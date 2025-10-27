Marcel Ciolacu îl critică pe Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraților: „Vrei să continui acest circ parazitar, grotesc?”
Gândul, 27 octombrie 2025 13:50
Întrebat ce rezolvare vede pentru situația privind reforma pensiilor magistraților, fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că totul s-a transformat „într-un spectacol grotesc”. „Am înțeles că domnul Grindeanu va depune un proiect. Pierdem 230 de milioane din PNRR. Ce facem? Venim din nou cu același spectacol grotesc la televiziuni? Normal că nu-s iubiți magistrații pentru […]
Acum 5 minute
14:10
Donald Trump și-a început vizita de trei zile în Japonia. Președintele s-a întâlnit cu Împăratul Naruhito # Gândul
Dis-de-dimineață, Donald Trump a ajuns în Tokyo, Japonia, pentru o vizită de trei zile, în cadrul turneului său din Asia. Aici se întâlnește cu Împăratul Naruhito și premierul Sanae Takaichi. Prima oprire a președintelui American a fost la Palatul Imperial din Tokyo, unde a fost întâmpinat de Împăratul Naruhito. Cei doi au dat mâna și […]
14:10
„Voluntarii” lui Nicușor revin în prim-plan. GÂNDUL i-a surprins și la Sfințirea Catedralei. Numărul lor s-a dublat. Sunt mai mulți și mai eficienți. Priviți-i pe „voluntari” în acțiune pe lângă președinte și familie! # Gândul
Îl urmăresc pe Nicușor Dan pas cu pas, îi imortalizează fiecare mișcare, plasați în puncte-cheie, acoperă întreaga zonă, fotografiază și filmează cuplul prezidențial. Sunt „voluntarii” lui Nicușor Dan, cei care alcătuiesc „dispozitivul” foto-video la fiecare eveniment unde șeful statului este prezent, alături de familie. În vacanța prezidențială erau doar doi cameramani pe urmele șefului statului, […]
Acum 30 minute
13:50
Iisus a transmis un mesaj lui PF Daniel, prin versurile lui Mircea Dinescu: „Preafericite, iartă-mă că ieri/n-am vrut să vin la tine în odaie” # Gândul
Poetul Mircea Dinescu revine cu o poezie dedicată momentului de duminică, 26 octombrie, care a adus cu sine sfinţirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Poezia se intitulează sugestiv „Discursul lui Iisus la o zi după inaugurarea Catedralei Neamului”. Realitatea subliniată de Mircea Dinescu este aceea că, în noua casă a Domnului, de la Bucureşti n-a avut […]
13:50
13:50
„Bijuteria” ascunsă a Europei pe care să o vezi măcar o dată în viață. Este ideală pentru turiștii care vor o experiență inedită # Gândul
Europa are o multitudine de „comori” care așteaptă să fie descoperite de turiștii curioși. De data aceasta, în atenție se află o „bijuterie” urbană care nu ar trebui să lipsească de pe lista destinațiilor pe care să le vizitezi măcar o dată în viață. Capitala europeană ar putea fi ideală pentru turiștii dornici de experiențe […]
13:40
Adela Popescu, în vârstă de 39 de ani, a făcut declarații despre activitatea extrem de încărcată pe care a avut-o în televiziune. Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan. Cei doi au împreună trei copii – Alexandru, Andrei și Adrian. Adela Popescu se poate lăuda cu o carieră frumoasă în televiziune. A […]
13:40
Planul ANAF de a strânge mai mulți bani din accizele majorate pe băuturi a eșuat. 30–40% din consumul de băuturi spirtoase rămâne NETAXAT # Gândul
Planul ANAF de a aduce mai mulți bani la buget s-a năruit. Autoritatea fiscală a încasat venituri mai mici din accizele pe băuturi, după ce acestea au fost de două ori majorate în acest an. Astfel, veniturile colectate de stat din accizele aplicate băuturilor spirtoase au înregistrat o scădere de 53,87 milioane lei în primele […]
13:40
China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul # Gândul
