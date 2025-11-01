Vieira, dat afară de Genoa  Clubul lui  Dan Șucu a renunțat la serviciile tehnicianului francez. Cine îi ia locul pe bancă

Golazo.ro, 1 noiembrie 2025 12:20

Patrick Vieira nu mai este antrenorul echipei Genoa.

Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:00
De la Luvru la meci  Suspecții jafului de la celebrul muzeu din Paris, arestați când mergeau la o partidă din Ligue 1 Golazo.ro
Paris FC - Olympique Lyon 3-3. Cinci suspecți în cazul jafului de la muzeul Luvru au fost arestați în timp ce se îndreptau către partida din Ligue 1 de miercuri.
11:50
Mihai Stoica îi ia apărarea Clarificări în conflictul dintre Florin Tănase și Giovanni Becali: „L-a mințit cu nerușinare” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), managerul celor de la FCSB, a negat acuzațiile lui Ioan Becali (73 de ani) la adresa lui Florin Tănase (30 de ani).
Acum 2 ore
11:30
Virgil Ghiță, erou în Germania  FOTO . Internaționalul român a înscris un gol decisiv pentru Hannover » » Ce au scris nemții Golazo.ro
Elversberg - Hannover 2-2. Virgil Ghiță a marcat golul egalizator pentru oaspeți în finalul partidei și și-a salvat echipa de la o înfrângere.
11:30
„Vrem să fim în play-off” Karamoko este încrezător după victoria cu CFR Cluj 2-1: „Acesta e obiectivul” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul „câinilor”, țintește calificarea în play-off-ul Ligii 1.
11:10
Dan Udrea Pancu, lăsat singur printre paharele de vin Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Daniel Pancu la CFR Cluj.
10:40
Are încredere în Pancu „Interimarul” de la CFR Cluj, optimist: „ Vine cu energie și idei bune și va găsi luptători în vestiar” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Laurențiu Rus (40 de ani), antrenorul interimar al „feroviarilor”, a vorbit despre blocajul mental al jucătorilor.
10:40
Edi, antrenor de cursă scurtă Plecarea rapidă a lui Iordănescu de la Legia Varșovia nu e o surpriză Golazo.ro
Prin despărțirea de Legia Varșovia, Edi Iordănescu a mai adăugat în palmaresul său un mandat încheiat foarte rapid.
Acum 4 ore
10:30
Soro, despre secretul succesului Eroul lui Dinamo în meciul cu CFR Cluj le-a mulțumit fanilor:  „Ne-au ajutat să câștigăm” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Alberto Soro, mijlocașul „câinilor”, a vorbit despre golul victoriei pe care l-a marcat pe Arena Națională.
09:50
„Doi bani nu dau pe el” Basarab Panduru nu e impresionat de lacrimile lui Louis Munteanu: „Hai să plângă toți!” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Basarab Panduru nu a fost deloc impresionat de momentul când Louis Munteanu a început să plângă la interviul de după meci.
09:10
Rădoi s-a enervat la conferință  VIDEO. Subiectul despre care a refuzat să vorbească: „Puteți să întrebați, n-o să mai răspund” Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a refuzat să vorbească despre tensiunile de la finalul partidei cu Metaloglobus 0-0.
Acum 12 ore
00:20
„Ce victorie dulce!” Nicolescu, euforic după succesul cu CFR: „Am câștigat mentalitatea de învingători” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Andrei Nicolescu, președintele clubului FC Dinamo, a vorbit despre partida câștigată de „câini”.
00:20
„Nu am câștigat cu oricine” Avertismentul lui Kopic după victoria cu CFR: „Mai avem mult de lucru” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor” crede că problemele jucătorilor săi sunt cauzate de lipsa concentrării.
00:10
„Proștii proștilor!” VIDEO. Mario Camora, brutal de sincer după eșecul cu Dinamo: „Suntem slabi, ăsta e adevărul” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Mario Camora (38 de ani), căpitanul „feroviarilor”, a fost brutal de sincer când a vorbit despre evoluția echipei sale.
31 octombrie 2025
23:50
„Cred că trebuie să merg la biserică”   Musi, frustrat după golul anulat cu CFR: „E a treia oară!” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Alexandru Musi a vorbit despre golul său anulat din partida de pe Arena Națională.
23:50
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă,  teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu Golazo.ro
În doar două minute, Dinamo a întors soarta meciului cu CFR Cluj și a declanșat o bucurie uriașă, trăită de fani ca un moment când tocmai s-a câștigat un trofeu.
23:40
Man, recital la PSV Încă o prestație excelentă în Olanda: gol și pasă decisivă într-o repriză! Golazo.ro
PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2. Dennis Man (26 de ani) începe să se adapteze la fotbalul olandez.
Acum 24 ore
23:20
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu” Golazo.ro
CFR Cluj a pierdut totul în doar două minute la București. După un meci controlat timp de 90 de minute, ardelenii au cedat incredibil în prelungiri, fiind învinși de Dinamo cu 2-1, deși în minutul 89 conduceau cu 1-0.
