Ce au în comun FURTUL de la Luvru și furtul Coifului de la Coțofenești. Asemănări, coincidențe, scenarii și breșe de securitate aproape neverosimile

20:10

Utilizatorii de Gmail au fost îndemnați să își verifice conturile după ce s-a aflat că sute de milioane de parole au fost furate în urma unei breșe de securitate,. Câte parole de Gmail au fost furate Expertul australian în cibernetică Troy Hunt, cel care a făcut public incidentul, susține că s-au furat peste 183 de […]