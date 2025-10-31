Baschetul românesc feminin, LOVITURĂ de imagine. Ce parteneriat s-a semnat
Gândul, 31 octombrie 2025 08:20
Federația Română de Baschet (FRB) anunță încheierea unui parteneriat strategic care marchează un moment semnificativ în dezvoltarea și consolidarea baschetului feminin din România. Din actualul sezon competițional, cele două competiții majore vor purta denumirile oficiale Liga Națională de Baschet Feminin Banca Transilvania și Liga 1 de Baschet Feminin Banca Transilvania. Acest parteneriat reflectă angajamentul ambelor […]
• • •
Acum 5 minute
09:00
Criza gunoaielor din Sectorul 1, perioada „Clotilde Armand”, bate din nou la ușă. Consiliul Local vrea să schimbe o hotărâre pe a votat-o cu doar 3 luni în urmă. Avocat: „O încercare mascată de revocare a unui act administrativ care a devenit irevocabil, riscăm și o criză sanitară, administrația demonstrează rea credință” # Gândul
Astăzi, la Primăria Sectorului 1 al Capitalei, va avea loc – de la ora 10:00 – o controversată ședință a Consiliului Local. Pe ordinea de zi, potrivit informațiilor obținute de Gândul, se află un proiect de hotărâre prin care s-ar urmări revocarea „mascată” a unui act administrativ care și-a produs deja efectele juridice după ce […]
09:00
Adrian Zuckerman crede că „președintele Trump și cu Marco Rubio trebuie să vorbească cu omologii lor din România” despre retragerea trupelor # Gândul
Adrian Zuckerman îi recomandă Oanei Țoiu să aibă o discuție cu Marco Rubio pe marginea plecării trupelor americane din România. „Eu cred că trebuie să fie discuții între ministra de Externe Țoiu și Rubio, că acuma a venit înapoi. Președintele Trump a spus că «ăsta nu-i un lucru mare». În opinia mea, eu nu cred […]
09:00
Record mondial la Barcelona. Sagrada Familia a devenit cea mai ÎNALTĂ biserică din lume după ridicarea turnului central # Gândul
Barcelona Sagrada Familia din Barcelona a devenit joi cea mai înaltă biserică din lume, după ce o parte din turnul central al lui Iisus Hristos a fost ridicată la locul său. Capodopera lui Antoni Gaudí se înalță acum la 162,91 metri deasupra orașului, depășind cu 1,38 metri turla Catedralei din Ulm, Germania, care deținea până […]
09:00
Proces „supranatural” între doi foști soți din Iași, ambii medici rezidenți. Pensia alimentară a fiicei lor a ajuns „mărul discordiei” # Gândul
Doi foști soți din Iași, ambii medici rezidenți, au ajuns în fața instanței cu scopul de a se judeca pentru banii alocați pensiei alimentare unicului lor copil. Pretențiile fostei soții pentru majorarea pensiei de întreținere au fost respinse de bărbat. El a precizat că banii respectivi ar fi folosiți cu alt scop. A fost invocată […]
Acum 30 minute
08:40
Summitul Trump – Putin de la Budapesta, oficial ANULAT. Moscova respinge condițiile SUA pentru pace în Ucraina # Gândul
Statele Unite au decis să anuleze summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, după ce Moscova a transmis o notă diplomatică fermă în legătură cu cererile americane privind pacea din Ucraina. Summitul dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, care urma să aibă loc la […]
Acum o oră
08:30
Cine este SPORTIVA româncă propusă de americani pentru un documentar pe Netflix: „Viața ei ar trebui spusă lumii. Joacă cel mai bun tenis” # Gândul
Presa americană este pur și simplu fascinată de parcursul spectaculos al Soranei Cîrstea, sportiva din Târgoviște care, la 35 de ani, a reușit o revenire incredibilă în tenisul mondial. Publicațiile din Statele Unite spun că povestea ei de viață „își are locul într-un documentar Netflix”. Sorana Cîrstea trăiește una dintre cele mai impresionante reveniri din […]
