Prin ce se diferențiază Nicușor Dan de Klaus Iohannis. Marcel Ciolacu: „El nu bagă ZÂNZANIE”
Gândul, 27 octombrie 2025 14:50
Fostul premier Marcel Ciolacu l-a numit pe președintele Nicușor Dan un lider „echilibrat”, spre deosebire de Klaus Iohannis, care „băga zânzanie” în coaliția de guvernare. Invitat luni la DC News, fostul lider PSD a comparat stilul de conducere al actualului președinte cu cel al fostului șef al statului, afirmând că, în vremea lui Iohannis, tensiunile […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
15:20
Alianţa pentru Unirea Românilor urmează să decidă, la începutul săptămânii viitoare, cine va fi candidatul partidului la Primăria Capitalei. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că formațiunea așteaptă rezultatele unui sondaj intern și nu exclude susținerea Ancăi Alexandrescu. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că partidul urmează să stabilească, la începutul săptămânii viitoare, candidatul […]
Acum 30 minute
15:10
Vlad Ciurea, despre cum putem descoperi declinul cognitiv cât mai din timp. La ce greșeală frecventă trebuie să fim atenți # Gândul
Declinul cognitiv înseamnă o pierdere treptată a capacităților mentale, de la învățare, memorare și atenție până la folosirea raționamentului, și apare, de obicei, odată cu înaintarea în vârstă. Prof. dr. Vlad Ciurea, unul dintre cei mai mari medici neurochirurgi, atrag atenția asupra unui fenomen îngrijorător. Potrivit spuselor sale, această afecțiune nu mai este specifică doar […]
15:10
Timpul tău pare să-ți aparțină. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 28 octombrie 2025. Berbec Aștepți de mult timp o scrisoare sau un telefon de la un partener de afaceri sau romantic? Dacă da, probabil că îl vei primi astăzi. Să nu te surprindă dacă este lung! S-ar putea să schimbați vești […]
15:10
Zece persoane sunt acuzate că au hărţuit-o pe soţia președintelui Franţei. Brigitte Macron nu scapă de teoriile care spun că s-ar fi născut bărbat # Gândul
Tribunalul din Paris a deschis, astăzi, procesul lui Brigitte Macron pentru hărțuire cibernetică. Zece persoane sunt acuzate că ar fi răspândit, în mediul online, informații potrivit cărora soția președintelui francez Emmanuel Macron nu s-a născut femeie, ci a suferit o schimbare de sex. Cei opt bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 41 și […]
15:10
Alimentul pe care să-l consumi toamna, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Este bogat în magneziu: „Contribuie la echilibrul intestinal” # Gândul
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție un aliment care poate fi consumat toamna și care aduce o multitudine de beneficii organismului. Alimentul este lipsit de fructoză, dar bogat în magneziu și vitamine din grupul B. Mihaela Bilic a explicat că o felie de dovleac de 200 de grame conține 80 de calorii. Alimentul […]
15:00
Ministerul Finanțelor confirmă cifrele dezastrului publicate de Gândul în urmă cu 2 săptămâni. Cu măsurile de austeritate, cu creșterile de taxe, deficitul crește, în loc să scadă # Gândul
Ministerul Finanțelor confirmă cifrele dezastrului bugetar. După primele trei trimestre ale anului, cu tot cu măsurile de austeritate și creșterile de taxe, deficitul bugetar a ajuns la 103 miliarde de lei, echivalentul a 5,39% din PIB. Chiar dacă s-a redus ușor ca pondere în PIB, deficitul continuă să crească, în loc să scadă. În urmă […]
15:00
Cristian Pistol anunţă că se dinamitează pe Autostrada Sibiu-Piteşti, pentru Lotul 2 Boiţa-Cornetu # Gândul
Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunţă că „au început operațiunile de dinamitare necesare construcției tunelului Robești, pe secțiunea 2 (Boița – Cornetu)”, secţiune a Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Operaţiunile, care se vor desfăşura zilnic, sunt necesare străpungerii zonelor de stâncă de pe traseul unui tunel cu o lungime de 900 m. „În […]
Acum o oră
14:50
