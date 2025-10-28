În ce țară poate câștiga un român 30.000 de euro într-un an. Destinația de lux care plătește pe măsură
Gândul, 28 octombrie 2025 21:50
De-a lungul deceniilor, mulți conaționali de-ai noștri au emigrat în alte țări, în speranța unui trai mai bun. Acum, prin intermediul rețelei Serviciului European de Ocupare a Forței de Muncă (EURES), românii au șansa să lucreze într-o stațiune de schi dintre cele mai luxoase. Pe site-ul EURES, românii pot alege dintr-o paletă vastă de oferte […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Marius Tucă Show începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
22:10
Cele două lucruri pe care le poți face pentru întărirea IMUNITĂȚII, în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi” # Gândul
Celebrul medic oftalmolog Monica Pop oferă cu două recomandări pentru întărirea imunității, foarte utile în sezonul rece. Ea spune că le-a învățat încă din facultate și sunt foarte eficiente. În primul rând, dr. Monica Pop pune accent – în special – pe alimentele consumate la micul dejun. Ea spune că este bine să mâncăm după trezire […]
Acum 30 minute
22:00
În ce țară poate câștiga un român 30.000 de euro într-un an. Destinația de lux în care se plătește pe măsură # Gândul
De-a lungul deceniilor, mulți conaționali de-ai noștri au emigrat în alte țări, în speranța unui trai mai bun. Acum, prin intermediul rețelei Serviciului European de Ocupare a Forței de Muncă (EURES), românii au șansa să lucreze într-o stațiune de schi dintre cele mai luxoase. Pe site-ul EURES, românii pot alege dintr-o paletă vastă de oferte […]
22:00
Senatorul PSD Daniel Zamfir, cere DEMISIA lui Bolojan, după ce a numit-o ca vicepremier pe Oana Gheorghiu: „Afectează relația României cu SUA” # Gândul
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a spus într-o emisiune la Antena 3, că Ilie Bolojan trebuie să se retragă din funcție în urma numirii controversate a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Senatorul a dezvăluit că Ilie Bolojan ar fi știut de abordările Oanei Gheorghiu vizavi de președintele SUA și, cu toate acestea, a propus-o […]
21:50
În ce țară poate câștiga un român 30.000 de euro într-un an. Destinația de lux care plătește pe măsură # Gândul
De-a lungul deceniilor, mulți conaționali de-ai noștri au emigrat în alte țări, în speranța unui trai mai bun. Acum, prin intermediul rețelei Serviciului European de Ocupare a Forței de Muncă (EURES), românii au șansa să lucreze într-o stațiune de schi dintre cele mai luxoase. Pe site-ul EURES, românii pot alege dintr-o paletă vastă de oferte […]
Acum o oră
21:40
Patru ZODII vor avea puterea de a trece peste orice problemă, în noiembrie 2025. Cine sunt nativii care nu se tem de nimic în perioada următoare # Gândul
Ultima lună de toamnă aduce o energie intensă pentru toate semnele zodiacale, dar patru dintre ele se vor remarca printr-o forță interioară impresionantă și vor avea puterea să treacă peste probleme. Astrele le oferă curaj, claritate și o determinare întâlnită foarte rar. Luna noiembrie din 2025 nu va fi una ușoară, în general, dar pentru […]
21:20
De ce nu ar trebui schimbat locul în avion înainte de decolare. Explicația dată de un fost pilot # Gândul
Un fost pilot a dezvăluit de ce nu ar trebui ca pasagerii să își schimbe locul înainte de decolare, în ciuda tentației de a prinde un loc mai bun. Pete Hutchison, un fost pilot, a oferit mai multe explicații în acest sens. Hutchison, care a lucrat în industrie timp de 40 de ani, a comparat […]
Acum 2 ore
21:10
Colegiul Medicilor reacționează după moartea medicului Ștefania Szabo: „Trebuie să vorbim despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră” # Gândul
Colegiul Medicilor din România (CMR) a transmis, marţi după-amiază, un mesaj după moartea medicului Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean Buzău, care a fost găsită fără suflare în camera de gardă. Colegiul Medicilor a precizat că medicul Ștefania Szabo a fost „nu doar un profesionist din sănătate”, ci şi „un om care a ales […]
