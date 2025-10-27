Conflict uriaș în GIMNASTICA românească. „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice”
După Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2025, Denisa Golgotă a făcut declarații incredibile. La revenirea în țară ea a spus că a depus plângere pentru hărțuire fizică și psihologică, dar federalii au ignorat-o. Sportiva a explicat că a fost amenințată, dar și că cei din Federație favorizează o anumită gimnastă. La Mondialele din Indonezia, delegația […]
Planul B al Europei pentru Kiev. CE ar putea propune țărilor UE să ia un împrumut comun de zeci de miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina # Gândul
CE ar putea propune țărilor UE să ia un împrumut comun de zeci de miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina. Acest lucru se va întâmpla dacă nu se va ajunge la un consens privind împrumutul pentru Kiev din activele rusești înghețate, relatează Politico, citând diplomați europeni. Țările UE ar putea fi chemate să strângă […]
Aflat în turneu în Asia, Donald Trump face declarații despre Rusia și testele rachetelor nucleare: „Ei nu se joacă cu noi. Nici noi nu ne jucăm cu ei” # Gândul
La plecarea din Kuala Lumpur, Donald Trump a răspuns jurnaliștilor la mai multe întrebări legate de „prietenul său”, Vladimir Putin, și testele nucleare făcute duminică de către Rusia. Președintele american spune că nu este îngrijorat de ultima manifestare a agresivității Rusiei. „Ei știu că avem un submarin nuclear, cel mai mare din lume, chiar în […]
Doi tineri s-au logodit imediat după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Cine sunt David și Măriuca # Gândul
Somptuoasa Catedrală a Mânturii Neamului a fost locația de o simbolistică aparte aleasă de doi tineri din Maramureș pentru a-și oficia logodna. Inedita cerere în căsătorie a avut loc duminică, imediat după slujba de sfințire a picturii. Măriuca și David sunt doi tineri din județul Maramureș care s-au logodit, momentul emoționant fiind transmis la postul de […]
George CLOONEY, vedeta din saga „Ocean’s”, replică de Hollywood la jaful de la Muzeul Luvru: „S-au descurcat bine” # Gândul
George Clooney a demonstrat, din nou, că are un simț al umorului inconfundabil. Vedeta seriei „Ocean’s”, care a făcut furori în lumea cinematografiei, a comentat într-un stil inconfundabil jaful petrecut la Muzeul Luvru, din Paris. Aflat la avanpremiera filmului „Jay Kelly”, starul de la Hollywood a oferit un interviu pentru revista Variety, acceptând să răspundă […]
Ședință extraordinară de Guvern la ora 16:00. SURSE: Se va modifica OUG 52, care a blocat primăriile # Gândul
Executivul condus de Ilie Bolojan se reunește luni, de la ora 16:00, într-o ședință extraordinară de Guvern. Surse guvernamentale spun că, în această ședință, se va corecta Ordonanța 52, despre care Gândul a scris că a blocat unele primării din țară. Mai exact, primarii s-au plâns lui Ilie Bolojan, pe grupul Asociației Municipiilor din România, […]
Peste 500 de blocuri din București rămân din nou fără agent termic în următoarele zile din cauza lucrărilor de remediere a avariilor pe rețeaua termică primară. Intervențiile vor afecta mai multe zone din sectoarele 2,4,5 și 6. Lucrările încep de astăzi, 27 octombrie, și se vor desfășura până pe 31 octombrie. Cele mai multe imobile […]
Tragedie în Italia. Un pompier chemat la locul unui accident şi-a găsit fiul mort pe asfalt. Tânărul a fost singurul pasager care nu a supravieţuit # Gândul
Tragedie fără margine pentru un pompier din Italia. Ajuns la locul unui accident de maşină pentru a acorda primul ajutor, bărbatul a descoperit că una ditre victime era chiar fiul său. Tânărul, în vârstă de 25 de ani, se întorcea acasă de la o petrecere, alături de alţi patru prieteni, pe 25 octombrie. Din nefericire, […]
