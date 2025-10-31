Fake! Cum a păcălit lumea întreagă! „Stadionul” de pe zgârie-nori a fost preluat peste tot. Creat în pat cu AI în două minute
Golazo.ro, 31 octombrie 2025 13:20
Englezul Liam Hawes a creat pe telefon înainte să doarmă, cu ajutorul inteligenței artificiale, conceptul unei arene de fotbal futuriste în vârful unui zgârie-nori. A păcălit peste 50 de milioane de oameni drept noul stadion al Arabiei Saudite
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
13:40
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple # Golazo.ro
O comparație în Liga 1, în privința încasărilor din sponsorizări și publicitate, arată că doar FCSB n-a evoluat la acest capitol față de acum 6-7 ani
Acum 30 minute
13:20
Fake! Cum a păcălit lumea întreagă! „Stadionul” de pe zgârie-nori a fost preluat peste tot. Creat în pat cu AI în două minute # Golazo.ro
Englezul Liam Hawes a creat pe telefon înainte să doarmă, cu ajutorul inteligenței artificiale, conceptul unei arene de fotbal futuriste în vârful unui zgârie-nori. A păcălit peste 50 de milioane de oameni drept noul stadion al Arabiei Saudite
Acum o oră
13:10
„Să vedem dacă aveți curaj să publicați asta” Antrenorul unei echipe eliminate din Cupă: „Dacă nu merg la un bordel la ora 1 dimineața, nu semnez contracte” # Golazo.ro
Javi Prendes, antrenorul echipei Puerto de Vega, a făcut declarații surprinzătoare după eliminarea formației sale din Cupa Spaniei. Puerto de Vega, club din eșaloanele inferioare ale Spaniei, a reușit să le țină piept celor de la Celta Vigo, însă a pierdut în cele din urmă cu 2-0.
Acum 2 ore
12:20
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are # Golazo.ro
Dan Șucu (62 de ani), acționarul principal al lui Genoa, evaluează mai multe opțiuni pentru a redresa echipa. Directorul sportiv Marco Ottolini (45 de ani) riscă să fie demis, iar succesorul ar putea decide soarta tehnicianului Patrick Vieira (49 de ani).
Acum 4 ore
11:40
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului # Golazo.ro
Dumbrăvița - Rapid 0-4. Alex Dobre (27 de ani), atacantul giuleștenilor, s-a declarat măgulit de afirmația lui Marius Lăcătuș (61 de ani), legenda Stelei.
11:20
Caroline Wozniacki, 35 de ani, care nu a anunțat dacă va mai reveni pe teren, a fost criticată de un analist sportiv scandinav. Jucătoarea daneză i-a răspuns dur fostului tenisman
10:50
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale # Golazo.ro
World Athletics a anunțat că doi angajați și un consultant extern au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile organizației în ultimii ani.
10:30
Edi Iordănescu pleacă de la Legia! Sursele GOLAZO.ro explică situația tensionată: „1% șanse să continue” # Golazo.ro
Edward Iordănescu (47 de ani), antrenorul echipei Legia Varșovia și fost selecționer al României, își dorește să părăsească clubul din Polonia.
10:00
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare” # Golazo.ro
Dumbrăvița - Rapid 0-4. Aurel Țicleanu (66 de ani), fost jucător al Universității Craiova, a vorbit despre jucătorii care i-au atras atenția.
Acum 6 ore
09:30
Nikola Topic (20 de ani), jucătorul celor de la Oklahoma City Thunder, a fost diagnosticat cu cancer testicular.
09:20
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play, 2024/25. Suntem în coada clasamentului! # Golazo.ro
Conform ultimelor date publicate de UEFA, fanii echipelor românești se află în coada clasamentului Fair Play, întocmit pe baza comportamentului din sezonul 2024/25.
Acum 24 ore
00:30
Dublă în 9 minute Alex Dobre, în formă maximă înainte de duelul cu Craiova: „Sper din suflet să reușim asta” # Golazo.ro
Dumbrăvița - Rapid 0-4. Alex Dobre (27 de ani) a venit cu primele reacții după victoria categorică de pe Giulești.