21:10
Anca Alexandrescu a ales să candideze la Primăria Capitalei: „N-am de gând să gătesc pizza, nu cred că domnul Drulă poate concura cu mine la gătit” # Gândul
Jurnalista de la postul Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, a anunțat că își depune candidatura pentru Primăria Capitalei. Am luat decizia să-mi depun candidatura la Primăria București și mi se pare onest să anunț public lucrul acesta. Este ultima săptămână când fac această emisiunea până când se vor desfășura alegerile. Fac acest lucru pentru că n-am […]
21:00
Colegiul Medicilor reacționează după moartea medicului Ștefania Szabo: „A ales să fie acolo pentru alții, fără să se plângă, fără să renunţe” # Gândul
Colegiul Medicilor din România (CMR) a transmis, marţi după-amiază, un mesaj după moartea medicului Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean Buzău, care a fost găsită fără suflare în camera de gardă. Colegiul Medicilor a precizat că medicul Ștefania Szabo a fost „nu doar un profesionist din sănătate”, ci şi „un om care a ales […]
20:50
Kelemen Hunor a scăpat porumbelul, iar ICCJ și CSM au „sărit” pe Bolojan și pe el. Prins la înghesuială, liderul UDMR o sucește din nou # Gândul
După declarația că Guvernul Bolojan a trimis la CCR proiectul pensiilor speciale înainte de a fi asumat în Parlament, Kelemen Hunor caută noi explicații și spune că s-a exprimat greșit, luni seara la Digi24, și că de fapt, consultările pe tema pensiilor magistraților nu vizau Curtea Constituțională, ci Înalta Curte de Casație și Justiție. […]
20:50
Salariul lunar al unui medic de gardă în 2025. Exemple pentru rezidenți, specialiști și primari # Gândul
Sistemul medical românesc continuă să se confrunte cu tensiuni în privința remunerației suplimentare pentru gărzile care sunt efectuate de medici. În 2025, discuțiile despre corectitudinea plății acestor ore suplimentare sunt tot mai prezente, iar cifrele variază în funcție de grad, specialitate și spital. Cadrul legal și bonusurile fixe pentru gardă Pentru medicii specialiști și primari: […]
20:50
Ce GREȘELI fac cei mai mulți români, când vine vorba de economisire. Cum pui bani deoparte, fără un efort prea mare # Gândul
Când vine vorba de economisirea banilor, mulți români nu găsesc cele mai bune soluții, deși ele țin de mici trucuri de organizare. Acum, oricine poate să pună niște bani deoparte, fără un efort prea mare, indiferent de nivelul veniturilor. Secretul nu este neapărat să câștigi mai mult, ci să fii deștept cu ceea ce obții […]
20:50
Mirel Rădoi a fost sunat de Gigi Becali! Patronul FCSB a intervenit în scandalul cu Mircea Lucescu # Gândul
Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi, a spus că a fost sunat de Gigi Becali, care a intervenit în conflictul dintre antrenorul echipei oltene și selecţionerul Mircea Lucescu. Mirel Rădoi a criticat atitudinea lui „Il Luce”, după ce acesta l-a sunat pe Gigi Becali și i-a transmis ca în derby-ul dintre formația din Bănie și FCSB […]
20:40
Noul VICEPREMIER al României îi mitraliază pe Trump și Vance: „Un caracter mizerabil / Doi golani, ajunsi la Casa Alba” # Gândul
Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, propusă de Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier, a transmis un mesaj virulent pe rețelele de socializare, în care i-a criticat pe Donald Trump și J.D. Vance, în contextul primei întâlniri tensionate, dintre președintele Zelenski și liderul de la Casa Albă, desfășurată la Washington, în luna februarie. Oana Gheorghiu […]
20:30
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vrea să pună roboții la treabă și spune că bugetul pentru 2026 va fi primul buget digitalizat al României. Toate ministerele și autoritățile locale vor fi conectate într-o platformă pentru planificare și monitorizare transparentă. Ministrul a purtat discuții și despre măsurile fiscale și planurile României cu echipa comisarului european pentru Economie, […]
