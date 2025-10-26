A murit activistul civic Ioan Stângaci: ”Venea la procesul 10 August la fiecare termen, de la 500 de kilometri, călătorind ore și ore”
Aktual24, 26 octombrie 2025 20:20
A murut Ioan Stângaci, o figură reprezentativă a protestelor din Piața Victoriei din perioada guvernării abuzive a lui Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD. Stângaci a fost și una dintre victimele represiunii brutatale a manifestației din 10 august 2018. ”Am primit o veste foarte tristă. Un bun prieten, participant la Maratonul Civic #Rezist și victimă […]
• • •
Acum 15 minute
20:50
Un rus în stare de ebrietate a fost împușcat în Germania după ce a amenințat cu explozibili. El avea doar o sticlă cu vodcă # Aktual24
Incidentul a avut loc într-un restaurant chinezesc din Bielefeld, unde bărbatul a intrat și a cerut băuturi alcoolice. Conform publicației „Neue Westfälische”, bărbatul a intrat în localul Pandaking China Restaurant, situat pe Stadtring 13, și a solicitat alcool. Ulterior, el a pretins că deține un dispozitiv exploziv, în timp ce aproximativ 50 de persoane se […]
Acum o oră
20:30
Zeci de mii de oameni au protestat pentru climă la Haga. Participanții vor ca mediul să redevină o prioritate, înaintea alegerilor legislative din Olanda # Aktual24
Zeci de mii de persoane au manifestat, duminică, la Haga, într-o încercare de a aduce în prim-plan lupta împotriva modificărilor climatice. Protestul a avut loc cu trei zile înaintea alegerilor legislative din Olanda, unde imigraţia şi accesul la locuinţe s-au impus ca teme de campanie, relatează AFP, conform news.ro. Agitând banderole care proclamau că „planeta […]
20:20
A murit activistul civic Ioan Stângaci: ”Venea la procesul 10 August la fiecare termen, de la 500 de kilometri, călătorind ore și ore” # Aktual24
20:10
China și SUA s-au înțeles, Trump urmează să renunțe la creșterea taxelor cu 100% pentru produsele chineze # Aktual24
Negociatorii americani şi chinezi au găsit un ‘cadru semnificativ’ de acord, cu privire în special la mineralele rare şi la soia, acord prin care Beijingul ar evita taxele vamale suplimentare de 100% la exporturile sale în SUA, a indicat duminică ministrul american al finanţelor, Scott Bessent, transmite AFP, citată de Agerpres. După a cincea sa […]
Acum 2 ore
19:40
Gigi Becali, indignat că Maia Sandu a stat în fața lui în Catedrală: ”Mă, tu, Maia Sandu, ia tu du-te să stai în stânga, că n-ai ce căuta aici în partea asta” # Aktual24
Deputatul AUR Gigi Becali a ținut să apară duminică seara la postul de scandal România TV pentru a comenta ce s-a întamplat la slujba de inaugurare a Catedralei Mântuirii Neamului. Becali s-a declarat indignat că o femeie, Maia Sandu, a fost pusă în fața șui în timpul slujbei. „Păi ce a făcut SPP-ul? Că de […]
19:30
Salvamontiștii au recuperat trupurile a trei turiști decedați în Munții Făgăraș, în acest week-end. A intervenit și un elicopter SMURD # Aktual24
Două echipe formate din 15 salvatori montani au reușit duminică, cu ajutorul unui elicopter SMURD, să recupereze trupurile celor doi turiști din Ploiești care au decedat sâmbătă, după ce au alunecat sute de metri de pe Vârful Netedu din Munții Făgăraș, a anunțat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu, conform Agerpres. „Ambele victime au fost transportate […]
19:20
Un bărbat de 58 de ani, din orașul Balș, județul Olt, a sustras, duminică, o mașină de poliție parcată în curtea Postului de Poliție Robănești, din județul Dolj, apoi s-a plimbat cu ea mai bine de 20 km, până în orașul de domiciliu. Potrivit IPJ Dolj, bărbatul a sustras mai întâi, dintr-o anexă, cheia mașinii, […]
19:10
Putin, anunț războinic: ”Am testat o armă pe care nimeni altcineva în lume nu o deține”. Oficial rus: Detalii despre testul „reușit” au fost transmise administrației Trump # Aktual24
Rusia a testat cu succes racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik și intenționează să înceapă pregătirile pentru amplasarea sa în teren, a anunțat duminică președintele Vladimir Putin. Anunțul vine în contextul în care Moscova a lansat al doilea atac aerian mortal asupra Ucrainei în două nopți consecutive. Testul a avut loc la scurt timp […]