08:20
ANSVSA a retras de la raft mai multe produse comercializate în România, după ce s-a constatat un nivel ridicat de opium și antibiotic # Gândul
Câteva produse comercializate în supermarketurile din Iași și din alte orașe ale României au prezentat un nivel mai mare de opium și antibiotic. În acest sens, Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o serie de alerte, în octombrie 2025, iar produsele au fost retrase de la rafturi, având un potențial […]
08:20
08:10
Marșul dedicat victimelor Colectiv s-a lăsat cu amendă de 3.000 de lei pentru organizator. „Atât am învățat noi, la limba română” # Gândul
„Noi muncim nu gândim sau nu empatizăm” pare a fi sloganul Jandarmeriei Române, în ultima vreme. Doi reprezentanți ai forțelor de ordine l-au amendat pe organizatorul comemorării victimelor din Clubul Colectiv, la 10 ani de la cumplita tragedie în urma căreia și-au pierdut viața zeci de oameni și alte câteva sute au ajuns la spital […]
08:10
„TUNUL” pe care îl dă Florin Tănase, dezvăluit de apropiatul lui Gigi Becali. „Stă pe 15 milioane de euro” # Gândul
Ajuns la 30 de ani, Florin Tănase se concentrează și pe afaceri, nu numai pe fotbal. Jucătorul FCSB caută să își asigure un viitor liniștit pentru el și familia sa, după ce se va retrage din carieră. Obișnuit să marcheze în meciurile importante, „Tase” punctează și în afara terenului. Dragomir: „Are 4 blocuri” Astfel, preferatul […]
Acum 2 ore
08:00
Organizatorul mișcării dedicate victimelor de la Colectiv spune că a fost amendat, de jandarmi, pentru că ei nu fac diferența între marș și comemorare # Gândul
„Noi muncim nu gândim sau nu empatizăm” pare a fi sloganul Jandarmeriei Române, în ultima vreme. Doi reprezentanți ai forțelor de ordine l-au amendat pe organizatorul comemorării victimelor din Clubul Colectiv, la 10 ani de la cumplita tragedie în urma căreia și-au pierdut viața zeci de oameni și alte câteva sute au ajuns la spital […]
07:50
RAPID iese la atac înaintea derby-ului de la Craiova. Alex Dobre, mesaj războinic pentru olteni: „Rezultat pozitiv înseamnă o victorie” # Gândul
Rapidul s-a impus fără drept de apel în primul meci din grupele Cupei România, 4-0 cu CSC Dumbrăvița, pe „Giulești”, cu formația bucureșteană în rol de echipă oaspete. Alex Dobre a reușit o „dublă”, iar la finalul meciului le-a transmis un mesaj războinic oltenilor, adversarii din etapa următoare a Superligii. Trupa lui Costel Gâlcă arată […]
07:20
După retragerea din România, americanii își reduc efectivele militare din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, de luna viitoare # Gândul
După reducerea efectivelor militare americane din România, SUA va lua o măsură similară și în Bulgaria, Ungaria, Slovacia. Administrația Trump a notificat mai multe administrații din Europa referitor la o reașezare a efectivelor militare americane staționate pe teritoriile mai multor state europene. Datele indică faptul că Pentagonul are în plan să pregătească o reducere a […]
07:20
31 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Marco van Basten împlinește 61 de ani. Își pierd viața River Phoenix și Sean Connery # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 31 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Marco van Basten, născut pe 31 octombrie 1964 în Utrecht, Olanda, este considerat unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului. Talentul său, tehnica desăvârșită și capacitatea de a marca goluri […]
Acum 4 ore
05:10
Salariile românilor sunt victimele colaterale ale certurilor din coaliție. Bolojan amână o decizie pe care Germania a luat-o deja. Merz crește salariul minim. Guvernul României mai așteaptă # Gândul
