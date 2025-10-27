Președintele Camerunului, la 92 de ani și cel mai logeviv șef de stat din lume, își sărbătorește victoria în al 8-lea mandat, trăgând în protestatari
Gândul, 28 octombrie 2025 00:20
A fost reales pentru a opta oară, iar acum a ordonat forțelor de ordine să tragă în manifestanții violenți care nu recunosc rezultatul alegerilor. Protestele au erupt pe străzile capitalei Camerunului, Douala, după ce Paul Biya (în vârstă de 92 de ani) a fost reales ca președinte. Opoziția acuză că alegerile au fost fraudate. Președinte […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
00:40
Valentin Stan: S-a ajuns să se facă PROCESIUNI ceremoniale pe ascuns pentru a-l proteja pe Nicușor Dan # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat recenta apariție a președintelui Nicușor Dan la ceremonia organizată la Iași, cu ocazia Zilei Armatei Române. Acesta susține că echipa prezidențială încearcă să îi limiteze expunerea publică, pe fondul gafelor repetate. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan afirmă […]
Acum 15 minute
00:30
Autoritățile din Istanbul și celelalte localități afectate de CUTREMUR continuă monitorizarea pe teren, pe tot parcursul nopții # Gândul
Guvernatorul Istanbului și cel al Izmirului au făcut declarații oficiale în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc în vestul Turciei. De asemenea, purtătorul de cuvânt al AK Parti, Çelik, a transmis cetățenilor să se informeze din surse oficiale în ceea ce privește seismul produs Balıkesir. Autoritățile nu au raportat victime, până la […]
00:30
Președintele Camerunului, la 92 de ani și cel mai LONGEVIV șef de stat din lume, își sărbătorește victoria în al 8-lea mandat, trăgând în protestatari # Gândul
A fost reales pentru a opta oară, iar acum a ordonat forțelor de ordine să tragă în manifestanții violenți care nu recunosc rezultatul alegerilor. Protestele au erupt pe străzile capitalei Camerunului, Douala, după ce Paul Biya (în vârstă de 92 de ani) a fost reales ca președinte. Opoziția acuză că alegerile au fost fraudate. Președinte […]
00:30
Hunor dezvăluie cum Guvernul Bolojan a încălcat separația puterilor în stat: a trimis “informal” la CCR proiectul pensiilor magistraților # Gândul
Kelemen Hunor, unul dintre liderii coaliției, a dezvăluit într-o intervenție la Digi 24, că Guvernul Bolojan a încălcat separația puterilor în stat și anume a trimis “informal” la CCR proiectul de lege pe pensiile magistraților înainte de a fi adoptat. În astfel de variantă, vorbim despre imixtiunea Executivului în activitatea CCR și de încălcare a […]
Acum 30 minute
00:20
Autoritățile din Istanbul și celelalte localități afectate de CUTREMUR sunt în alertă: „Unitățile noastre vor continua munca pe tot parcursul nopții” # Gândul
Guvernatorul Istanbului și cel al Izmirului au făcut declarații oficiale în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc în vestul Turciei. De asemenea, purtătorul de cuvânt al AK Parti, Çelik, a transmis cetățenilor să se informeze din surse oficiale în ceea ce privește seismul produs Balıkesir. Autoritățile nu au raportat victime, până la […]
00:20
Președintele Camerunului, la 92 de ani și cel mai logeviv șef de stat din lume, își sărbătorește victoria în al 8-lea mandat, trăgând în protestatari # Gândul
A fost reales pentru a opta oară, iar acum a ordonat forțelor de ordine să tragă în manifestanții violenți care nu recunosc rezultatul alegerilor. Protestele au erupt pe străzile capitalei Camerunului, Douala, după ce Paul Biya (în vârstă de 92 de ani) a fost reales ca președinte. Opoziția acuză că alegerile au fost fraudate. Președinte […]
