„Un nebun” Toto Wolff nu îl iartă pe Michael Masi la 4 ani după greșeala care l-a costat victoria pe Hamilton: „A distrus recordul”
Golazo.ro, 1 noiembrie 2025 15:20
Toto Wolff (53 de ani), șeful Mercedes, îl critică pe Michael Masi pentru interpretarea greșită de la Marele Premiu al Emiratelor Arabe Unite 2021.
Boicotul fanilor Un club din Premier League, apel către suporterii revoltați de prețurile piperate ale biletelor # Golazo.ro
Fulham a lansat un apel către fani pentru a cumpăra bilete pentru meciul cu Wolverhampton din etapa #10 din Premier League.
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor # Golazo.ro
Simone Inzaghi (49 de ani), antrenorul celor de la Al-Hilal, conduce topul celor mai bine plătiți antrenori din lume.
Dinamo, amendată Anunțul făcut de Jandarmerie după incidentul din finalul partidei cu CFR # Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Clubul din „Ștefan cel Mare” a fost amendat de Jandarmerie după incidentul din finalul partidei de pe Arena Națională.
Arbitrii-pariori, suspendați Decizia luată în cazul „centralilor” care au încălcat regulamentul » Cât vor lipsi # Golazo.ro
149 de arbitri identificați și-au aflat pedeapsa vineri, după decizia luată de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Turce de Fotbal (TFF).
Comentariu deplasat Un crainic din Norvegia, concediat pentru o glumă despre Camilla Herrem, handbalistă diagnosticată cu cancer # Golazo.ro
Tom Gulliksen, crainicul echipei de handbal Gjerpen HK, a fost concediat după ce a făcut o glumă neinspirată pe seama jucătoarei Camilla Herrem (38 de ani), diagnosticată cu cancer.
„Mi-au spus că voi fi arestat” Aventura unui fotbalist columbian la un club din Liga 3. Detalii incredibile din procesul de la FIFA # Golazo.ro
CSU Alba Iulia (Liga 3) a fost obligată să plătească 11.000 euro fotbalistului columbian Luis Vanegas, Tribunalul FIFA constatând că clubul l-a tratat necorespunzător după ce a suferit o accidentare gravă la ligamente.
Fotbalul, sfâșiat de conflict Portarul israelian al lui Bnei Sakhnin, exclus din lot după ce a debutat la naționala Palestinei # Golazo.ro
Abed Yassin, 21 de ani, a fost exclus din lotul lui Bnei Sakhnin, echipă din prima ligă israeliană. Goalkeeperul a debutat la naționala mare a Palestinei, dar antrenorul și șefii clubului susțin că a plecat pe ascuns
Cădere și renaștere Un baschetbalist care a fost acuzat că a furat de 7 ori din magazine a făcut senzație în NBA # Golazo.ro
Ryan Collins (23 de ani), pointguard-ul de la Milwuakee Bucks, are o poveste incredibilă.
Vieira, dat afară de Genoa Clubul lui Dan Șucu a renunțat la serviciile tehnicianului francez. Cine îi ia locul pe bancă # Golazo.ro
Patrick Vieira nu mai este antrenorul echipei Genoa.
De la Luvru la meci Suspecții jafului de la celebrul muzeu din Paris, arestați când mergeau la o partidă din Ligue 1 # Golazo.ro
Paris FC - Olympique Lyon 3-3. Cinci suspecți în cazul jafului de la muzeul Luvru au fost arestați în timp ce se îndreptau către partida din Ligue 1 de miercuri.
Mihai Stoica îi ia apărarea Clarificări în conflictul dintre Florin Tănase și Giovanni Becali: „L-a mințit cu nerușinare” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), managerul celor de la FCSB, a negat acuzațiile lui Ioan Becali (73 de ani) la adresa lui Florin Tănase (30 de ani).
Virgil Ghiță, erou în Germania FOTO . Internaționalul român a înscris un gol decisiv pentru Hannover » » Ce au scris nemții # Golazo.ro
Elversberg - Hannover 2-2. Virgil Ghiță a marcat golul egalizator pentru oaspeți în finalul partidei și și-a salvat echipa de la o înfrângere.
„Vrem să fim în play-off” Karamoko este încrezător după victoria cu CFR Cluj 2-1: „Acesta e obiectivul” # Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul „câinilor”, țintește calificarea în play-off-ul Ligii 1.
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Daniel Pancu la CFR Cluj.
Are încredere în Pancu „Interimarul” de la CFR Cluj, optimist: „ Vine cu energie și idei bune și va găsi luptători în vestiar” # Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Laurențiu Rus (40 de ani), antrenorul interimar al „feroviarilor”, a vorbit despre blocajul mental al jucătorilor.