Este doliu în lumea cinematografică internațională. Actrița June Lockhart, cea care devenise arhetipul mamei de la TV din anii 1950 și 1960, s-a stins din viață la vârsta de 100 de ani. Anunțul decesului a fost făcut de familie. Actrița June Lockhart a murit la 100 de ani, potrivit anunțului făcut de familia ei, în […]
Replică dură pentru Florin Tănase. Scandalul momentului în fotbalul românesc. „Nu puteam să transferăm golgheterul care marca doar din penalty” # Gândul
După partida cu UTA, Florin Tănase a avut un discurs dur la adresa lui Giovanni Becali. Impresarul a vorbit despre faptul că jucătorul are o relație bună cu patronul echipei, Gigi Becali, și astfel omul de afaceri ar putea afla și detalii din cadrul echipei. Florin Tănase l-a făcut praf pe Giovanni, iar fratele acestuia, […]
Ședința liderilor PSD este în desfășurare. Știre în curs de actualizare
Băluță, convins că alegerile din Capitală nu vor afecta coaliția: „Discutăm despre trei persoane mature”/ Urmează să fie desemnat candidatul PSD # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, afirmă luni, la Parlament, că nu crede că alegerile locale parțiale din București, programate pentru 7 decembrie, vor zdruncina și mai tare coaliția de guvernare. „Sunt convins că nu va fi afectată coaliția de campania electorală, pentru că discutăm despre trei partide europene, discutăm de trei persoane mature, raționale, care […]
Dans, cântece și voie bună la plecarea lui Trump din Malaezia. Presedintele SUA a ajuns in Japonia # Gândul
La plecarea din Malaezia, Donald Trump a fost condus către AirForce One cu un alai de dansatori. Programul artistic pare că l-a impresionat pe președintele american, pe care îl vedem încântat de „surpriza” pregătită de malaiezieni. Președintele a semnat duminică un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor Unite la mineralele rare ale acestei ţări […]
Cântăreața Anda Adam, în vârstă de 45 de ani, a spus pe ce pune preț într-o relație de cuplu. ”Am simțit-o pe pielea mea”, a afirmat artista. Anda Adam a format o familie cu Sorin Andrei Nicolescu, împreună cu care are o fetiță, Evelin. După separarea de Sorin Niculescu, Anda Adam a început o […]
Patru zodii trec prin transformări uriașe în sezonul Scorpionului. Nativii au parte de revelații până pe 21 noiembrie 2025 # Gândul
Veștile sunt surprinzătoare pentru patru zodii. Acești nativi vor traversa o perioadă cu transformări considerabile. Sezonul Scorpionului aduce noi revelații, secrete care ies la suprafață, dar și noi începuturi până pe 21 noiembrie 2025. Sezonul Scorpionului poate să aducă și o energie profundă, ajutându-i pe nativi să își descopere puterea interioară. Cele patru zodii care […]
România PIERDE prima luptă în procesul Euroins. Tribunalul de la Washington respinge cererea de închidere a dosarului de 500 de milioane de euro # Gândul
România riscă să plătească despăgubiri uriașe după falimentul Euroins. Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor privind Investițiile (ICSID) de la Washington a respins cererea Guvernului român de a opri procesul de arbitraj inițiat de Eurohold Bulgaria și Euroins Insurance Group, în urma retragerii de funcționare a Euroins România de către ASF. ICSID continuă arbitrajul de 500 […]
Bugetul Uniunii Europene s-a dublat, încă din 2020, prin instrumentul Next Generation EU, avertizează economistul AUR, Petrişor Peiu, din cauza împrumuturilor „colosale”. Senatorul AUR trage un semnal de alarmă în direcţia împrumuturilor UE care se ridică la suma de 900 de miliarde de euro, printr-„un mecanism care presupune împrumuturi colosale în valoare de 900 de […]