Acum o oră
00:10
Valentin Stan: Vlad Gheorghiță a încălcat tratatul de la WASHINGTON spunând că noi suntem aliați cu Rep. Moldova # Gândul
În ediția din 27 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Valentin Stan a adus în discuție o opinie controversată privind evoluția războiului din Ucraina, bazată pe declarațiile unuia dintre cei mai reputați militari britanici din ultimele patru decenii. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a subliniat faptul că mulți dintre […]
27 octombrie 2025
23:50
Școlile din Balikesir, regiunea unde a fost epicentrul cutremurului cu magnitudinea de 6,1 din Turcia, au fost închise, au anunțat autoritățile. Ca măsură de siguranță pentru elevi, autoritățile au decis închiderea școlilor din Balikesir. Regiunea Marmara a fost zguduită de un cutremur cu epicentrul la Balıkesir în această seară. Cutremurul, care a avut loc în […]
Acum 2 ore
23:40
Culmea relaxării, în timpul CUTREMURULUI din Turcia! Unii cetățeni și-au continuat seara de distracție în local în timp ce alții fugeau disperați # Gândul
Unii turci au continuat să își facă activitățile preferate de seară, jocurile de societate, în timp ce lumea fugea în timpul cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit vestul Turciei. Imaginile surprinse de camerele de luat vederi în timpul cutremurului din Turcia arată cum cetățenii dintr-un local tresar de pe scaune, ca apoi să […]
23:40
Cum poți obține FACTURI mai mici la căldură. Trucurile de care ar trebui să ții cont pentru a trece mai uşor peste această iarnă # Gândul
Reprezentanții Asociației Energia Inteligentă au oferit mai multe recomandări – simple, dar eficiente – care pot duce la scăderea facturilor la căldură în sezonul rece. Aceștia subliniază faptul că principala idee pentru reducerea consumului o reprezintă limitarea pierderilor de căldură către exterior. Astfel, o combinație între jaluzele exterioare, storuri interioare și draperii groase poate reduce […]
23:40
După cutremurul de 6,1, Turcia este lovită și de fulgere. Unul a lovit cupola Moscheii Emirsultan, cu o istorie de 596 de ani, din Bursa # Gândul
După cutremurul de 6,1, Turcia este lovită și de fulgere. Unul a lovit cupola Moscheii Emirsultan, cu o istorie de 596 de ani, din Bursa. Un fulger a lovit o clădire din Centrul Financiar. Din cauza ploilor torențiale cu tunete care au afectat Istanbulul seara, un fulger a lovit o clădire din Centrul Financiar din […]
23:30
Calm sau inconștiență, în timpul CUTREMURULUI din Turcia! Cetățenii dintr-un local continuă să se relaxeze, în timp ce alții fug disperați # Gândul
Unii turci au continuat să își facă activitățile preferate de seară, jocurile de societate, în timp ce lumea fugea în timpul cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit vestul Turciei. Imaginile surprinse de camerele de luat vederi în timpul cutremurului din Turcia arată cum cetățenii dintr-un local tresar de pe scaune, ca apoi să […]
23:20
Președintele Erdoğan a făcut declarații referitoare la cutremurul de magnitudinea 6,1 care a avut loc în districtul Sındırgı din Balıkesir. „Transmit cele mai sincere condoleanțe cetățenilor afectați de cutremurul care a avut loc în districtul Sındırgı din Balıkesir și care a fost resimțit și în provinciile învecinate” Unitățile noastre relevante, în special AFAD, desfășoară meticulos […]
23:20
Câte puncte trebuie să acumuleze un angajat pentru a avea un venit lunar confortabil la PENSIE. Exemple de calcul pentru sume de 2.500 și 4.000 lei # Gândul
Mulți angajați români nu știu câte puncte trebuie să acumuleze pentru a atinge un venit lunar confortabil, când ies la pensie, adică o planificare esențială pentru securitatea financiară după retragerea din activitate. În contextul legislației actuale și al valorii punctului de referință de 81 lei, în 2025, este important să înțelegem cum se calculează pensia […]