Prin ce se diferențiază Nicușor Dan de Klaus Iohannis. Marcel Ciolacu: „El nu bagă ZÂNZANIE” # Gândul
Fostul premier Marcel Ciolacu l-a numit pe președintele Nicușor Dan un lider „echilibrat”, spre deosebire de Klaus Iohannis, care „băga zânzanie” în coaliția de guvernare. Invitat luni la DC News, fostul lider PSD a comparat stilul de conducere al actualului președinte cu cel al fostului șef al statului, afirmând că, în vremea lui Iohannis, tensiunile […]
14:40
Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, s-a destăinuit. Blonda a vorbit despre una dintre calitățile sale, pe care, însă, o consideră și defect. Gina Pistol a vorbit, pentru libertatea.ro, despre una dintre trăsăturile care o caracterizează. Blonda a mărturisit că este o fire justițiară, care nu suportă nedreptatea. Gina Pistol a recunoscut că […]
14:40
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e românul care a trimis cerere la UEFA pentru a schimba totul pe site! Dezbatem cu Ionuț Panțîru # Gândul
„Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Scandalul „site-ul UEFA” este departe de a se fi încheiat. După degringolada apărută pe site-ul forului european, unde FCSB este confundată cu CSA Steaua și invers, astăzi vom vorbi în […]
14:30
România se află pe locul 4 în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană cu cele mai mari rate ale sărăciei # Gândul
Cetățenii români aproape că nu mai fac față cheltuielilor. Un studiu al Eurostat arată că România ocupă al patrulea loc în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană care prezintă cele mai mari rate ale sărăciei. Potrivit datelor publicate de Eurostat, 23,8% din populația România se considera în anul 2024 săracă, făcând cu greu față cheltuielilor aferente […]
Acum 2 ore
14:20
Felix Dadaev, cea mai fidelă dublură a lui STALIN, a murit la 102 ani. Povestea de viață uluitoare a omului care a fost trimis chiar și la „Ialta” # Gândul
Felix Dadaev, omul care a fost considerat cea mai fidelă dublură a lui Stalin, s-a stins din viață la vârsta de 102 ani. Timp de mai multe decenii, el a fost cel mai bine păstrat secret din Uniunea Sovietică – nimeni nu știa că este copia perfectă a liderului suprem al URSS și pe care […]
14:10
Donald Trump și-a început vizita de trei zile în Japonia. Președintele s-a întâlnit cu Împăratul Naruhito # Gândul
Dis-de-dimineață, Donald Trump a ajuns în Tokyo, Japonia, pentru o vizită de trei zile, în cadrul turneului său din Asia. Aici se întâlnește cu Împăratul Naruhito și premierul Sanae Takaichi. Prima oprire a președintelui American a fost la Palatul Imperial din Tokyo, unde a fost întâmpinat de Împăratul Naruhito. Cei doi au dat mâna și […]
14:10
„Voluntarii” lui Nicușor revin în prim-plan. GÂNDUL i-a surprins și la Sfințirea Catedralei. Numărul lor s-a dublat. Sunt mai mulți și mai eficienți. Priviți-i pe „voluntari” în acțiune pe lângă președinte și familie! # Gândul
Îl urmăresc pe Nicușor Dan pas cu pas, îi imortalizează fiecare mișcare, plasați în puncte-cheie, acoperă întreaga zonă, fotografiază și filmează cuplul prezidențial. Sunt „voluntarii” lui Nicușor Dan, cei care alcătuiesc „dispozitivul” foto-video la fiecare eveniment unde șeful statului este prezent, alături de familie. În vacanța prezidențială erau doar doi cameramani pe urmele șefului statului, […]
13:50
Iisus a transmis un mesaj lui PF Daniel, prin versurile lui Mircea Dinescu: „Preafericite, iartă-mă că ieri/n-am vrut să vin la tine în odaie” # Gândul
Poetul Mircea Dinescu revine cu o poezie dedicată momentului de duminică, 26 octombrie, care a adus cu sine sfinţirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Poezia se intitulează sugestiv „Discursul lui Iisus la o zi după inaugurarea Catedralei Neamului”. Realitatea subliniată de Mircea Dinescu este aceea că, în noua casă a Domnului, de la Bucureşti n-a avut […]
13:50
Marcel Ciolacu îl critică pe Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraților: „Vrei să continui acest circ parazitar, grotesc?” # Gândul
