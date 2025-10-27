Motivul pentru care o femeie bogată a FURAT, timp de 7 luni, flori și jucării de pluș dintr-un cimitir. A fost prinsă cu ajutorul unui dispozitiv GPS
Gândul, 27 octombrie 2025 16:50
O femeie în vârstă de 50 de ani a fost arestată după ce a fost prinsă că fura ghivece cu flori şi alte obiecte din cimitir, în localitatea Ferentino, în regiunea Lazio din Italia. Deși era bogată, ea a jefuit timp de 7 luni mormintele din cimitirul din localitate și, potrivit anchetatorilor, femeia ar fi […]
• • •
Acum 5 minute
17:10
Scandal în Scoţia cu proxeneţi români, Justiţia intervine. Cum erau ademenite tinerele ca să ofere favoruri sexuale # Gândul
Cinci cetăţeni români, membrii ai unei bande de proxeneţi care opera în Scoţia, au fost condamnaţi la închisoare pentru violarea și exploatarea sexuală a zece femei din oraşul Dundee, relatează Sky News. Potrivit sursei citate, Mircea Marian Cumpănașoiu, 38 de ani, Remus Stan, 35 de ani, Cătălin Dobre, 45 de ani, Cristian Urlăteanu, 41 de […]
17:10
Probleme în cuplul prezidențial? Cristoiu: ”Nicușor Dan nu are nicio treabă cu funcția de om” # Gândul
Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe jurnanistul Ion Cristoiu, a comentat transformarea sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului într-un eveniment monden, marcat de fast și multă demagogie din partea invitaților de nivel înalt. Ceremonia a scos la iveală încă o dată inadecvarea președintelui, vizibilă inclusiv prin atitudinea sa față […]
Acum 15 minute
17:00
Bucureștenii din Sectorul 5 pot scăpa de mobilă, saltele și alte obiecte voluminoase de care nu au nevoie (P) # Gândul
În această perioadă are loc o campanie de colectare pentru mobilă, saltele și alte obiecte voluminoase de care cetățenii din Sectorul 5 nu mai au nevoie, anunță Salubrizare 5. „Te-ai decis să faci curat și ai nevoie de ajutor? Noi te putem ajuta, colectând deșeurile voluminoase! Deșeurile voluminoase sunt deșeurile grele și de mari dimensiuni […]
17:00
Tranziția energetică prinde contur în România:”Țara noastră are un potențial real de a deveni un HUB regional energetic” # Gândul
Platforma „Romania Unfolds” a lansat cel de-al șaselea episod din primul mini-serial documentar despre sustenabilitate din România. Noul episod explorează inițiative locale care valorifică resurse precum energia solară, biogazul sau energia geotermală, accelerând tranziția energetică și aducând beneficii reale: energie accesibilă, dezvoltare economică și o mai bună calitate a vieții la nivel local. Tranziția energetică […]
Acum 30 minute
16:50
16:50
Erdogan îl primește pe premierul britanic Keir Starmer la Ankara. Președintele Turciei vrea să cumpere avioane Eurofighter de la britanici # Gândul
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a ajuns luni la Ankara pentru a se întâlni cu președintele Recep Tayyip Erdogan. Cei doi vor discuta despre dorința Turciei de a cumpăra avioane de luptă Eurofighter. Starmer a aterizat la o bază aeriană din apropierea Ankarei, însoțit de ministrul britanic al apărării, John Healey, și de șeful forțelor aeriene […]
16:50
Ce tarife de top au vedetele din România. Cât costă să îți cânte Delia, Andra sau Sofia Vicoveanca la eveniment # Gândul
Artiștii din România își stabilesc onorariile în funcție de gradul de popularitate, genul muzical, dar și amploarea evenimentelor la care sunt chemați. Pentru un recital privat sau o apariție specială, unele vedete percep sume colosale, care ajung chiar și la 30.000 de euro. Cu cât oamenii își doresc un artist mai cunoscut la petrecerea lor, […]
Acum o oră
16:40
Primăria Brașov anunță că va renunța, începând cu anul acesta, la focurile de artificii organizate tradițional în Piața Sfatului. În locul lor, municipalitatea va introduce spectacole moderne cu lasere, menite să ofere un show vizual spectaculos și ecologic. De ce a renunțat Primăria Brașov la focurile de artificii de Revelion Primarul George Scripcaru a anunțat […]