23:10
Rapid – Unirea Slobozia 4-1 | Spectacol în Giulești, fiesta a început încă din prima repriză # Gândul
Rapid a învins, luni seară, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 14-a din Superligă. Claudiu Petrila (7), Rareș Pop (36), Cristian Manea (45+2), Alex Dobre (61) au înscris pentru Rapid, golul de onoare al oaspeților fiind opera peruanului Renato Espinoza (90+1). Rapid – Unirea Slobozia 2-0 | […]
23:10
Președintele Erdoğan: „Transmit urările mele de însănătoșire grabnică cetățenilor afectați de cutremurul care a avut loc” # Gândul
Președintele Erdoğan a făcut declarații referitoare la cutremurul de magnitudinea 6,1 care a avut loc în districtul Sındırgı din Balıkesir. „Transmit urările mele de însănătoșire grabnică cetățenilor afectați de cutremurul care a avut loc în districtul Sındırgı din Balıkesir și care a fost resimțit și în provinciile învecinate” — (Cutremurul din Sındırgı) Unitățile relevante, în […]
23:10
Netflix anunță lansarea serialului „Last Samurai Standing”. Povestea: 292 de luptători vor lupta până la moarte # Gândul
În perioada Meiji, un samurai neînvins pe nume Shujiro, decide să participe la o competiție pe viață și pe moarte pentru a-și salva familia și sătenii. Este povestea celui mai nou serial TV anunțat printr-un teaser de către Netflix, intitulat „Last Samurai Standing”. „Battle royale” până la ultimul samurai Povestea inspirată romanele „Ikusagami” ale lui […]
23:00
Momentul în care cetățenii turci au simțit CUTREMURUL în Istanbul. Oamenii fug panicați din cafenea # Gândul
Cutremurul cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc în vestul Turciei a fost resimțit puternic și în capitala țării. Camerele de luat vederi dintr-o cafea au surprins momentul când clienții unei cafenele fug disperați din local, la momentul declanșării seismului. Seismul cu epicentrul la Balıkesir a generat panică printre cetățeni. Locuitorii din Istanbul au […]
22:50
Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,1 a avut loc în vestul Turciei. Seismul a fost resimțit în Izmir, Istanbul, Bursa și regiunile învecinate. Se raportează oscilații semnificative și distrugeri locale. Conform informațiilor de pe site-ul Președinției pentru Managementul Dezastrelor și Urgențelor (AFAD), a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 6,1, cu epicentrul în districtul […]
22:50
Care sunt martorii din bord care îți pot salva mașina. De multe ori șoferii ignoră aceste semnale # Gândul
Când pornești mașina și vezi acele luminițe în bordul ei, te confrunți cu „martori de bord”, adică indicatori care te pot avertiza că ceva nu este în regulă la vehiculul tău. Martorii de bord avertizează șoferii cu privire la o posibilă problemă pe care o are mașina sau semnalează o situație de drum. Dacă recunoști […]
Acum 4 ore
22:20
Toni Neacșu ironizează Digi24 în cazul șoferului „drogat” care ar fi încercat să intre în Ambasada Rusiei: „În România n-ai cum să te plictisești” # Gândul
Parchetul Judecătoriei Sector 1 a anunțat luni, 27 octombrie, că procurorul de caz a decis clasarea dosarului, în care un șofer a fost acuzat de Jandarmeria București că s-ar fi urcat la volan, sub influența substanțelor psihoactive și ar fi încercat să intre la data de 23 octombrie în gardul Ambasadei Rusiei la București. În […]
22:20
Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,1 a avut loc în vestul Turciei . Seismul a fost resimțit în Izmir, Istanbul, Bursa și regiunile învecinate. Se raportează oscilații semnificative și distrugeri locale. Știre în curs de actualizare.