20:20
„Dacă în anul viitor, să spunem, România n-ar mai lua niciun fel de împrumut în cursul lui 2026, nu îşi poate plăti niciun salariu. Atât de serioasă este situaţia!”. Asta a spus, fără să mai încrunte nimic, nici măcar vreun fir de păr, Ilie Bolojan, încercând să explice cum stăm ca țară. Împrumutăm, spune domnul […]
Acum 4 ore
20:10
Kelemen Hunor anunță că vor fi reduse cu 10% posturile ocupate din administrația centrală și locală # Gândul
Liderul UDMR a anunțat, marți seara, la Antena 1 că ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, va prezenta zilele următoare proiectul de reducere a posturilor din administrația centrală și locală, urmând ca săptămâna viitoare să intre în dezbatere publică. Kelemen Hunor a declarat că în coaliție de 2 luni și jumătate „stăm pe chestiunea legată de administrația […]
20:10
Cinci zodii trec printr-o schimbare puternică pe plan afectiv, iar astrele anunță o perioadă de reconstrucție emoțională, dar și noi începuturi în iubire. După suferințe și dezamăgiri, dar și relații care nu au funcționat, acești nativi primesc o nouă șansă de a fi fericiți. Zodiile care trec printr-o schimbare puternică pe plan afectiv Rac Racul […]
19:40
Cel mai puternic uragan al secolului lovește Jamaica. Uraganul monstru Melissa a pătruns în Jamaica ca o furtună de categoria 5, atingând viteza de aproape 300 km/oră, conform NHC. Până la această oră, egalează uraganul de „Ziua Muncii” din 1935, fiind cel mai puternic uragan atlantic din istoria înregistrată și de la începutul secolului 21. […]
19:40
Modificări care îi vizează pe șoferii europeni. Directiva europeană pentru permisul categoria B aduce schimbări # Gândul
Uniunea Europeană pregătește o modificare importantă pentru milioane de șoferi. Noile reguli privind permisele de conducere vor influența direct posesorii de mașini electrice și hibride. Măsura are ca scop tranziția către vehicule mai ecologice și simplificarea procesului pentru conducătorii auto. Ce schimbări vor fi pentru categoria B Până acum, posesorii permisului de categoria B puteau […]
19:40
OpenAI dezvăluie că peste 1 milion de oameni vorbesc săptămânal cu ChatGPT despre sinucidere # Gândul
OpenAI a raportat că peste 1 milion de oameni discută săptămânal despre sinucidere cu ChatGPT, chatbotul cu AI creat de companie. Statisticile sunt estimări din producția de trafic. Ultima actualizare a modelului GPT-5, bazată pe informațiile a peste 170 de experți în sănătate mintală, a redus cu 65% răspunsurile neconforme în conversațiile legate de suicid. […]
19:30
Cel mai puternic uragan al secolului lovește Jamaica. Uraganul monstru Melissa a pătruns în Jamaica ca o furtună de categoria 5, atingând viteza de 185 mph, conform NHC. Până la această oră, egalează uraganul de „Ziua Muncii” din 1935, fiind cel mai puternic uragan atlantic din istoria înregistrată și de la începutul secolului 21. Știre […]
19:30
Sorin Grindeanu: Ne îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim # Gândul
Sorin Grindeanu, a declarat marţi, la Teleorman, că îi îndeamnă unii colegi de guvernare să facă moţiuni, dar PSD-ul nu va face moţiuni. ”Ne şi îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Nu facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim. Noi am luat această decizie, cred că am fost 4.700-4.800 […]
19:10
Sorin Grindeanu taxează derapajele Guvernului Bolojan cu OUG 52: „I-a trebuit o lună și jumătate ca să repare prostia făcută” # Gândul
Sorin Grindeanu a vorbit în cadrul conferinței de presă susținute la sediul PSD Teleroman despre Ordonanța 52 a guvernului Bolojan, care viza reducerea anumitor cheltuieli în primării. Executivul a modificat luni acest amendament care a stârnit mari tensiuni în coaliție. Modificarea adusă azi la OUG 52 permite cheltuielile efectuate din donații și sponsorizări ori cheltuielile […]
19:10