Întrebat ce rezolvare vede pentru situația privind reforma pensiilor magistraților, fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că totul s-a transformat „într-un spectacol grotesc”. „Am înțeles că domnul Grindeanu va depune un proiect. Pierdem 230 de milioane din PNRR. Ce facem? Venim din nou cu același spectacol grotesc la televiziuni? Normal că nu-s iubiți magistrații pentru […]
13:50
„Bijuteria” ascunsă a Europei pe care să o vezi măcar o dată în viață. Este ideală pentru turiștii care vor o experiență inedită # Gândul
Europa are o multitudine de „comori” care așteaptă să fie descoperite de turiștii curioși. De data aceasta, în atenție se află o „bijuterie” urbană care nu ar trebui să lipsească de pe lista destinațiilor pe care să le vizitezi măcar o dată în viață. Capitala europeană ar putea fi ideală pentru turiștii dornici de experiențe […]
13:40
Adela Popescu, în vârstă de 39 de ani, a făcut declarații despre activitatea extrem de încărcată pe care a avut-o în televiziune. Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan. Cei doi au împreună trei copii – Alexandru, Andrei și Adrian. Adela Popescu se poate lăuda cu o carieră frumoasă în televiziune. A […]
13:40
Planul ANAF de a strânge mai mulți bani din accizele majorate pe băuturi a eșuat. 30–40% din consumul de băuturi spirtoase rămâne NETAXAT # Gândul
Planul ANAF de a aduce mai mulți bani la buget s-a năruit. Autoritatea fiscală a încasat venituri mai mici din accizele pe băuturi, după ce acestea au fost de două ori majorate în acest an. Astfel, veniturile colectate de stat din accizele aplicate băuturilor spirtoase au înregistrat o scădere de 53,87 milioane lei în primele […]
13:40
China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul # Gândul
Noile declaraţii ale Ursulei von der Leyen, legate de planul pentru a reduce dependenţa UE de China, în privinţa pământurilor rare, a stârnit un val de reacții la Beijing. Experţii chinezi îi recomandă preşedintei Comisiei Europene „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“, pentru că, spun aceştia, „încrederea reciprocă dintre Beijing și Bruxelles ar trebui […]
13:40
Elena Mateescu, șefa ANM, face anunțul despre cum va fi iarna lui 2025. De ce trebuie să ne așteptăm la „fenomene de viscol” # Gândul
Românii vor să știe cum va fi iarna lui 2025 și dacă trebuie să ne așteptăm la perioada ca altădată, cu ninsori puternice urmate de frig năprasnic. Meteorologii trag un semnal de alarmă: deasupra regiunilor arctice se formează un val de aer polar, care începe să se îndrepte spre Europa. Vortexul polar ar putea ajunge […]
13:30
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Nu ai avut nicio logică, doar o bătălie prin care să arăți că ești tu Sfântul Gheorghe și SALVEZI România” # Gândul
Invitat la DC News, fostul premier Marcel Ciolacu a lansat luni o serie de critici la adresa premierului Ilie Bolojan. Printre lucrurile pe care i le-a reproșat premierului în funcție, Ciolacu a scos în evidență creșterea alarmantă a inflației, pe care o consideră „o performanță unică”, dar îl și compară pe Bolojan cu Sfântul Gheorghe. […]
Acum 4 ore
13:20
„Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, anunţă Kremlinul # Gândul
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să o primească luni, la Moscova, pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, în cadrul unei vizite a acesteia în Rusia, o ţară cu care Phenianul întreţine relaţii tot mai strânse, transmite Kremlinul. Ministrul de Externe al Coreei de Nord a salutat luni dimineaţa „apropierea spirituală” între ţara sa şi […]
13:10
Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului. NASA a lansat un avertisment puternic # Gândul