16:40
Cântăreața Anamaria Ferentz, în vârstă de 49 de ani, a mărturisit că regretă că nu are copii. Artista nu exclude adopția. Anamaria Ferentz este stabilită în America de mulți ani. Artista are o relație cu un om de afaceri american, Douglas, care are șapte copii. Anamaria Ferentz a avut o căsnicie de scurtă durată […]
16:40
Zelenski spune că Putin și-a ratat propriul termen-limită: Rusia nu a reușit să cucerească Donbasul până pe 15 octombrie # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a eșuat în planurile sale de a ocupa întregul Donbas până la data de 15 octombrie – termen-limită cu care Vladimir Putin se lăuda în discuțiile sale cu aliații. El a vorbit despre acest lucru într-un interviu acordat publicației Axios. Zelenski a precizat că aceste declarații sunt […]
16:40
George Simion îl FELICITĂ pe Javier Milei pentru victoria de la parlamentare: „Demonstrează cât de eronate sunt predicțiile globaliștilor stângiști” # Gândul
Liderul partidului AUR, George Simion, a transmis un mesaj în care l-a felicitat pe președintele Argentinei Javier Milei, după ce a câștigat detașat alegerile parlamentare, desfășurate la jumătate mandatului. Cu această ocazie, George Simion a subliniat că victoria lui Javier Milei și a partidului, pe care-l reprezintă, Libertad Avanza, la alegerile parlamentare din Argentina demonstrează […]
16:30
Ce decizie a luat primarul Brașovului. Se renunță la artificiile de Revelion din Piața Sfatului # Gândul
Acum 2 ore
16:10
Ion Cristoiu, reacție dură la defilarea politicienilor de la sfințirea Catedralei: „A fost expresia fripturismului” # Gândul
Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat special pe jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu, a dedicat un spațiu generos festivalului de populism și demagogie care a însoțit grnadioasa ceremonie de sfințire a Catedralei Naționale. Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului a avut un caracter mai degrabă laic, fiind lipsită de acel […]
16:00
Nicuşor Dan cere CCR să declare neconstituţionale prevederile legii privind funcționarea Academiei de Științe Agricole„Gheorghe Ionescu-Șișești”. Încălcarea aceleiași legi a stat la baza dosarului DNA – ICA/ Dan Voiculescu # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a trimis luni, 27 octombrie 2025, Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și […]
15:50
Pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou, în format DIGITAL. Episcopia Bucureștilor pune la dispoziție o platformă online cu informații în timp real # Gândul
Arhiepiscopia Bucureștilor a pus la dispoziția cetățenilor o platformă, care oferă informații în timp real despre pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou. Cu ajutorul noului sistem digital implementat, pelerinii pot afla durata de așteptare până la închinarea la Sfintele moaște, unde este capătul rândului, programul evenimentelor și rutele de acces către Dealul Patriarhiei. Anul acesta, […]
15:50
Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat previziunile astrale pentru săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025. Cristina Demetrescu a vorbit despre faptul că Planetele nu își vor mișca foarte mult poziția lor din săptămâna trecută, dar acest lucru nu înseamnă că nu se vor întâmpla lucruri. Unii preferă să trăiască în rutina zilnică, în timp ce […]
15:50
Donald Trump confirmă o potențială împăcare cu Elon Musk: „Îmi place de Elon și îmi va plăcea mereu” # Gândul
Președintele american, Donald Trump, confirmă că a reluat contactul cu miliardarul Elon Musk după câteva luni marcate de atacuri și dispute. Luni, la bordul Air Force One, președintele american a spus că relația dintre cei doi este una „bună”. „A avut o perioadă proastă. A avut un moment prost. Dar îmi place de Elon și […]