Premierul Ilie Bolojan i-a primit marți, la Palatul Victoria, pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic, și pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul BOR. Întâlnirea a avut loc după ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale, eveniment la care au participat cei doi înalți ierarhi. „Am fost onorat să […]
19:00
Israel atacă în Gaza. Netanyahu a ordonat lovituri puternice după ce a acuzat Hamas de încălcarea acordului. Ce se întâmplă cu “pacea lui Trump”? # Gândul
Teroriștii Hamas au tras în soldați IDF în timp ce operau în Fâșia Gaza, transmite postul de radio al armatei israeliene.Soldații IDF au întors focul, susțin rapoartele. Acest incident este o altă violare a armistițiului de către grupul terorist și este de așteptat ca IDF să atace în Fâșia Gaza în următoarele ore, susțin rapoartele. […]
18:50
Horațiu Moldovan, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „Eficientizarea este cuvântul-cheie. Vom plăti spitalele după performanță, nu după inerție” # Gândul
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), conf. univ. dr. Horațiu Moldovan, a anunțat, în cadrul Health Summit, un eveniment Europa Connect promovat de platforma Gândul, că începând cu aplicarea noii legi a sănătății promulgate recent, spitalele din România vor fi finanțate în funcție de performanță, nu doar de numărul de internări. Măsura face […]
18:50
„Pacea” lui Trump din Gaza este pe cale să se prăbușească: Hamas, acuzat că trage în IDF. Netanyahu ordonă „lovituri puternice” în Fâșia Gaza # Gândul
Teroriștii Hamas au tras în soldați IDF în timp ce operau în Fâșia Gaza, transmite postul de radio al armatei israeliene.Soldații IDF au întors focul, susțin rapoartele. Acest incident este o altă violare a armistițiului de către grupul terorist și este de așteptat ca IDF să atace în Fâșia Gaza în următoarele ore, susțin rapoartele. […]
18:50
Categoriile de angajați care vor avea pensiile mărite cu 50% după recalculare. Când se vor face actualizările # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție vine cu o decizie importantă care aduce vești semnificative pentru personalul activ și pensionat din structurile de apărare și ordine publică. Hotărârea nr.75 din 18 noiembrie 2024 stabilește modul corect de aplicare a majorării de până la 50% prevăzută de Legea 153/2017, iar astfel pune capăt interpretărilor diferite din […]
18:50
George Simion compromite orice alianță politică cu PSD. Lia Olguța Vasilescu: „Nu am încredere în el” # Gândul
Invitată în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, edilul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a explicat de ce o eventuală coaliție cu suveraniștii de la AUR, soluție vehiculată intens în mediul politic, este aproape o imposibilitate. În cadrul dialogului, primărița municipiului Craiova a dorit să facă o clarificare ideologică despre PSD, punctând că renunțarea la […]
18:50
Sorin Grindeanu: „Când tai investițiile riști ca o criză bugetară să o transformi într-o criză economică. 99% sunt firme românești” # Gândul
Sorin Grindeanu a susținut marți o conferință de presă la sediul PSD Teleorman, unde a vorbit despre proiectele de infrastructură, pentru care social-democrații au reușit să deblocheze fondurile blocate de Guvernul Bolojan. „Înainte de autostradă, drumul spre Turnul Măgurele e aproape finalizat, un proiect important pentru județul dvs. Nu tot timpul ritmul celor care fac […]
18:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:40
Trump invită liderii Asiei Centrale la Washington. Printre invitați se numără Tokayev, președintele Kazahstanului și ALIAT al lui Putin # Gândul
Președintele SUA se va întâlni cu liderii celor cinci țări din Asia Centrală săptămâna viitoare, a declarat pentru agenția Reuters o sursă apropiată organizării summitului. Reprezentanții Casei Albe nu au comentat informațiile despre o posibilă întâlnire. În același timp, serviciul de presă al președintelui Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, a declarat că acesta a trimis o scrisoare […]