Cătălin Botezatu rămâne una dintre figurile cele mai căutate din showbizul românesc, dovadă că producătorii TV se „bat” ca să-l includă în proiectele lor. Pentru că aduce o prezență puternică pe ecrane și are un simț al umorului inconfundabil, designerul primește și onorarii pe măsura ratingului pe care îl face. Cel mai bun exemplu îl […]
Românul devenit faimos după ce a dăruit palincă de gutui Regelui Charles și Papei Francisc, a MURIT. Cine a fost Sandu de la Pericei # Gândul
Alexandru Tătar, cunoscut drept Sandu de la Pericei, unul dintre primii întreprinzători din Oradea și un simbol al tradițiilor sălăjene, s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani, după o scurtă, dar grea suferință. Renumit pentru pălinca sa de gutui, pe care a dăruit-o personalităților precum Regele Charles al III-lea și Papa Francisc, […]
Ciprian Ciucu, după ce a devenit candidatul PNL la Primăria Capitalei: „Vreau să nu mai stăm cu zilele fără apă caldă și căldură” # Gândul
Ciprian Ciucu intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Edilul Sectorului 6 a fost votat duminică, într-o ședință tensionată a liberalilor, cu 11 voturi „pentru”, devenind candidatul PNL la alegerile din București din 7 decembrie. Contracandidatul său intern, Stelian Bujduveanu, a obținut doar 4 voturi, susținut de o altă aripă a partidului. Luni, ediul sectorului […]
FCSB și-a găsit fundaș. Gigi Becali confirmă transferul: „Vine din iarnă”. Unde a mers MM Stoica, în weekend # Gândul
Una dintre cele mai mari probleme pentru FCSB este pe cale să se rezolve: Gigi Becali anunță că a găsit fundaș, iar transferul se va realiza chiar în această iarnă, în pauza dintre tur și retur. Trimis de latifundiarul din Pipera să observe piața din Portugalia, Mihai Stoica pare că a descoperit fotbalistul potrivit pentru […]
Autorităţile din Ungaria au reţinut un cuplu de români, suspectați că au furat bijuterii din aur în valoare de aproape 11 milioane de forinti (aproape 30.000 de euro n.r.) dintr-un magazin din oraşul Balatonfüred. Conform informațiilor din presa maghiară, poliția a primit pe 16 august un raport despre infracțiunea comisă de autorii necunoscuți pe atunci. […]
(P) Când trebuie schimbate accesoriile PVC precum mânerul plasei de țânțari? Afectează traiul zilnic? # Gândul
Accesoriile PVC au un impact minor în viața noastră. Să fie oare chiar atât de mic? Ar putea mici schimbări, precum mânerul de la plasa de țânțari, să ușureze viața de zi cu zi? Ceva precum un maner plasa tantari, capacele pentru balamale sau opritoarele de geam fac parte dintr-o rutină pe care rareori o […]
Dacă ai o afacere locală, fie că este vorba despre un salon de înfrumusețare, o cafenea sau un service auto, felul în care te găsesc clienții din orașul tău face diferența între succes și stagnare. În 2025, când aproape orice căutare începe pe Google, SEO-ul local nu mai este un moft, ci o condiție de […]
Ancuța Ofelia Blănaru, directoarea DSP Brașov, a fost plasată sub control judiciar. Ce acuzații aduce DNA # Gândul
Directoarea DSP Brașov, Ancuța Ofelia Blănaru, a fost plasată sub control judiciar într-un dosar în care este acuzată de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Blănaru ar fi prevenit administrația Spitalului de Urgență Brașov și a Spitalului de Copii în legătură cu controalele DSP. […]
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre incidentul care a avut loc duminică, 26 octombrie 2025, în timpul slujbei de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. „Ieri, în timpul spectacolului politurcesc numit Sfințirea Catedralei Neamului, un moment religios transformat de omul de afaceri, care este Patriarhul României, […]
Cele două alimente pe care să le consumi pentru o viață echilibrată, potrivit medicului Virgiliu Stroescu. „Ne curăță tot organismul” # Gândul