15:40
FOTO. Fiul lui Kamara va face alte două OPERAȚII. De câți bani are nevoie artistul pentru aceste intervenții # Gândul
Cântărețul Kamara, în vârstă de 49 de ani, a explicat că fiul lui, Leon, urmează să treacă prin alte două intervenții chirurgicale. Leon, fiul lui Kamara, suferă de o formă de paralizie cerebrală, fiind diagnosticat la scurt timp de la naștere, cu tetrapareză spastică. Micuțul a efectuat mai multe transplanturi de celule stem la […]
15:40
Industria textilă din România e în genunchi. Sectorul a pierdut peste jumătate din angajați # Gândul
Industria textilă din România continuă să fie unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei. Sectorul și-a dublat volumul cifrei de afaceri în ultimii 17 ani, trecând de la 8,6 mld. lei în 2008 la 17,3 mld. lei în 2024, o creștere remarcabilă de aproape 102%. Astăzi se produce din ce în ce mai mult, […]
15:30
Orașul din Europa care a interzis Hallowen-ul. Primarul a declarat că vrea să sărbătorească „lumina cunoașterii și a patriotismului” # Gândul
Este toamnă, iar numărătoarea inversă până la Halloween a început. În timp ce marile localități sunt în febra pregătirilor cu fel și fel de decorațiuni, evenimente, petreceri și bomboane, un oraș european interzice această sărbătoare. Primarul a declarat că vrea să sărbătorească „lumina cunoașterii și a patriotismului” Despre ce oraș este vorba Vorbim despre Elin […]
15:20
Alianţa pentru Unirea Românilor urmează să decidă, la începutul săptămânii viitoare, cine va fi candidatul partidului la Primăria Capitalei. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că formațiunea așteaptă rezultatele unui sondaj intern și nu exclude susținerea Ancăi Alexandrescu. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că partidul urmează să stabilească, la începutul săptămânii viitoare, candidatul […]
Acum 4 ore
15:10
Vlad Ciurea, despre cum putem descoperi declinul cognitiv cât mai din timp. La ce greșeală frecventă trebuie să fim atenți # Gândul
Declinul cognitiv înseamnă o pierdere treptată a capacităților mentale, de la învățare, memorare și atenție până la folosirea raționamentului, și apare, de obicei, odată cu înaintarea în vârstă. Prof. dr. Vlad Ciurea, unul dintre cei mai mari medici neurochirurgi, atrag atenția asupra unui fenomen îngrijorător. Potrivit spuselor sale, această afecțiune nu mai este specifică doar […]
15:10
Timpul tău pare să-ți aparțină. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 28 octombrie 2025. Berbec Aștepți de mult timp o scrisoare sau un telefon de la un partener de afaceri sau romantic? Dacă da, probabil că îl vei primi astăzi. Să nu te surprindă dacă este lung! S-ar putea să schimbați vești […]
15:10
Zece persoane sunt acuzate că au hărţuit-o pe soţia președintelui Franţei. Brigitte Macron nu scapă de teoriile care spun că s-ar fi născut bărbat # Gândul
Tribunalul din Paris a deschis, astăzi, procesul lui Brigitte Macron pentru hărțuire cibernetică. Zece persoane sunt acuzate că ar fi răspândit, în mediul online, informații potrivit cărora soția președintelui francez Emmanuel Macron nu s-a născut femeie, ci a suferit o schimbare de sex. Cei opt bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 41 și […]
15:10
Alimentul pe care să-l consumi toamna, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Este bogat în magneziu: „Contribuie la echilibrul intestinal” # Gândul
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție un aliment care poate fi consumat toamna și care aduce o multitudine de beneficii organismului. Alimentul este lipsit de fructoză, dar bogat în magneziu și vitamine din grupul B. Mihaela Bilic a explicat că o felie de dovleac de 200 de grame conține 80 de calorii. Alimentul […]
15:00
Ministerul Finanțelor confirmă cifrele dezastrului publicate de Gândul în urmă cu 2 săptămâni. Cu măsurile de austeritate, cu creșterile de taxe, deficitul crește, în loc să scadă # Gândul
