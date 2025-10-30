Patru linii STB ar putea fi modificate pentru meciul Dinamo-CFR Cluj

16:10

Ciprian Ciucu candidează la Primăria Capitalei, potrivit unui anunț pe care primarul Sectorului 6 l-a făcut luni dimineață. Acesta a menționat că sloganul său va fi „Bucureștiul pus la punct". Alegerile pentru funcția de primar general vor avea loc pe 7 decembrie. „Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult și […]