Acum 4 ore
18:50
Consilier prezidențial: ”Nu construcția acestei catedrale este motivul pentru care nu avem suficiente spitale, creșe, case de bătrâni, porturi sau autostrăzi” # Aktual24
Consilierul prezidențial Radu Burnete atrage atenția, în contextul inaugurării Catedralei Mântuirii Neamului, că în ultimii 15 ani s-a investit în România, în proiecte publice cam cât pentru ”400-500 de catedrale”. ”130-150 de miliarde de euro. Cam 400-500 de catedrale. Între 130 și 150 de miliarde de euro a cheltuit România pe investiții publice din 2010 […]
18:20
Mîndruță: ”Eu, daca eram gazda, n-as fi chemat niciun politician la inaugurarea Catedralei. Niciun bogat. Niciun smecher” # Aktual24
Tot mai multe critici în spațiul public față de faptul că la slujba de inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului au fost chemați o mulțime de politicieni, cu toții având locuri în interiorul edificiului, în timp de oamenii simpli au fost nevoiți să urmărească slujba afară, în frig. ”Eu, daca eram gazda, n-as fi chemat niciun politician […]
18:10
Rubio, un dur anti-Rusia, e acum cel mai influent om de lângă Trump. De ce e asta o veste bună? # Aktual24
Marco Rubio, pe vremuri un influent senator și opozant al lui Donald Trump, este acum cel mai influent om în politica externă și de securitate dintre cei aflați în preajma președintelui american. Se poate spune că este al doilea cel mai influent om de la Washington per total, chiar dacă aici e mult de discutat. […]
17:50
Maia Sandu, Preşedintele Republicii Moldova: “Când e vorba de manipulare pe reţele, eu cred că nu avem încă instrumente eficiente. E nevoie de reguli acceptate la nivelul lumii democratice” # Aktual24
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că nu ştim să ne protejăm democraţia atunci când ea este atacată de pe platforme şi a adăugat că atunci când este vorba de manipulare şi dezinformare pe reţele, atunci nu avem încă instrumente eficiente de combatere. Maia Sandu consideră că platformele nu respectă nici propriile reguli şi […]
Acum 6 ore
16:20
Bolojan l-a ignorat total pe Grindeanu la slujba de la Catedrală. Ce făcea șeful PSD în timpul slujbei # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan l-a ignorat total pe șeful PSD, Sorin Grindeanu, în timpul ceremoniei de sfinșire de la Catedrala Mânturii Neamului. Deși a primit loc lângă premier, Grindeanu nu a fpst băgat deloc în seamă. Bolojan și Grindeanu au stat unul lângă celălalt la slujbă însă nu au schimbar niciun cuvânt în timpul slujbei, după […]
16:00
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu a fost huiduit, duminică, la ieșirea de la Catedrala Neamului. Manifestanții au strigat repetat ”Hoțule, hoțule, hoțule”. Ciolacu a fost huiduit în momentul în care ieșea din catederală, el avândul-l alături pe vicepremierul PSD Marian Neacșu. Cei care l-au huiduit sunt cel mai probabil susținători ai AUR. Reamintim că PSD […]
15:50
Prim-ministrul polonez, Donald Tusk: “Rusia ar putea ajunge în orice capitală europeană, inclusiv la Londra, cu rachete balistice cu încărcătură nucleară” # Aktual24
Prim-ministrul polonez Donald Tusk nu se așteaptă la o pace durabilă în Ucraina atât timp cât președintele rus Vladimir Putin este la putere, conform unui interviu pentru ziarul britanic The Sunday Times, citat de dpa, conform Agerpres. Conflictul amenință să devină un „război permanent și veșnic” dacă nu se schimbă ceva drastic în Rusia, a […]
Acum 8 ore
15:00
Bucureștiul, una dintre cele mai calde capitale europene. Temperatura medie a crescut cu peste două grade Celsius față secolul trecut # Aktual24
Temperatura medie anuală, în orașele României, a crescut constant, depășind 12 grade Celsius, în perioada 2021-2024, cu peste două grade Celsius mai mult decât în secolul trecut, iar Bucureștiul este, astăzi, una dintre cele mai calde capitale europene, cu o temperatură medie de 22,5 grade Celsius, în iulie, comparabilă cu Atena sau Roma, arată datele […]
14:40
Trei obiective pe care Putin le urmărește cu războiul hibrid dus contra Europei. Informații prezentate de șeful serviciilor de informații militare ale Ucrainei # Aktual24