Ministerul Finanțelor confirmă cifrele dezastrului bugetar. După primele trei trimestre ale anului, cu tot cu măsurile de austeritate și creșterile de taxe, deficitul bugetar a ajuns la 103 miliarde de lei, echivalentul a 5,39% din PIB. Chiar dacă s-a redus ușor ca pondere în PIB, deficitul continuă să crească, în loc să scadă. În urmă […]
15:00
Cristian Pistol anunţă că se dinamitează pe Autostrada Sibiu-Piteşti, pentru Lotul 2 Boiţa-Cornetu # Gândul
Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunţă că „au început operațiunile de dinamitare necesare construcției tunelului Robești, pe secțiunea 2 (Boița – Cornetu)”, secţiune a Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Operaţiunile, care se vor desfăşura zilnic, sunt necesare străpungerii zonelor de stâncă de pe traseul unui tunel cu o lungime de 900 m. „În […]
14:50
Prin ce se diferențiază Nicușor Dan de Klaus Iohannis. Marcel Ciolacu: „El nu bagă ZÂNZANIE” # Gândul
Fostul premier Marcel Ciolacu l-a numit pe președintele Nicușor Dan un lider „echilibrat”, spre deosebire de Klaus Iohannis, care „băga zânzanie” în coaliția de guvernare. Invitat luni la DC News, fostul lider PSD a comparat stilul de conducere al actualului președinte cu cel al fostului șef al statului, afirmând că, în vremea lui Iohannis, tensiunile […]
14:40
Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, s-a destăinuit. Blonda a vorbit despre una dintre calitățile sale, pe care, însă, o consideră și defect. Gina Pistol a vorbit, pentru libertatea.ro, despre una dintre trăsăturile care o caracterizează. Blonda a mărturisit că este o fire justițiară, care nu suportă nedreptatea. Gina Pistol a recunoscut că […]
14:40
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e românul care a trimis cerere la UEFA pentru a schimba totul pe site! Dezbatem cu Ionuț Panțîru # Gândul
„Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Scandalul „site-ul UEFA” este departe de a se fi încheiat. După degringolada apărută pe site-ul forului european, unde FCSB este confundată cu CSA Steaua și invers, astăzi vom vorbi în […]
14:30
România se află pe locul 4 în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană cu cele mai mari rate ale sărăciei # Gândul
Cetățenii români aproape că nu mai fac față cheltuielilor. Un studiu al Eurostat arată că România ocupă al patrulea loc în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană care prezintă cele mai mari rate ale sărăciei. Potrivit datelor publicate de Eurostat, 23,8% din populația România se considera în anul 2024 săracă, făcând cu greu față cheltuielilor aferente […]
14:20
Felix Dadaev, cea mai fidelă dublură a lui STALIN, a murit la 102 ani. Povestea de viață uluitoare a omului care a fost trimis chiar și la „Ialta” # Gândul
Felix Dadaev, omul care a fost considerat cea mai fidelă dublură a lui Stalin, s-a stins din viață la vârsta de 102 ani. Timp de mai multe decenii, el a fost cel mai bine păstrat secret din Uniunea Sovietică – nimeni nu știa că este copia perfectă a liderului suprem al URSS și pe care […]
14:10
Donald Trump și-a început vizita de trei zile în Japonia. Președintele s-a întâlnit cu Împăratul Naruhito # Gândul
Dis-de-dimineață, Donald Trump a ajuns în Tokyo, Japonia, pentru o vizită de trei zile, în cadrul turneului său din Asia. Aici se întâlnește cu Împăratul Naruhito și premierul Sanae Takaichi. Prima oprire a președintelui American a fost la Palatul Imperial din Tokyo, unde a fost întâmpinat de Împăratul Naruhito. Cei doi au dat mâna și […]
14:10
„Voluntarii” lui Nicușor revin în prim-plan. GÂNDUL i-a surprins și la Sfințirea Catedralei. Numărul lor s-a dublat. Sunt mai mulți și mai eficienți. Priviți-i pe „voluntari” în acțiune pe lângă președinte și familie! # Gândul
