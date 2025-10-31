Scandal de proporții în Franța. Ministrul Justiției este acuzat de conflict de interese în cazul Sarkozy. Fostul șef de stat, „mentorul“ lui Darmanin
Un grup de 29 de avocați a depus o plângere la Curtea de Justiție a Franței, joi seară, împotriva lui Gérald Darmanin pentru conflict de interese. Aceștia îl acuză pe actualul ministru al Justiției că și-a exprimat, la radio, intenția de a-l vizita pe Nicolas Sarkozy la închisoarea La Santé. Potrivit datelor BFMTV, documentul de […]
APIA începe plățile către fermierii care au terenuri cu suprafețe de peste 10 hectare. Câți bani vor încasa și când se fac primele transferuri # Gândul
Fermierii care au mai mult de 10 hectare de teren vor primi avansul din subvenții. La Iași, de pildă, reprezentanții APIA au hotărât să transfere banii către conturile beneficiarilor. Până acum au fost autorizate 8.000 de cereri, iar un sfert dintre beneficiari au primit, deja, sumele cuvenite. Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) […]
Achiziția grupului G4Media de către Titluri Quality, avizată de CEISD și autorizată de Consiliul Concurenței # Gândul
Consiliul Concurenței a transmis, joi, decizia Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) de avizare a tranzacției prin care compania Titluri Quality, deținută de antreprenorul Radu Budeanu, preia pachetul majoritar al Grupului G4Media. Pe baza avizului conform, Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția. ”Potrivit analizei efectuate de către CEISD, încheiată prin emiterea avizului conform nr. 418/ […]
Exodul TINERILOR ucraineni enervează vestul Europei. Aproape 100.000 au fugit din țara bombardată de Rusia în doar două luni # Gândul
Războiul lui Vladimir Putin golește Ucraina de tineri. Aproape 100.000 de bărbați ucraineni cu vârste între 18 și 22 de ani au părăsit țara în ultimele două luni, după ce președintele Volodimir Zelenski a relaxat restricțiile de călătorie. Măsura, care avea ca scop să reducă presiunea asupra tinerilor și să încurajeze recrutarea voluntară, a generat […]
Experimentele Kremlinului în vreme de război. De ce aplică Putin formula „ȚAR BUN, BOIERI RĂI” pentru guvernatorii din unele regiuni ale Rusiei. „Excentrici, populiști, predispuși la scandaluri” # Gândul
Șefii regiunilor Vologda, Samara și Kursk au atras atenția, de mai multă vreme, prin politicile lor excentrice, comportamentul ciudat și predilecția de a căuta scandaluri cu lumânarea. După ce a petrecut ani încercând să depolitizeze rolul guvernatorilor regionali ai Rusiei, Vladimir Putin a permis, surprinzător, ca mai multe figuri „carismatice” controversate să iasă în prim-plan. […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a discutat despre relația României cu Statele Unite. Acesta a explicat faptul că americanii au fost decisivi în desprinderea țării din zona de influență sovietică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Independența lui Ceaușescu s-a bazat fundamental pe sprijinul Americii” Ion […]
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend # Gândul
Vremea este frumoasă la sfârșit de săpătămână, cu temperaturi chiar mai ridicate decât normalul acestei perioade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). La primele ore ale dimineții, meteorologii nu au transmis nicio avertizare nowcasting pentru România, iar toate regiunile din țară erau în zona meteo „verde”. În exclusivitate pentru Gândul, la ora 09:00, meteorologul de […]
Cine sunt sărbătoriții zilei de 31 octombrie 2025, în calendarul ORTODOX, greco-catolic și romano-catolic. Tinerii petrec azi Halloween-ul # Gândul
Vineri, 31 octombrie 2025, în ziua în care tinerii petrec de Halloween, creștinii sărbătoresc mai mulți sfinți, în calendarul în calendarul ortodox, greco-catolic și romano-catolic. Sărbătoriții zilei de 31 octombrie 2025, în calendarul ortodox Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis; Sf. Mc. Epimah Sărbătoriții zilei de 31 octombrie 2025, în calendarul greco-catolic […]
O garsonieră de doar 10 mp, scoasă la vânzare pentru o sumă astronomică. Costă cât 3 APARTAMENTE în București: „Intri pe ușă și sari direct în pat” # Gândul