Atacurile hibride ale Rusiei asupra Europei urmăresc mai multe obiective. Mai presus de toate, Vladimir Putin încearcă să distrugă noțiunea în rândul rușilor că Europa este puternică, spune Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei. Vorbind despre atacurile și provocările hibride ale Rusiei împotriva Europei, inclusiv acte de sabotaj, atacuri cibernetice și încălcări […]
14:10
Cum vrea Trump să-i pedepsească pe oficialii administrației Biden: ”Au trucat și manipulat rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, dorește pedepsirea oficialilor administrației Biden implicați în ancheta privind asaltul asupra Capitoliului de către susținătorii lui Trump pe 6 ianuarie și presupusele încercări de a schimba rezultatul alegerilor din 2021. După cum relatează The Hill, Trump a publicat o postare pe această temă pe rețeaua sa de socializare Truth Social. În […]
14:10
Caramitru, avertisment dur: ”O să spun tot ce știu despre Anca Alexandrescu dacă își depune candidatura la Primăria Capitalei” # Aktual24
Finanțistul Andrei Caramitru avertizează că va spune ”tot ce știe” despre Anca Alexandrescu dacă aceasta își ca depune candidatura la Primăria Capitalei, așa cum a anunțat. Caramitru sugerează că Alexandrescu are un trecut deloc onorabil. ”Ancutza dacă candidează o să mă delectez să spun pe aici tot ce știu despre dansa. Așa personaje nu au […]
13:40
Alternativele UE pentru a scăpa de dependența față de China în privința mineralelor rare: ”Ucraina, Australia, Canada, Kazahstan, Uzbekistan, Chile și Groenlanda” # Aktual24
Uniunea Europeană lucrează la o strategie pentru a-și reduce dependența de materiile prime critice chinezești, a declarat sâmbătă președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Strategia reînnoită vine ca răspuns la decizia Chinei din octombrie de a implementa restricții mai stricte asupra exporturilor de pământuri rare. Gigantul asiatic a făcut probabil acest lucru ca răspuns […]
13:20
UE: A sunat ceasul să nu mai schimbăm ora? 85% dintre europeni sunt împotriva “sistemului orei de vară” # Aktual24
Noaptea trecută s-a trecut la ora de iarnă. UE a promis din 2018 că va abandona această practică dar lipsește consensul. Pe rețelele sociale, premierul Spaniei îndeamnă colegii europeni să renunțe la schimbarea orei. Milioane de cetățeni europeni trec prin ritualul bianual al schimbărilor orei, impus de regimul (acceptat cu reticență) cunoscut sub numele de […]
13:20
Presshub: Furtuni, averse și stratificare verticală: cum a „trezit vremea” păcura veche din Marea Neagră # Aktual24
Aversele de toamnă și vânturile puternice, de furtună, care au acoperit coasta Mării Negre au devenit catalizatorul unui nou val de scurgeri/emisii de petrol. Păcura a reapărut pe plajele din Anapa (regiunea Krasnodar) și Sevastopol (peninsula Crimeea) – o consecință a accidentului petrolierului din strâmtoarea Kerci de la sfârșitul anului 2024. Ecologiștii explică: schimbările hidrodinamicii, […]
Acum 12 ore
12:40
Doi hoți arestați în cazul jafului de la Luvru, de unde provin aceștia. Bijuteriile nu au fost găsite # Aktual24
O săptămână de vânătoare intensă a fost suficientă pentru a destructura o parte a echipei care a jefuit muzeul Luvru duminica trecută. Conform Le Figaro, doi dintre infractorii implicați în acest furt cu repercusiuni globale au fost arestați sâmbătă seara. Unul la Roissy în timp ce se pregătea să se îmbarce într-un zbor spre Algeria. […]
12:30
Deputatul AUR Becali ține să iasă în evidență la slujba de la Catedrală: ”Despre Al Capone se spune că a purtat costum cu dungi pentru a-şi proiecta puterea şi importanţa” # Aktual24
Deputatul AUR Gigi Becali a ținut să iasă în evidență și la marea slujbă de sfințire de la Catedrala Națională. Becali a apărut într-un costum în dungi verticale, fiind singurul dintre politicieni cu o astfel de îmbrăcăminte stridentă. El a ținut să se bage și în fața miniștrilor prezenți la slujbă. Costumele cu dungi au […]
12:00
Trump majorează tarifele vamale pentru Canada cu 10% din cauza reclamei cu discursul lui Reagan, care nu a fost oprită ”IMEDIAT” # Aktual24
