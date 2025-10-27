Ce salariu are, de fapt, un administrator de bloc în 2025
Gândul, 27 octombrie 2025 18:10
Salariul unui administrator de bloc este considerat cheltuială comună și este influențat de numărul apartamentelor din bloc. Iată cât câștigă un administrator și ce atribuții are. Salariul administratorului este plătit lunar de toți locatarii, indiferent de dimensiunea apartamentului sau de numărul locuințelor deținute. Ele reprezintă o cheltuială comună, trecută pe lista de întreținere, pentru a […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
18:30
Geanina Ilieș, în vârstă de 39 de ani, a explicat cum își îngrijește tenul. Deși apelează la tratamente moderne, folosește și măști pe care le-a învățat de la bunica sa. Geanina Ilieș acordă foarte mare atenție îngrijirii pielii. Vedeta s-a confruntat cu o sensibilitate a pielii în adolescență. Prezentatoarea TV a spus, pentru spynews.ro, ce […]
Acum 15 minute
18:20
Întorsătură de situație în cazul COLDEA, după moartea lui Dumitru Dumbravă. Decizia magistraților schimbă cursul procesului # Gândul
Fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații, generalul Florian Coldea, s-a prezentat luni la Curtea de Apel București pentru primul termen din procedura de cameră preliminară, în dosarul în care este inculpat alături de Dumitru Dumbravă, decedat recent, avocatul Doru Trăilă și afaceristul Dan Tocaci. Florian Coldea, fostul adjunct al SRI, a ajuns luni, 28 […]
18:20
Decizie definitivă! Șeful Parchetului Militar București, SANCȚIONAT și nu mai poate candida pentru un nou mandat # Gândul
Procurorul Bogdan Pîrlog, șeful Parchetului Militar București, a fost sancționat cu avertisment de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), care a admis luni recursul Inspecției Judiciare. Decizia este definitivă. Conceret, Bogdan Pîrlog a fost sancționat pentru declarațiile făcute în 2020 împotriva numirii Giorgianei Hosu la șefia DIICOT. ÎCCJ a transmis printr-un comunicat, postat și […]
Acum 30 minute
18:10
Putin semnează un decret care îi protejează investițiile cu China, cu două zile înainte de întâlnirea Trump-Xi Jinping # Gândul
Cu doar două zile înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping de la Forumul APEC din Coreea de Sud, Vladimir Putin a ratificat o înțelegere interguvernamentală cu China care prevede protcția investițiilor mutuale. Înțelegerea, semnată pe 8 mai anul acesta, are scopul de a face cooperarea economică dintre cele două țări mai atractivă […]
18:10
Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață. Deși vânzările din România s-au apropiat de 2,3 mld. euro după primele 9 luni ale anului, iar cifra de afaceri netă a crescut de la 3,9 la 12,5 mld. lei, economistul Cristian Păun spune că taxele mărite ar putea duce […]
18:10
Ilie Bolojan, prins cu mâța în sac în scandalul vilei din str. Gogol. Cristoiu: ”Și dacă-l mutau cu forța, ce cauți acolo, tu care ești premier?” # Gândul
Invitat în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu a analizat atitudinea oportunistă a lui Ilie Bolojan, în scandalul vilei din cartierul Primăverii rezervate președinților României. Premierul se prezintă mereu ca un lider politic intransigent. Deși s-a lăudat că programul său de guvernare va încheia epoca favoritismelor […]
18:10
Salariul unui administrator de bloc este considerat cheltuială comună și este influențat de numărul apartamentelor din bloc. Iată cât câștigă un administrator și ce atribuții are. Salariul administratorului este plătit lunar de toți locatarii, indiferent de dimensiunea apartamentului sau de numărul locuințelor deținute. Ele reprezintă o cheltuială comună, trecută pe lista de întreținere, pentru a […]
Acum o oră
18:00
Trump le dezvăluie reporterilor că a făcut o scanare RMN: „Am făcut-o. Este perfect. Vă voi transmite rezultatele complete” # Gândul