Îl urmăresc pe Nicușor Dan pas cu pas, îi imortalizează fiecare mișcare, plasați în puncte-cheie, acoperă întreaga zonă, fotografiază și filmează cuplul prezidențial. Sunt „voluntarii” lui Nicușor Dan, cei care alcătuiesc „dispozitivul” foto-video la fiecare eveniment unde șeful statului este prezent, alături de familie. În vacanța prezidențială erau doar doi cameramani pe urmele șefului statului, […]
13:50
Iisus a transmis un mesaj lui PF Daniel, prin versurile lui Mircea Dinescu: „Preafericite, iartă-mă că ieri/n-am vrut să vin la tine în odaie” # Gândul
Poetul Mircea Dinescu revine cu o poezie dedicată momentului de duminică, 26 octombrie, care a adus cu sine sfinţirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Poezia se intitulează sugestiv „Discursul lui Iisus la o zi după inaugurarea Catedralei Neamului”. Realitatea subliniată de Mircea Dinescu este aceea că, în noua casă a Domnului, de la Bucureşti n-a avut […]
13:50
Marcel Ciolacu îl critică pe Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraților: „Vrei să continui acest circ parazitar, grotesc?” # Gândul
Întrebat ce rezolvare vede pentru situația privind reforma pensiilor magistraților, fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că totul s-a transformat „într-un spectacol grotesc”. „Am înțeles că domnul Grindeanu va depune un proiect. Pierdem 230 de milioane din PNRR. Ce facem? Venim din nou cu același spectacol grotesc la televiziuni? Normal că nu-s iubiți magistrații pentru […]
13:50
„Bijuteria” ascunsă a Europei pe care să o vezi măcar o dată în viață. Este ideală pentru turiștii care vor o experiență inedită # Gândul
Europa are o multitudine de „comori” care așteaptă să fie descoperite de turiștii curioși. De data aceasta, în atenție se află o „bijuterie” urbană care nu ar trebui să lipsească de pe lista destinațiilor pe care să le vizitezi măcar o dată în viață. Capitala europeană ar putea fi ideală pentru turiștii dornici de experiențe […]
13:40
Adela Popescu, în vârstă de 39 de ani, a făcut declarații despre activitatea extrem de încărcată pe care a avut-o în televiziune. Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan. Cei doi au împreună trei copii – Alexandru, Andrei și Adrian. Adela Popescu se poate lăuda cu o carieră frumoasă în televiziune. A […]
13:40
Planul ANAF de a strânge mai mulți bani din accizele majorate pe băuturi a eșuat. 30–40% din consumul de băuturi spirtoase rămâne NETAXAT # Gândul
Planul ANAF de a aduce mai mulți bani la buget s-a năruit. Autoritatea fiscală a încasat venituri mai mici din accizele pe băuturi, după ce acestea au fost de două ori majorate în acest an. Astfel, veniturile colectate de stat din accizele aplicate băuturilor spirtoase au înregistrat o scădere de 53,87 milioane lei în primele […]
13:40
China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul # Gândul
Noile declaraţii ale Ursulei von der Leyen, legate de planul pentru a reduce dependenţa UE de China, în privinţa pământurilor rare, a stârnit un val de reacții la Beijing. Experţii chinezi îi recomandă preşedintei Comisiei Europene „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“, pentru că, spun aceştia, „încrederea reciprocă dintre Beijing și Bruxelles ar trebui […]
13:40
Elena Mateescu, șefa ANM, face anunțul despre cum va fi iarna lui 2025. De ce trebuie să ne așteptăm la „fenomene de viscol” # Gândul
Românii vor să știe cum va fi iarna lui 2025 și dacă trebuie să ne așteptăm la perioada ca altădată, cu ninsori puternice urmate de frig năprasnic. Meteorologii trag un semnal de alarmă: deasupra regiunilor arctice se formează un val de aer polar, care începe să se îndrepte spre Europa. Vortexul polar ar putea ajunge […]
13:30
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Nu ai avut nicio logică, doar o bătălie prin care să arăți că ești tu Sfântul Gheorghe și SALVEZI România” # Gândul
Invitat la DC News, fostul premier Marcel Ciolacu a lansat luni o serie de critici la adresa premierului Ilie Bolojan. Printre lucrurile pe care i le-a reproșat premierului în funcție, Ciolacu a scos în evidență creșterea alarmantă a inflației, pe care o consideră „o performanță unică”, dar îl și compară pe Bolojan cu Sfântul Gheorghe. […]
