Costume, lumânări și bilete la teatru – avem planuri!

Covasna Media, 31 octombrie 2025 06:50

Costume, lumânări și bilete la teatru – avem planuri!

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Covasna Media

Acum 30 minute
07:00
Urșii se înmulțesc mai repede decât se iau măsuri. Gheorghe Neagu spune că e nevoie de cote mai mari de împușcare Covasna Media
Urșii se înmulțesc mai repede decât se iau măsuri. Gheorghe Neagu spune că e nevoie de cote mai mari de împușcare
07:00
Prefectura sprijină cetăţenii care îşi caută documentele de muncă pentru recalcularea... Covasna Media
Prefectura sprijină cetăţenii care îşi caută documentele de muncă pentru recalcularea...
06:50
Costume, lumânări și bilete la teatru – avem planuri! Covasna Media
Costume, lumânări și bilete la teatru – avem planuri!
Acum o oră
06:40
Horoscop vineri, 31 octombrie 2025 Covasna Media
Horoscop vineri, 31 octombrie 2025
Acum 12 ore
18:20
CL Sfântu Gheorghe a aprobat participarea la proiectul „Tren Metropolitan Braşov” Covasna Media
CL Sfântu Gheorghe a aprobat participarea la proiectul „Tren Metropolitan Braşov”
Acum 24 ore
17:20
Heraldistul dr. Szekeres Attila István, distins la Colocviul Internațional de Genealogie de la... Covasna Media
Heraldistul dr. Szekeres Attila István, distins la Colocviul Internațional de Genealogie de la...
14:50
Hydrokov SA: Investiții de peste 190 de milioane de euro în rețelele de apă și canalizare din... Covasna Media
Hydrokov SA: Investiții de peste 190 de milioane de euro în rețelele de apă și canalizare din...
12:30
Anunţ public Covasna Media
Anunţ public
11:00
Testări medicale gratuite în Barcani și Zagon, pentru depistarea bolilor oncologice Covasna Media
Testări medicale gratuite în Barcani și Zagon, pentru depistarea bolilor oncologice
11:00
Construcții ilegale, demolate în câteva minute la Sfântu Gheorghe. Sunt anunțate intervenții... Covasna Media
Construcții ilegale, demolate în câteva minute la Sfântu Gheorghe. Sunt anunțate intervenții...
Ieri
07:00
Câmpul Frumos: moarte administrată legal. Ce spune Urban-Locato după eutanasierile de luna trecută? Covasna Media
Câmpul Frumos: moarte administrată legal. Ce spune Urban-Locato după eutanasierile de luna trecută?
06:50
Ai reclamații, sesizări sau drepturi încălcate? Reprezentanţii Avocatului Poporului vin la Sfântu Gheorghe Covasna Media
Ai reclamații, sesizări sau drepturi încălcate? Reprezentanţii Avocatului Poporului vin la Sfântu Gheorghe
06:40
Horoscop joi, 30 octombrie 2025 Covasna Media
Horoscop joi, 30 octombrie 2025
06:30
Anunţ public Covasna Media
Anunţ public
29 octombrie 2025
18:20
GAL Sepsi a lansat trei apeluri de proiecte pentru sprijinirea persoanelor aflate în risc de... Covasna Media
GAL Sepsi a lansat trei apeluri de proiecte pentru sprijinirea persoanelor aflate în risc de...
18:10
ITM Covasna: Muncitorul care a murit la Școala „Váradi József” lucra pentru o firmă de... Covasna Media
ITM Covasna: Muncitorul care a murit la Școala „Váradi József” lucra pentru o firmă de...
17:50
Liderul Sanitas Covasna, despre reforma în sănătate şi asistenţa socială: Lucrurile scapă de... Covasna Media
Liderul Sanitas Covasna, despre reforma în sănătate şi asistenţa socială: Lucrurile scapă de...
14:30
20 de copii implicați într-un proiect de ciclism montan promovează mișcarea pe traseele... Covasna Media
20 de copii implicați într-un proiect de ciclism montan promovează mișcarea pe traseele...
10:10
Trei minori, bănuiți că au distrus un autoturism și zeci de baloți de fân în Covasna Covasna Media
Trei minori, bănuiți că au distrus un autoturism și zeci de baloți de fân în Covasna
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
Elevii de la CNMV pregătesc Balul Bobocilor 2025 și caută sprijin pentru a-l face memorabil Covasna Media
Elevii de la CNMV pregătesc Balul Bobocilor 2025 și caută sprijin pentru a-l face memorabil
07:00
Rectificarea bugetară a CJ Covasna: bani pentru spital, cultură și educație Covasna Media
Rectificarea bugetară a CJ Covasna: bani pentru spital, cultură și educație
06:50
Copiii născuți prematur, celebrați la Spitalul Județean „Dr. Fogolyán Kristóf”, pe 17 noiembrie Covasna Media
Copiii născuți prematur, celebrați la Spitalul Județean „Dr. Fogolyán Kristóf”, pe 17 noiembrie
06:50
Restricții de circulație de Ziua Tuturor Sfinților Covasna Media
Restricții de circulație de Ziua Tuturor Sfinților
06:40