00:10
Cu gândul la Craiova Costel Gâlcă își va înfrunta fosta echipă: „N-am nimic de demonstrat, dar vreau să câștig” # Golazo.ro
Dumbrăvița - Rapid 0-4. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre victoria din prima etapă a grupelor Cupei României, dar și despre derby-ul cu U Craiova din campionat.
30 octombrie 2025
23:50
Pleacă Alibec de la FCSB? Un club din Liga 1 , cu ochii pe atacantul campioanei: „Vom analiza situația sa” # Golazo.ro
Radu Constantea, președintele clubului Universitatea Cluj, și-a exprimat interesul cu privire la o posibilă mutare a lui Denis Alibec pe Cluj-Arena.
23:30
Conducerea lui River Plate a adăugat clauze uriașe în contractele fotbaliștilor, după ce Franco Mastantuono (18 ani) a fost cumpărat de Real Madrid.
23:10
De Minaur, la Turneul Campionilor! Australianul și-a asigurat prezența la competiția de la Torino » Cine se luptă pentru ultimul loc disponibil # Golazo.ro
Alex De Minaur s-a calificat la Turneul Campionilor 2025. Doi alți jucători se duelează pentru ultimul bilet disponibil pentru competiția de la Torino.
22:50
„Nu înțeleg de ce l-au cumpărat pe Blănuță” Cum a fost numit românul de o legendă a Ucrainei: „Dacă tot nu joacă, măcar asta să facă” # Golazo.ro
Viktor Leonenko (68 de ani), fostul atacant al Ucrainei, crede că transferul lui Vladislav Blănuță (23 de ani) la Dinamo Kiev este un eșec total.
22:30
Fază ciudată în Cupa României FOTO. Arbitrul dictase penalty, dar VAR l-a anulat! Ce s-a întâmplat în prelungirile meciului dintre Botoșani și Farul # Golazo.ro
La ultima fază a partidei dintre FC Botoșani și Farul Constanța, moldovenii au primit o lovitură de la 11 metri la un fault asupra lui Bodișteanu, însă aceasta a fost anulată pe motiv de ofsaid.
22:10
Țiriac, încă un proiect spectaculos Omul de afaceri a ajuns la o înțelegere cu Primăria! Totul ar putea fi gata în vara anului 2026 # Golazo.ro
Primăria din Brașov a transmis că a identificat mai multe zone de amplasament pentru centrul sportiv pe care Ion Țiriac (86 de ani) are în plan să-l construiască.
21:40
Ironizați de Becali Patronul FCSB nu s-a abținut după ce fanii Craiovei s-au luat de Rădoi și jucători: „Ce vor ăia până la urmă?” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, i-a ironizat pe fanii echipei Universitatea Craiova.
21:20
Juventus are antrenor „Bătrâna Doamnă” l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Tudor » Ce salariu va încasa # Golazo.ro
Juventus a anunțat numirea lui Luciano Spaletti (66 de ani) în funcția de antrenor principal.
20:50
Kovacs, la înălțime Nominalizat la premiul pentru cel mai bun arbitru în 2025 » Două românce pe listă la feminin # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost nominalizat de către IFFHS, Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului, la categoria „Cel mai bun arbitru în 2025”.
20:40
Rus amenință Dinamo Interimarul lui CFR Cluj, sigur înainte de derby: „Avem lot mai bun” » Absențe importante pentru ardeleni # Golazo.ro
Laurențiu Rus (40 de ani), antrenorul interimar al lui CFR Cluj, a prefațat meciul cu Dinamo din etapa #15.
20:10
„Îi numeri pe degete” Victor Pițurcă explică sezonul dezastruos avut de CFR Cluj + dezamăgit de un star: „Lent, trecut” # Golazo.ro
Victor Pițurcă (69 de ani) crede că jucătorii sunt principalii vinovați pentru situația dificilă în care se află CFR Cluj.
19:50
Mandorlini, reacție acidă A ieșit la atac după ce a fost demis de CFR: „O mare greșeală, regret că m-am întors!” » Nu i-a menajat pe Varga și Mureșan # Golazo.ro
Andrea Mandorlini (65 de ani) a vorbit despre ultima sa aventură la CFR Cluj, unde a fost demis săptămâna trecută după doar două luni de mandat.