18:30
Un TIR plin cu anvelope, plecat din România, a ajuns aproape gol în Germania. Șoferul a aflat cum au acționat hoții, dar nu și când a avut loc furtul # Gândul
Poliția germană din Leipzig a fost alertată, vineri, cu privire la furtul a câteva sute de anvelope auto fără jante dintr-un camion cu semiremorcă plecat din România. Paguba se ridică la o sumă de ordinul zecilor de mii de euro. Șoferul, un bărbat în vârstă de 41 de ani, plecase lunea trecută din țara noastră […]
18:30
Prima reacție a lui Alexandru Rogobete în cazul morții medicului Ștefania Szabo: Așteptăm raportul medico-legal # Gândul
Alexandru Rogobete a transmis în urma decesului medicului Ștefania Szabo că transmite condoleanțe familiei, însă așteaptă raportul medico-legal. Ministrul Sănătății a anunțat că se lucrează deja șa o schimbare legislativă în privința gărzilor. „Am solicitat o informare clară din partea medicală, în special pentru acest caz nefericit pentru colega noastră și transmit pe această cale […]
18:20
ALERTĂ extremă în Jamaica din cauza uraganului Melissa. Sute de mii de oameni au rămas fără electricitate. Avertismentul autorităților # Gândul
Cetățenii și autoritățile din Jamaica iau măsuri de siguranță pentru a se adăposti în timpul uraganului Melissa, care se preconizează a fi cea mai puternică furtună din ultimii 174 de ani, care va lovi regiunea. Experții nu exclud posibilitatea unei catastrofe umanitare. Organizația Internațională Crucea Roșie a transmis că 1,5 milioan de persoane vor fi […]
18:20
Alexandru Rogobete, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „O problemă trebuie identificată și recunoscută pentru a fi rezolvată. Degeaba tratăm doar efectele” # Gândul
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat, în cadrul Health EU Summit 2025, un eveniment Europa Connect promovat de platforma Gândul, că este important ca orice decizie care vine din zona guvernamentală să fie luată în acord cu partenerii din domeniu. Totodată, ministrul a punctat că hotărârile trebuie luate sub definiția echilibrului. „În sănătate nu poți […]
18:20
Uraganul Melissa, de categorie 5, a devenit mai puternic decât uraganul Katrina, fiind acum al cincilea cel mai intens uragan înregistrat vreodată în Atlantic. În prezent, se apropie de coastele Jamaicăi, unde autoritățile, precum și cele din Cuba, au ordonat evacuarea populației din zonele expuse. Ochiul furtunii se deplasează spre sud-vestul insulei și aduce vânturi […]
Acum 6 ore
18:10
Lia Olguța Vasilescu îl taxează pe Bolojan pentru brutalitatea măsurilor de austeritate: Boc și Băsescu erau mai empatici decât el # Gândul
În condiții aproape identice de austeritate și criză economică, premierul reacționează foarte diferit de alți politicieni de marcă, a declarat Lia Olguța Vasilescu în cadrul ediției de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Într-o amplă discuție despre adevărata stare de lucruri din sânul coaliției, social-democrata a criticat faptul că premierul Ilie Bolojan practic […]
18:10
Jaf la un cimitir din Italia, în care este implicat și un român. Obiectele care au fost furate cântăresc peste o tonă # Gândul
Hoții au devastat un cimitir din Merante, Italia. Potrivit autorităților cel puțin un român a fost implicat în actele de furt și profanare, iar duba cu care au fost transportate obiectele sustrase aparține chiar unei persoane de origine română. Ce au furat hoții din cimitir Atacul din cimitir a avut loc în noaptea de duminică […]
18:00
Un bloc din Ucraina a fost pulverizat la fel ca „blocul groazei” din Rahova. Coincidențe aproape neverosimile, la 700 de kilometri distanță # Gândul
O explozie similară cu cea a „blocul groazei” din Rahova – în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața – a avut loc, marți, în Hmelniţki, în vestul Ucrainei. O deflagrație puternică a zguduit marți orașul Hmelnițki, la doar câteva săptămâni după tragedia din Rahova. Explozia a avut loc într-o clădire rezidențială. Trei etaje au […]