Donald Trump le-a dezvăluit reporterilor că a efectuat o scanare RMN pe durata unei vizite recente la spital. Este a doua examinare medicală realizată în acest an. Republicanul miliardar, care va împlini 80 de ani pe 14 iunie 2026, este acuzat de lipsă de transparență când vine vorba de declarații și rapoarte despre starea sa […]
18:00
Cele mai frumoase destinații de vacanță din TRANSILVANIA. Care sunt locurile recomandate pentru a fi vizitate # Gândul
Este recunoscut deja faptul că în Transilvania sunt foarte multe locuri de vizitat, obiective turistice și destinații de vacanță cu adevărat minunate. Fie că ești fanul naturii, cu peisajele sale impresionante, sau iubești cetățile medievale încărcate de istorie și legende, această zonă a României oferă posibilitatea de a le întâlni pe amândouă. Cele mai frumoase […]
17:40
Actorul Anghel Damian, în vârstă de 34 de ani, a vorbit despre viața de tătic. Acesta are un băiețel împreună cu cântăreața Theo Rose. Theo Rose formează o familie cu Anghel Damian, cel care a avut o relație de mulți ani cu Lia Bugnar. Theo Rose și nepotul lui Nea Mărin, Alex Leonte, au format […]
17:40
Noi lucrări finalizate pentru confortul și siguranța locuitorilor din Sectorul 5 al Capitalei (P) # Gândul
În spiritul angajamentului Primăriei Sectorului 5 de a îmbunătăți constant infrastructura urbană și de a răspunde prompt nevoilor comunității, cu ajutorul societății Infrastructură S5 se poate continua programul de lucrări menit să aducă un plus de confort și accesibilitate în zonele rezidențiale ale sectorului. Pe strada Posada, a fost finalizată recent o lucrare importantă care […]
Acum 2 ore
17:30
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C. Această soluție îi face cei mai eficienți din Europa # Gândul
Iarna bate la ușă, iar una dintre marile întrebări ale multor români este cum ne încălzim casa cât mai ieftin și eficient. Iernile grele nu i-au împiedicat pe norvegieni să transforme confortul termic într-o rutină aproape banală: chiar și la −30 °C, în multe locuințe se stă în tricou. Secretul lor stă într-un model coerent […]
17:30
Consiliul Concurenței a descins la cele mai mari supermarketuri din țară. Produsele lactate, în vizorul inspectorilor. Retailerii riscă amenzi uriașe # Gândul
Inspectorii de la Consiliul Concurenței au descins la șase supermaketuri din România, care activează pe piața comercializării produselor alimentare. Controlul a vizat, mai ales, segmentul lactatelor. Reprezentanții Consiliului Concurenței au verificat modul în care marile supermarket-uri din România respectă prevederile legii privind practicile comerciale neloiale în lanţul de aprovizionare agricol şi alimentar (Legea nr. 81/2022) […]
17:20
Client ÎNȘELAT pe o platformă de comerț online. Ce a primit utilizatorul în locul unui smartphone iPhone 16 Pro Max pe care plătise 2.800 de lei # Gândul
Un utilizator al Vinted, o platformă online pentru cumpărarea, vânzarea și schimbul de articole noi sau la mâna a doua, a trăit o experiență nefericită după ce a vrut să cumpere un smartphone pe care l-a negociat la suma de 2.800 de lei. Păgubitul a explicat, pe Reddit.com, cum a ajuns să ia „cea mai bine gândită țeapă […]
17:20
Conferința Europa Connect Energy Now, ediția a III-a, Strasbourg – Pachetul Omnibus pentru energie și implementarea legislației actuale # Gândul
Cea de-a treia ediție a conferinței Connect Europa Energy Now, o inițiativă Gândul Media Network, a avut loc la sediul Parlamentului European, din Strasbourg. Găzduit de unul dintre cei mai influenți europarlamentari în domeniul energiei, coordonatorul Grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) în Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), Dan Nica, evenimentul s-a concentrat pe […]
17:10
Scandal în Scoţia cu proxeneţi români, Justiţia intervine. Cum erau ademenite tinerele ca să ofere favoruri sexuale # Gândul
Cinci cetăţeni români, membrii ai unei bande de proxeneţi care opera în Scoţia, au fost condamnaţi la închisoare pentru violarea și exploatarea sexuală a zece femei din oraşul Dundee, relatează Sky News. Potrivit sursei citate, Mircea Marian Cumpănașoiu, 38 de ani, Remus Stan, 35 de ani, Cătălin Dobre, 45 de ani, Cristian Urlăteanu, 41 de […]