Medicul Virgiliu Stroescu a explicat care sunt alimentele recomandate pentru consum, cu scopul de a avea o viață echilibrată. Medicul primar în endocrinologie și doctor în medicină susține că alimentele respective pot contribui pozitiv la sănătatea organismului. „Ne vindecă și ne curăță tot organismul”, a susținut doctorul. Medicul Virgiliu Stroescu discutase, în cadrul unei emisiuni, […]
Când vine vorba de piața imobiliară, există un oraș în România care contestă poziția Bucureștiului. În această urbe, prețurile prețurile apartamentelor s-au dublat în ultimii 5 ani, scrie CANCAN.RO, care citează datele unei platforme online de anunțuri referitoare la topul celor mai scumpe localități din țară. Aici, prețurile apartamentelor s-au dublat, ajungând în prezent să […]
Mesajul Majestății Sale Margareta la aniversarea a 140 de ani de la recunoașterea BISERICII Ortodoxe Române: „Sunt mândră de prezentul românesc” # Gândul
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, a transmis un mesaj cu ocazia aniversării a 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rang de Patriarhie. Custodele Coroanei a vorbit despre legătura istorică și spirituală dintre Coroană și Biserică, evocând exemplul regilor Carol I, […]
Jaful de la Luvru. Cine sunt cei doi bărbați reținuți pentru furtul bijuteriilor Coroanei franceze. Noi detalii oferite de autorități # Gândul
Autoritățile franceze au făcut publice mai multe detalii legate de identitățile celor doi bărbați care au fost arestați, sâmbătă, pentru frutul bijuteriilor de la Muzeul Luvru din Paris. Potrivit datelor transise de BFMTV, suspecții au în jur de 30 de ani și sunt din orașul Aubervilliers, din departamentul Seine-Saint-Denis. Se pare că amândoi erau deja […]
Alegeri în Argentina. Partidul preşedintelui Javier Milei, victorie categorică la „parlamentare”, cu un scor uriaș # Gândul
Partidul preşedintelui Javier Milei a câştigat detașat alegerile parlamentare din Argentina, organizare la jumătatea mandatului. Duminică, 26 octombrie, La Libertad Avanza a luat peste 40% din voturi la nivel naţional, potrivit rezultatelor anunțate după numărarea a 90% din voturi. Mai exact, La Libertad Avanza a avut un scor de 40,7% la nivel naţional, a anunțat […]
Cum va fi vremea azi, unde va ploua și unde apar ninsorile. ANM, pentru Gândul: „Nebulozitatea va cuprinde, treptat, întreaga țară” # Gândul
Plouă la început de săptămână, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis și un cod galben de ceață pentru județele Maramureș, Sălaj, Cluj și Bistrița-Năsăud. Codul galben de ceață este valabil până la ora 10 a zilei de luni, 27 octombrie 2025, vizibilitatea fiind redusă – local sub 200 m și izolat sub […]
Satul din România cu peisaje de basm, toamna. Se află în inima Ardealului și este inclus în Patrimoniul UNESCO # Gândul
Un sat din România se transformă complet, atunci când toamna sosește. Peisajele sunt de basm și tot mai mulți turiști sunt atrași de frumusețea locului. Satul românesc se află în inima Ardealului și este inclus în Patrimoniul UNESCO. Un sat din România a câștigat popularitate, de-a lungul anilor, atât în rândul turiștilor români, cât și […]
Scandal cu împușcături în cartierul Militari. Cei patru bărbați care au provocat panică în Sectorul 6, REȚINUȚI. Procurorii cer arest preventiv # Gândul
Cei patru bărbați implicați în incidentul armat care a avut loc duminică, în cartierul Militari din București, au fost prinși de polițiști. Potrivit surselor Gândul, aceștia au fost identificați pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și au fost reținuți pentru audieri. Polițiștii au reușit să îi prindă pe indivizii implicați în scandalul cu […]
Tradiții și obiceiuri de Sfântul DIMITRIE cel Nou. Ce nu este bine să faci pe 27 octombrie 2025 # Gândul
