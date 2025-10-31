„Proștii proștilor!” VIDEO. Mario Camora, brutal de sincer după eșecul cu Dinamo: „Suntem slabi, ăsta e adevărul”

Golazo.ro, 1 noiembrie 2025 00:10

Dinamo - CFR Cluj 2-1. Mario Camora (38 de ani), căpitanul „feroviarilor”, a fost brutal de sincer când a vorbit despre evoluția echipei sale.

Acum 10 minute
00:20
„Ce victorie dulce!” Nicolescu, euforic după succesul cu CFR: „Am câștigat mentalitatea de învingători” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Andrei Nicolescu, președintele clubului FC Dinamo, a vorbit despre partida câștigată de „câini”.
00:20
„Nu am câștigat cu oricine” Avertismentul lui Kopic după victoria cu CFR: „Mai avem mult de lucru” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor” crede că problemele jucătorilor săi sunt cauzate de lipsa concentrării.
Acum 30 minute
00:10
„Proștii proștilor!” VIDEO. Mario Camora, brutal de sincer după eșecul cu Dinamo: „Suntem slabi, ăsta e adevărul” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Mario Camora (38 de ani), căpitanul „feroviarilor”, a fost brutal de sincer când a vorbit despre evoluția echipei sale.
Acum o oră
23:50
„Cred că trebuie să merg la biserică”   Musi, frustrat după golul anulat cu CFR: „E a treia oară!” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Alexandru Musi a vorbit despre golul său anulat din partida de pe Arena Națională.
23:50
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă,  teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu Golazo.ro
În doar două minute, Dinamo a întors soarta meciului cu CFR Cluj și a declanșat o bucurie uriașă, trăită de fani ca un moment când tocmai s-a câștigat un trofeu.
23:40
Man, recital la PSV Încă o prestație excelentă în Olanda: gol și pasă decisivă într-o repriză! Golazo.ro
PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2. Dennis Man (26 de ani) începe să se adapteze la fotbalul olandez.
Acum 2 ore
23:20
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu” Golazo.ro
CFR Cluj a pierdut totul în doar două minute la București. După un meci controlat timp de 90 de minute, ardelenii au cedat incredibil în prelungiri, fiind învinși de Dinamo cu 2-1, deși în minutul 89 conduceau cu 1-0.
23:20
Roșca, gafă de juniori FOTO. Portarul lui Dinamo, eroare imensă cu CFR Cluj! A scăpat ca prin minune de gol Golazo.ro
Alexandru Roșca (21 de ani), portarul lui Dinamo, a gafat în duelul contra lui CFR Cluj 2-1.
23:10
Golul care a declanșat nebunia  VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Alberto Soro a marcat golul victoriei „câinilor” în primul meci al etapei #15 din Liga 1.
22:40
Noroc mai mare nu există FOTO. Emerllahu s-a făcut de râs la propriul gol cu Dinamo + a mai avut o ratare ireală Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Lindon Emerllahu (22 de ani) a fost eroul „feroviarilor” pe Arena Națională.
Acum 4 ore
22:10
„Trebuie să mărească mult plafonul”  MM Stoica a reacționat după interesul rivalei pentru Denis Alibec Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre interesul celor de la U Cluj pentru Denis Alibec (34 de ani).
21:50
Propunerea PSD, refuzată de David Popovici  Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta” Golazo.ro
David Popovici (20 de ani), campion mondial la natație, nu este de acord cu propunerea PSD, legată de arena „Lia Manoliu”.
21:50
S-a tăiat elanul Câți fani au asistat la Dinamo - CFR : moment special în memoria victimelor din „Colectiv” Golazo.ro
Dinamo a ales să dispute partida cu CFR Cluj pe Arena Națională, însă atmosfera din tribune nu a fost pe măsura așteptărilor.
21:40
Lege anti-alergat? În 2026 apare limita de viteză pe trotuar! Poliția, nevoită să reacționeze după valul de ironii Golazo.ro
Parlamentul slovac a adoptat, marți, o lege prin care viteza de deplasare pe trotuare va fi limitată pe trotuare.
21:10
Revine la națională? GOLAZO.ro a aflat cu cine negociază Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia Golazo.ro
Edward Iordănescu, 47 de ani, s-a despărțit de Legia Varșovia, dar ar putea antrena la altă echipă în curând
21:00
Reveniri importante la FCSB  Elias Charalambous, anunț important înainte de meciul cu U Cluj: „Sunt 100% pregătiți” Golazo.ro
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a anunțat că David Miculescu și Juri Cisotti vor reveni la echipă după accidentările suferite.
20:40
Pancu da, Mureșan ba De ce a lipsit președinte CFR-ului de la meciul cu Dinamo + unde a stat noul antrenor pe Arena Națională Golazo.ro
Partida dintre Dinamo și CFR Cluj, disputată pe Arena Națională, nu a fost lipsită de detalii interesante din culisele formației ardelene.
Acum 6 ore
20:10
Mutare surpriză la FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „E român, se rezolvă zilele astea” + ce spune despre transferurile din Portugalia Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că „roș-albaștrii” vor avea un nou director sportiv.