17:10
Probleme în cuplul prezidențial? Cristoiu: ”Nicușor Dan nu are nicio treabă cu funcția de om” # Gândul
Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe jurnanistul Ion Cristoiu, a comentat transformarea sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului într-un eveniment monden, marcat de fast și multă demagogie din partea invitaților de nivel înalt. Ceremonia a scos la iveală încă o dată inadecvarea președintelui, vizibilă inclusiv prin atitudinea sa față […]
17:00
Bucureștenii din Sectorul 5 pot scăpa de mobilă, saltele și alte obiecte voluminoase de care nu au nevoie (P) # Gândul
În această perioadă are loc o campanie de colectare pentru mobilă, saltele și alte obiecte voluminoase de care cetățenii din Sectorul 5 nu mai au nevoie, anunță Salubrizare 5. „Te-ai decis să faci curat și ai nevoie de ajutor? Noi te putem ajuta, colectând deșeurile voluminoase! Deșeurile voluminoase sunt deșeurile grele și de mari dimensiuni […]
17:00
Tranziția energetică prinde contur în România:”Țara noastră are un potențial real de a deveni un HUB regional energetic” # Gândul
Platforma „Romania Unfolds” a lansat cel de-al șaselea episod din primul mini-serial documentar despre sustenabilitate din România. Noul episod explorează inițiative locale care valorifică resurse precum energia solară, biogazul sau energia geotermală, accelerând tranziția energetică și aducând beneficii reale: energie accesibilă, dezvoltare economică și o mai bună calitate a vieții la nivel local. Tranziția energetică […]
16:50
Motivul pentru care o femeie bogată a FURAT, timp de 7 luni, flori și jucării de pluș dintr-un cimitir. A fost prinsă cu ajutorul unui dispozitiv GPS # Gândul
O femeie în vârstă de 50 de ani a fost arestată după ce a fost prinsă că fura ghivece cu flori şi alte obiecte din cimitir, în localitatea Ferentino, în regiunea Lazio din Italia. Deși era bogată, ea a jefuit timp de 7 luni mormintele din cimitirul din localitate și, potrivit anchetatorilor, femeia ar fi […]
16:50
Erdogan îl primește pe premierul britanic Keir Starmer la Ankara. Președintele Turciei vrea să cumpere avioane Eurofighter de la britanici # Gândul
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a ajuns luni la Ankara pentru a se întâlni cu președintele Recep Tayyip Erdogan. Cei doi vor discuta despre dorința Turciei de a cumpăra avioane de luptă Eurofighter. Starmer a aterizat la o bază aeriană din apropierea Ankarei, însoțit de ministrul britanic al apărării, John Healey, și de șeful forțelor aeriene […]
16:50
Ce tarife de top au vedetele din România. Cât costă să îți cânte Delia, Andra sau Sofia Vicoveanca la eveniment # Gândul
Artiștii din România își stabilesc onorariile în funcție de gradul de popularitate, genul muzical, dar și amploarea evenimentelor la care sunt chemați. Pentru un recital privat sau o apariție specială, unele vedete percep sume colosale, care ajung chiar și la 30.000 de euro. Cu cât oamenii își doresc un artist mai cunoscut la petrecerea lor, […]
16:40
Primăria Brașov anunță că va renunța, începând cu anul acesta, la focurile de artificii organizate tradițional în Piața Sfatului. În locul lor, municipalitatea va introduce spectacole moderne cu lasere, menite să ofere un show vizual spectaculos și ecologic. De ce a renunțat Primăria Brașov la focurile de artificii de Revelion Primarul George Scripcaru a anunțat […]
16:40
Cântăreața Anamaria Ferentz, în vârstă de 49 de ani, a mărturisit că regretă că nu are copii. Artista nu exclude adopția. Anamaria Ferentz este stabilită în America de mulți ani. Artista are o relație cu un om de afaceri american, Douglas, care are șapte copii. Anamaria Ferentz a avut o căsnicie de scurtă durată […]
16:40
Zelenski spune că Putin și-a ratat propriul termen-limită: Rusia nu a reușit să cucerească Donbasul până pe 15 octombrie # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a eșuat în planurile sale de a ocupa întregul Donbas până la data de 15 octombrie – termen-limită cu care Vladimir Putin se lăuda în discuțiile sale cu aliații. El a vorbit despre acest lucru într-un interviu acordat publicației Axios. Zelenski a precizat că aceste declarații sunt […]