Președintele Donald Trump a anunțat într-o postare pe rețelele de socializare că majorează tarifele vamale pentru importurile canadiene, invocând difuzarea unei reclame televizate în Statele Unite în care președintele Ronald Reagan critică tarifele vamale. „Din cauza denaturării grave a faptelor și a actului ostil”, a scris Trump pe Truth Social, „majorez tariful vamal pentru Canada […]
12:00
România avea 28.5 miliarde de euro bani europeni alocați prin Planul Național de Reconstrucție și Reziliență (PNRR). Au mai rămas 21.4 miliarde. În practică, România a pierdut aproximativ un sfert din banii alocați. Sume cu care se puteau face multe lucruri. Este un veritabil dezastru să pierzi cam 7.1 miliarde de euro. Un dezastru despre […]
11:20
Trei morţi şi 30 de răniţi, duminică, după un nou atac cu drone al rușilor asupra Kievului. Donald Trump: „Nu voi pierde timpul” cu Vladimir Putin # Aktual24
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului s-a soldat cu trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, dintre care şase copii, a anunţat, duminică, primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko. „Conform primelor informaţii, trei persoane au murit şi 27 au fost rănite” în cartierul Desnianski din Kiev, a scris Vitali Klitschko pe Telegram, relatează lefigaro.fr, conform […]
10:30
Peste 100.000 de oameni, prezenți la sfințirea picturii Catedralei Naționale. Istoria lăcașului # Aktual24
Pictura Catedralei Naționale este sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. La slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale vor participa președintele Nicușor Dan, președintele Senatului, Mircea Abrudean, premierul Ilie Bolojan, președinta […]
08:50
Uraganul Melissa s-a intensificat şi a trecut la categoria 3. Sunt vizate Haiti, Jamaica, Republica Dominicană și Cuba # Aktual24
Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni „un uragan major” până duminică, a avertizat Centrul Național pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, informează AFP, conform Agerpres. Melissa se află la aproximativ 450 de kilometri de Port-au-Prince, în Haiti, şi aduce vânturi de până la 185 de kilometri pe oră. Uraganul ar trebui să se intensifice rapid […]
Acum 24 ore
07:50
Donald Trump, la summitul ASEAN, în Malaezia. Va asista la semnarea acordului de încetare a focului între Thailanda şi Cambodgia # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump a sosit, duminică, în Malaezia, unde va participa la summitul Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), în cadrul căruia ar trebui să supervizeze semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda şi Cambodgia. Acest acord ar trebui să consolideze armistiţiul încheiat în urmă cu trei luni, în urma negocierilor […]
07:30
Cum va fi vremea în noiembrie. Temperaturi medii mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă # Aktual24
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările meteorologice pentru perioada 27 octombrie – 24 noiembrie 2025. ANM anunță o perioadă cu temperaturi ușor mai ridicate decât normalul perioadei și cantități de precipitații apropiate de valorile obișnuite. Daca astăzi, duminică, vremea va fi apropiată de mediile climatologice, mai rece și închisă, exceptând extremitatea de sud-est […]
25 octombrie 2025
23:30
O pictură pierdută după Al Doilea Război Mondial, scoasă la licitație în Danemarca, returnată unui muzeu din Polonia # Aktual24
O pictură de la începutul secolului al XX-lea, pierdută la scurt timp după cel de-Al Doilea Război Mondial, a fost returnată unui muzeu din Polonia, după ce a fost identificată la o licitație de artă din Danemarca. Pictura, numită „Summer” (Vară), a fost creată de artista daneză Bertha Wegmann în timpul unei vizite în Silezia […]
23:20
Lituania redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus după cea mai recentă incursiune cu baloane meteorologice care transportau țigări de contrabandă # Aktual24
Lituania și-a redeschis, sâmbătă, granițele terestre cu Belarus, după ce mai multe baloane de contrabandă au fost observate în spațiul aerian al Lituaniei, ceea ce a dus la închiderea celor mai aglomerate două aeroporturi din țară. Traficul la ambele puncte de trecere a frontierei din Medininkai și Šalčininkai a fost suspendat vineri seară, după ce […]