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc an de an, la 27 octombrie, pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov, considerat Ocrotitorul Bucureştilor. Moaștele sale se află la Catedrala Patriarhală, iar credincioșii se pot ruga pentru sănătate și bunăstare. Viața lui a fost un exemplu de smerenie și bunătate, trăind după învățăturile Sfinților Părinți. Cine a fost Sfântul […]
Astrologii susțin că anumite zodii pot avea dificultăți majore în dragoste, din cauza perfecționismului, a dorinței de libertate sau a independenței excesive. Nativii născuți sub aceste trei semne zodiacale riscă să rămână singure dacă nu învață să-și deschidă sufletul și să accepte vulnerabilitatea în relații. În astrologie, compatibilitatea amoroasă joacă un rol esențial, însă nu […]
Diella, ministra AI a Albaniei, „însărcinată”. Așteaptă 83 de copii, câte unul pentru fiecare parlamentar”. Cum explică premierul „metafora digitală” # Gândul
Premierul albanez Edi Rama a făcut un anunț inedit la un forum tehnologic din Berlin. Diella, ministra-robot creată cu ajutorul inteligenței artificiale, „este însărcinată” și „așteaptă 83 de copii”. Rama a folosit metafora pentru a descrie extinderea sistemului de guvernare digitală în Albania. Premierul Albaniei, Edi Rama, a declarat în timpul unui forum tehnologic organizat […]
Adrian Mihalcea e la pământ, după ce UTA a pierdut cu FCSB. „Oribil. A fost doar un meci şcoală” # Gândul
Adrian Mihalcea, 49 de ani, antrenorul celor de la UTA, a tunat după ce echipa sa a pierdut cu 4-o meciul cu FCSB. Formația din Arad nu mai câștigă din august și are trei înfrângeri la rând, ultimele două cu scorul de 0-4. UTA e pe locul 11, 16 puncte, și în utimele cinci runde […]
După ce a sprijinit proiectul cu zeci de milioane de lei, Gabriela Firea a fost marea ABSENTĂ de la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului # Gândul
Gabriela Firea, primarul care a susținut cu investiții mari construcția Catedralei Naționale, nu a fost prezenta la marele eveniment religios al anului. În timp ce Patriarhul Ecumenic și mii de credincioși s-au adunat la slujba de sfințire, Gabriela Firea a ales liniștea unei alte mănăstiri. În mandatul său, Primăria Capitalei a fost unul dintre cei […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 752. Cine va fi succesorul lui Mahmoud Abbas la conducerea Palestinei # Gândul
Președintele palestinian Mahmoud Abbas a emis un decret referitor la un plan de succesiune „în caz de vacantare” a postului, a transmis agenția WAFA. Măsura deschide calea pentru asumarea temporară a puterii de către adjunctul lui Abbas, Hussein al-Sheikh, indică agenția de presă palestiniană. Cine este Hussein al-Sheikh Potrivit decretului, al-Sheikh, în vârstă de 64 […]
Katy Perry și Justin Trudeau și-au oficializat relația de IUBIRE în „orașul îndrăgostiților”. Momentul romantic surprins chiar de onomastica solistei # Gândul
Cântăreața americană Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau și-au făcut publică relația în weekend, apărând pentru prima dată împreună la un eveniment la Paris. Cei doi au fost fotografiați ținându-se de mână la ieșirea dintr-un spectacol de cabaret, cu ocazia aniversării de 41 de ani a artistei. Katy Perry și Justin Trudeau au […]
Gigi Becali anunță fotbalistul de la FCSB pentru regula U21. „De ce l-am luat, nu să joace?” # Gândul
FCSB a câștigat cu 4-0 meciul cu UTA din etapa 14 a Superligii, golurile fiind înscrise de Daniel Bîrligea (13), Florin Tănase (38 – penalty), Darius Olaru (80 – penalty) și Mamadou Thiam (90+3). După partidă, Gigi Becali a declarat că pentru regula U21 se va baza pe Ionuț Cercel, 18 ani, care joacă pe […]
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului # Gândul