16:40
George Simion îl FELICITĂ pe Javier Milei pentru victoria de la parlamentare: „Demonstrează cât de eronate sunt predicțiile globaliștilor stângiști” # Gândul
Liderul partidului AUR, George Simion, a transmis un mesaj în care l-a felicitat pe președintele Argentinei Javier Milei, după ce a câștigat detașat alegerile parlamentare, desfășurate la jumătate mandatului. Cu această ocazie, George Simion a subliniat că victoria lui Javier Milei și a partidului, pe care-l reprezintă, Libertad Avanza, la alegerile parlamentare din Argentina demonstrează […]
Acum 4 ore
16:30
Ce decizie a luat primarul Brașovului. Se renunță la artificiile de Revelion din Piața Sfatului # Gândul
Primăria Brașov anunță că va renunța, începând cu anul acesta, la focurile de artificii organizate tradițional în Piața Sfatului. În locul lor, municipalitatea va introduce spectacole moderne cu lasere, menite să ofere un show vizual spectaculos și ecologic. De ce a renunțat Primăria Brașov la focurile de artificii de Revelion Primarul George Scripcaru a anunțat […]
16:10
Ion Cristoiu, reacție dură la defilarea politicienilor de la sfințirea Catedralei: „A fost expresia fripturismului” # Gândul
Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat special pe jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu, a dedicat un spațiu generos festivalului de populism și demagogie care a însoțit grnadioasa ceremonie de sfințire a Catedralei Naționale. Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului a avut un caracter mai degrabă laic, fiind lipsită de acel […]
16:00
Nicuşor Dan cere CCR să declare neconstituţionale prevederile legii privind funcționarea Academiei de Științe Agricole„Gheorghe Ionescu-Șișești”. Încălcarea aceleiași legi a stat la baza dosarului DNA – ICA/ Dan Voiculescu # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a trimis luni, 27 octombrie 2025, Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și […]
15:50
Pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou, în format DIGITAL. Episcopia Bucureștilor pune la dispoziție o platformă online cu informații în timp real # Gândul
Arhiepiscopia Bucureștilor a pus la dispoziția cetățenilor o platformă, care oferă informații în timp real despre pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou. Cu ajutorul noului sistem digital implementat, pelerinii pot afla durata de așteptare până la închinarea la Sfintele moaște, unde este capătul rândului, programul evenimentelor și rutele de acces către Dealul Patriarhiei. Anul acesta, […]
15:50
Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat previziunile astrale pentru săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025. Cristina Demetrescu a vorbit despre faptul că Planetele nu își vor mișca foarte mult poziția lor din săptămâna trecută, dar acest lucru nu înseamnă că nu se vor întâmpla lucruri. Unii preferă să trăiască în rutina zilnică, în timp ce […]
15:50
Donald Trump confirmă o potențială împăcare cu Elon Musk: „Îmi place de Elon și îmi va plăcea mereu” # Gândul
Președintele american, Donald Trump, confirmă că a reluat contactul cu miliardarul Elon Musk după câteva luni marcate de atacuri și dispute. Luni, la bordul Air Force One, președintele american a spus că relația dintre cei doi este una „bună”. „A avut o perioadă proastă. A avut un moment prost. Dar îmi place de Elon și […]
15:40
FOTO. Fiul lui Kamara va face alte două OPERAȚII. De câți bani are nevoie artistul pentru aceste intervenții # Gândul
Cântărețul Kamara, în vârstă de 49 de ani, a explicat că fiul lui, Leon, urmează să treacă prin alte două intervenții chirurgicale. Leon, fiul lui Kamara, suferă de o formă de paralizie cerebrală, fiind diagnosticat la scurt timp de la naștere, cu tetrapareză spastică. Micuțul a efectuat mai multe transplanturi de celule stem la […]
15:40
Industria textilă din România e în genunchi. Sectorul a pierdut peste jumătate din angajați # Gândul