După ce Clujul ne-a „obișnuit” cu prețuri de-a dreptul ireale la locuințe, acum vine rândul unui alt oraș din Europa să bată toate recordurile la acest capitol. Așa se face că o minisculă garsonieră, de doar 10,2 metri pătrați, aflată într-una dintre cele mai luxoase zone din Londra, să fie scoasă la vânzare pentru echivalentul […]
Scandal la Asia Express. Conflict între Anda Adam și producătorii emisiunii de la Antena 1: „Ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri” # Gândul
Un conflict a luat naștere între Anda Adam și producătorii emisiunii Asia Express de la Antena 1, în ediția precedentă. După reacția nervoasă a soțului ei, Joseph Adam, când i-a adus o serie de reproșuri, cântăreața a izbucnit în cursa pentru ultima șansă. Disensiunile între echipă și producători au pornit de la o interdicție pe […]
Se mișcă lucrurile pe A7. Cristian Pistol spune că, de anul acesta, se va putea circula doar pe autostradă, de la București la Adjud # Gândul
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță o „activitate intensă pe șantierul lotului 2 (Domnești Târg-Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani – Bacău (A7)”. Iar pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domnești Târg și Adjud stadiul lucrărilor a depășit 90%. Șeful CNAIR, Cristian Pistol, mai spune că firma UMB Spedition se ocupă de lucrări se […]
Amendă de 3.000 de lei pentru organizatorul marșului dedicat victimelor Colectiv. Jandarmeria: „Agentul nu a înțeles spiritul legii” # Gândul
„Noi muncim nu gândim sau nu empatizăm” pare a fi sloganul Jandarmeriei Române, în ultima vreme. Doi reprezentanți ai forțelor de ordine l-au amendat pe organizatorul comemorării victimelor din Clubul Colectiv, la 10 ani de la cumplita tragedie în urma căreia și-au pierdut viața zeci de oameni și alte câteva sute au ajuns la spital […]
Dan Dungaciu: „Sistemul românesc joacă în continuare această carte ANTI-TRUMP, așteaptă să se întoarcă Biden și pun în pericol securitatea națională” # Gândul
În ediția din 29 octombrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, expertul Dan Dungaciu a discutat despre dificultățile strategice ale României pe fondul contextului internațional actual, cu un focus special pe relația cu Statele Unite ale Americii și Europa. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu susține că România este plasată într-o poziție […]
În ediția din 30 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a analizat relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu consideră că Nicușor Dan așteaptă momentul potrivit pentru a-l înlocui pe Bolojan, iar acest lucru s-ar putea produce cu sprijinul PSD. Jurnalistul a mai […]
De ce vin asiaticii să MUNCEASCĂ în România: „Aici am găsit viața pe ce care o visam și câștig de șase ori mai mult” # Gândul
Tot mai mulți muncitori din Asia aleg să vină în România, atrași de salarii mai mari și de șansa unui trai mai bun. Pentru mulți dintre ei, țara noastră a devenit locul unei noi vieți, o șansă la stabilitate, la familie și la demnitate, după ani și ani trăiți în sărăcie în țările natale. România […]
Celebrul Charlie Ottley promovează Constanța, în NOUL EPISOD „Flavours of Romania – This is Dobrogea” disponibil pe o platformă de streaming # Gândul
Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța anunță lansarea unui nou episod al renumitei serii documentare „Flavours of Romania”, realizată de jurnalistul și producătorul britanic Charlie Ottley. Episodul, intitulat „This is Dobrogea”, este disponibil pe platforma globală de streaming Netflix, începând din această toamnă, aducând în atenția publicului internațional patrimoniul cultural, gastronomic și turistic al uneia […]
Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion școală aproape că s-a prăbușit la aterizare. Roata din față s-a rupt și a ieșit de pe pistă. Toate zborurile sunt ANULATE # Gândul
Un incident aviatic s-a produs joi, pe aeroportul Băneasa din Capitală. Un avion școală a aterizat forțat, iar trenul de aterizare s-a rupt. Toate zborurile sunt anulate. Știre în curs de actualizare