22:10
Kelemen Hunor descrie HAOSUL din coaliție: Acum, e un alt premier, mai puțin flexibil. Suntem cinci formațiuni și funcționează greu # Gândul
Kelemen Hunor a descris, la Digi 24, haosul din coaliție cu cinci partide aflate la guvernare și cu un premier mai puțin flexibil. Liderul UDMR consideră că în România, când se guvernează în astfel de coaliții apar așa zisele conflicte în spațiul public. Totodată, Kelemen Hunor crede că PSD s-a obișnuit cu perioada Nicu-Marcel. „Eu […]
22:10
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate. Ce sumă obține zilnic? # Gândul
Sistemul de garanție returnare RetuRO atinge cifre record. Numai luna trecută au fost duse la aparatele de reciclare peste 500 de milioane de tone de ambalaje, adică 94% din peturile, sticlele și dozele cumpărate din magazine. La aproape doi ani de când a fost lansat sistemul de garanție returnare sunt tot mai vizibile și efecte. […]
22:00
Un nigerian, student în Cluj-Napoca, e acuzat că ar fi ajutat mai mulți cetățeni străini să PĂCĂLEASCĂ femei din România prin metoda „loverboy” # Gândul
Un nigerian, student în Cluj-Napoca, a fost trimis în judecată sub acuzația că a ajutat mai mulți cetățeni străini să păcălească femei din România, prin deja celebro metodă „loverboy”. Astfel, împreună cu aceștia, ar fi convins mai multe pensionare să le transfere sume uriașe în cont, care în total depășesc 100.000 de lei. Potrivit procurorilor, […]
21:50
Orban anunță de la Vatican o COALIȚIE “globală antirăzboi” indestructibilă: Avem un lider politic și unul spiritual # Gândul
UE face o mare greșeală refuzând negocierile cu Rusia, a declarat Viktor Orban pentru postul de televiziune M1. Premierul maghiar transmite de la Vatican că s-a format o coaliție “globală antirăzboi” indestructibilă: „Avem un lider politic și unul spiritual”. Prim-ministrul Ungariei a subliniat dreptul fiecărei țări europene de a-și determina independent sursele de aprovizionare cu […]
21:40
Incident în centrul Capitalei! Miros de gaz de la o țeavă subterană. Circulația a fost restricționată # Gândul
Inspectoratul pentru Situații de Urgență a avertizat cu privire la un incident ce vizează miros de gaz la o țeavă subterană din Strada Ion Câmpineanu, din Capitală. Un echipaj de la compania de gaze responsabilă s-a prezentat la fața locului pentru a gestiona situația. ISU a restricționat parțial circulația pentru pietoni și a interzis total […]
21:40
Kelemen Hunor atrage atenția că deficitul nu poate fi REDUS doar prin creșteri de taxe și tăieri de cheltuieli # Gândul
Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat la Digi24 că măsurile fiscale adoptate în a doua parte a anului nu au reușit să reducă semnificativ deficitul bugetar, care rămâne la peste 9%. Liderul UDMR spune că economia trebuie să funcționeze pentru a fi redus deficitul bugetar. „Efectele s-au produs în august-septembrie. Nu aveau cum să […]
21:30
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca # Gândul
Un banal anunț de angajare a stârnit controverse pe rețelele sociale. Un angajator a postat în mediul online un mesaj prin care voia să recruteze ospătari. Anunțul de angajare a stârnit numeroase controverse. Un utilizator a distribuit o postare prin care voia să recruteze angajați în Cluj. El a menționat un salariu care i-a nemulțumit […]
21:10
China se pregătește să intre în era roboților înaintea occidentalilor. Până în 2035, robo-câinii și robo-bonele vor face parte din multe familii # Gândul
Un expert chinez trage un semnal de alarmă: Republica Populară Chineză s-ar putea confrunta peste 10 ani cu șomaj în masă, scădere demografică dramatică, polarizare socială, erodarea tradițiilor și scăderea căsătoriilor. Și toate aceste probleme ar putea fi cauzate de automatizarea în masă și de răspândirea Inteligenței Artificiale în toate domeniile profesionale. China ar plănui […]
21:10
Șoferul „drogat și fără permis care a încercat să intre în Ambasada Rusiei” nu era drogat, avea permis și nici n-a încercat intrarea cu forța # Gândul
Parchetul Judecătoriei Sector 1 a anunțat luni, 28 octombrie, că procurorul de caz a decis clasarea dosarului, în care un șofer a fost acuzat de Jandarmeria București că s-ar fi urcat la volan, sub influența substanțelor psihoactive și ar fi încercat să intre în gardul Ambasadei Rusiei la București. Potrivit Parchetului, șoferul în cauză nu […]
21:00
