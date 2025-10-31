Jandarmeria sancționează amintirea: Organizatorul comemorării victimelor de la Colectiv, amendat cu 3.000 de lei. „Activitatea sa a fost depășită”

21:00

Un articol în care Buletin de București arată, pe baza unui document oficial, că proiectului trenului metropolitan s-a blocat prin amenajarea mult lăudatului Parc al Liniei a stârnit o ieșire publică furioasă la adresa redacției noastre din partea primarului Sectorului 6. Reacția lui Ciprian Ciucu este, din punctul meu de vedere, un derapaj grav, pe […] The post Editorial | De ce este reacția lui Ciprian Ciucu la adresa Buletin de București o amenințare appeared first on Buletin de București.