Criza gunoaielor din Sectorul 1, perioada „Clotilde Armand”, bate din nou la ușă. Consiliul Local vrea să schimbe o hotărâre pe a votat-o cu doar 3 luni în urmă. Avocat: „O încercare mascată de revocare a unui act administrativ care a devenit irevocabil, riscăm și o criză sanitară, administrația demonstrează rea credință” # Gândul
Astăzi, la Primăria Sectorului 1 al Capitalei, va avea loc – de la ora 10:00 – o controversată ședință a Consiliului Local. Pe ordinea de zi, potrivit informațiilor obținute de Gândul, se află un proiect de hotărâre prin care s-ar urmări revocarea „mascată” a unui act administrativ care și-a produs deja efectele juridice după ce […]
Adrian Zuckerman crede că „președintele Trump și cu Marco Rubio trebuie să vorbească cu omologii lor din România” despre retragerea trupelor # Gândul
Adrian Zuckerman îi recomandă Oanei Țoiu să aibă o discuție cu Marco Rubio pe marginea plecării trupelor americane din România. „Eu cred că trebuie să fie discuții între ministra de Externe Țoiu și Rubio, că acuma a venit înapoi. Președintele Trump a spus că «ăsta nu-i un lucru mare». În opinia mea, eu nu cred […]
Record mondial la Barcelona. Sagrada Familia a devenit cea mai ÎNALTĂ biserică din lume după ridicarea turnului central # Gândul
Barcelona Sagrada Familia din Barcelona a devenit joi cea mai înaltă biserică din lume, după ce o parte din turnul central al lui Iisus Hristos a fost ridicată la locul său. Capodopera lui Antoni Gaudí se înalță acum la 162,91 metri deasupra orașului, depășind cu 1,38 metri turla Catedralei din Ulm, Germania, care deținea până […]
Proces „supranatural” între doi foști soți din Iași, ambii medici rezidenți. Pensia alimentară a fiicei lor a ajuns „mărul discordiei” # Gândul
Doi foști soți din Iași, ambii medici rezidenți, au ajuns în fața instanței cu scopul de a se judeca pentru banii alocați pensiei alimentare unicului lor copil. Pretențiile fostei soții pentru majorarea pensiei de întreținere au fost respinse de bărbat. El a precizat că banii respectivi ar fi folosiți cu alt scop. A fost invocată […]
Summitul Trump – Putin de la Budapesta, oficial ANULAT. Moscova respinge condițiile SUA pentru pace în Ucraina # Gândul
Statele Unite au decis să anuleze summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, după ce Moscova a transmis o notă diplomatică fermă în legătură cu cererile americane privind pacea din Ucraina. Summitul dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, care urma să aibă loc la […]
Cine este SPORTIVA româncă propusă de americani pentru un documentar pe Netflix: „Viața ei ar trebui spusă lumii. Joacă cel mai bun tenis” # Gândul
Presa americană este pur și simplu fascinată de parcursul spectaculos al Soranei Cîrstea, sportiva din Târgoviște care, la 35 de ani, a reușit o revenire incredibilă în tenisul mondial. Publicațiile din Statele Unite spun că povestea ei de viață „își are locul într-un documentar Netflix”. Sorana Cîrstea trăiește una dintre cele mai impresionante reveniri din […]
ANSVSA a retras de la raft mai multe produse comercializate în România, după ce s-a constatat un nivel ridicat de opium și antibiotic # Gândul
Câteva produse comercializate în supermarketurile din Iași și din alte orașe ale României au prezentat un nivel mai mare de opium și antibiotic. În acest sens, Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o serie de alerte, în octombrie 2025, iar produsele au fost retrase de la rafturi, având un potențial […]
Federația Română de Baschet (FRB) anunță încheierea unui parteneriat strategic care marchează un moment semnificativ în dezvoltarea și consolidarea baschetului feminin din România. Din actualul sezon competițional, cele două competiții majore vor purta denumirile oficiale Liga Națională de Baschet Feminin Banca Transilvania și Liga 1 de Baschet Feminin Banca Transilvania. Acest parteneriat reflectă angajamentul ambelor […]
„TUNUL” pe care îl dă Florin Tănase, dezvăluit de apropiatul lui Gigi Becali. „Stă pe 15 milioane de euro” # Gândul
Ajuns la 30 de ani, Florin Tănase se concentrează și pe afaceri, nu numai pe fotbal. Jucătorul FCSB caută să își asigure un viitor liniștit pentru el și familia sa, după ce se va retrage din carieră. Obișnuit să marcheze în meciurile importante, „Tase” punctează și în afara terenului. Dragomir: „Are 4 blocuri” Astfel, preferatul […]