19:50
„Pancu va avea de muncă” Mutu a identificat problema cu care s-ar putea confrunta noul antrenor de la CFR Cluj + cine se va lupta pentru titlu # Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) a oferit o primă reacția după numirea lui Daniel Pancu (48 de ani) în funcția de antrenor al celor de la CFR Cluj.
19:30
„Am fost răpit!” Unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști de la Manchester United, poveste șocantă: „Cam așa era în Bulgaria” # Golazo.ro
Dimitar Berbatov, 44 de ani, și-a amintit un episod înfricoșător trăit în Bulgaria, înainte să se lanseze în fotbalul mare
19:20
„Nu acceptăm asta la Dinamo!” Nicolescu, supărat pe jucători + Înțepături pentru rivale: „Găsești o portiță ca să trișezi?” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) și-a pus la zid jucătorii după prestația din repriza a doua a meciului cu CS Dinamo, scor 3-1.
18:50
Rațiu, cel mai rapid! Românul a surclasat toate vedetele din cele mai importante campionate ale Europei! Mbappe nu a prins Top 10 # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fotbalistul celor de la Rayo Vallecano, este jucătorul care a atins cea mai mare viteză în top 5 campionate, din acest sezon.
18:30
Mititelu - Pițurcă, la CCR După 14 ani de procese, litigiul de 7 milioane de euro ajunge la Curtea Constituțională. Reacția patronului FCU Craiova # Golazo.ro
După ani de procese, litigiul de 7 milioane de euro dintre FC U Craiova SA și fostul antrenor Victor Pițurcă (69 de ani) urmează să fie analizat de Curtea Constituțională a României (CCR).
18:20
„Ar fi mai bine să plece” Louis Munteanu nu-l dă pe spate pe Pițurcă: „A regresat! Nu mai dă nimeni nici măcar atât” # Golazo.ro
Victor Pițurcă (69 de ani) a comentat evoluția lui Louis Munteanu (23 de ani) din prima parte a acestui sezon.
18:20
Programul etapei #17 Dueluri tari în Liga 1: când se joacă CFR Cluj - Rapid și FCSB - Petrolul # Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei #17 din Liga 1.
17:40
Scholes și-a dat demisia Motivul pentru care legenda lui Manchester United a renunțat la cariera în televiziune: „Nu vreau compasiune” # Golazo.ro
Paul Scholes (50 de ani), fostul mijlocaș al lui Manchester United, a renunțat la activitatea de analist sportiv. Fostul fotbalist vrea să își organizeze viața în jurul rutinei fiului său, Aiden, care suferă de tulburări din spectrul autist.
17:40
Cumperi FC Botoșani, primești 1.000.000 euro Valeriu Iftime, dezvăluire despre cedarea clubului + Propunere-șoc pentru Liga 1 și cu ce echipe s-ar asocia # Golazo.ro
Valeriu Iftime a dezvăluit că era dispus să ofere câte un milion de euro pe sezon, vreme de 3 ani, celui care ar fi cumpărat clubul, cu condiția să-l țină în acest interval de timp în prima ligă
16:50
Gata să-l vândă pe Munteanu Iuliu Mureșan a dezvăluit strategia de transferuri de la CFR Cluj: „Poate pleca la FCSB” » Pe ce sumă? # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele CFR-ului, a vorbit despre strategia clujenilor după numirea noului tehnician, Daniel Pancu (48 de ani).
16:40
„Și-a distrus psihic jucătorii” Valeriu Iftime îl pune la zid pe patronul de la Sănătatea, care a intrat pe teren cu U Craiova: „O jignire, un circ” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani, liderul din Liga 1, a criticat decizia lui Aurelian Ghișa (61 de ani) de a evolua în partida cu Universitatea Craiova, scor 1-4.
16:30
Obiectivul lui Pancu la CFR Cluj Iuliu Mureșan, detalii despre noul antrenor: „Are contract până în vară” + Va face curățenie în lot: „Nu au valoare” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre numirea în funcția de antrenor al lui Daniel Pancu.