O româncă este anchetată după ce și-ar fi TERORIZAT și jefuit soțul spaniol. Ce i-a făcut femeia bărbatului, un bătrân în vârstă de 77 de ani # Gândul
O româncă în vârstă de 44 de ani este anchetată în Spania, fiind acuzată că și-ar fi terorizat soțul, un bătrân de 77 de ani din Palma. Potrivit presei locale, bărbatul a alertat autoritățile, reclamând-o pe femeie că a golit contul lor comun, aflat pe numele ei, a vândut mai multe proprietăți și nu se […]
20:50
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar majoritatea orașelor au început deja să decoreze. Primăriile sunt nerăbdătoare să împodobească străzile și piețele, iar anul acesta unii sunt mai ambițioși decât alții. În ultimii ani, Craiova conduce detașat atunci când vorbim despre decorațiuni festive, însă anul acesta alt oraș intră în cursă și cheltuie […]
Acum 6 ore
20:30
După ce primarul Nicușor Dan a tăiat banii pentru Catedrală, președintele recunoaște:„Catedrala Națională va contribui la prestigiul României în lume” # Gândul
O schimbare majoră de discurs politic a fost marcată luni de președintele României, Nicușor Dan, care în trecut a contestat constant finanțarea Catedralei Naționale și a redus fondurile destinate finalizării ei. Președintele declară acum că acest lăcaș „devine un simbol al renașterii Ortodoxiei românești și al demnității naționale”. Cu ani în urmă, când era primar […]
20:20
Marius Tucă Show începe marți, 28 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Adrian Severin # Gândul
Marius Tucă Show începe marți, 28 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
20:20
Grindeanu REAFIRMĂ: Nu era nevoie de creșterea TVA. Sper să se vadă rezultatele la colectare # Gândul
Sorin Grindeanu, invitat la Antena 1, a declarat că premierul nu numai că nu a ascultat PSD-ul în privința majorării TVA-ului, dar nici măcar de recomandarea președintelui Nicușor Dan nu a ținut cont. Precizarea a venit în contextul în care a fost pus să comenteze rezultatele unui sondaj IPSOS, potrivit căruia 60% dintre români au […]
20:10
Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă ești printre persoanele afectate # Gândul
Utilizatorii de Gmail au fost îndemnați să își verifice conturile după ce s-a aflat că sute de milioane de parole au fost furate în urma unei breșe de securitate,. Câte parole de Gmail au fost furate Expertul australian în cibernetică Troy Hunt, cel care a făcut public incidentul, susține că s-au furat peste 183 de […]
20:00
55.000 de români ascultați de SERVICII pentru o fițuică. Cristoiu: Nevolnicul Nicușor încalcă LEGEA # Gândul
Cea mai recentă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe jurnalistul Ion Cristoiu, a analizat avalanșa de mandate de siguranță națională. Este un atribut specific României, în condițiile în care nu se pot identifica motive justificate pentru numărul nefiresc de mare al acestora, avertizează cunoscutul gazetar. Așa cum a scris […]
20:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 28 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitată: Lia Olguța Vasilescu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 28 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitata emisiunii este Lia Olguța Vasilescu, primar al municipiului Craiova. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
20:00
Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern ca să-și modifice propria OUG 52, după ce Gândul a arătat cum a blocat primăriile din țară – SURSE # Gândul
UPDATE: Guvernul a modificat OUG 52. Primăriile pot astfel să elibereze certiifcate de naștere sau deces și să efectueze cheltuieli cu festivalurile sau târgurile, care fuseseră inițial înghețate de guvernul Bolojan. UPDATE 15.30: Palatul Victoria a transmis agenda publică a ședinței extraordinare de joi. Proiectul privind modificarea OUG 52 nu figurează pe agendă, deși surse […]
20:00
Starmer și Erdogan semnează un ACORD prin care Turcia cumpără 40 de aeronave Eurofighter. Cât vor plăti turcii pentru avioanele de vânătoare # Gândul
Premierul britanic Keir Starmer efectuează o vizită în Turcia aflată în plin scandal de spionaj. El și cu președintele Recep Erdogan au semnat un acord prin care Marea Britanie îi va vinde Turciei 20 de avioane de vânătoare Eurofighter, în valoare de 8 miliarde de lire sterline (10,7 miliarde de dolari). Premierul britanic Keir Starmer […]
20:00