RAPID iese la atac înaintea derby-ului de la Craiova. Alex Dobre, mesaj războinic pentru olteni: „Rezultat pozitiv înseamnă o victorie” # Gândul
Rapidul s-a impus fără drept de apel în primul meci din grupele Cupei România, 4-0 cu CSC Dumbrăvița, pe „Giulești”, cu formația bucureșteană în rol de echipă oaspete. Alex Dobre a reușit o „dublă”, iar la finalul meciului le-a transmis un mesaj războinic oltenilor, adversarii din etapa următoare a Superligii. Trupa lui Costel Gâlcă arată […]
După retragerea din România, americanii își reduc efectivele militare din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, de luna viitoare # Gândul
După reducerea efectivelor militare americane din România, SUA va lua o măsură similară și în Bulgaria, Ungaria, Slovacia. Administrația Trump a notificat mai multe administrații din Europa referitor la o reașezare a efectivelor militare americane staționate pe teritoriile mai multor state europene. Datele indică faptul că Pentagonul are în plan să pregătească o reducere a […]
31 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Marco van Basten împlinește 61 de ani. Își pierd viața River Phoenix și Sean Connery # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 31 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Marco van Basten, născut pe 31 octombrie 1964 în Utrecht, Olanda, este considerat unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului. Talentul său, tehnica desăvârșită și capacitatea de a marca goluri […]
Salariile românilor sunt victimele colaterale ale certurilor din coaliție. Bolojan amână o decizie pe care Germania a luat-o deja. Merz crește salariul minim. Guvernul României mai așteaptă # Gândul
În timp ce Germania anunță o nouă creștere etapizată a salariului minim, Bolojan nu reușește încă să ia o decizie clară. Două guverne, două filozofii și, mai ales, două ritmuri complet diferite de reacție la presiunea economică și socială. Salariul minim din Germania a ajuns astfel la circa 2.200 de euro lunar, în vreme ce […]
Incident cu repetiție la Metrou. O garnitură nouă a lovit o instalație de stingere în stația “Anghel Saligny”. Trenul era în probe pe Magistrala 3. Ce ar fi cauzat impactul și cât de grav a fost # Gândul
Un nou incident în care este implicat un tren de metrou nou, Metropolis, fabricat de Alstom, s-a produs recent pe Magistrala 3, în stația Anghel Saligny. Potrivit surselor Gândul, incidentul s-a produs pe linia de garare, acolo unde trenul ar fi acroșat o instalație de stingere a incendiilor. Reprezentații Alstom nu au infirmat acest incident. […]
Exportul de petrol din Rusia atinge cel mai scăzut nivel, de la începutul războiului din Ucraina # Gândul
Conform datelor companiei Vortexa, citate de Bloomberg, în 26 de zile din octombrie exportul maritim de produse petroliere din Rusia a scăzut la 1,89 milioane de barili pe zi — cel mai scăzut nivel de la începutul anului 2022. O creștere mică a înregistrat doar exportul de motorină, dar volumul total a scăzut din cauza […]
Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și Royal Lodge # Gândul
Regele Charles al III-lea i-a retras Prințului Andrew titlul și privilegiile legale, din cauza informațiilor ce indică legături incriminatoare cu magnatul Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în celula sa, după ce fusese pus sub acuzare pentru abuz sexual asupra mai multor minore. Andrew a anunțase de acum câteva zile că va renunța la titlul regal, […]
Melania Trump arată SUPERB de Halloween 2025 la Casa Albă. Ținuta Primei Doamne e o pledoarie adusă eleganței clasice # Gândul
Prima doamnă, Melania Trump, a fost întruchiparea eleganței subtile, la evenimentul de Halloween găzduit de președintele Donald Trump la Casa Albă. Îmbrăcată într-o ținută de la brandul Marni, soția liderului SUA a demonstrat că rafinamentul clasic este o alegere perfectă chiar și de Halloween. Melania Trump s-a făcut remarcată ca o prezență distinsă la evenimentul […]
Donald Trump vrea să transforme acest Halloween în cel mai rău coșmar al democraților. Casa Albă și progresiștii se duelează în ironii # Gândul
Președintele Donald Trump începe sărbătoarea de Halloween în forță cu o serie de glume la adresa democraților care, de obicei, scandalizează opoziția progresistă din SUA. Donald Trump a publicat pe contul de Instagram cu doar câteva ore înainte de evenimentul de Halloween de la Casa Albă, o poză în care face aluzie la cele 30 […]