Industria textilă din România continuă să fie unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei. Sectorul și-a dublat volumul cifrei de afaceri în ultimii 17 ani, trecând de la 8,6 mld. lei în 2008 la 17,3 mld. lei în 2024, o creștere remarcabilă de aproape 102%. Astăzi se produce din ce în ce mai mult, […]
15:30
Orașul din Europa care a interzis Hallowen-ul. Primarul a declarat că vrea să sărbătorească „lumina cunoașterii și a patriotismului” # Gândul
Este toamnă, iar numărătoarea inversă până la Halloween a început. În timp ce marile localități sunt în febra pregătirilor cu fel și fel de decorațiuni, evenimente, petreceri și bomboane, un oraș european interzice această sărbătoare. Primarul a declarat că vrea să sărbătorească „lumina cunoașterii și a patriotismului” Despre ce oraș este vorba Vorbim despre Elin […]
15:20
Alianţa pentru Unirea Românilor urmează să decidă, la începutul săptămânii viitoare, cine va fi candidatul partidului la Primăria Capitalei. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că formațiunea așteaptă rezultatele unui sondaj intern și nu exclude susținerea Ancăi Alexandrescu. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că partidul urmează să stabilească, la începutul săptămânii viitoare, candidatul […]
15:10
Vlad Ciurea, despre cum putem descoperi declinul cognitiv cât mai din timp. La ce greșeală frecventă trebuie să fim atenți # Gândul
Declinul cognitiv înseamnă o pierdere treptată a capacităților mentale, de la învățare, memorare și atenție până la folosirea raționamentului, și apare, de obicei, odată cu înaintarea în vârstă. Prof. dr. Vlad Ciurea, unul dintre cei mai mari medici neurochirurgi, atrag atenția asupra unui fenomen îngrijorător. Potrivit spuselor sale, această afecțiune nu mai este specifică doar […]
15:10
Timpul tău pare să-ți aparțină. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 28 octombrie 2025. Berbec Aștepți de mult timp o scrisoare sau un telefon de la un partener de afaceri sau romantic? Dacă da, probabil că îl vei primi astăzi. Să nu te surprindă dacă este lung! S-ar putea să schimbați vești […]
15:10
Zece persoane sunt acuzate că au hărţuit-o pe soţia președintelui Franţei. Brigitte Macron nu scapă de teoriile care spun că s-ar fi născut bărbat # Gândul
Tribunalul din Paris a deschis, astăzi, procesul lui Brigitte Macron pentru hărțuire cibernetică. Zece persoane sunt acuzate că ar fi răspândit, în mediul online, informații potrivit cărora soția președintelui francez Emmanuel Macron nu s-a născut femeie, ci a suferit o schimbare de sex. Cei opt bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 41 și […]
15:10
Alimentul pe care să-l consumi toamna, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Este bogat în magneziu: „Contribuie la echilibrul intestinal” # Gândul
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție un aliment care poate fi consumat toamna și care aduce o multitudine de beneficii organismului. Alimentul este lipsit de fructoză, dar bogat în magneziu și vitamine din grupul B. Mihaela Bilic a explicat că o felie de dovleac de 200 de grame conține 80 de calorii. Alimentul […]
15:00
Ministerul Finanțelor confirmă cifrele dezastrului publicate de Gândul în urmă cu 2 săptămâni. Cu măsurile de austeritate, cu creșterile de taxe, deficitul crește, în loc să scadă # Gândul
Ministerul Finanțelor confirmă cifrele dezastrului bugetar. După primele trei trimestre ale anului, cu tot cu măsurile de austeritate și creșterile de taxe, deficitul bugetar a ajuns la 103 miliarde de lei, echivalentul a 5,39% din PIB. Chiar dacă s-a redus ușor ca pondere în PIB, deficitul continuă să crească, în loc să scadă. În urmă […]
15:00
Cristian Pistol anunţă că se dinamitează pe Autostrada Sibiu-Piteşti, pentru Lotul 2 Boiţa-Cornetu # Gândul
Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunţă că „au început operațiunile de dinamitare necesare construcției tunelului Robești, pe secțiunea 2 (Boița – Cornetu)”, secţiune a Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Operaţiunile, care se vor desfăşura zilnic, sunt necesare străpungerii zonelor de stâncă de pe traseul unui tunel cu o lungime de 900 m. „În […]
