Valentin Stan: Moșteanu nu a făcut armata pentru că nu a „TRAS” armata de el

19:40

Piața produselor de lux nu mai garantează randamente sau stabilitate financiară. Clienții investesc tot mai mult în experiențe, calitate și prestigiu, nu într-un randament economic. Un studiu EY România arată noi modalități prin care brandurile de lux își pot reface legăturile cu clienții și care pot răspunde provocărilor din piață. Sectorul global al produselor de […]