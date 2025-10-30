Confruntate cu deficitul global de personal calificat, departamentele financiare folosesc din ce în ce mai mult noile tehnologii, inclusiv AI, și caută candidați în surse noi – studiu Deloitte

17:00

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, afirmă că aproape jumătate dintre locuinţele alimentate cu gaze naturale din România nu au realizate verificări şi revizii ale instalaţiilor. Chisăliţă consideră că această situaţie are drept cauză eliminarea, în 2011, a obligaţiei ca verificarea periodică a instalaţiei de gaze să fie realizată de operatorul de distribuţie din zonă şi introducerea posibililităţii ca aceasta să fie făcută de orice firmă autorizată ANRE, aleasă de consumator, care, „în baza unui preţ corespunzător”, „poate obţine avizul favorabil” chiar dacă „mai sunt abateri de la normativ”.