În timp ce Germania anunță o nouă creștere etapizată a salariului minim, Bolojan nu reușește încă să ia o decizie clară. Două guverne, două filozofii și, mai ales, două ritmuri complet diferite de reacție la presiunea economică și socială. Salariul minim din Germania a ajuns astfel la circa 2.200 de euro lunar, în vreme ce […]
05:10
Incident cu repetiție la Metrou. O garnitură nouă a lovit o instalație de stingere în stația “Anghel Saligny”. Trenul era în probe pe Magistrala 3. Ce ar fi cauzat impactul și cât de grav a fost # Gândul
Un nou incident în care este implicat un tren de metrou nou, Metropolis, fabricat de Alstom, s-a produs recent pe Magistrala 3, în stația Anghel Saligny. Potrivit surselor Gândul, incidentul s-a produs pe linia de garare, acolo unde trenul ar fi acroșat o instalație de stingere a incendiilor. Reprezentații Alstom nu au infirmat acest incident. […]
05:10
Exportul de petrol din Rusia atinge cel mai scăzut nivel, de la începutul războiului din Ucraina # Gândul
Conform datelor companiei Vortexa, citate de Bloomberg, în 26 de zile din octombrie exportul maritim de produse petroliere din Rusia a scăzut la 1,89 milioane de barili pe zi — cel mai scăzut nivel de la începutul anului 2022. O creștere mică a înregistrat doar exportul de motorină, dar volumul total a scăzut din cauza […]
Acum 6 ore
04:30
Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și Royal Lodge # Gândul
03:10
Melania Trump arată SUPERB de Halloween 2025 la Casa Albă. Ținuta Primei Doamne e o pledoarie adusă eleganței clasice # Gândul
Prima doamnă, Melania Trump, a fost întruchiparea eleganței subtile, la evenimentul de Halloween găzduit de președintele Donald Trump la Casa Albă. Îmbrăcată într-o ținută de la brandul Marni, soția liderului SUA a demonstrat că rafinamentul clasic este o alegere perfectă chiar și de Halloween. Melania Trump s-a făcut remarcată ca o prezență distinsă la evenimentul […]
Acum 8 ore
03:00
Melania Trump arată SUPERB de Halloween 2025 la Casa Albă. Ținuta Primei Doamne demonstreză că eleganța clasică este atemporală # Gândul
01:20
Donald Trump vrea să transforme acest Halloween în cel mai rău coșmar al democraților. Casa Albă și progresiștii se duelează în ironii # Gândul
Președintele Donald Trump începe sărbătoarea de Halloween în forță cu o serie de glume la adresa democraților care, de obicei, scandalizează opoziția progresistă din SUA. Donald Trump a publicat pe contul de Instagram cu doar câteva ore înainte de evenimentul de Halloween de la Casa Albă, o poză în care face aluzie la cele 30 […]
Acum 12 ore
00:50
Câinele unei familii din Italia a DISPĂRUT de la o expoziție canină din Bihor. Polițiștii au intrat imediat în alertă # Gândul
Un câine de rasă (Weimaraner), aparținând unei familii din Italia, a dispărut – duminică – în timpul unei expoziții canine organizate în stațiunea Băile 1 Mai, județul Bihor. Din fericire, patrupedul – o femelă de patru ani pe nume Eyes – cu pedigreeul „Sardulian Sweet Eyes Cuore Grigio” (familia Dlhote), a fost recuperat – marți […]
00:00
Un român, la un pas să fie păcălit cu un video fals creat cu AI. Infractorii cibernetici i-au cerut bani ca să nu publice un video compromițător cu el # Gândul
Un român a fost șantajat după modificarea unui film cu ajutorul inteligenței artificiale (AI). Bărbatul a fost păcălit să preia un apel video, moment în care infractorii cibernetici i-au înregistrat chipul și vocea. Apoi au fabricat un videoclip compromițător și i-au cerut 1.500 de lei ca să nu publice un video compromițător cu el. Noua fraudă […]
30 octombrie 2025
23:40