Noile declaraţii ale Ursulei von der Leyen, legate de planul pentru a reduce dependenţa UE de China, în privinţa pământurilor rare, a stârnit un val de reacții la Beijing. Experţii chinezi îi recomandă preşedintei Comisiei Europene „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“, pentru că, spun aceştia, „încrederea reciprocă dintre Beijing și Bruxelles ar trebui […]
13:40
Elena Mateescu, șefa ANM, face anunțul despre cum va fi iarna lui 2025. De ce trebuie să ne așteptăm la „fenomene de viscol” # Gândul
Românii vor să știe cum va fi iarna lui 2025 și dacă trebuie să ne așteptăm la perioada ca altădată, cu ninsori puternice urmate de frig năprasnic. Meteorologii trag un semnal de alarmă: deasupra regiunilor arctice se formează un val de aer polar, care începe să se îndrepte spre Europa. Vortexul polar ar putea ajunge […]
Acum o oră
13:30
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Nu ai avut nicio logică, doar o bătălie prin care să arăți că ești tu Sfântul Gheorghe și SALVEZI România” # Gândul
Invitat la DC News, fostul premier Marcel Ciolacu a lansat luni o serie de critici la adresa premierului Ilie Bolojan. Printre lucrurile pe care i le-a reproșat premierului în funcție, Ciolacu a scos în evidență creșterea alarmantă a inflației, pe care o consideră „o performanță unică”, dar îl și compară pe Bolojan cu Sfântul Gheorghe. […]
13:20
„Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, anunţă Kremlinul # Gândul
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să o primească luni, la Moscova, pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, în cadrul unei vizite a acesteia în Rusia, o ţară cu care Phenianul întreţine relaţii tot mai strânse, transmite Kremlinul. Ministrul de Externe al Coreei de Nord a salutat luni dimineaţa „apropierea spirituală” între ţara sa şi […]
13:10
Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului. NASA a lansat un avertisment puternic # Gândul
Situație mai puțin obișnuită la care s-a ajuns. Două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului sunt controlați de o persoană privată. Recent, NASA a lansat un avertisment puternic cu privire la această persoană. Cel în cauză este Elon Musk, proprietarul SpaceX. SpaceX are cei mai mulți sateliți Compania SpaceX controlează acum două treimi […]
13:10
Cinci zodii care dau lovitura în 2026, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Nativii vor cunoaște o creștere fulminantă a finanțelor # Gândul
Cinci zodii vor da lovitura în anul 2026, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Pentru acești nativi, curajul va fi prezent la fiecare pas, precum și speranța că aspectele pozitive vor veni în viețile lor. Previziunile clarvăzătoarei continuă să capteze atenția publicului, chiar și la zeci de ani de la decesul său. Cinci zodii vor avea parte […]
13:10
Sorin Grindeanu îi transmite lui Bolojan că PSD nu e o „sectă de adulatori și de aplaudaci” # Gândul
Sorin Grineanu ii transmite luni premierului Ilie Boloaj ca PSD nu e o „secta de adulatori si aplaudaci”, cu referire la tensiunile din coalitie pe proiectul pensiilor magistratilor. „Nu cred că se poate aștepta de la noi să fim sectă de adulatori și de aplaudaci. Nu văd rostul pentru care trebuie să stăm cu toții […]
Acum 2 ore
13:00
Sindicatele sar la gâtul lui Bolojan. Economia va fi BLOCATĂ. Peste 1,8 milioane de angajați, direct afectați de înghețarea salariului minim # Gândul
Război total între Blocul Național Sindical și Guvern. BNS avertizează că înghețarea salariului minim ar adânci sărăcia și ar încălca drepturile angajaților prevăzute de legea europeană. Efectul va fi „degradarea semnificativă a nivelului de trai”. Sidicaliștii susțin că intenția Guvernului de a îngheța salariul minim în 2026 ar lovi direct peste 1,8 milioane de angajați. […]
