Sphera Franchise Group își continuă extinderea în Italia. Compania românească deschide KFC Drive Thru nou în Udine
Economica.net, 30 octombrie 2025 18:40
Sphera Franchise Group, liderul pieței de foodservice din România, continuă strategia de extindere internațională prin deschiderea unui nou restaurant KFC de tip Drive Thru în Udine, Italia, a doua unitate din acest oraș, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
18:40
Sphera Franchise Group își continuă extinderea în Italia. Compania românească deschide KFC Drive Thru nou în Udine # Economica.net
Sphera Franchise Group, liderul pieței de foodservice din România, continuă strategia de extindere internațională prin deschiderea unui nou restaurant KFC de tip Drive Thru în Udine, Italia, a doua unitate din acest oraș, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
18:40
ANAT susține că declarațiile din ultimele zile făcute de ministrul Economiei privind „ţepele” din turism sunt nefondate, populiste și greșite din punct de vedere juridic # Economica.net
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) consideră că declaraţiile din ultimul timp privitoare la "ţepele" din turism, făcute în media de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, sunt "nefondate, populiste şi greşite juridic".
18:40
Confruntate cu deficitul global de personal calificat, departamentele financiare folosesc din ce în ce mai mult noile tehnologii, inclusiv AI, și caută candidați în surse noi – studiu Deloitte # Economica.net
Departamentele financiare se confruntă cu un deficit global de personal calificat, potrivit studiului Deloitte Finance Trends 2026, iar scăderea implicării angajaților și volumul mare de muncă completează lista de provocări majore legate de forța de muncă pentru liderii financiari. În acest context, pentru a-și atinge obiectivele de recrutare și retenție de personal, liderii financiari apelează din ce în ce mai mult la noi tehnologii și abilități tehnice, folosind, de exemplu, soluții de AI și de automatizare pentru a acoperi decalajele de productivitate (40%).
18:40
Christine Lagarde: BCE se află într-o poziţie bună, dar nu de neclintit. Nu m-aş plânge prea mult de creştere în acest moment # Economica.net
Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat joi că instituţia pe care o conduce "se află într-o poziţie bună, dar nu de neclintit" şi că va face tot ce este necesar pentru a se asigura că este bine poziţionată pentru a aborda situaţia economică actuală, transmite agenția spaniolă de presă EFE, relatează Agerpres.
18:40
Sorin Grindeanu, despre numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: Eu cred că nu e cea mai potrivită persoană și nu pot să nu spun ceea ce gândesc. Și nici PSD nu poate să tacă # Economica.net
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat, joi, la Drobeta Turnu Severin, că Oana Gheorghiu a făcut "lucruri admirabile în zona de ONG-uri", dar nu este cea mai potrivită persoană pentru funcţia de vicepremier având în vedere că din 2021 a avut poziţionări împotriva actualei administraţii americane, relatează Agerpres.
Acum 2 ore
17:00
Piața imobiliară premium din nordul Capitalei: Aviației, Floreasca și Pipera rămân cele mai căutate zone rezidențiale # Economica.net
Segmentul rezidențial de lux din București continuă să atragă interesul cumpărătorilor și investitorilor care urmăresc siguranța unei achiziții cu valoare durabilă. În ultimii ani, zonele din nordul Capitalei au devenit etalonul calității în materie de locuințe urbane, prin echilibrul pe care îl oferă între confort, conectivitate și prestigiu.
17:00
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 886,7 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 57 de luni, la un randament mediu de 6,98% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), transmite Agerpres.
17:00
Aproape jumătate dintre locuinţele alimentate cu gaze naturale din România nu au făcute verificările şi reviziile obligatorii # Economica.net
Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, afirmă că aproape jumătate dintre locuinţele alimentate cu gaze naturale din România nu au realizate verificări şi revizii ale instalaţiilor. Chisăliţă consideră că această situaţie are drept cauză eliminarea, în 2011, a obligaţiei ca verificarea periodică a instalaţiei de gaze să fie realizată de operatorul de distribuţie din zonă şi introducerea posibililităţii ca aceasta să fie făcută de orice firmă autorizată ANRE, aleasă de consumator, care, „în baza unui preţ corespunzător”, „poate obţine avizul favorabil” chiar dacă „mai sunt abateri de la normativ”.