Ion Cristoiu: „Cel mai grav a fost că guvernul știa de RETRAGEREA TRUPELOR, dar noi am aflat de la presa ucraineană” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a discutat despre legătura dintre lipsa transparenței și apariția dezinformării și a fenomenului de fake news. În aceeași notă, atrage atenția asupra lipsei informărilor publice privind retragerea trupelor americane de pe teritoriul României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius […]
23:40
Câinele unei familii din Italia a DISPĂRUT de la o expoziție canină din județul Bihor. Polițiștii au intrat imediat în alertă # Gândul
23:30
Casa Albă, decorată spectaculos de Halloween. Președintele Donald Trump și Melania Trump se pregătesc să primescă copiii la colindat # Gândul
Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump găzduiesc joi, 30 octombrie, sărbătoare anuală de Halloween. Soția liderului SUA a împărtășit în decursul acestei săptămâni o fotografie în care fațada Casei Albe este împodobită cu decorațiuni specifice sărbătorii, ghirlande cu frunze colorate de toamnă și o mulțime de dovleci. Donald Trump și Melania Trump vor […]
23:10
Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor din România poate fi folosită în CAMPANIA împotriva lui Biden” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre lipsa de importanță a României în agenda externă a lui Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Unu, cel mai important, Donald Trump, care gândește cu 50 de ani înainte, se concentrează […]
23:10
Uraganul Melissa a devastat nordul Caraibelor şi şi-a accelerat viteza de deplasare în timp ce se îndrepta, joi, spre Bermude, lăsând în urma sa vânt puternic şi distrugeri pe scară largă, din Jamaica până în Cuba şi Haiti, relatează Reuters. Melissa a lovit Jamaica marţi, fiind cel mai puternic uragan care a lovit direct coastele […]
22:50
Medicii neurologi avertizează cu privire la „ucigașul tăcut”, care apare mereu odată cu frigul. De ce trebuie să ne ferim în sezonul rece # Gândul
Specialiștii avertizează asupra unui pericol invizibil care se poate afla chiar în casele noastre, odată cu instalarea sezonului rece, când începem să folosim diverse sisteme de încălzire. Astfel, medicii neurologii atrag atenția că, odată cu venirea iernii, mulți oameni își expun fără să știe viața la risc din cauza a ceea ce el numește „ucigașul […]
22:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre mesajul lui Trump după retragerea trupelor din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „N-avem nici importanță negativă, nici importanță pozitivă la Trump. Dacă ai importanță, ești piedică, cum e Spania. Fie […]
22:20
Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și Royal Lodge # Gândul
22:20
Zaveră TikTok beton pentru influenceri de carton. Nia reclamă că livratorii i-au ciugulit din cutia de bunăți # Gândul
O tânără cu posibil zeci de mii de urmăritori pe TikTok a povestit experiența neplăcută pe care a avut-o, după ce a decis să comande mâncare printr-o cunoscută aplicație de livrare. Ea a susținut că livratorul i-a consumat preparatele și nu a reușit să mai dea de el. Nia a avut parte de o experiență […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din BEST OF „Marius Tucă Show”, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Adrian Severin, Ion Cristoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece […]
22:00
Vicepremierul Tánczos Barna: România a negociat cu Bruxelles-ul amânarea reformei pensiilor magistraților din PNRR, dar nu mai e timp # Gândul
Vicepremierul Tánczos Barna, întrebat, la Digi 24, dacă a existat o tentativă de negociere cu Comisia Europeană pentru amânarea jalonului legat de pensiile magistraților, care expiră pe 28 noiembrie, vicepremierul a răspuns: „A existat și va exista probabil, dar nu mai avem când să amânăm”. Fostul ministru de Finanțe a explicat că vorbim […]
21:40