Horoscop miercuri, 29 octombrie 2025: Mercur în Săgetător Covasna Media
Horoscop miercuri, 29 octombrie 2025: Mercur în Săgetător
28 octombrie 2025
19:20
Cupa României: Sepsi OSK, egal fără goluri la Miercurea Ciuc Covasna Media
Cupa României: Sepsi OSK, egal fără goluri la Miercurea Ciuc
18:20
50 de tineri din România şi Slovacia, implicaţi într-un proiect internaţional de orientare... Covasna Media
50 de tineri din România şi Slovacia, implicaţi într-un proiect internaţional de orientare...
15:00
Perioada de votare a finaliştilor Best of Sepsi, prelungită până pe 9 noiembrie Covasna Media
Perioada de votare a finaliştilor Best of Sepsi, prelungită până pe 9 noiembrie
14:00
Brașov renunță la artificiile de Revelion pentru a proteja animalele. La Sfântu Gheorghe încă... Covasna Media
Brașov renunță la artificiile de Revelion pentru a proteja animalele. La Sfântu Gheorghe încă...
07:00
Cum comunică pe Facebook primarii orașelor din județul Covasna și cine e cel mai „urmărit” edil Covasna Media
Cum comunică pe Facebook primarii orașelor din județul Covasna și cine e cel mai „urmărit” edil
07:00
O nouă performanță pentru judoka din județul Covasna la Cupa de Judo „Mártonffi János” de... Covasna Media
O nouă performanță pentru judoka din județul Covasna la Cupa de Judo „Mártonffi János” de...
06:50
Orbán-Barra Gábor caută sprijin pentru a reprezenta țara la Campionatul Mondial de Bike Trial din Arabia Saudită Covasna Media
Orbán-Barra Gábor caută sprijin pentru a reprezenta țara la Campionatul Mondial de Bike Trial din Arabia Saudită
06:40
Horoscop marți, 28 octombrie 2025 Covasna Media
Horoscop marți, 28 octombrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului... Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului...
27 octombrie 2025
15:50
Elevi de la „Mihail Sadoveanu” din Întorsura Buzăului, din nou pe cărări europene cu... Covasna Media
Elevi de la „Mihail Sadoveanu” din Întorsura Buzăului, din nou pe cărări europene cu...
15:10
Începe Festivalul DbutanT, ediţie dedicată tinerilor regizori; cinci spectacole în finală Covasna Media
Începe Festivalul DbutanT, ediţie dedicată tinerilor regizori; cinci spectacole în finală
12:20
„Cartoful de Cernat” dă o lecție despre cum ar trebui să funcționeze agricultura... Covasna Media
„Cartoful de Cernat” dă o lecție despre cum ar trebui să funcționeze agricultura...
09:30
Șofer începător, prins cu peste 200 km/h în zona Târgu Secuiesc Covasna Media
Șofer începător, prins cu peste 200 km/h în zona Târgu Secuiesc
09:10
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
07:00
Județul Covasna, mai sigur pe stradă, dar tot mai vulnerabil în fața escrocilor din online Covasna Media
Județul Covasna, mai sigur pe stradă, dar tot mai vulnerabil în fața escrocilor din online
07:00
Cinemascop – filmul ca oglindă a comunității Covasna Media
Cinemascop – filmul ca oglindă a comunității
07:00
Bărbat, preluat de ambulanță la Sfântu Gheorghe după ce a fost găsit pe jos, lângă un sens... Covasna Media
Bărbat, preluat de ambulanță la Sfântu Gheorghe după ce a fost găsit pe jos, lângă un sens...
06:40
Horoscop luni, 27 octombrie 2025 Covasna Media
Horoscop luni, 27 octombrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
26 octombrie 2025
16:40
Zeci de baloți de paie cuprinși de flăcări la o fostă fabrică din Covasna Covasna Media
Zeci de baloți de paie cuprinși de flăcări la o fostă fabrică din Covasna
14:30
Incendiu repetat la Ariușd; O casă fără curent electric a luat din nou foc Covasna Media
Incendiu repetat la Ariușd; O casă fără curent electric a luat din nou foc
25 octombrie 2025
14:10
Sepsi OSK, doar remiză cu Gloria Bistriţa Covasna Media
Sepsi OSK, doar remiză cu Gloria Bistriţa
07:00
Festivalul SzAFI aduce la Sfântu Gheorghe profesionişti din domeniul filmelor de animaţie Covasna Media
Festivalul SzAFI aduce la Sfântu Gheorghe profesionişti din domeniul filmelor de animaţie
07:00
Societatea Drumuri şi Poduri Covasna va asigura şi în această iarnă deszăpezirea drumurilor... Covasna Media
Societatea Drumuri şi Poduri Covasna va asigura şi în această iarnă deszăpezirea drumurilor...
06:50
Horoscop de weekend: 25-26 octombrie Covasna Media
Horoscop de weekend: 25-26 octombrie
24 octombrie 2025
17:30
Covăsnean depistat aproape în comă alcoolică la volan pe Autostrada A1 Covasna Media
Covăsnean depistat aproape în comă alcoolică la volan pe Autostrada A1
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.