Situație mai puțin obișnuită la care s-a ajuns. Două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului sunt controlați de o persoană privată. Recent, NASA a lansat un avertisment puternic cu privire la această persoană. Cel în cauză este Elon Musk, proprietarul SpaceX. SpaceX are cei mai mulți sateliți Compania SpaceX controlează acum două treimi […]
13:10
Cinci zodii care dau lovitura în 2026, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Nativii vor cunoaște o creștere fulminantă a finanțelor # Gândul
Cinci zodii vor da lovitura în anul 2026, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Pentru acești nativi, curajul va fi prezent la fiecare pas, precum și speranța că aspectele pozitive vor veni în viețile lor. Previziunile clarvăzătoarei continuă să capteze atenția publicului, chiar și la zeci de ani de la decesul său. Cinci zodii vor avea parte […]
13:10
Sorin Grindeanu îi transmite lui Bolojan că PSD nu e o „sectă de adulatori și de aplaudaci” # Gândul
Sorin Grineanu ii transmite luni premierului Ilie Boloaj ca PSD nu e o „secta de adulatori si aplaudaci”, cu referire la tensiunile din coalitie pe proiectul pensiilor magistratilor. „Nu cred că se poate aștepta de la noi să fim sectă de adulatori și de aplaudaci. Nu văd rostul pentru care trebuie să stăm cu toții […]
13:00
Sindicatele sar la gâtul lui Bolojan. Economia va fi BLOCATĂ. Peste 1,8 milioane de angajați, direct afectați de înghețarea salariului minim # Gândul
Război total între Blocul Național Sindical și Guvern. BNS avertizează că înghețarea salariului minim ar adânci sărăcia și ar încălca drepturile angajaților prevăzute de legea europeană. Efectul va fi „degradarea semnificativă a nivelului de trai”. Sidicaliștii susțin că intenția Guvernului de a îngheța salariul minim în 2026 ar lovi direct peste 1,8 milioane de angajați. […]
13:00
De la înființarea echipei CS Dinamo, club departamental, susținut financiar de MAI, este primul duel între cele două formații. Prima grupare este în eșalonul secund, locul 14 din 22 de echipe cu 11 puncte în 11 runde, Dinamo este locul 3 în Superligă, 24 de puncte în 14 etape. Duel inedit în Cupa României: Dinamo […]
12:50
Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern ca să-și modifice propria ordonanță (OUG52), după ce a blocat primăriile din țară – SURSE # Gândul
Executivul condus de Ilie Bolojan se reunește luni, de la ora 16:00, într-o ședință extraordinară de Guvern. Surse guvernamentale spun că, în această ședință, se va corecta Ordonanța 52, despre care Gândul a scris că a blocat unele primării din țară. Mai exact, primarii s-au plâns lui Ilie Bolojan, pe grupul Asociației Municipiilor din România, […]
12:50
Zelenski anunță că, în 7-10 zile, va prezenta liderilor UE un plan de încetare a focului. Îl acceptă Putin? # Gândul
„Un plan de încetare a focului va fi pregătit în termen de 7-10 zile, dar este puțin probabil ca Putin să îl accepte”, spune Volodimir Zelenski. Potrivit președintelui ucrainean, „coaliția decisivă” intenționează să elaboreze un plan de încetare a focului în viitorul apropiat. „Câteva puncte scurte. De exemplu, un plan de încetare a focului. Am […]
12:40
FOTO. Ioana State a SLĂBIT 17 kilograme în cinci luni. ”Cel mai mult am avut 110. La 16 ani” # Gândul
Ioana State a reușit să slăbească 17 kilograme pe durata a cinci luni. Aceasta a trecut printr-o spectaculoasă transformare de look. Ioana State s-a născut în comuna Dascălu din județul Ilfov. A ajuns în București după ce a intrat la liceu. Și-a dorit să devină cântăreață, însă a ajuns să facă stand-up comedy, fiind apreciată […]
12:40
Sorin Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: „De câte ori să spunem că nu facem majoritate cu AUR” # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi răspunde premierului Ilie Bolojan, după ce acesta a spus că PSD are posibilitatea să demită Guvernul în Parlament, prin moțiune de cenzură alături de AUR. „De câte ori să spunem că nu facem majoritate cu AUR”, spune Grindeanu, luni, la Parlament. Șeful PSD a spus că va propune, […]
12:30