Oana Gheorghiu scoate la înaintare statutul „apolitic”, ca replică la criticile lui Sorin Grindeanu: „E o poziție independentă” # Gândul
Vicepremierul României, Oana Gheorghiu, a comentat la Digi 24 relația cu liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după ce acesta a criticat virulent numirea acesteia, în contextul afirmațiilor jignitoare la adresa președintelui Trump. Gheorghiu a adăugat că poziția lui Grindeanu are legătură cu „o luptă politică”, însă funcția ei de vicepremier este una „apolitică”. Vicepremierul […]
21:40
Un expert în nutriție avertizează că unele specii de pește, care se regăsesc în toate supermarketurile din România, pot fi PERICULOASE pentru sănătate # Gândul
Din ce în ce mai multă lume își dorește să mănânce sănătos, iar unul dintre cele mai frecvente sfaturi ale specialiștilor în nutriție este să consumăm cât mai mult pește, fiind o sursă reală de proteine, grăsimi bune și nutrienți esențiali. Dor că nu toate speciile sunt benefice pentru organism, pentru că unele dintre ele […]
21:30
Billl Gates, lovitură pentru activiștii de mediu. Se dezice de schimbările climatice și îi îndeamnă pe bogătași să investească în alte domenii # Gândul
Bill Gates, un susținător declarat al reducerii emisiilor de carbon, a transmis marți că marile companii ar trebui să-și direcționeze fondurile orientate către alte domenii, ci nu în lupta împotriva schimbărilor climatice. Bill Gates a declarat că filantropii lumii ar putea să investească, mai degrabă, în domenii care se ocupă cu metode pentru prevenirea bolilor […]
21:20
Sorin Grindeanu anunță revenirea lui Adrian Năstase la Congresul PSD. Pe listă se mai află un fost candidat la prezidențiale # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat, joi seara, la Caraș-Severin, că la congresul PSD din 7 noiembrie a invitat și foști președinti ai partidului, printre care Adrian Năstase și Mircea Geoană. ”Eu am discutat și i-am invitat pe foștii președinți la Congresul PSD. Adrian Năstase mi-a confirmat că va participa, l-am invitat și pe Mircea Geoană”, a […]
21:10
Sorin Grindeanu anunță revenirea lui Adrian Năstase la Congresul PSD. Pe listă se mai află alt fost candidat la prezidențiale # Gândul
21:10
Motivul pentru care Administrația Prezidențială SUSPENDĂ vizitarea spațiilor exterioare de la Palatul Cotroceni, începând cu 1 noiembrie 2025 # Gândul
Administrația Prezidențială anunță că vizitarea grădinilor și spațiilor exterioare de la Palatul Cotroceni va fi temporar oprită de la 1 noiembrie 2025. „Având în vedere apropierea sezonului rece, vă informăm că, începând cu data de 1 noiembrie 2025, vizitarea spațiilor exterioare din cadrul Complexului va fi temporar suspendată”, transmite Administrația Prezidențială. Evenimentul „Porți […]
21:00
Băuturile calde te ajută să învingi FRIGUL, îmbunătățesc sănătatea și reduc stresul. Explicațiile specialiștilor # Gândul
Medicii și studiile recente arată care sunt beneficiile băuturilor calde pentru sănătate, atunci când sunt consumate în sezonul rece. Ei bine, printre altele, ajută la îmbunătățirea circulației și la reducerea anxietății. Când bem un lichid fierbinte, vasele de sânge se dilată, un proces numit vasodilatație, care permite un flux sanguin mai bun la nivelul pielii, […]
21:00
Marie, o polițistă ca orice poliţistă din Marea Britanie, s-a dat drept „vânătoare de pedofili” și a șantajat un suspect pe care îl arestase, încercând să-și acopere datoriile la jocurile de noroc. Marie Thompson, în vârstă de 29 de ani, care era agent de poliție în Doncaster, a fost condamnată la peste trei ani de […]
20:40
Oana Gheorghiu joaca cartea statului „apolitic”, ca replică la criticile lui Sorin Grindeanu: „E o funcție apolitică. Nu cred că are ceva cu mine” # Gândul
