşi respecte programul de lucru, iar ce face apoi este treaba lui.