Planul B al Europei pentru Kiev. CE ar putea propune țărilor UE să ia un împrumut comun de zeci de miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina # Gândul
CE ar putea propune țărilor UE să ia un împrumut comun de zeci de miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina. Acest lucru se va întâmpla dacă nu se va ajunge la un consens privind împrumutul pentru Kiev din activele rusești înghețate, relatează Politico, citând diplomați europeni. Țările UE ar putea fi chemate să strângă […]
12:20
Aflat în turneu în Asia, Donald Trump face declarații despre Rusia și testele rachetelor nucleare: „Ei nu se joacă cu noi. Nici noi nu ne jucăm cu ei” # Gândul
La plecarea din Kuala Lumpur, Donald Trump a răspuns jurnaliștilor la mai multe întrebări legate de „prietenul său”, Vladimir Putin, și testele nucleare făcute duminică de către Rusia. Președintele american spune că nu este îngrijorat de ultima manifestare a agresivității Rusiei. „Ei știu că avem un submarin nuclear, cel mai mare din lume, chiar în […]
12:20
Doi tineri s-au logodit imediat după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Cine sunt David și Măriuca # Gândul
Somptuoasa Catedrală a Mânturii Neamului a fost locația de o simbolistică aparte aleasă de doi tineri din Maramureș pentru a-și oficia logodna. Inedita cerere în căsătorie a avut loc duminică, imediat după slujba de sfințire a picturii. Măriuca și David sunt doi tineri din județul Maramureș care s-au logodit, momentul emoționant fiind transmis la postul de […]
12:20
George CLOONEY, vedeta din saga „Ocean’s”, replică de Hollywood la jaful de la Muzeul Luvru: „S-au descurcat bine” # Gândul
George Clooney a demonstrat, din nou, că are un simț al umorului inconfundabil. Vedeta seriei „Ocean’s”, care a făcut furori în lumea cinematografiei, a comentat într-un stil inconfundabil jaful petrecut la Muzeul Luvru, din Paris. Aflat la avanpremiera filmului „Jay Kelly”, starul de la Hollywood a oferit un interviu pentru revista Variety, acceptând să răspundă […]
12:20
Conflict uriaș în GIMNASTICA românească. „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice” # Gândul
După Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2025, Denisa Golgotă a făcut declarații incredibile. La revenirea în țară ea a spus că a depus plângere pentru hărțuire fizică și psihologică, dar federalii au ignorat-o. Sportiva a explicat că a fost amenințată, dar și că cei din Federație favorizează o anumită gimnastă. La Mondialele din Indonezia, delegația […]
12:20
Ședință extraordinară de Guvern la ora 16:00. SURSE: Se va modifica OUG 52, care a blocat primăriile # Gândul
Executivul condus de Ilie Bolojan se reunește luni, de la ora 16:00, într-o ședință extraordinară de Guvern. Surse guvernamentale spun că, în această ședință, se va corecta Ordonanța 52, despre care Gândul a scris că a blocat unele primării din țară. Mai exact, primarii s-au plâns lui Ilie Bolojan, pe grupul Asociației Municipiilor din România, […]
12:10
Peste 500 de blocuri din București rămân din nou fără agent termic în următoarele zile din cauza lucrărilor de remediere a avariilor pe rețeaua termică primară. Intervențiile vor afecta mai multe zone din sectoarele 2,4,5 și 6. Lucrările încep de astăzi, 27 octombrie, și se vor desfășura până pe 31 octombrie. Cele mai multe imobile […]
12:10
Tragedie în Italia. Un pompier chemat la locul unui accident şi-a găsit fiul mort pe asfalt. Tânărul a fost singurul pasager care nu a supravieţuit # Gândul
Tragedie fără margine pentru un pompier din Italia. Ajuns la locul unui accident de maşină pentru a acorda primul ajutor, bărbatul a descoperit că una ditre victime era chiar fiul său. Tânărul, în vârstă de 25 de ani, se întorcea acasă de la o petrecere, alături de alţi patru prieteni, pe 25 octombrie. Din nefericire, […]
12:10