16:10
Decizia lui Lucescu în Bosnia Va fi din nou titular Dragomir în fața lui Răzvan Marin? Ce atu are primul, ce problemă are al doilea # Golazo.ro
Mircea Lucescu pare să-l prefere și contra Bosniei pe Vlad Dragomir, așa cum s-a întâmplat la 1-0 cu Austria. Mijlocașul în vârstă de 26 de ani e într-o perioadă bună la Pafos. Răzvan Marin are o problemă
16:00
Serena, acuzată de vrăjitorie Williams, dezvăluiri despre cel mai nebunesc zvon apărut în timpul carierei sale: „Practicam magia neagră!” # Golazo.ro
Serena Williams, fostă jucătoare de tenis, a vorbit în cadrul podcastului „Stockton Street” despre zvonurile apărute despre ea în timpul carierei.
16:00
„O ținem așa tot timpul?” Sorin Cârțu a răspuns tranșant despre demisia lui Rădoi: „Nu există!” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (69 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a vorbit despre discuțiile legate de plecarea lui Mirel Rădoi (44 de ani) de la echipă.
15:50
Despre superba birocrație a Școlii Federale de Antrenori, în urma absolvirii căreia mai ai puțin până ieși la pensie
15:40
„O echipă cu calitate” Zeljko Kopic , înainte de meciul cu CFR Cluj: „Sigur vor încerca să obțină puncte” + Ce spune despre numirea lui Pancu # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat partida cu CFR Cluj din etapa #15 a Ligii 1.
15:30
Peste 4.000 de elevi au transformat Parcul Tineretului în capitala sportului școlar – Trofeul Bucureștiului, ediția record # Golazo.ro
Timp de trei săptămâni, Parcul Tineretului, intrarea Gheorghe Șincai, a fost locul unde energia, talentul și spiritul competițional au atins cote maxime.
15:30
LPF a modificat programul Schimbări majore în planificarea etapei #16 din Liga 1 » Cele mai afectate cluburi # Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a modificat programul etapei #16 din Liga 1.
15:20
Campanie șocantă FOTO. Starul de la Manchester City, victima unei avalanșe de postări AI despre moartea copiilor săi: „Dezgustător” # Golazo.ro
Phil Foden (25 de ani), fotbalistul englez de la Manchester City, a apelat la avocați după ce pe rețelele sociale au apărut zvonuri false conform cărora fiul său de șase ani ar fi decedat, iar fiica sa de patru ani ar suferi de cancer.
15:20
Pancu a fost prezentat Fostul selecționer a preluat oficial CFR Cluj, dar nu va debuta cu Dinamo! Reacția dură a fanilor # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) este oficial noul antrenor al celor de la CFR Cluj.
15:10
Averea fabuloasă a lui Verstappen Pilotul de Formula 1 l-a depășit pe cel mai bogat jucător din naționala Olandei » Salariul anual încasat de Mad Max # Golazo.ro
S-a publicat lista cu cei mai bogați oameni din Olanda, printre care se află și Max Verstappen, care a urcat semnificativ în topul realizat de revista „Quote 500”.
14:50
Dan Udrea Cheltui milioane de euro din bani publici, apoi stai cu mâna întinsă la privat. Vremea fotbalului bugetar a trecut! # Golazo.ro
Două cluburi sportive, care au cheltuit în ultimii doi ani peste 12 milioane de euro din banii publici, au renunțat cu bună știință la un beneficiu pentru comunitățile care le finanțează
14:40
Robinho, interviu din închisoare Fostul jucător de la City și Real Madrid face dezvăluiri după ce a fost condamnat pentru viol: „N-am primit niciun beneficiu” # Golazo.ro
Robinho (41 de ani), fostul jucător de la Manchester City, AC Milan și Real Madrid, a acordat un interviu din închisoare.
14:20
„Bine că stă în Paris, nu e departe cu taxiul” Alexander Bublik l-a înțepat pe Corentin Moutet, după ce l-a eliminat de la Paris Masters » Ce declarase francezul # Golazo.ro
Corentin Moutet a declarat că îl va învinge și trimite acasă pe Alexander Bublik de la turneul Paris Masters.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.