Antal Árpád: Nu putem decide de la Bucureşti care localitate e oraş şi care e comună doar...
Covasna Media, 4 noiembrie 2025 15:50
Antal Árpád: Nu putem decide de la Bucureşti care localitate e oraş şi care e comună doar...
• • •
Alte ştiri de Covasna Media
Acum 30 minute
15:50
Antal Árpád: Nu putem decide de la Bucureşti care localitate e oraş şi care e comună doar... # Covasna Media
Antal Árpád: Nu putem decide de la Bucureşti care localitate e oraş şi care e comună doar...
15:40
Militari ai Batalionului „Cireşoaia” au celebrat Ziua Vânătorilor de Munte pe Vârful... # Covasna Media
Militari ai Batalionului „Cireşoaia” au celebrat Ziua Vânătorilor de Munte pe Vârful...
Acum o oră
15:10
Plutonier Vasile Serețan – un jandarm dedicat și un sportiv de performanță
Acum 4 ore
13:20
Procurorii din județul Covasna au pus sechestru pe bunurile unui bărbat și ale firmelor sale,... # Covasna Media
Procurorii din județul Covasna au pus sechestru pe bunurile unui bărbat și ale firmelor sale,...
Acum 12 ore
07:00
Încă un 1 Decembrie, același monument neîngrijit
07:00
Solidaritate în lumini: „Un milion de stele pentru nevoiași” revine la Întorsura Buzăului # Covasna Media
Solidaritate în lumini: „Un milion de stele pentru nevoiași” revine la Întorsura Buzăului
06:50
#FiiBineCuTine: proiectul pentru bunăstarea emoțională a adolescenților din Întorsura Buzăului s-a încheiat # Covasna Media
#FiiBineCuTine: proiectul pentru bunăstarea emoțională a adolescenților din Întorsura Buzăului s-a încheiat
06:50
Sondaj OCV: ce spun cititorii noștri despre vaccinarea antigripală?
06:40
Ziua porților deschise pentru cei care doresc „Ceasul Assisto”
06:40
Conflict în familie la Târgu Secuiesc: bărbat de 47 de ani, transportat la spital după ce a fost... # Covasna Media
Conflict în familie la Târgu Secuiesc: bărbat de 47 de ani, transportat la spital după ce a fost...
06:40
Viteză și abateri în trafic: peste 320 de persoane verificate și 13 permise reținute, în urma... # Covasna Media
Viteză și abateri în trafic: peste 320 de persoane verificate și 13 permise reținute, în urma...
06:30
Horoscop marți, 4 noiembrie 2025
Acum 24 ore
17:40
Bărbat arestat după ce și-a agresat soția și a încălcat ordinul de protecție, în Ariușd # Covasna Media
Bărbat arestat după ce și-a agresat soția și a încălcat ordinul de protecție, în Ariușd
Ieri
16:00
Belin Vale: beat și fără permis, un tânăr de 21 de ani s-a răsturnat cu mașina și a plecat... # Covasna Media
Belin Vale: beat și fără permis, un tânăr de 21 de ani s-a răsturnat cu mașina și a plecat...
15:30
Prins cu 118 km/h în localitate, la Întorsura Buzăului
15:20
Bărbat din Zagon, condamnat la peste doi ani de închisoare pentru infracțiuni rutiere # Covasna Media
Bărbat din Zagon, condamnat la peste doi ani de închisoare pentru infracțiuni rutiere
15:10
Motociclist prins cu 180 km/h între Târgu Secuiesc și Cernat
14:50
Parada Cârnaţilor şi Expoziţia naţională de păsări şi animale mici, printre evenimentele... # Covasna Media
Parada Cârnaţilor şi Expoziţia naţională de păsări şi animale mici, printre evenimentele...
14:40
Regizorul Marcel Belai - câştigătorul marelui premiu al Festivalului-concurs DbutanT de la... # Covasna Media
Regizorul Marcel Belai - câştigătorul marelui premiu al Festivalului-concurs DbutanT de la...
14:10
Programul lunii noiembrie la Teatrul Tamási Áron
13:30
Elicopterul SMURD, chemat la Floroaia după o explozie de butelie soldată cu doi răniți # Covasna Media
Elicopterul SMURD, chemat la Floroaia după o explozie de butelie soldată cu doi răniți
08:10
Noi rezultate remarcabile obținute de judocanii de la ACS SAMURAI OPS Sfântu Gheorghe la Cupa... # Covasna Media
Noi rezultate remarcabile obținute de judocanii de la ACS SAMURAI OPS Sfântu Gheorghe la Cupa...