14:50
Prin ce se diferențiază Nicușor Dan de Klaus Iohannis. Marcel Ciolacu: „El nu bagă ZÂNZANIE” # Gândul
Fostul premier Marcel Ciolacu l-a numit pe președintele Nicușor Dan un lider „echilibrat”, spre deosebire de Klaus Iohannis, care „băga zânzanie” în coaliția de guvernare. Invitat luni la DC News, fostul lider PSD a comparat stilul de conducere al actualului președinte cu cel al fostului șef al statului, afirmând că, în vremea lui Iohannis, tensiunile […]
14:40
Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, s-a destăinuit. Blonda a vorbit despre una dintre calitățile sale, pe care, însă, o consideră și defect. Gina Pistol a vorbit, pentru libertatea.ro, despre una dintre trăsăturile care o caracterizează. Blonda a mărturisit că este o fire justițiară, care nu suportă nedreptatea. Gina Pistol a recunoscut că […]
14:40
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e românul care a trimis cerere la UEFA pentru a schimba totul pe site! Dezbatem cu Ionuț Panțîru # Gândul
„Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Scandalul „site-ul UEFA” este departe de a se fi încheiat. După degringolada apărută pe site-ul forului european, unde FCSB este confundată cu CSA Steaua și invers, astăzi vom vorbi în […]
Acum 6 ore
14:30
România se află pe locul 4 în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană cu cele mai mari rate ale sărăciei # Gândul
Cetățenii români aproape că nu mai fac față cheltuielilor. Un studiu al Eurostat arată că România ocupă al patrulea loc în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană care prezintă cele mai mari rate ale sărăciei. Potrivit datelor publicate de Eurostat, 23,8% din populația România se considera în anul 2024 săracă, făcând cu greu față cheltuielilor aferente […]
14:20
Felix Dadaev, cea mai fidelă dublură a lui STALIN, a murit la 102 ani. Povestea de viață uluitoare a omului care a fost trimis chiar și la „Ialta” # Gândul
Felix Dadaev, omul care a fost considerat cea mai fidelă dublură a lui Stalin, s-a stins din viață la vârsta de 102 ani. Timp de mai multe decenii, el a fost cel mai bine păstrat secret din Uniunea Sovietică – nimeni nu știa că este copia perfectă a liderului suprem al URSS și pe care […]
14:10
Donald Trump și-a început vizita de trei zile în Japonia. Președintele s-a întâlnit cu Împăratul Naruhito # Gândul
Dis-de-dimineață, Donald Trump a ajuns în Tokyo, Japonia, pentru o vizită de trei zile, în cadrul turneului său din Asia. Aici se întâlnește cu Împăratul Naruhito și premierul Sanae Takaichi. Prima oprire a președintelui American a fost la Palatul Imperial din Tokyo, unde a fost întâmpinat de Împăratul Naruhito. Cei doi au dat mâna și […]
14:10
„Voluntarii” lui Nicușor revin în prim-plan. GÂNDUL i-a surprins și la Sfințirea Catedralei. Numărul lor s-a dublat. Sunt mai mulți și mai eficienți. Priviți-i pe „voluntari” în acțiune pe lângă președinte și familie! # Gândul
Îl urmăresc pe Nicușor Dan pas cu pas, îi imortalizează fiecare mișcare, plasați în puncte-cheie, acoperă întreaga zonă, fotografiază și filmează cuplul prezidențial. Sunt „voluntarii” lui Nicușor Dan, cei care alcătuiesc „dispozitivul” foto-video la fiecare eveniment unde șeful statului este prezent, alături de familie. În vacanța prezidențială erau doar doi cameramani pe urmele șefului statului, […]
13:50
Iisus a transmis un mesaj lui PF Daniel, prin versurile lui Mircea Dinescu: „Preafericite, iartă-mă că ieri/n-am vrut să vin la tine în odaie” # Gândul
Poetul Mircea Dinescu revine cu o poezie dedicată momentului de duminică, 26 octombrie, care a adus cu sine sfinţirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Poezia se intitulează sugestiv „Discursul lui Iisus la o zi după inaugurarea Catedralei Neamului”. Realitatea subliniată de Mircea Dinescu este aceea că, în noua casă a Domnului, de la Bucureşti n-a avut […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.