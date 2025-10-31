Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și Royal Lodge

21:40

Din ce în ce mai multă lume își dorește să mănânce sănătos, iar unul dintre cele mai frecvente sfaturi ale specialiștilor în nutriție este să consumăm cât mai mult pește, fiind o sursă reală de proteine, grăsimi bune și nutrienți esențiali. Dor că nu toate speciile sunt benefice pentru organism, pentru că unele dintre ele […]