Viktor Orban se întâlnește cu Trump ca să ceară EXCEPȚII de la sancțiunile pentru petrolul rusesc. Orban tatonează terenul pentru vizita la Washington # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, se va întâlni cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, la Washington, săptămâna viitoare, a anunțat ministrul de Externe, Péter Szijjártó. Temele de discuție vor viza, printre altele, sancțiunile impuse companiilor de petrol din Rusia. Ministrul de Externe, Péter Szijjártó, a precizat că a discutat deja cu secretarul de Stat de la […]
19:50
Sorin Grindeanu: Eu nu concurez cu premierul. Eu cred că oamenii așteaptă de la PSD să vină cu politici publice # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seara, la Antena 1 că nu concurează cu premierul Ilie Bolojan. „Oamenii așteaptă de la PSD să venim cu politici publice, să fie acceptate în coaliție și să mergem mai departe.”, a spus Grindeanu. Grindeanu a dezvăluit că: „Eu mă întâlnesc mâine la coaliție, am […]
19:50
Un pompier din Cluj-Napoca a devenit EROU după ce, aflat în timpul liber, a salvat viața unui bărbat găsit în stop cardio-respirator # Gândul
Sebastian Popa, pompier la Detașamentul 1 Cluj-Napoca, a devenit erou după ce a salvat viaţa unui bărbat care se afla în stop cardio-respirator după ce căzuse într-o fântână. Soldatul se afla în timpul său liber, dar nu a stat pe gânduri a intervenit imediat în ajutorul victimei. În urmă cu zece ani, un alt pompier […]
19:40
Piața produselor de lux nu mai garantează randamente sau stabilitate financiară. Clienții investesc tot mai mult în experiențe, calitate și prestigiu, nu într-un randament economic. Un studiu EY România arată noi modalități prin care brandurile de lux își pot reface legăturile cu clienții și care pot răspunde provocărilor din piață. Sectorul global al produselor de […]
19:30
Totul până la părul lui Trump! Revista Time schimbă coperta după ce președintele SUA s-a supărat că i-a fost șters părul din fotografie # Gândul
Revista Time a refăcut coperta cu Trump. Fotografia anterioară a fost numită de președintele SUA „cea mai proastă din toate timpurile”. Și purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, i-a luat apărarea președintelui american, spunând că „numai persoanele bolnave psihic putea să conceapă așa ceva” Pe fotografia inițială cu subtitlul „His Triumph” […]
19:30
Bărbatul care și-a refăcut fața cu ajutorul tehnologiei 3D. ”Nu este cel mai plăcut proces” # Gândul
Un bărbat din orașul Devon, Marea Britanie, care în urma unui accident rutier cauzat de un șofer beat, și-a pierdut jumătate de față, a primit o proteză facială realizată cu tehnologie 3D. Inovația medicală i-a redat curajul să se arate din nou public. Dave Richards, în vârstă de 75 de ani, se afla la o […]
19:30
Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a fost decorat de Nicușor Dan cu „Steaua României” # Gândul
Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a primit distincția „Steaua României” din partea președintelui Nicușor Dan într-o ceremonie la Palatul Cotroceni. Distincțiile acordate recunosc contribuția Patriarhului Bartolomeu I în promovarea dialogului interortodox și sprijinul oferit Bisericii Ortodoxe Române, precum și rolul Patriarhiei Române în consolidarea spiritualității naționale și promovarea valorilor creștine. Bartolomeu a sosit vineri […]
19:10
Trump se întâlnește mâine cu PRIMA FEMEIE prim-ministru din istoria Japoniei. Sanae Takaichi este fan al muzicii heavy metal # Gândul
Donald Trump se va întâlni mâine, 28 octombrie, la 09:30 (ora locală de la Tokyo) cu Sanae Takaichi, prima femeie prim-ministru a Japoniei. Inspirată după fosta prim-ministră a Marii Britanii, Margaret Thatcher, considerată „Doamna de Fier”, Sanae Takaichi a devenit în ultimii ani principala figură politică feminină în peisajul conservator japonez. Sanae Takaichi – posibil […]
19:10
Sfânta ipocrizie a USR. De la „Dumnezeu iubește spațiile mici”, refuzul de a finanța Biserica și de a atinge Biblia la depunerea jurământului, „useriștii” au ajuns să ocupe primele locuri la Sfințirea Catedralei. În frunte cu Nicușor Dan # Gândul
“Fără bani publici pentru Catedrală!” Acesta a fost unul din sloganurile prin care USR s-a poziționat împotriva cheltuirii banului public pe un „delir grandoman”, așa cum a fost denumit de un fost președinte al partidului. Actual președinte al țării. Alți “useriști” chiar au refuzat să jure cu mâna pe Biblie. În octombrie 2020, după alegerile […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.