13:00
De la înființarea echipei CS Dinamo, club departamental, susținut financiar de MAI, este primul duel între cele două formații. Prima grupare este în eșalonul secund, locul 14 din 22 de echipe cu 11 puncte în 11 runde, Dinamo este locul 3 în Superligă, 24 de puncte în 14 etape. Duel inedit în Cupa României: Dinamo […]
12:50
Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern ca să-și modifice propria ordonanță (OUG52), după ce a blocat primăriile din țară – SURSE # Gândul
Executivul condus de Ilie Bolojan se reunește luni, de la ora 16:00, într-o ședință extraordinară de Guvern. Surse guvernamentale spun că, în această ședință, se va corecta Ordonanța 52, despre care Gândul a scris că a blocat unele primării din țară. Mai exact, primarii s-au plâns lui Ilie Bolojan, pe grupul Asociației Municipiilor din România, […]
12:50
Zelenski anunță că, în 7-10 zile, va prezenta liderilor UE un plan de încetare a focului. Îl acceptă Putin? # Gândul
„Un plan de încetare a focului va fi pregătit în termen de 7-10 zile, dar este puțin probabil ca Putin să îl accepte”, spune Volodimir Zelenski. Potrivit președintelui ucrainean, „coaliția decisivă” intenționează să elaboreze un plan de încetare a focului în viitorul apropiat. „Câteva puncte scurte. De exemplu, un plan de încetare a focului. Am […]
12:40
FOTO. Ioana State a SLĂBIT 17 kilograme în cinci luni. ”Cel mai mult am avut 110. La 16 ani” # Gândul
Ioana State a reușit să slăbească 17 kilograme pe durata a cinci luni. Aceasta a trecut printr-o spectaculoasă transformare de look. Ioana State s-a născut în comuna Dascălu din județul Ilfov. A ajuns în București după ce a intrat la liceu. Și-a dorit să devină cântăreață, însă a ajuns să facă stand-up comedy, fiind apreciată […]
12:40
Sorin Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: „De câte ori să spunem că nu facem majoritate cu AUR” # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi răspunde premierului Ilie Bolojan, după ce acesta a spus că PSD are posibilitatea să demită Guvernul în Parlament, prin moțiune de cenzură alături de AUR. „De câte ori să spunem că nu facem majoritate cu AUR”, spune Grindeanu, luni, la Parlament. Șeful PSD a spus că va propune, […]
12:30
Planul B al Europei pentru Kiev. CE ar putea propune țărilor UE să ia un împrumut comun de zeci de miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina # Gândul
CE ar putea propune țărilor UE să ia un împrumut comun de zeci de miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina. Acest lucru se va întâmpla dacă nu se va ajunge la un consens privind împrumutul pentru Kiev din activele rusești înghețate, relatează Politico, citând diplomați europeni. Țările UE ar putea fi chemate să strângă […]
12:20
Aflat în turneu în Asia, Donald Trump face declarații despre Rusia și testele rachetelor nucleare: „Ei nu se joacă cu noi. Nici noi nu ne jucăm cu ei” # Gândul
La plecarea din Kuala Lumpur, Donald Trump a răspuns jurnaliștilor la mai multe întrebări legate de „prietenul său”, Vladimir Putin, și testele nucleare făcute duminică de către Rusia. Președintele american spune că nu este îngrijorat de ultima manifestare a agresivității Rusiei. „Ei știu că avem un submarin nuclear, cel mai mare din lume, chiar în […]
12:20
Doi tineri s-au logodit imediat după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Cine sunt David și Măriuca # Gândul