17:50
E oficial. Marcel Ciolacu candidează la șefia CJ Buzău. O singură abținere a fost în ședința PSD care i-a validat candidatura. Cine s-a abținut și de ce? # Gândul
Invitată în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu, actualul edil al Craiovei, a dat detalii de culise despre viitorul candidat al PSD la fotoliul de primar general al Capitalei. Invitata a făcut dezvăluiri interesante din ședința în care PSD a oficializat candidatura lui Daniel Băluță și Marcel Ciolacu la președinția Consilului Județean […]
17:50
POVESTEA de succes a unui tânăr care s-a pensionat la 32 de ani, după ce a reușit să devină independent financiar: „Necesită efort minim” # Gândul
La cei 32 de ani ai săi, Naz Avo – un fost dezvoltator de software din Ucraina – s-a pensionat deja și își trăiește viața de vis în Thailanda, după ce a devenit independent financiar. El susține că a reușit să ajungă la pensionare, trăind frugal în țări mai ieftine. De asemenea, a dezvăluit că […]
17:50
Legea Bolojan desființează o școală din Delta Dunării. Un elev nu a putut învăța online pentru că nu avea semnal la internet # Gândul
Școala Gimnazială din satul Carorman, structură a Școlii Gimnaziale Crișan din județul Tulcea, va fi reînființată, după ce, timp de două luni, singurul elev care era înscris a fost nevoit să învețe hibrid, potrivit deciziei Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Tulcea. Nivelul gimnazial fusese desființat la începutul anului școlar, în baza „Legii Bolojan”, deoarece exista doar […]
17:50
De la Rahova la Hmelnițk. Coincidențele aproape neverosimile care dau fiori, la doar 700 de kilometri # Gândul
O explozie similară cu cea a „blocul groazei” din Rahova – în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața – a avut loc, marți, în Hmelniţki, în vestul Ucrainei. O deflagrație puternică a zguduit marți orașul Hmelnițki, la doar câteva săptămâni după tragedia din Rahova. Explozia a avut loc într-o clădire rezidențială. Trei etaje au […]
17:40
FOTO. Ce mai face Ricky Dandel. ”Eu nu m-am rupt NICIODATĂ de România și n-am să mă pot rupe” # Gândul
Binecunoscutul artist Ricky Dandel a fost invitat la o emisiune TV unde a vorbit despre viața sa din Germania. Aceasta a afirmat însă că nu s-a rupt niciodată de țara natală. Ricky Dandel este ste un solist vocal, compozitor, textier, prezentator, moderator și showman. În anul 1989 s-a stabilit în Germania. Locuiește la München, unde […]
17:40
Jumbo, magazinul din care îți cumperi tot ce nu îți trebuie, cumpără malluri pe bandă rulantă. Care este noua achiziție # Gândul
Jumbo, cunoscutul magazin în care se găsesc de toate, continuă strategia de a cumpăra malluri în loc să închirieze spații. Lanțul grec de retail încheie anul cu achiziția unui nou centru comercial din orașul Patras din Grecia. Deși avea un magazin în centrul comercial, Jumbo a ales să cumpere în întregime spațiul pentru a deveni […]
17:40
Bolojan, pus la zid pentru lipsa de umanitate față de SACRIFICIILE românilor. Lia Olguța Vasilescu: Boc și Băsescu erau mai empatici decât el # Gândul
În condiții aproape identice de austeritate și criză economică, premierul reacționează foarte diferit de alți politicieni de marcă, a declarat Lia Olguța Vasilescu în cadrul ediției de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Într-o amplă discuție despre adevărata stare de lucruri din sânul coaliției, social-democrata a criticat faptul că premierul Ilie Bolojan practic […]
17:40
POVESTEA de succes a unui tânăr care s-a pensionat la 32 de ani, după ce a reușit să devină independent financiar: „Necesită un efort minim” # Gândul
La cei 32 de ani ai săi, Naz Avo – un fost dezvoltator de software din Ucraina – s-a pensionat deja și își trăiește viața de vis în Thailanda, după ce a devenit independent financiar. El susține că a reușit să ajungă la pensionare, trăind frugal în țări mai ieftine. De asemenea, a dezvăluit că […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.