17:00
Banca Centrală Europeană (BCE) a decis, joi, să menţină nemodificată dobânda de referinţă la 2%, pentru a treia şedinţă consecutivă, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Acum 4 ore
16:10
O nouă autostradă: s-a atribuit contractul pentru construirea primului tronson din A8, Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni, 27 km VIDEO # Economica.net
Primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni va fi construit de o asociere româno - bulgară, a anunţat, joi, într-un comunicat, Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR).
16:00
Ministrul Catherine Vautrin: Franţa va rămâne cu numărul de militari în România stabilit deja în cadrul Alianţei # Economica.net
Ministrul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că Franţa va rămâne în România cu numărul de militari deja stabilit în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, arătând că acesta a fost mărit în ultima perioadă, scrie Agerpres.
15:50
Distrigaz Sud: Avarie la o conductă de gaze în sectorul 1 al Capitalei; aproape 1.000 de consumatori afectaţi # Economica.net
Aproximativ 940 de clienţi casnici şi non-casnici din sectorul 1 al municipiului Bucureşti au rămas temporar fără alimentare cu gaze naturale, din cauza unei avarii produse la un branşament al reţelei Distrigaz Sud Reţele, ca urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată efectuate de compania Porr Construct, a informat, joi, societatea de distribuţie.
15:50
Cris-Tim Family Holding închide oferta publică iniţială; preţul final de ofertă, stabilit la 16,5 lei/acţiune # Economica.net
Cris-Tim Family Holding finalizează cu succes oferta publică iniţială derulată între 17 şi 29 octombrie 2025, iar preţul final de ofertă este stabilit la 16,5 lei/acţiune, ce implică o capitalizare bursieră anticipată a companiei de 1,33 miliarde lei (262 milioane euro).
15:50
Senatul Italiei a aprobat joi planurile controversate ale prim-ministrului Giorgia Meloni de a revizui sistemul judiciar, reforma trecând astfel ultimul obstacol parlamentar, informează dpa, potrivit Agerpres.
15:50
Delphi Economic Forum Bucharest: Inteligența artificială și economia românească, între potențial și reglementare # Economica.net
Digitalizarea rămâne un pilon esențial al transformării economice. În 2025, sectorul IT&C generează peste 7% din PIB-ul României, iar investițiile în automatizare și inteligență artificială încep să rescrie procesele din administrație, finanțe și industrie.
15:50
Firma elveţiană Proton lansează un observator al infracţiunilor informatice în dark web # Economica.net
Firma elveţiană Proton, specializată în protecţia confidenţialităţii pe internet, a lansat joi o structură de observare a sustragerilor de date detectate în dark web - o parte ascunsă a internetului, la care utilizatorii obişnuiţi nu au acces, informează AFP, scrie Agerpres.
15:30
Simplificarea achitării amenzilor contravenţionale aplicate de agenţii constatatori ai MAI. Proiect pilot # Economica.net
Executivul a aprobat, joi, un proiect de hotărâre care reglementează, în sistem pilot, mecanismele şi procedurile menite să eficientizeze şi să simplifice achitarea amenzilor contravenţionale aplicate de către agenţii constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne.
15:30
Ministrul Apărării, despre retragerea trupelor americane: De aici încolo suntem în continuă discuţie cu toţi aliaţii # Economica.net
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că "strategia de apărare la nivel NATO este un lucru care se adaptează în mod continuu în funcţie de noile realităţi", iar după anunţul retragerii parţiale a trupelor americane din ţara noastră, Guvernul român se află "în continuă discuţie cu toţi aliaţii şi americani şi europeni", existând o cooperare foarte bună atât cu Statele Unite, cât şi cu Franţa".
15:20
Măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionarea Sistemului Electroenergetic Naţional, aprobate de Guvern # Economica.net
Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, măsurile privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum şi măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte combustibilii şi volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2025 - 31 martie 2026.