Somptuoasa Catedrală a Mânturii Neamului a fost locația de o simbolistică aparte aleasă de doi tineri din Maramureș pentru a-și oficia logodna. Inedita cerere în căsătorie a avut loc duminică, imediat după slujba de sfințire a picturii. Măriuca și David sunt doi tineri din județul Maramureș care s-au logodit, momentul emoționant fiind transmis la postul de […]
12:20
George CLOONEY, vedeta din saga „Ocean’s”, replică de Hollywood la jaful de la Muzeul Luvru: „S-au descurcat bine” # Gândul
George Clooney a demonstrat, din nou, că are un simț al umorului inconfundabil. Vedeta seriei „Ocean’s”, care a făcut furori în lumea cinematografiei, a comentat într-un stil inconfundabil jaful petrecut la Muzeul Luvru, din Paris. Aflat la avanpremiera filmului „Jay Kelly”, starul de la Hollywood a oferit un interviu pentru revista Variety, acceptând să răspundă […]
12:20
Conflict uriaș în GIMNASTICA românească. „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice” # Gândul
După Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2025, Denisa Golgotă a făcut declarații incredibile. La revenirea în țară ea a spus că a depus plângere pentru hărțuire fizică și psihologică, dar federalii au ignorat-o. Sportiva a explicat că a fost amenințată, dar și că cei din Federație favorizează o anumită gimnastă. La Mondialele din Indonezia, delegația […]
12:20
Ședință extraordinară de Guvern la ora 16:00. SURSE: Se va modifica OUG 52, care a blocat primăriile # Gândul
Executivul condus de Ilie Bolojan se reunește luni, de la ora 16:00, într-o ședință extraordinară de Guvern. Surse guvernamentale spun că, în această ședință, se va corecta Ordonanța 52, despre care Gândul a scris că a blocat unele primării din țară. Mai exact, primarii s-au plâns lui Ilie Bolojan, pe grupul Asociației Municipiilor din România, […]
Acum 4 ore
12:10
Peste 500 de blocuri din București rămân din nou fără agent termic în următoarele zile din cauza lucrărilor de remediere a avariilor pe rețeaua termică primară. Intervențiile vor afecta mai multe zone din sectoarele 2,4,5 și 6. Lucrările încep de astăzi, 27 octombrie, și se vor desfășura până pe 31 octombrie. Cele mai multe imobile […]
12:10
Tragedie în Italia. Un pompier chemat la locul unui accident şi-a găsit fiul mort pe asfalt. Tânărul a fost singurul pasager care nu a supravieţuit # Gândul
Tragedie fără margine pentru un pompier din Italia. Ajuns la locul unui accident de maşină pentru a acorda primul ajutor, bărbatul a descoperit că una ditre victime era chiar fiul său. Tânărul, în vârstă de 25 de ani, se întorcea acasă de la o petrecere, alături de alţi patru prieteni, pe 25 octombrie. Din nefericire, […]
12:10
Este doliu în lumea cinematografică internațională. Actrița June Lockhart, cea care devenise arhetipul mamei de la TV din anii 1950 și 1960, s-a stins din viață la vârsta de 100 de ani. Anunțul decesului a fost făcut de familie. Actrița June Lockhart a murit la 100 de ani, potrivit anunțului făcut de familia ei, în […]
12:00
Replică dură pentru Florin Tănase. Scandalul momentului în fotbalul românesc. „Nu puteam să transferăm golgheterul care marca doar din penalty” # Gândul
După partida cu UTA, Florin Tănase a avut un discurs dur la adresa lui Giovanni Becali. Impresarul a vorbit despre faptul că jucătorul are o relație bună cu patronul echipei, Gigi Becali, și astfel omul de afaceri ar putea afla și detalii din cadrul echipei. Florin Tănase l-a făcut praf pe Giovanni, iar fratele acestuia, […]
12:00
Ședința liderilor PSD este în desfășurare. Știre în curs de actualizare
11:50
Băluță, convins că alegerile din Capitală nu vor afecta coaliția: „Discutăm despre trei persoane mature”/ Urmează să fie desemnat candidatul PSD # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, afirmă luni, la Parlament, că nu crede că alegerile locale parțiale din București, programate pentru 7 decembrie, vor zdruncina și mai tare coaliția de guvernare. „Sunt convins că nu va fi afectată coaliția de campania electorală, pentru că discutăm despre trei partide europene, discutăm de trei persoane mature, raționale, care […]