19:40
Halloween în sport  FOTO.  Cum au petrecut cluburile de fotbal cu ocazia celebrei sărbători Golazo.ro
Halloweenul, sărbătoarea celebră de pe 31 octombrie, a fost prezentă și în sport.
19:20
U-BT Cluj, în exil Concertul lui Andre Rieu forțează campioana României să plece din oraș pentru meciul din Euro Cup Golazo.ro
Meciul dintre U-BT Cluj Napoca și BAXI Manresa, din etapa #7 a grupei EuroCup a fost mutat la Turda.
19:00
„Mi-era teamă că mor”  Dezvăluiri tulburătoare făcute de o vedetă din Serie A! Umilit de Spalletti după ce s-a vindecat: „Îngrozitor ce-a făcut” Golazo.ro
Leandro Castan, fost fundaș la AS Roma, a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut după ce a fost diagnosticat cu un cavernom cerebral.
18:40
Dinamo - CFR Cluj LIVE de la 20:30 , în etapa #15 din Liga 1 » Duel încins pe Arena Națională Golazo.ro
Dinamo și CFR Cluj se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în etapa #15 din Liga 1, ultima din turul sezonului regulat. Dinamo și CFR Cluj se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în etapa #15 din Liga 1, ultima din turul sezonului regulat.
Acum 8 ore
18:20
A leșinat pe teren VIDEO. Emoții mari înainte de Turcia - Kosovo! Arbitrul s-a prăbușit după imnuri Golazo.ro
Michalina Diakow, arbitrul central al partidei Turcia - Kosovo la fotbal feminin, a leșinat pe teren.
18:10
FCSB face scandal  Patronul campioanei, furios că rivalele au driblat regulamentul: „Ce fel de prostie e asta?” » MM a blocat boicotul! Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, s-a enervat după prima etapă din Cupa României pentru că echipa sa a fost nevoită să joace în deplasare, în timp ce rivalele U Craiova, CFR Cluj și Rapid au reușit să își mute meciurile pe teren propriu.
17:40
Politician PSD, acuzat că a înjurat FCSB! MM Stoica spune că președintele CJ Bistrița a avut un comportament vulgar + Reacția politicianului Golazo.ro
Gloria Bistrița - FCSB 1-3 s-a disputat miercuri seară, în prima etapă din faza grupelor Cupei României. Emil Radu Moldovan, președintele CJ Bistrița, e acuzat în mod frontal de MM Stoica de faptul că „ne-a înjurat non stop, n-am văzut în viața mea așa ceva”.
17:40
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor Golazo.ro
Fermin Lopez (22 de ani), mijlocaș ofensiv care impresionează cu forma sa bună de la Barcelona, a fost la un pas să ajungă în România.
16:50
Liga 1, etapa #15 LIVE de la 20:30,   Dinamo  - CFR Cluj » Programul + Clasamentul actualizat Golazo.ro
Dinamo va juca împotriva celor de la CFR Cluj, astăzi, de la 20:30, în primul meci al etapei #15 din Liga 1. Partidele vor fi transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Acum 12 ore
16:20
Cine are monopol pe suporteri Care sunt cluburile cu cea mai lungă dominație în topul fanilor. Belgrad, Budapesta și Viena, mult peste FCSB  Golazo.ro
Clubul din Europa care are cei mai mulți ani consecutivi pe primul loc în ierarhia mediei spectatorilor acasă în propria țară e Manchester United
16:20
Trei tenismeni arestați Două persoane din România, reținute în urma unei anchete internaționale: „Sumele acopereau doar călătoria și cazarea” Golazo.ro
O operațiune internațională desfășurată de polițiștii din Franța, Bulgaria, România și Spania a dus la arestarea a 16 persoane suspectate de implicare într-o rețea de trucare a meciurilor de tenis. Printre cei reținuți se numără trei jucători profesioniști, clasați în afara topului 100 ATP, dar și un cetățean român.
16:10
Liga 2 Poli Iași - FC Bihor, în etapa a 12-a. Programul rundei + Clasamentul Golazo.ro
Etapa a 12-a din Liga 2 debutează azi, de la 17:30, cu meciul dintre Poli Iași și FC Bihor, în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
15:30
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește” Golazo.ro
Edward Iordănescu s-a despărțit vineri de Legia Varșovia după nici cinci luni și 24 de meciuri. Jurnaliștii polonezi s-au întrecut în mesaje ironice
15:10
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) și-a anunțat oficial candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 pe stadionul Arena Națională din București.
14:30
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei,  cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția Golazo.ro
FCSB, club patronat de Gigi Becali (67 de ani), a intrat în atenția Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Campioana României a picat o analiză de risc financiar realizată cu ajutorul unui soft din Austria.