07:00
Cosmin Lăutar, despre fotografia care rămâne, nu în feed, ci în memorie
06:50
Electra Gărăiacu: „Nu cred că există un sport de băieți sau de fete”
06:40
Anunț public
06:40
Horoscop luni, 3 noiembrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... # Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Autobuzul Academiei Sepsi OSK a fost vandalizat la Craiova
07:00
Horoscop noiembrie 2025
07:00
Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire și de... # Covasna Media
Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire și de...
1 noiembrie 2025
07:00
Horoscop de weekend: 1-2 noiembrie 2025
31 octombrie 2025
11:20
Electrocasnice incorporabile: avantaje, dezavantaje și ce trebuie să știi înainte să le alegi... # Covasna Media
Electrocasnice incorporabile: avantaje, dezavantaje și ce trebuie să știi înainte să le alegi...
07:00
Urșii se înmulțesc mai repede decât se iau măsuri. Gheorghe Neagu spune că e nevoie de cote mai mari de împușcare # Covasna Media
Urșii se înmulțesc mai repede decât se iau măsuri. Gheorghe Neagu spune că e nevoie de cote mai mari de împușcare
07:00
Prefectura sprijină cetăţenii care îşi caută documentele de muncă pentru recalcularea... # Covasna Media
Prefectura sprijină cetăţenii care îşi caută documentele de muncă pentru recalcularea...
06:50
Costume, lumânări și bilete la teatru – avem planuri!
06:40
Horoscop vineri, 31 octombrie 2025
30 octombrie 2025
18:20
CL Sfântu Gheorghe a aprobat participarea la proiectul „Tren Metropolitan Braşov”
17:20
Heraldistul dr. Szekeres Attila István, distins la Colocviul Internațional de Genealogie de la... # Covasna Media
Heraldistul dr. Szekeres Attila István, distins la Colocviul Internațional de Genealogie de la...
14:50
Hydrokov SA: Investiții de peste 190 de milioane de euro în rețelele de apă și canalizare din... # Covasna Media
Hydrokov SA: Investiții de peste 190 de milioane de euro în rețelele de apă și canalizare din...
12:30
Anunţ public
11:00
Testări medicale gratuite în Barcani și Zagon, pentru depistarea bolilor oncologice
11:00
Construcții ilegale, demolate în câteva minute la Sfântu Gheorghe. Sunt anunțate intervenții... # Covasna Media
Construcții ilegale, demolate în câteva minute la Sfântu Gheorghe. Sunt anunțate intervenții...
07:00
Câmpul Frumos: moarte administrată legal. Ce spune Urban-Locato după eutanasierile de luna trecută? # Covasna Media
Câmpul Frumos: moarte administrată legal. Ce spune Urban-Locato după eutanasierile de luna trecută?
06:50
Ai reclamații, sesizări sau drepturi încălcate? Reprezentanţii Avocatului Poporului vin la Sfântu Gheorghe # Covasna Media
Ai reclamații, sesizări sau drepturi încălcate? Reprezentanţii Avocatului Poporului vin la Sfântu Gheorghe
06:40
Horoscop joi, 30 octombrie 2025
06:30
Anunţ public
29 octombrie 2025
18:20
GAL Sepsi a lansat trei apeluri de proiecte pentru sprijinirea persoanelor aflate în risc de... # Covasna Media
GAL Sepsi a lansat trei apeluri de proiecte pentru sprijinirea persoanelor aflate în risc de...
18:10
ITM Covasna: Muncitorul care a murit la Școala „Váradi József” lucra pentru o firmă de... # Covasna Media
ITM Covasna: Muncitorul care a murit la Școala „Váradi József” lucra pentru o firmă de...
17:50
Liderul Sanitas Covasna, despre reforma în sănătate şi asistenţa socială: Lucrurile scapă de... # Covasna Media
Liderul Sanitas Covasna, despre reforma în sănătate şi asistenţa socială: Lucrurile scapă de...
14:30
20 de copii implicați într-un proiect de ciclism montan promovează mișcarea pe traseele... # Covasna Media
20 de copii implicați într-un proiect de ciclism montan promovează mișcarea pe traseele...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.