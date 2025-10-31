Electrocasnice incorporabile: avantaje, dezavantaje și ce trebuie să știi înainte să le alegi...
Covasna Media, 31 octombrie 2025 11:20
Electrocasnice incorporabile: avantaje, dezavantaje și ce trebuie să știi înainte să le alegi...
• • •
Alte ştiri de Covasna Media
Acum o oră
11:20
Electrocasnice incorporabile: avantaje, dezavantaje și ce trebuie să știi înainte să le alegi... # Covasna Media
Electrocasnice incorporabile: avantaje, dezavantaje și ce trebuie să știi înainte să le alegi...
Acum 6 ore
07:00
Urșii se înmulțesc mai repede decât se iau măsuri. Gheorghe Neagu spune că e nevoie de cote mai mari de împușcare # Covasna Media
Urșii se înmulțesc mai repede decât se iau măsuri. Gheorghe Neagu spune că e nevoie de cote mai mari de împușcare
07:00
Prefectura sprijină cetăţenii care îşi caută documentele de muncă pentru recalcularea... # Covasna Media
Prefectura sprijină cetăţenii care îşi caută documentele de muncă pentru recalcularea...
06:50
Costume, lumânări și bilete la teatru – avem planuri!
06:40
Horoscop vineri, 31 octombrie 2025
Acum 24 ore
18:20
CL Sfântu Gheorghe a aprobat participarea la proiectul „Tren Metropolitan Braşov”
17:20
Heraldistul dr. Szekeres Attila István, distins la Colocviul Internațional de Genealogie de la... # Covasna Media
Heraldistul dr. Szekeres Attila István, distins la Colocviul Internațional de Genealogie de la...
14:50
Hydrokov SA: Investiții de peste 190 de milioane de euro în rețelele de apă și canalizare din... # Covasna Media
Hydrokov SA: Investiții de peste 190 de milioane de euro în rețelele de apă și canalizare din...
12:30
Anunţ public
Ieri
11:00
Testări medicale gratuite în Barcani și Zagon, pentru depistarea bolilor oncologice
11:00
Construcții ilegale, demolate în câteva minute la Sfântu Gheorghe. Sunt anunțate intervenții... # Covasna Media
Construcții ilegale, demolate în câteva minute la Sfântu Gheorghe. Sunt anunțate intervenții...
07:00
Câmpul Frumos: moarte administrată legal. Ce spune Urban-Locato după eutanasierile de luna trecută? # Covasna Media
Câmpul Frumos: moarte administrată legal. Ce spune Urban-Locato după eutanasierile de luna trecută?
06:50
Ai reclamații, sesizări sau drepturi încălcate? Reprezentanţii Avocatului Poporului vin la Sfântu Gheorghe # Covasna Media
Ai reclamații, sesizări sau drepturi încălcate? Reprezentanţii Avocatului Poporului vin la Sfântu Gheorghe
06:40
Horoscop joi, 30 octombrie 2025
06:30
Anunţ public
29 octombrie 2025
18:20
GAL Sepsi a lansat trei apeluri de proiecte pentru sprijinirea persoanelor aflate în risc de... # Covasna Media
GAL Sepsi a lansat trei apeluri de proiecte pentru sprijinirea persoanelor aflate în risc de...
18:10
ITM Covasna: Muncitorul care a murit la Școala „Váradi József” lucra pentru o firmă de... # Covasna Media
ITM Covasna: Muncitorul care a murit la Școala „Váradi József” lucra pentru o firmă de...
17:50
Liderul Sanitas Covasna, despre reforma în sănătate şi asistenţa socială: Lucrurile scapă de... # Covasna Media
Liderul Sanitas Covasna, despre reforma în sănătate şi asistenţa socială: Lucrurile scapă de...