Trei zodii vor atrage norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Până la finalul anului, acești nativi pot primi protecție specială, fiind înconjurați de aspecte pozitive în viețile lor. Prin faptele lor, aceste zodii vor emana pozitivitate, influențându-i pe cei din jurul lor. Urmează o perioadă favorabil pentru trei nativi, fiind marcată […]
Donald Trump ajunge în Japonia. Liderul de la Casa Albă, optimist în privința unui „ACORD bun” cu Xi Jinping # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a plecat luni spre Japonia cu un obiectiv clar în privința restabilirilor relațiilor comerciale cu China. Liderul de la Casa Albă s-a declarat „încrezător” că va obține „un acord bun” în cadrul întâlnirii programate joi cu președintele chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud. Președintele american Donald Trump și-a continuat […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.342. „Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog între Rusia și Statele Unite” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 27 octombrie 2025, în a 1.342-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Rusia a denunțat „tentative titanice” de sabotare a dialogului său cu Statele Unite în vederea unei reglementări a conflictului din Ucraina. Ce urmărește Putin în Ucraina Anunțul vine la câteva zile după amânarea sine die […]
Povestea emoționantă a Acunei, tânăra din Belize care a venit de la 10.000 km pentru a studia Medicina Veterinară la Iași # Gândul
Maite Acuna este o tânără din Belize, un stat din America Centrală, care a ales să studieze Medicina Veterinară la Iași. Fără să stea pe gânduri, a aplicat pentru o bursă în România, a fost acceptată, și-a făcut bagajele și a părăsit țara cu plaje spectaculoase pentru a-și urma visul. Acum, studenta în anul V […]
Florin Tănase, atac fără precedent la adresa familiei BECALI. „Îmi e milă de el, săracul! A ajuns prea rău” # Gândul
FCSB a spulberat UTA în ultimul meci din Superligă, dar nu este liniște în tabăra „roș-albastră” nici după o victorie cu 4-0. Florin Tănase, cel mai important jucător din vestiarul campioanei a lansat un atac fără precedent la adresa unui membru al familiei Becali. Și nu a atacat pe oricine, ci direct pe Giovanni, vărul […]
Tot mai multe automate de ridicare a coletelor apar în Iași. Cât costă chiria lunară pentru găzduirea lor # Gândul
Automatele de ridicare a coletelor au devenit tot mai populare în Iași. Firmele de curierat au instalat astfel de lockere în multe puncte din oraș, cu scopul ca pachetele comandate de clienți să fie ridicate fără stres și apeluri neașteptate din partea firmelor care trebuie să le livreze. De altfel, în funcție de locul în […]
27 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Se naște Niccolò Paganini. Este inaugurată Coloana Infinitului # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 27 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Niccolò Paganini s-a născut la 27 octombrie 1782, la Genova, în Italia, și este considerat unul dintre cei mai mari violoniști ai tuturor timpurilor. Talentul său extraordinar, tehnica uluitoare și carisma scenică […]
Strigătul emoționant al elevei olimpice care a obținut DUBLU AUR pentru România: „Respectați profesorii!”. Ce înseamnă tăierea burselor pentru olimpici: „Profundă dezamăgire și revoltă interioară. În țara noastră, excelența e povară bugetară” # Gândul
„Educația este o rană frumoasă”. Este o definiție dulce-amară a învățământului românesc, care aparține unuia dintre cei mai străluciți elevi pe care i-a dat această țară în ultimii ani. Maria – Lavinia Tudose, elevă a Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Galați, a obținut două medalii de aur la Olimpiada Internațională de Limba Engleză 2025 (IELO). […]