15:20
Emil Boc: Trebuie făcut orice ne stă în putinţă la nivel naţional şi european să scădem preţul la energie # Economica.net
Una dintre cele mai mari provocări pe care le au Europa şi România este scăderea preţului la energie şi trebuie făcut orice ne stă în putinţă în acest sens, pentru competitivitatea noastră, a declarat, joi, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
15:20
Guvern: 500 milioane de euro pentru susţinerea proiectului autostrăzii Sibiu – Piteşti # Economica.net
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, un memorandum privind negocierea contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 500 milioane de euro, pentru susţinerea proiectului Autostrada A1 - Cofinanţare aferentă fondurilor de coeziune ale UE şi a semnării acestuia, precum şi pentru acordarea împuternicirii de semnare ministrului Finanţelor.
15:10
Moneda naţională s-a depreciat, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0856 lei, în creştere cu 0,27 bani (+0,05%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0829 de lei, scrie Agerpres.
15:10
Investigaţiile FBI au fost încetinite sau oprite de al doilea cel mai lung blocaj al administraţiei americane din istorie, lăsând Biroul Federal de Investigaţii fără fonduri pentru a plăti informatori sau pentru a face achiziţii sub acoperire de droguri sau arme, lacune despre care un purtător de cuvânt al instituţiei a declarat că pun în pericol securitatea naţională, relatează Reuters, scrie Ager
15:10
Românii care au vrut să-și cumpere locuințe au accelerat decizia de cumpărare în trimestrul al treilea al acestui an, o tendință vizibilă la nivel național, cu doar câteva excepții. Graba cumpărătorilor a fost determinată de trei factori principali: creșterea TVA pentru locuințele noi de la 1 august, reducerea ofertei disponibile pe piață și așteptările privind noi majorări de prețuri pe termen mediu, după scumpirile de până la 20% înregistrate în ultimul an în marile orașe ale țării.
15:10
Explozie în Rahova; Distrigaz, acuzată de distrugere din culpă: Nu a întreţinut în condiţii de siguranţă sistemul de distribuţie a gazelor # Economica.net
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au pus Distrigaz sub acuzare pentru distrugere din culpă, deoarece compania nu a trimis la blocul din Rahova o echipă de intervenţie pentru a lua măsurile de urgenţă după ce locatarii au reclamat miros de gaze şi nu a întreţinut în condiţii de siguranţă sistemul de distribuţie a gazelor, scrie Agerpres.
15:10
Grecia a anunţat joi un plan de măsuri în valoare de 2,5 miliarde de euro pe o perioadă de 10 ani pentru a lupta împotriva ameninţării reprezentate de penuria de apă, în special în capitala Atena şi în regiunea acesteia, precum şi în multe dintre insulele elene, informează AFP, scrie Agerpres.
15:10
Modificări la Legea privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare # Economica.net
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 236/2022 privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
15:10
Grindeanu, despre retragerea unei părţi a trupelor americane din România: Nu este un moment uşor # Economica.net
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, cu privire la retragerea unei părţi a trupelor americane din România, că nu este un moment uşor pentru ţara noastră, iar "cei care încearcă să-l prezinte altcumva greşesc".
15:10
Guvernul anunţă măsuri pentru alegerile parţiale din 7 decembrie, printre care la Primăria Capitalei şi CJ Buzău # Economica.net
Guvernul a aprobat, joi, o serie de măsuri pentru a asigura desfăşurarea în condiţii optime a alegerilor locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii din unele circumscripţii electorale, din 7 decembrie 2025, stabilind, între altele, un proiect pilot destinat facilitării exercitării independente a dreptului de vot de către alegătorii cu dizabilităţi de vedere.
15:10
Peste 3.000 de apartamente noi, oprite de la vânzare de către ANPC. Dezvoltatori imobiliari nu au respectat legea suprafețelor # Economica.net
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi de peste 979.200 de lei unor operatori economici ce activează în domeniul dezvoltărilor imobiliare, informează instituţia într-un comunicat transmis, joi, AGERPRES.