14:30
20 de copii implicați într-un proiect de ciclism montan promovează mișcarea pe traseele... # Covasna Media
20 de copii implicați într-un proiect de ciclism montan promovează mișcarea pe traseele...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Trei minori, bănuiți că au distrus un autoturism și zeci de baloți de fân în Covasna # Covasna Media
Trei minori, bănuiți că au distrus un autoturism și zeci de baloți de fân în Covasna
07:00
Elevii de la CNMV pregătesc Balul Bobocilor 2025 și caută sprijin pentru a-l face memorabil # Covasna Media
Elevii de la CNMV pregătesc Balul Bobocilor 2025 și caută sprijin pentru a-l face memorabil
07:00
Rectificarea bugetară a CJ Covasna: bani pentru spital, cultură și educație
06:50
Copiii născuți prematur, celebrați la Spitalul Județean „Dr. Fogolyán Kristóf”, pe 17 noiembrie # Covasna Media
Copiii născuți prematur, celebrați la Spitalul Județean „Dr. Fogolyán Kristóf”, pe 17 noiembrie
06:50
Restricții de circulație de Ziua Tuturor Sfinților
06:40
Horoscop miercuri, 29 octombrie 2025: Mercur în Săgetător
28 octombrie 2025
19:20
Cupa României: Sepsi OSK, egal fără goluri la Miercurea Ciuc
18:20
50 de tineri din România şi Slovacia, implicaţi într-un proiect internaţional de orientare... # Covasna Media
50 de tineri din România şi Slovacia, implicaţi într-un proiect internaţional de orientare...
15:00
Perioada de votare a finaliştilor Best of Sepsi, prelungită până pe 9 noiembrie
14:00
Brașov renunță la artificiile de Revelion pentru a proteja animalele. La Sfântu Gheorghe încă... # Covasna Media
Brașov renunță la artificiile de Revelion pentru a proteja animalele. La Sfântu Gheorghe încă...
07:00
Cum comunică pe Facebook primarii orașelor din județul Covasna și cine e cel mai „urmărit” edil # Covasna Media
Cum comunică pe Facebook primarii orașelor din județul Covasna și cine e cel mai „urmărit” edil
07:00
O nouă performanță pentru judoka din județul Covasna la Cupa de Judo „Mártonffi János” de... # Covasna Media
O nouă performanță pentru judoka din județul Covasna la Cupa de Judo „Mártonffi János” de...
06:50
Orbán-Barra Gábor caută sprijin pentru a reprezenta țara la Campionatul Mondial de Bike Trial din Arabia Saudită # Covasna Media
Orbán-Barra Gábor caută sprijin pentru a reprezenta țara la Campionatul Mondial de Bike Trial din Arabia Saudită
06:40
Horoscop marți, 28 octombrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului... # Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului...
27 octombrie 2025
15:50
Elevi de la „Mihail Sadoveanu” din Întorsura Buzăului, din nou pe cărări europene cu... # Covasna Media
Elevi de la „Mihail Sadoveanu” din Întorsura Buzăului, din nou pe cărări europene cu...
15:10
Începe Festivalul DbutanT, ediţie dedicată tinerilor regizori; cinci spectacole în finală # Covasna Media
Începe Festivalul DbutanT, ediţie dedicată tinerilor regizori; cinci spectacole în finală
12:20
„Cartoful de Cernat” dă o lecție despre cum ar trebui să funcționeze agricultura...
09:30
Șofer începător, prins cu peste 200 km/h în zona Târgu Secuiesc
09:10
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
07:00
Județul Covasna, mai sigur pe stradă, dar tot mai vulnerabil în fața escrocilor din online # Covasna Media
Județul Covasna, mai sigur pe stradă, dar tot mai vulnerabil în fața escrocilor din online
07:00
Cinemascop – filmul ca oglindă a comunității
07:00
Bărbat, preluat de ambulanță la Sfântu Gheorghe după ce a fost găsit pe jos, lângă un sens... # Covasna Media
Bărbat, preluat de ambulanță la Sfântu Gheorghe după ce a fost găsit pe jos, lângă un sens...
06:40
Horoscop luni, 27 octombrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... # Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
26 octombrie 2025
16:40
Zeci de baloți de paie cuprinși de flăcări la o fostă fabrică din Covasna
14:30
Incendiu repetat la Ariușd; O casă fără curent electric a luat din nou foc
25 octombrie 2025
14:10
Sepsi OSK, doar remiză cu Gloria Bistriţa
07:00
Festivalul SzAFI aduce la Sfântu Gheorghe profesionişti din domeniul filmelor de animaţie # Covasna Media
Festivalul SzAFI aduce la Sfântu Gheorghe profesionişti din domeniul filmelor de animaţie
07:00
Societatea Drumuri şi Poduri Covasna va asigura şi în această iarnă deszăpezirea drumurilor... # Covasna Media
Societatea Drumuri şi Poduri Covasna va asigura şi în această iarnă deszăpezirea drumurilor...
06:50
Horoscop de weekend: 25-26 octombrie
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.