11:50
Dans, cântece și voie bună la plecarea lui Trump din Malaezia. Presedintele SUA a ajuns in Japonia # Gândul
La plecarea din Malaezia, Donald Trump a fost condus către AirForce One cu un alai de dansatori. Programul artistic pare că l-a impresionat pe președintele american, pe care îl vedem încântat de „surpriza” pregătită de malaiezieni. Președintele a semnat duminică un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor Unite la mineralele rare ale acestei ţări […]
11:40
Cântăreața Anda Adam, în vârstă de 45 de ani, a spus pe ce pune preț într-o relație de cuplu. ”Am simțit-o pe pielea mea”, a afirmat artista. Anda Adam a format o familie cu Sorin Andrei Nicolescu, împreună cu care are o fetiță, Evelin. După separarea de Sorin Niculescu, Anda Adam a început o […]
11:40
Patru zodii trec prin transformări uriașe în sezonul Scorpionului. Nativii au parte de revelații până pe 21 noiembrie 2025 # Gândul
Veștile sunt surprinzătoare pentru patru zodii. Acești nativi vor traversa o perioadă cu transformări considerabile. Sezonul Scorpionului aduce noi revelații, secrete care ies la suprafață, dar și noi începuturi până pe 21 noiembrie 2025. Sezonul Scorpionului poate să aducă și o energie profundă, ajutându-i pe nativi să își descopere puterea interioară. Cele patru zodii care […]
11:40
România PIERDE prima luptă în procesul Euroins. Tribunalul de la Washington respinge cererea de închidere a dosarului de 500 de milioane de euro # Gândul
România riscă să plătească despăgubiri uriașe după falimentul Euroins. Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor privind Investițiile (ICSID) de la Washington a respins cererea Guvernului român de a opri procesul de arbitraj inițiat de Eurohold Bulgaria și Euroins Insurance Group, în urma retragerii de funcționare a Euroins România de către ASF. ICSID continuă arbitrajul de 500 […]
11:30
Bugetul Uniunii Europene s-a dublat, încă din 2020, prin instrumentul Next Generation EU, avertizează economistul AUR, Petrişor Peiu, din cauza împrumuturilor „colosale”. Senatorul AUR trage un semnal de alarmă în direcţia împrumuturilor UE care se ridică la suma de 900 de miliarde de euro, printr-„un mecanism care presupune împrumuturi colosale în valoare de 900 de […]
11:30
Cătălin Botezatu rămâne una dintre figurile cele mai căutate din showbizul românesc, dovadă că producătorii TV se „bat” ca să-l includă în proiectele lor. Pentru că aduce o prezență puternică pe ecrane și are un simț al umorului inconfundabil, designerul primește și onorarii pe măsura ratingului pe care îl face. Cel mai bun exemplu îl […]
11:20
Românul devenit faimos după ce a dăruit palincă de gutui Regelui Charles și Papei Francisc, a MURIT. Cine a fost Sandu de la Pericei # Gândul
Alexandru Tătar, cunoscut drept Sandu de la Pericei, unul dintre primii întreprinzători din Oradea și un simbol al tradițiilor sălăjene, s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani, după o scurtă, dar grea suferință. Renumit pentru pălinca sa de gutui, pe care a dăruit-o personalităților precum Regele Charles al III-lea și Papa Francisc, […]
11:10
Ciprian Ciucu, după ce a devenit candidatul PNL la Primăria Capitalei: „Vreau să nu mai stăm cu zilele fără apă caldă și căldură” # Gândul
Ciprian Ciucu intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Edilul Sectorului 6 a fost votat duminică, într-o ședință tensionată a liberalilor, cu 11 voturi „pentru”, devenind candidatul PNL la alegerile din București din 7 decembrie. Contracandidatul său intern, Stelian Bujduveanu, a obținut doar 4 voturi, susținut de o altă aripă a partidului. Luni, ediul sectorului […]