23:10
Armata israeliană spune că a efectuat lovituri în centrul Fâșiei Gaza, pentru a dejuca un atac iminent al Jihadului Islamic # Aktual24
Armata israeliană a anunțat sâmbătă seară că a ucis un terorist palestinian din Jihadul Islamic în zona Nuseirat din centrul Gazei. Atacul aerian a fost condus de Comandamentul Sudic al armatei, care a desfășurat și trupe în zonă, în conformitate cu acordul de încetare a focului, a adăugat armata, potrivit The Jerusalem Post. Israelul a […]
23:00
A fost identificat donatorul cu buzunare largi care a dat 130 de milioane de dolari pentru plata militarilor în timpul închiderii guvernului # Aktual24
Miliardarul Timothy Mellon – urmaș al celebrei familii de bancheri americani – a fost identificat ca fiind cel care a donat 130 de milioane de dolari pentru a plăti trupele americane în timpul închiderii guvernului, se arată într-un articol al The New York Times de sâmbătă. Președintele Trump a anunțat săptămâna aceasta că „un prieten” […]
22:40
Qatar și Turcia sunt dispuse să contribuie la forța de menținere a păcii din Gaza. Netanyahu și milițiile care operează în zonele aflate sub control israelian în Fâșia Gaza resping participarea celor două țări # Aktual24
Eforturile de stabilizare a Gazei avansează și o forță internațională va fi desfășurată în curând, a afirmat, sâmbătă, președintele SUA, Donald Trump, în urma unei întâlniri cu emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad al-Thani, în timpul unei escale de realimentare la Doha. „Aceasta ar trebui să fie o pace durabilă”, le-a spus Trump reporterilor când […]
22:30
Serviciul de securitate internă din Georgia a arestat trei cetățeni chinezi care au încercat să cumpere ilegal uraniu # Aktual24
Serviciul de securitate internă al Georgiei a anunțat sâmbătă că a arestat trei cetățeni chinezi în capitala Tbilisi, pentru tentativă de achiziționare ilegală a două kilograme de „material nuclear” uraniu, a relatat agenția de știri Interpress din Georgia. Interpress l-a citat pe adjunctul șefului Serviciului de Securitate de Stat al Georgiei, care a declarat că […]
22:20
Trump speră că liderul chinez Xi Jinping va determina Moscova să accepte negocieri de pace cu Kievul # Aktual24
Donald Trump a declarat că ar dori ajutorul Chinei pentru a gestiona relațiile cu Rusia, în timp ce caută să pună capăt războiului din Ucraina. „Aș dori ca Beijingul să ne ajute în relația cu Rusia”, a declarat președintele SUA la bordul avionului Air Force One, în timp ce zbura în Asia pentru un turneu […]
21:50
Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul exterior al Panteonului din Roma. Bărbatul, în vârstă de 69 de ani, s-a prăbușit de la o înălțime de șapte metri în șanțul monumentului, vineri seară, a relatat agenția de știri italiană Ansa. Salvatorii au fost nevoiți să forțeze o poartă de pe […]
21:50
Reacție MAE: Anunțul Ucrainei că va închide licee cu predare în limba română din Cernăuți „nu răspunde aşteptărilor comunității şi nici principiilor discutate bilateral” # Aktual24
Ministerul român al Afacerilor Externe a reacționat sâmbătă la anunțul potrivit căruia mai multe licee din regiunea Cernăuți, care au predare în limba română, ar urma să fie închise. Într-un comunicat de presă emis sâmbătă, MAE a anunțat că „susține ca prioritar accesul la limba română şi în afara granițelor României şi acordă atenție specială […]
21:40
S-a decis, principalii candidați la Primăria Capitalei: Drulă, Ciucu și Băluță. Anca Alexandrescu se bagă defilează cu Georgescu în spate # Aktual24
După anunțul Gabrielei Firea privind retragerea intenției de a candida iar la Primăria Capitalei (a fost deja învinsă de două ori de Nicușor Dan) și precizările lui Ilie Bololan legate de camdidatul PNL, lucrurile s-au limpezit. Iată cine sunt principalii candidați la Primăria Capitalei. PSD: Daniel Băluță Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat […]
21:40
Ministrul Apărării din Pakistan avertizează asupra unui „război deschis” cu Afganistanul, dacă negocierile de pace eșuează # Aktual24
Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a declarat sâmbătă că este convins că Afganistanul își dorește pacea, dar că eșecul de a ajunge la un acord în timpul discuțiilor de la Istanbul ar însemna „război deschis”, la câteva zile după ce ambele părți au convenit asupra unui armistițiu în urma unor ciocniri mortale la […]
21:30
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, despre o eventuală agresiune din partea Federaţiei Ruse: ”Armata Română este pregătită, se pregăteşte în continuare, parte din pregătirile noastre se fac alături de aliaţii noştri NATO” # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că Armata Română este pregătită şi se pregăteşte în continuare, iar cea mai mare parte a acestor antrenamente este realizată împreună cu aliaţii din NATO, conform news.ro. Declaraţia sa a fost făcută în contextul în care a fost întrebat cât de pregătită este Armata României în faţa unei agresiuni […]
21:20
Muzeul Luvru a transferat unele dintre cele mai prețioase bijuterii ale sale la Banca Franței, potrivit postului de radio francez RTL, după ce jaful de săptămâna trecută în plină zi, a expus vulnerabilitatea securității celebrului muzeu. Transferul unor obiecte prețioase din galeria Apollo a muzeului, care găzduiește bijuteriile coroanei franceze, a fost efectuat vineri sub […]
Ieri
21:00
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) al Judeţului Galaţi a intervenit, sâmbătă, la un accident naval produs pe Dunăre, în zona portului mineralier. O ambarcaţiune cu trei persoane la bord, doi adulţi şi un copil, a lovit o barjă și un șlep în timpul deplasării pe fluviu. Un adult în vârstă de 36 de ani […]
20:30
Tragedie în Munții Făgăraș. Două persoane au murit și una a fost rănită după ce au alunecat pe versantul vestic: persoana în viață a fost recuperată # Aktual24
Două persoane au murit și una a fost rănită, sâmbătă, după ce au alunecat pe un traseu de pe versantul vestic al Munților Făgăraș, în zona Vârfului Netedu. Una dintre victime a reușit să se oprească, însă celelalte două au căzut câteva sute de metri pe o pantă abruptă, suferind răni incompatibile cu viața, a […]
19:40
Angela Merkel i-ar fi cerut Ucrainei să nu apere Crimeea, în 2014, acuză fostul comandant-șef al armatei Lituaniei # Aktual24
Fostul cancelar german Angela Merkel ar fi intervenit pe lângă autoritățile de la Kiev pentru a nu se apăra împotriva anexării Crimeei în 2014, potrivit unui fost înalt oficial militar lituanian. Jonas Vytautas Zukas, fostul comandant-șef al forțelor armate lituaniene, a făcut această afirmație într-o carte publicată recent. Informația a stârnit indignare în Lituania, dar […]
19:00
”Libertatea” în Rusia. 14 ani de închisoare pentru o tânără de 21 de ani care a îndrăznit să se exprime liber: ”Melitopol este Ucraina” # Aktual24
Un tribunal militar rus din Rostov-pe-Don a condamnat-o pe Yana Suvorova, în vârstă de 21 de ani, la 14 ani de închisoare, pentru administrarea canalului de Telegram „Melitopol este Ucraina”, activ în orașul ocupat de forțele ruse. Decizia a fost anunțată pe 23 octombrie. Tânăra a fost arestată pe 20 august 2023 în Melitopol, împreună […]
18:30
Operațiune AUR de Ziua Armatei: huiduirea lui Bolojan la Carei și a lui Nicușor Dan la Iași. Reacția lui Bolojan # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane în timpul discursului oficial şi după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei. De asemenea, și Nicușor Dan a fost huiduit la Iași. Cei care au huiduit sunt membri ai AUR. „Eu sunt obişnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea. N-am niciun […]
18:00
Pomană pentru Pentagon. Armata SUA acceptă o donație anonimă de 130 de milioane de dolari pentru a acoperi parțial plata salariilor trupelor # Aktual24
Oficialii din domeniul apărării SUA au declarat că au acceptat o donație anonimă de 130 de milioane de dolari de la un donator bogat pentru a ajuta la plata salariilor militare în timpul închiderii guvernului, dar nu au oferit detalii suplimentare despre această mișcare neobișnuită. Președintele Donald Trump a anunțat donația joi, spunând că un […]
