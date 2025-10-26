Trei morţi şi 30 de răniţi, duminică, după un nou atac cu drone al rușilor asupra Kievului. Donald Trump: „Nu voi pierde timpul” cu Vladimir Putin

11:30

Zeci de castele din Europa împânzesc peisajul, fiecare cu o poveste sculptată în piatră, lemn și legendă. Acestea nu sunt doar ruine ale trecutului; sunt mașini ale timpului în toată regula și se înalță mândre în orașe, pe dealuri și pe malurile râurilor, așteptând vizitatorii. De la siluete de basm la fortărețe dramatice, aceste structuri […]