Câinele unei familii din Italia a DISPĂRUT de la o expoziție canină din Bihor. Polițiștii au intrat imediat în alertă # Gândul
Un câine de rasă (Weimaraner), aparținând unei familii din Italia, a dispărut – duminică – în timpul unei expoziții canine organizate în stațiunea Băile 1 Mai, județul Bihor. Din fericire, patrupedul – o femelă de patru ani pe nume Eyes – cu pedigreeul „Sardulian Sweet Eyes Cuore Grigio” (familia Dlhote), a fost recuperat – marți […]
Un român, la un pas să fie păcălit cu un video fals creat cu AI. Infractorii cibernetici i-au cerut bani ca să nu publice un video compromițător cu el # Gândul
Un român a fost șantajat după modificarea unui film cu ajutorul inteligenței artificiale (AI). Bărbatul a fost păcălit să preia un apel video, moment în care infractorii cibernetici i-au înregistrat chipul și vocea. Apoi au fabricat un videoclip compromițător și i-au cerut 1.500 de lei ca să nu publice un video compromițător cu el. Noua fraudă […]
Ion Cristoiu: „Cel mai grav a fost că guvernul știa de RETRAGEREA TRUPELOR, dar noi am aflat de la presa ucraineană” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a discutat despre legătura dintre lipsa transparenței și apariția dezinformării și a fenomenului de fake news. În aceeași notă, atrage atenția asupra lipsei informărilor publice privind retragerea trupelor americane de pe teritoriul României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius […]
Casa Albă, decorată spectaculos de Halloween. Președintele Donald Trump și Melania Trump se pregătesc să primescă copiii la colindat # Gândul
Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump găzduiesc joi, 30 octombrie, sărbătoare anuală de Halloween. Soția liderului SUA a împărtășit în decursul acestei săptămâni o fotografie în care fațada Casei Albe este împodobită cu decorațiuni specifice sărbătorii, ghirlande cu frunze colorate de toamnă și o mulțime de dovleci. Donald Trump și Melania Trump vor […]
Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor din România poate fi folosită în CAMPANIA împotriva lui Biden” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre lipsa de importanță a României în agenda externă a lui Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Unu, cel mai important, Donald Trump, care gândește cu 50 de ani înainte, se concentrează […]
Uraganul Melissa a devastat nordul Caraibelor şi şi-a accelerat viteza de deplasare în timp ce se îndrepta, joi, spre Bermude, lăsând în urma sa vânt puternic şi distrugeri pe scară largă, din Jamaica până în Cuba şi Haiti, relatează Reuters. Melissa a lovit Jamaica marţi, fiind cel mai puternic uragan care a lovit direct coastele […]
Medicii neurologi avertizează cu privire la „ucigașul tăcut”, care apare mereu odată cu frigul. De ce trebuie să ne ferim în sezonul rece # Gândul
Specialiștii avertizează asupra unui pericol invizibil care se poate afla chiar în casele noastre, odată cu instalarea sezonului rece, când începem să folosim diverse sisteme de încălzire. Astfel, medicii neurologii atrag atenția că, odată cu venirea iernii, mulți oameni își expun fără să știe viața la risc din cauza a ceea ce el numește „ucigașul […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre mesajul lui Trump după retragerea trupelor din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „N-avem nici importanță negativă, nici importanță pozitivă la Trump. Dacă ai importanță, ești piedică, cum e Spania. Fie […]
Zaveră TikTok beton pentru influenceri de carton. Nia reclamă că livratorii i-au ciugulit din cutia de bunăți # Gândul
O tânără cu posibil zeci de mii de urmăritori pe TikTok a povestit experiența neplăcută pe care a avut-o, după ce a decis să comande mâncare printr-o cunoscută aplicație de livrare. Ea a susținut că livratorul i-a consumat preparatele și nu a reușit să mai dea de el. Nia a avut parte de o experiență […]
Nu ratați o ediție explozivă din BEST OF „Marius Tucă Show”, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Adrian Severin, Ion Cristoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece […]