15:10
Guvernul a aprobat modificarea contractelor de finanţare cu BEI privitoare la autostrăzile A3 şi A7 # Economica.net
Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, modificarea contractelor de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru proiectele de infrastructură rutieră Autostrada A7 şi Autostrada A3, cofinanţate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, în vederea extinderii termenelor de finalizare a lucrărilor - de la decembrie 2025 până la trimestrul III 2026 pentru A7 şi trimestrul IV 2026 pentru A3, scrie Agerpres.
Acum 6 ore
13:10
China şi SUA vor suspenda timp de un an taxele portuare reciproce după summitul Xi-Trump # Economica.net
China şi Statele Unite vor suspenda timp de un an taxele portuare pe care şi le impuneau reciproc, a anunţat Ministerul Comerţului de la Beijing la scurt timp după întâlnirea de joi a preşedinţilor celor două ţări, Xi Jinping şi Donald Trump, de la Busan (Coreea de Sud), informează EFE, scrie Agerpres.
13:10
Sectorul agricol al României are un potenţial imens – director din Ministerul olandez al Agriculturii # Economica.net
Sectorul agricol al României are un potenţial imens, ţara fiind bine poziţionată pentru a fi lider în producţia alimentară durabilă, a afirmat, joi, Ralf van de Beek, director pentru agribusiness internaţional şi securitate alimentară în Ministerul Agriculturii, Pescuitului, Securităţii Alimentare şi Naturii din Ţările de Jos.
13:10
Preşedintele Libanului a ordonat armatei să riposteze la incursiunile israeliene după un raid la frontieră # Economica.net
Preşedintele libanez Joseph Aoun a ordonat joi comandantului armatei să riposteze la incursiunile israeliene din sudul Libanului, după ce forţele israeliene au trecut graniţa în cursul nopţii şi au ucis un angajat municipal, a relatat presa de stat libaneză, relatează Reuters, potrivit Agerpres.
13:10
Economia germană a evitat, la limită, intrarea în recesiune în trimestrul al treilea, în condiţiile în care Produsul Intern Brut a stagnat, potrivit unei estimări preliminare publicată, joi, de Oficiul federal de statistică (Destsatis), transmite AFP, scrie Agerpres.
13:00
Corupţie în Spania: Tensiune maximă la audierea premierului Pedro Sanchez de către o comisie parlamentară de anchetă # Economica.net
Audierea premierului spaniol Pedro Sanchez în faţa unei comisii de anchetă a Senatului privind un scandal de corupţie a început joi într-o atmosferă extrem de tensionată, cu discursuri întrerupte, insulte şi un ton agresiv, liderul socialist fiind obligat să explice rolul asociaţilor săi de încredere în acest dosar exploziv, relatează AFP, scrie Agerpres.
13:00
Prima interdicție: ONJN include platforma Polymarket (pariuri pe rezultatele alegerilor prezidențiale sau generale) pe lista neagră a site-urilor neautorizate. Platforma a fost interzisă și în SUA # Economica.net
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a decis în ședința din 29 octombrie includerea platformei Polymarket pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României. Decizia vine în contextul unei creșteri explozive a activității pe această platformă în perioada alegerilor. Este prima interdicție operată de Oficiu. Până acum au fost doar amenzi.
Acum 8 ore
12:50
Numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AMOFM) Bucureşti era de 6.852, la finele lunii septembrie, echivalentul unei rate de 0,52%.
12:40
Mii de protestatari la Riga faţă de ieşirea Letoniei din Convenţia de la Istanbul privind combaterea violenţei domestice # Economica.net
Mii de persoane, în special tineri, s-au adunat miercuri în faţa Parlamentului leton (Saeima) pentru a protesta faţă de votul programat pentru joi privind posibila retragere a ţării baltice din Convenţia internaţională de la Istanbul pentru combaterea violenţei împotriva femeii şi a violenţei domestice, informează EFE, potrivit Agerpres.
12:30
YouTuber-ul Andrei Zbîrnoaia (Zbir) vrea să cumpere apartamente de 10 mil. de euro și să le închirieze. A investit deja un sfert din sumă # Economica.net
YouTuber-ul Zbir vrea să depășească zece milioane de euro investiții în următorii ani pentru achiziția de apartamente în București. Andrei Zbîrnoaia este unul dintre investitorii vechi din proiectul Cosmopolis.