Este doliu în lumea cinematografică internațională. Actrița June Lockhart, cea care devenise arhetipul mamei de la TV din anii 1950 și 1960, s-a stins din viață la vârsta de 100 de ani. Anunțul decesului a fost făcut de familie. Actrița June Lockhart a murit la 100 de ani, potrivit anunțului făcut de familia ei, în […]
12:00
Replică dură pentru Florin Tănase. Scandalul momentului în fotbalul românesc. „Nu puteam să transferăm golgheterul care marca doar din penalty” # Gândul
După partida cu UTA, Florin Tănase a avut un discurs dur la adresa lui Giovanni Becali. Impresarul a vorbit despre faptul că jucătorul are o relație bună cu patronul echipei, Gigi Becali, și astfel omul de afaceri ar putea afla și detalii din cadrul echipei. Florin Tănase l-a făcut praf pe Giovanni, iar fratele acestuia, […]
12:00
Ședința liderilor PSD este în desfășurare. Știre în curs de actualizare
11:50
Băluță, convins că alegerile din Capitală nu vor afecta coaliția: „Discutăm despre trei persoane mature”/ Urmează să fie desemnat candidatul PSD # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, afirmă luni, la Parlament, că nu crede că alegerile locale parțiale din București, programate pentru 7 decembrie, vor zdruncina și mai tare coaliția de guvernare. „Sunt convins că nu va fi afectată coaliția de campania electorală, pentru că discutăm despre trei partide europene, discutăm de trei persoane mature, raționale, care […]
11:50
Dans, cântece și voie bună la plecarea lui Trump din Malaezia. Presedintele SUA a ajuns in Japonia # Gândul
La plecarea din Malaezia, Donald Trump a fost condus către AirForce One cu un alai de dansatori. Programul artistic pare că l-a impresionat pe președintele american, pe care îl vedem încântat de „surpriza” pregătită de malaiezieni. Președintele a semnat duminică un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor Unite la mineralele rare ale acestei ţări […]
11:40
Cântăreața Anda Adam, în vârstă de 45 de ani, a spus pe ce pune preț într-o relație de cuplu. ”Am simțit-o pe pielea mea”, a afirmat artista. Anda Adam a format o familie cu Sorin Andrei Nicolescu, împreună cu care are o fetiță, Evelin. După separarea de Sorin Niculescu, Anda Adam a început o […]
11:40
Patru zodii trec prin transformări uriașe în sezonul Scorpionului. Nativii au parte de revelații până pe 21 noiembrie 2025 # Gândul
Veștile sunt surprinzătoare pentru patru zodii. Acești nativi vor traversa o perioadă cu transformări considerabile. Sezonul Scorpionului aduce noi revelații, secrete care ies la suprafață, dar și noi începuturi până pe 21 noiembrie 2025. Sezonul Scorpionului poate să aducă și o energie profundă, ajutându-i pe nativi să își descopere puterea interioară. Cele patru zodii care […]
11:40
România PIERDE prima luptă în procesul Euroins. Tribunalul de la Washington respinge cererea de închidere a dosarului de 500 de milioane de euro # Gândul
România riscă să plătească despăgubiri uriașe după falimentul Euroins. Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor privind Investițiile (ICSID) de la Washington a respins cererea Guvernului român de a opri procesul de arbitraj inițiat de Eurohold Bulgaria și Euroins Insurance Group, în urma retragerii de funcționare a Euroins România de către ASF. ICSID continuă arbitrajul de 500 […]
11:30
Bugetul Uniunii Europene s-a dublat, încă din 2020, prin instrumentul Next Generation EU, avertizează economistul AUR, Petrişor Peiu, din cauza împrumuturilor „colosale”. Senatorul AUR trage un semnal de alarmă în direcţia împrumuturilor UE care se ridică la suma de 900 de miliarde de euro, printr-„un mecanism care presupune împrumuturi colosale în valoare de 900 de […]
11:30
Cătălin Botezatu rămâne una dintre figurile cele mai căutate din showbizul românesc, dovadă că producătorii TV se „bat” ca să-l includă în proiectele lor. Pentru că aduce o prezență puternică pe ecrane și are un simț al umorului inconfundabil, designerul primește și onorarii pe măsura ratingului pe care îl face. Cel mai bun exemplu îl […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.