14:20
Creația lui Chivu Hakan Calhanoglu, de la jucătorul contestat de căpitanul lui Inter la  golgeterul Serie A Golazo.ro
Hakan Calhanoglu, 31 de ani, a fost aproape de despărțire în vară. Dar Cristi Chivu a insistat mult pentru el, negocierile cu Galatasaray au fost anulate și internaționalul turc a devenit esențial pentru noul Inter. Cel mai prolific jucător din Serie A
13:50
Îl critică pe Vinicius Fostul star de la Atletico Madrid, enervat de brazilian: „Asta detest cel mai mult la un fotbalist” Golazo.ro
Gabi Fernandez (42 de ani), fost antrenor la Real Zaragoza și jucător la Atletico Madrid, l-a criticat pe Vinicius Junior (25 de ani), jucătorul celor de la Real Madrid. Fostul mijlocaș a vorbit și despre ce are nevoie Lamine Yamal (18 ani) în cariera sa de fotbalist.
13:40
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple Golazo.ro
O comparație în Liga 1, în privința încasărilor din sponsorizări și publicitate, arată că doar FCSB n-a evoluat la acest capitol față de acum 6-7 ani
13:20
Fake! Cum a păcălit lumea întreagă! „Stadionul” de pe zgârie-nori a fost preluat peste tot. Creat în pat cu AI în două minute Golazo.ro
Englezul Liam Hawes a creat pe telefon înainte să doarmă, cu ajutorul inteligenței artificiale, conceptul unei arene de fotbal futuriste în vârful unui zgârie-nori. A păcălit peste 50 de milioane de oameni drept noul stadion al Arabiei Saudite
13:10
„Să vedem dacă aveți curaj să publicați asta” Antrenorul unei echipe eliminate din Cupă: „Dacă nu merg la un bordel la ora 1 dimineața, nu semnez contracte” Golazo.ro
Javi Prendes, antrenorul echipei Puerto de Vega, a făcut declarații surprinzătoare după eliminarea formației sale din Cupa Spaniei. Puerto de Vega, club din eșaloanele inferioare ale Spaniei, a reușit să le țină piept celor de la Celta Vigo, însă a pierdut în cele din urmă cu 2-0.
12:20
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are Golazo.ro
Dan Șucu (62 de ani), acționarul principal al lui Genoa, evaluează mai multe opțiuni pentru a redresa echipa. Directorul sportiv Marco Ottolini (45 de ani) riscă să fie demis, iar succesorul ar putea decide soarta tehnicianului Patrick Vieira (49 de ani).
11:40
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului Golazo.ro
Dumbrăvița - Rapid 0-4. Alex Dobre (27 de ani), atacantul giuleștenilor, s-a declarat măgulit de afirmația lui Marius Lăcătuș (61 de ani), legenda Stelei.
Acum 24 ore
11:20
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez Golazo.ro
Caroline Wozniacki, 35 de ani, care nu a anunțat dacă va mai reveni pe teren, a fost criticată de un analist sportiv scandinav. Jucătoarea daneză i-a răspuns dur fostului tenisman
10:50
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale  Golazo.ro
World Athletics a anunțat că doi angajați și un consultant extern au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile organizației în ultimii ani.
10:30
Edi Iordănescu pleacă de la Legia! Sursele GOLAZO.ro explică situația tensionată: „1% șanse să continue” Golazo.ro
Edward Iordănescu (47 de ani), antrenorul echipei Legia Varșovia și fost selecționer al României, își dorește să părăsească clubul din Polonia.
10:00
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare” Golazo.ro
Dumbrăvița - Rapid 0-4. Aurel Țicleanu (66 de ani), fost jucător al Universității Craiova, a vorbit despre jucătorii care i-au atras atenția.
09:30
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA Golazo.ro
Nikola Topic (20 de ani), jucătorul celor de la Oklahoma City Thunder, a fost diagnosticat cu cancer testicular.
09:20
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat  clasamentul Fair-play, 2024/25. Suntem în coada clasamentului! Golazo.ro
Conform ultimelor date publicate de UEFA, fanii echipelor românești se află în coada clasamentului Fair Play, întocmit pe baza comportamentului din sezonul 2024/25.
Ieri
00:30
Dublă în 9 minute Alex Dobre, în formă maximă înainte de duelul cu Craiova: „Sper din suflet să reușim asta” Golazo.ro
Dumbrăvița - Rapid 0-4. Alex Dobre (27 de ani) a venit cu primele reacții după victoria categorică de pe Giulești.
00:10
Cu gândul la Craiova Costel Gâlcă își va înfrunta fosta echipă: „N-am nimic de demonstrat, dar vreau să câștig” Golazo.ro
Dumbrăvița - Rapid 0-4. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre victoria din prima etapă a grupelor Cupei României, dar și despre derby-ul cu U Craiova din campionat.
30 octombrie 2025
23:50
Pleacă Alibec de la FCSB? Un club din Liga 1 , cu ochii pe atacantul campioanei: „Vom analiza situația sa” Golazo.ro
Radu Constantea, președintele clubului Universitatea Cluj, și-a exprimat interesul cu privire la o posibilă mutare a lui Denis Alibec pe Cluj-Arena.
23:30
Și-au blindat vedetele Clauze imense după ce Real Madrid le-a luat cel mai mare talent Golazo.ro
Conducerea lui River Plate a adăugat clauze uriașe în contractele fotbaliștilor, după ce Franco Mastantuono (18 ani) a fost cumpărat de Real Madrid.
Mai multe ştiri