Vicepremierul României, Oana Gheorghiu, a comentat la Digi 24 relația cu liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după ce acesta a criticat virulent numirea acesteia, în contextul afirmațiilor jignitoare la adresa președintelui Trump. Gheorghiu a adăugat că poziția lui Grindeanu are legătură cu „o luptă politică”, însă funcția ei de vicepremier este una „apolitică”. Vicepremierul […]
20:30
Motivarea IN EXTENSO a deciziei de achitare a fostului ministru Nicolae Bănicioiu. Judecătorii ICCJ au făcut praf și pulbere acuzațiile DNA # Gândul
Din lunga motivare a completului de 5 judecători ICCJ care l-au achitat definitiv pe fostul ministru al Sănătăţii şi al Tineretului şi Sporturilor, Nicolae Bănicioiu, în dosarul în care a fost acuzat că ar fi primit 860.000 de euro mită de la afaceriștii Dorin Cocoș și asociata acestuia, Mihaela Irimescu, în legătură cu numirea unor […]
20:20
Ilie Bolojan RĂSPUNDE mâine dacă merge în Parlament la audieri. Ce spune că știa despre retragerea trupelor SUA din România # Gândul
„Când voi primi invitația voi răspunde instituțional în zilele următoare, mâine. Aștept să primesc invitația instituțional și voi răspunde instituțional”, a răspuns premierul Ilie Bolojan, la Antena 1, întrebat dacă va merge luni la Ora premierului, în Parlament. „Când ai o funcție de răspundere, sunt lucruri cu care nu te joci.Dacă vrem să obținem […]
20:10
Nicuşor Dan, un NOU moment de derută. De data asta, la ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu. Președintele nu a ştiut unde să se așeze la final. Îi indică şefa protocolului ce are de făcut şi unde să meargă # Gândul
Preşedintele Nicușor Dan pare să aibă în continuare probleme atunci când vine vorba de orientare în propriul palat. La ceremonia de învestire de joi, de la Cotroceni, acesta a uitat din nou care este protocolul, după poza oficială cu noul vicepremier, Oana Gheorghiu. La aproape 5 luni de când a preluat mandatul de şef al […]
20:10
Gest extrem la protestele masive din Israel împotriva serviciului militar obligatoriu. Scandal pe tema interzicerii dreptului de vot pentru cei care refuză înrolarea # Gândul
Sute de mii de protestatari au luat cu asalt străzile Ierusalimului pentru a protesta împotriva înrolării în armată. Evreii ultraortodocși au rostit rugăciuni, au scandat împotriva guvernului și au luat cu asalt clădirile înconjurătoare. Societatea din Israel este atât de tensionată încât mulți evrei au început să recurgă la gesturi extreme. Un tânăr de 20 […]
Acum 24 ore
20:00
Oana Gheorghiu recunoaște că nu are, momentan, un plan concret de reformă: „Voi veni în săptămânile următoare cu un plan concret” # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat în cadrul unei intervenții, la Digi 24, că, în prezent, nu are „un plan concret” de reformă, dar că va prezenta un proiect, în acest sens, în „săptămânile următoare”. Vicepremierul a precizat că măsurile de reformă vor fi agreate cu premierul Ilie Bolojan și cu miniștrii de resort. „Voi veni […]
19:50
Ilie Bolojan a declarat, joi seara, într-o intervenție la Antena 1 că, faptul că 65% nu au încredere în prim-ministru este pentru că „percepțiile se formează în timp. Nu într-o lună sau 2 luni”. „Partea de percepție, de nedreptăți, pe care trebuie să o corectăm este o condiție de bază pentru ca românii să […]
19:50
Autoritățile bulgare ÎNCHID Podul Giurgiu – Ruse, pentru executarea unor lucrări de construcție. În ce perioadă intră în vigoare restricțiile # Gândul
Autoritățile din Bulgaria au informat că circulația rutieră pe podul Giurgiu – Ruse va fi restricționată, pe 4 și 5 noiembrie 2025. Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat. Astfel, potrivit unui comunicat al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), […]