23:20
Roșca, gafă de juniori FOTO. Portarul lui Dinamo, eroare imensă cu CFR Cluj! A scăpat ca prin minune de gol Golazo.ro
Alexandru Roșca (21 de ani), portarul lui Dinamo, a gafat în duelul contra lui CFR Cluj 2-1.
23:10
Golul care a declanșat nebunia  VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Alberto Soro a marcat golul victoriei „câinilor” în primul meci al etapei #15 din Liga 1.
22:40
Noroc mai mare nu există FOTO. Emerllahu s-a făcut de râs la propriul gol cu Dinamo + a mai avut o ratare ireală Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Lindon Emerllahu (22 de ani) a fost eroul „feroviarilor” pe Arena Națională.
22:10
„Trebuie să mărească mult plafonul”  MM Stoica a reacționat după interesul rivalei pentru Denis Alibec Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre interesul celor de la U Cluj pentru Denis Alibec (34 de ani).
21:50
Propunerea PSD, refuzată de David Popovici  Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta” Golazo.ro
David Popovici (20 de ani), campion mondial la natație, nu este de acord cu propunerea PSD, legată de arena „Lia Manoliu”.
21:50
S-a tăiat elanul Câți fani au asistat la Dinamo - CFR : moment special în memoria victimelor din „Colectiv” Golazo.ro
Dinamo a ales să dispute partida cu CFR Cluj pe Arena Națională, însă atmosfera din tribune nu a fost pe măsura așteptărilor.
21:40
Lege anti-alergat? În 2026 apare limita de viteză pe trotuar! Poliția, nevoită să reacționeze după valul de ironii Golazo.ro
Parlamentul slovac a adoptat, marți, o lege prin care viteza de deplasare pe trotuare va fi limitată pe trotuare.
21:10
Revine la națională? GOLAZO.ro a aflat cu cine negociază Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia Golazo.ro
Edward Iordănescu, 47 de ani, s-a despărțit de Legia Varșovia, dar ar putea antrena la altă echipă în curând
21:00
Reveniri importante la FCSB  Elias Charalambous, anunț important înainte de meciul cu U Cluj: „Sunt 100% pregătiți” Golazo.ro
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a anunțat că David Miculescu și Juri Cisotti vor reveni la echipă după accidentările suferite.
20:40
Pancu da, Mureșan ba De ce a lipsit președinte CFR-ului de la meciul cu Dinamo + unde a stat noul antrenor pe Arena Națională Golazo.ro
Partida dintre Dinamo și CFR Cluj, disputată pe Arena Națională, nu a fost lipsită de detalii interesante din culisele formației ardelene.
20:10
Mutare surpriză la FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „E român, se rezolvă zilele astea” + ce spune despre transferurile din Portugalia Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că „roș-albaștrii” vor avea un nou director sportiv.
19:40
Halloween în sport  FOTO.  Cum au petrecut cluburile de fotbal cu ocazia celebrei sărbători Golazo.ro
Halloweenul, sărbătoarea celebră de pe 31 octombrie, a fost prezentă și în sport.
19:20
U-BT Cluj, în exil Concertul lui Andre Rieu forțează campioana României să plece din oraș pentru meciul din Euro Cup Golazo.ro
Meciul dintre U-BT Cluj Napoca și BAXI Manresa, din etapa #7 a grupei EuroCup a fost mutat la Turda.
19:00
„Mi-era teamă că mor”  Dezvăluiri tulburătoare făcute de o vedetă din Serie A! Umilit de Spalletti după ce s-a vindecat: „Îngrozitor ce-a făcut” Golazo.ro
Leandro Castan, fost fundaș la AS Roma, a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut după ce a fost diagnosticat cu un cavernom cerebral.
18:40
Dinamo - CFR Cluj LIVE de la 20:30 , în etapa #15 din Liga 1 » Duel încins pe Arena Națională Golazo.ro
Dinamo și CFR Cluj se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în etapa #15 din Liga 1, ultima din turul sezonului regulat. Dinamo și CFR Cluj se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în etapa #15 din Liga 1, ultima din turul sezonului regulat.
18:20
A leșinat pe teren VIDEO. Emoții mari înainte de Turcia - Kosovo! Arbitrul s-a prăbușit după imnuri Golazo.ro
Michalina Diakow, arbitrul central al partidei Turcia - Kosovo la fotbal feminin, a leșinat pe teren.
18:10
FCSB face scandal  Patronul campioanei, furios că rivalele au driblat regulamentul: „Ce fel de prostie e asta?” » MM a blocat boicotul! Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, s-a enervat după prima etapă din Cupa României pentru că echipa sa a fost nevoită să joace în deplasare, în timp ce rivalele U Craiova, CFR Cluj și Rapid au reușit să își mute meciurile pe teren propriu.