13:20
„Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, anunţă Kremlinul # Gândul
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să o primească luni, la Moscova, pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, în cadrul unei vizite a acesteia în Rusia, o ţară cu care Phenianul întreţine relaţii tot mai strânse, transmite Kremlinul. Ministrul de Externe al Coreei de Nord a salutat luni dimineaţa „apropierea spirituală” între ţara sa şi […]
Acum 6 ore
13:10
Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului. NASA a lansat un avertisment puternic # Gândul
Situație mai puțin obișnuită la care s-a ajuns. Două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului sunt controlați de o persoană privată. Recent, NASA a lansat un avertisment puternic cu privire la această persoană. Cel în cauză este Elon Musk, proprietarul SpaceX. SpaceX are cei mai mulți sateliți Compania SpaceX controlează acum două treimi […]
13:10
Cinci zodii care dau lovitura în 2026, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Nativii vor cunoaște o creștere fulminantă a finanțelor # Gândul
Cinci zodii vor da lovitura în anul 2026, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Pentru acești nativi, curajul va fi prezent la fiecare pas, precum și speranța că aspectele pozitive vor veni în viețile lor. Previziunile clarvăzătoarei continuă să capteze atenția publicului, chiar și la zeci de ani de la decesul său. Cinci zodii vor avea parte […]
13:10
Sorin Grindeanu îi transmite lui Bolojan că PSD nu e o „sectă de adulatori și de aplaudaci” # Gândul
Sorin Grineanu ii transmite luni premierului Ilie Boloaj ca PSD nu e o „secta de adulatori si aplaudaci”, cu referire la tensiunile din coalitie pe proiectul pensiilor magistratilor. „Nu cred că se poate aștepta de la noi să fim sectă de adulatori și de aplaudaci. Nu văd rostul pentru care trebuie să stăm cu toții […]
13:00
Sindicatele sar la gâtul lui Bolojan. Economia va fi BLOCATĂ. Peste 1,8 milioane de angajați, direct afectați de înghețarea salariului minim # Gândul
Război total între Blocul Național Sindical și Guvern. BNS avertizează că înghețarea salariului minim ar adânci sărăcia și ar încălca drepturile angajaților prevăzute de legea europeană. Efectul va fi „degradarea semnificativă a nivelului de trai”. Sidicaliștii susțin că intenția Guvernului de a îngheța salariul minim în 2026 ar lovi direct peste 1,8 milioane de angajați. […]
13:00
De la înființarea echipei CS Dinamo, club departamental, susținut financiar de MAI, este primul duel între cele două formații. Prima grupare este în eșalonul secund, locul 14 din 22 de echipe cu 11 puncte în 11 runde, Dinamo este locul 3 în Superligă, 24 de puncte în 14 etape. Duel inedit în Cupa României: Dinamo […]
12:50
Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern ca să-și modifice propria ordonanță (OUG52), după ce a blocat primăriile din țară – SURSE # Gândul
Executivul condus de Ilie Bolojan se reunește luni, de la ora 16:00, într-o ședință extraordinară de Guvern. Surse guvernamentale spun că, în această ședință, se va corecta Ordonanța 52, despre care Gândul a scris că a blocat unele primării din țară. Mai exact, primarii s-au plâns lui Ilie Bolojan, pe grupul Asociației Municipiilor din România, […]
12:50
Zelenski anunță că, în 7-10 zile, va prezenta liderilor UE un plan de încetare a focului. Îl acceptă Putin? # Gândul
„Un plan de încetare a focului va fi pregătit în termen de 7-10 zile, dar este puțin probabil ca Putin să îl accepte”, spune Volodimir Zelenski. Potrivit președintelui ucrainean, „coaliția decisivă” intenționează să elaboreze un plan de încetare a focului în viitorul apropiat. „Câteva puncte scurte. De exemplu, un plan de încetare a focului. Am […]