12:30
O centrală fotovoltaică va fi construită la CET Sud Piteşti; investiţia depăşeşte 27 de milioane de lei # Economica.net
O centrală fotovoltaică va fi construită la CET Sud Piteşti, investiţia finanţată din Fondul pentru Modernizare depăşind 27 de milioane de lei, a anunţat, joi, administraţia locală.
12:20
Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 3,15% la sfârşitul lunii septembrie 2025, în scădere cu 0,02 puncte procentuale faţă de luna anterioară, numărul total al şomerilor fiind de 252.520 de persoane, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).
12:20
România va putea trata marii arşi în centre moderne, construite cu grijă şi demnitate, a declarat joi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, într-un mesaj transmis la 10 ani după tragedia de la "Colectiv".
12:20
Black Friday, una dintre cele mai vulnerabile perioade din an în privinţa fraudelor online # Economica.net
Perioada campaniilor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva fraudelor online, iar infractorii cibernetici profită de volumul mare de tranzacţii online şi recurg la site-uri false sau site-uri clonă, cu scopul de a induce în eroare cumpărătorii pentru a extrage informaţii sensibile, mai ales datele de card, avertizează Asociaţia Română a Băncilor (ARB), Poliţia Română şi Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC).
12:20
Rusia a lansat un atac combinat cu rachete şi drone împotriva mai multor regiuni ale Ucrainei # Economica.net
Rusia a lansat un atac combinat cu rachete şi drone împotriva mai multor regiuni ale Ucrainei la primele ore ale dimineţii de joi, ceea ce a obligat autorităţile ucrainene să modifice orarul anumitor trenuri şi să restricţioneze alimentarea cu energie electrică la nivel naţional, relatează EFE şi Reuters, scrie Agerpres.
12:20
Încălzirea climei a crescut de patru ori riscul unui uragan la fel de puternic precum Melissa (studiu) # Economica.net
Uraganul Melissa, cel mai devastator care a lovit Jamaica de la începutul înregistrărilor meteorologice, a devenit de patru ori mai probabil din cauza schimbărilor climatice provocate de oameni, potrivit unui studiu publicat miercuri, informează AFP, scrie Agerpres.
12:20
Abrudean: Cablul de curent continuu electric pe ruta Azerbaidjan-Georgia-România-Ungaria, exemplu de cooperare care trebuie replicat # Economica.net
Digitalizarea, înaltele tehnologii, sectorul agro-alimentar, turismul şi industria de apărare sunt domenii în care s-ar putea replica exemplul de cooperare privind cablul de curent continuu electric pe ruta Azerbaidjan - Georgia - România - Ungaria, a afirmat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care a fost primit de preşedintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev.
12:20
Un al treilea grup de afgani va ajunge în Germania după suspendarea programului de relocare # Economica.net
Un nou grup de afgani care a primit aprobare pentru relocare, al treilea după schimbarea guvernului de la Berlin, a plecat din Pakistan către Germania, relatează joi dpa, scrie Agerpres.
12:20
Distrigaz: Vom prezenta toate elementele şi apărările care demonstrează cu tărie conformitatea acţiunilor noastre # Economica.net
Experţii desemnaţi în cadrul anchetei privind explozia din 17 octombrie în cartierul Rahova analizează cauzele exacte ale accidentului, acestea nefiind stabilite până în prezent, susţin oficialii Distrigaz Sud Reţele, într-un comunicat remis AGERPRES.
12:20
Decizia referitoare la creşterea salariului minim se amână până la sfârşitul lunii noiembrie # Economica.net
"A fost şi şedinţa CNT (dialog social tripartit). Aşa cum era de aşteptat patronatele nu susţin creşterea salariului minim pe economie, sindicatele da. La Guvern părerile sunt împărţite. Concluzia, mai facem o analiză şi decizia referitoare la creşterea salariului minim se amână până la sfârşitul lunii noiembrie", a scris Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, pe Facebook.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.