17:40
Politician PSD, acuzat că a înjurat FCSB! MM Stoica spune că președintele CJ Bistrița a avut un comportament vulgar + Reacția politicianului Golazo.ro
Gloria Bistrița - FCSB 1-3 s-a disputat miercuri seară, în prima etapă din faza grupelor Cupei României. Emil Radu Moldovan, președintele CJ Bistrița, e acuzat în mod frontal de MM Stoica de faptul că „ne-a înjurat non stop, n-am văzut în viața mea așa ceva”.
17:40
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor Golazo.ro
Fermin Lopez (22 de ani), mijlocaș ofensiv care impresionează cu forma sa bună de la Barcelona, a fost la un pas să ajungă în România.
16:50
Liga 1, etapa #15 LIVE de la 20:30,   Dinamo  - CFR Cluj » Programul + Clasamentul actualizat Golazo.ro
Dinamo va juca împotriva celor de la CFR Cluj, astăzi, de la 20:30, în primul meci al etapei #15 din Liga 1. Partidele vor fi transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
16:20
Cine are monopol pe suporteri Care sunt cluburile cu cea mai lungă dominație în topul fanilor. Belgrad, Budapesta și Viena, mult peste FCSB  Golazo.ro
Clubul din Europa care are cei mai mulți ani consecutivi pe primul loc în ierarhia mediei spectatorilor acasă în propria țară e Manchester United
16:20
Trei tenismeni arestați Două persoane din România, reținute în urma unei anchete internaționale: „Sumele acopereau doar călătoria și cazarea” Golazo.ro
O operațiune internațională desfășurată de polițiștii din Franța, Bulgaria, România și Spania a dus la arestarea a 16 persoane suspectate de implicare într-o rețea de trucare a meciurilor de tenis. Printre cei reținuți se numără trei jucători profesioniști, clasați în afara topului 100 ATP, dar și un cetățean român.
16:10
Liga 2 Poli Iași - FC Bihor, în etapa a 12-a. Programul rundei + Clasamentul Golazo.ro
Etapa a 12-a din Liga 2 debutează azi, de la 17:30, cu meciul dintre Poli Iași și FC Bihor, în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
15:30
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește” Golazo.ro
Edward Iordănescu s-a despărțit vineri de Legia Varșovia după nici cinci luni și 24 de meciuri. Jurnaliștii polonezi s-au întrecut în mesaje ironice
15:10
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) și-a anunțat oficial candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 pe stadionul Arena Națională din București.
14:30
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei,  cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția Golazo.ro
FCSB, club patronat de Gigi Becali (67 de ani), a intrat în atenția Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Campioana României a picat o analiză de risc financiar realizată cu ajutorul unui soft din Austria.
14:20
Creația lui Chivu Hakan Calhanoglu, de la jucătorul contestat de căpitanul lui Inter la  golgeterul Serie A Golazo.ro
Hakan Calhanoglu, 31 de ani, a fost aproape de despărțire în vară. Dar Cristi Chivu a insistat mult pentru el, negocierile cu Galatasaray au fost anulate și internaționalul turc a devenit esențial pentru noul Inter. Cel mai prolific jucător din Serie A
13:50
Îl critică pe Vinicius Fostul star de la Atletico Madrid, enervat de brazilian: „Asta detest cel mai mult la un fotbalist” Golazo.ro
Gabi Fernandez (42 de ani), fost antrenor la Real Zaragoza și jucător la Atletico Madrid, l-a criticat pe Vinicius Junior (25 de ani), jucătorul celor de la Real Madrid. Fostul mijlocaș a vorbit și despre ce are nevoie Lamine Yamal (18 ani) în cariera sa de fotbalist.
13:40
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple Golazo.ro
O comparație în Liga 1, în privința încasărilor din sponsorizări și publicitate, arată că doar FCSB n-a evoluat la acest capitol față de acum 6-7 ani
13:20
Fake! Cum a păcălit lumea întreagă! „Stadionul” de pe zgârie-nori a fost preluat peste tot. Creat în pat cu AI în două minute Golazo.ro
Englezul Liam Hawes a creat pe telefon înainte să doarmă, cu ajutorul inteligenței artificiale, conceptul unei arene de fotbal futuriste în vârful unui zgârie-nori. A păcălit peste 50 de milioane de oameni drept noul stadion al Arabiei Saudite
13:10
„Să vedem dacă aveți curaj să publicați asta” Antrenorul unei echipe eliminate din Cupă: „Dacă nu merg la un bordel la ora 1 dimineața, nu semnez contracte” Golazo.ro
Javi Prendes, antrenorul echipei Puerto de Vega, a făcut declarații surprinzătoare după eliminarea formației sale din Cupa Spaniei. Puerto de Vega, club din eșaloanele inferioare ale Spaniei, a reușit să le țină piept celor de la Celta Vigo, însă a pierdut în cele din urmă cu 2-0.
Ieri
12:20
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are Golazo.ro
Dan Șucu (62 de ani), acționarul principal al lui Genoa, evaluează mai multe opțiuni pentru a redresa echipa. Directorul sportiv Marco Ottolini (45 de ani) riscă să fie demis, iar succesorul ar putea decide soarta tehnicianului Patrick Vieira (49 de ani).