11:00
FCSB și-a găsit fundaș. Gigi Becali confirmă transferul: „Vine din iarnă”. Unde a mers MM Stoica, în weekend # Gândul
Una dintre cele mai mari probleme pentru FCSB este pe cale să se rezolve: Gigi Becali anunță că a găsit fundaș, iar transferul se va realiza chiar în această iarnă, în pauza dintre tur și retur. Trimis de latifundiarul din Pipera să observe piața din Portugalia, Mihai Stoica pare că a descoperit fotbalistul potrivit pentru […]
10:50
Autorităţile din Ungaria au reţinut un cuplu de români, suspectați că au furat bijuterii din aur în valoare de aproape 11 milioane de forinti (aproape 30.000 de euro n.r.) dintr-un magazin din oraşul Balatonfüred. Conform informațiilor din presa maghiară, poliția a primit pe 16 august un raport despre infracțiunea comisă de autorii necunoscuți pe atunci. […]
10:40
10:40
Ancuța Ofelia Blănaru, directoarea DSP Brașov, a fost plasată sub control judiciar. Ce acuzații aduce DNA # Gândul
Directoarea DSP Brașov, Ancuța Ofelia Blănaru, a fost plasată sub control judiciar într-un dosar în care este acuzată de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Blănaru ar fi prevenit administrația Spitalului de Urgență Brașov și a Spitalului de Copii în legătură cu controalele DSP. […]
10:30
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre incidentul care a avut loc duminică, 26 octombrie 2025, în timpul slujbei de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. „Ieri, în timpul spectacolului politurcesc numit Sfințirea Catedralei Neamului, un moment religios transformat de omul de afaceri, care este Patriarhul României, […]
10:20
Cele două alimente pe care să le consumi pentru o viață echilibrată, potrivit medicului Virgiliu Stroescu. „Ne curăță tot organismul” # Gândul
Medicul Virgiliu Stroescu a explicat care sunt alimentele recomandate pentru consum, cu scopul de a avea o viață echilibrată. Medicul primar în endocrinologie și doctor în medicină susține că alimentele respective pot contribui pozitiv la sănătatea organismului. „Ne vindecă și ne curăță tot organismul”, a susținut doctorul. Medicul Virgiliu Stroescu discutase, în cadrul unei emisiuni, […]
10:20
Când vine vorba de piața imobiliară, există un oraș în România care contestă poziția Bucureștiului. În această urbe, prețurile prețurile apartamentelor s-au dublat în ultimii 5 ani, scrie CANCAN.RO, care citează datele unei platforme online de anunțuri referitoare la topul celor mai scumpe localități din țară. Aici, prețurile apartamentelor s-au dublat, ajungând în prezent să […]
Acum 6 ore
10:10
Mesajul Majestății Sale Margareta la aniversarea a 140 de ani de la recunoașterea BISERICII Ortodoxe Române: „Sunt mândră de prezentul românesc” # Gândul
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, a transmis un mesaj cu ocazia aniversării a 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rang de Patriarhie. Custodele Coroanei a vorbit despre legătura istorică și spirituală dintre Coroană și Biserică, evocând exemplul regilor Carol I, […]
10:10
Jaful de la Luvru. Cine sunt cei doi bărbați reținuți pentru furtul bijuteriilor Coroanei franceze. Noi detalii oferite de autorități # Gândul
Autoritățile franceze au făcut publice mai multe detalii legate de identitățile celor doi bărbați care au fost arestați, sâmbătă, pentru frutul bijuteriilor de la Muzeul Luvru din Paris. Potrivit datelor transise de BFMTV, suspecții au în jur de 30 de ani și sunt din orașul Aubervilliers, din departamentul Seine-Saint-Denis. Se pare că amândoi erau deja […]