Edi, antrenor de cursă scurtă Plecarea rapidă a lui Iordănescu de la Legia Varșovia nu e o surpriză # Golazo.ro
Prin despărțirea de Legia Varșovia, Edi Iordănescu a mai adăugat în palmaresul său un mandat încheiat foarte rapid.
Soro, despre secretul succesului Eroul lui Dinamo în meciul cu CFR Cluj le-a mulțumit fanilor: „Ne-au ajutat să câștigăm” # Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Alberto Soro, mijlocașul „câinilor”, a vorbit despre golul victoriei pe care l-a marcat pe Arena Națională.
„Doi bani nu dau pe el” Basarab Panduru nu e impresionat de lacrimile lui Louis Munteanu: „Hai să plângă toți!” # Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Basarab Panduru nu a fost deloc impresionat de momentul când Louis Munteanu a început să plângă la interviul de după meci.
Rădoi s-a enervat la conferință VIDEO. Subiectul despre care a refuzat să vorbească: „Puteți să întrebați, n-o să mai răspund” # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a refuzat să vorbească despre tensiunile de la finalul partidei cu Metaloglobus 0-0.
„Ce victorie dulce!” Nicolescu, euforic după succesul cu CFR: „Am câștigat mentalitatea de învingători” # Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Andrei Nicolescu, președintele clubului FC Dinamo, a vorbit despre partida câștigată de „câini”.
„Nu am câștigat cu oricine” Avertismentul lui Kopic după victoria cu CFR: „Mai avem mult de lucru” # Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor” crede că problemele jucătorilor săi sunt cauzate de lipsa concentrării.
„Proștii proștilor!” VIDEO. Mario Camora, brutal de sincer după eșecul cu Dinamo: „Suntem slabi, ăsta e adevărul” # Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Mario Camora (38 de ani), căpitanul „feroviarilor”, a fost brutal de sincer când a vorbit despre evoluția echipei sale.
31 octombrie 2025
„Cred că trebuie să merg la biserică” Musi, frustrat după golul anulat cu CFR: „E a treia oară!” # Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Alexandru Musi a vorbit despre golul său anulat din partida de pe Arena Națională.
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă, teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu # Golazo.ro
În doar două minute, Dinamo a întors soarta meciului cu CFR Cluj și a declanșat o bucurie uriașă, trăită de fani ca un moment când tocmai s-a câștigat un trofeu.
Man, recital la PSV Încă o prestație excelentă în Olanda: gol și pasă decisivă într-o repriză! # Golazo.ro
PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2. Dennis Man (26 de ani) începe să se adapteze la fotbalul olandez.
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu” # Golazo.ro
CFR Cluj a pierdut totul în doar două minute la București. După un meci controlat timp de 90 de minute, ardelenii au cedat incredibil în prelungiri, fiind învinși de Dinamo cu 2-1, deși în minutul 89 conduceau cu 1-0.
Roșca, gafă de juniori FOTO. Portarul lui Dinamo, eroare imensă cu CFR Cluj! A scăpat ca prin minune de gol # Golazo.ro
Alexandru Roșca (21 de ani), portarul lui Dinamo, a gafat în duelul contra lui CFR Cluj 2-1.
Golul care a declanșat nebunia VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo # Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Alberto Soro a marcat golul victoriei „câinilor” în primul meci al etapei #15 din Liga 1.
Noroc mai mare nu există FOTO. Emerllahu s-a făcut de râs la propriul gol cu Dinamo + a mai avut o ratare ireală # Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Lindon Emerllahu (22 de ani) a fost eroul „feroviarilor” pe Arena Națională.
„Trebuie să mărească mult plafonul” MM Stoica a reacționat după interesul rivalei pentru Denis Alibec # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre interesul celor de la U Cluj pentru Denis Alibec (34 de ani).
Propunerea PSD, refuzată de David Popovici Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta” # Golazo.ro
David Popovici (20 de ani), campion mondial la natație, nu este de acord cu propunerea PSD, legată de arena „Lia Manoliu”.
S-a tăiat elanul Câți fani au asistat la Dinamo - CFR : moment special în memoria victimelor din „Colectiv” # Golazo.ro
Dinamo a ales să dispute partida cu CFR Cluj pe Arena Națională, însă atmosfera din tribune nu a fost pe măsura așteptărilor.
Lege anti-alergat? În 2026 apare limita de viteză pe trotuar! Poliția, nevoită să reacționeze după valul de ironii # Golazo.ro
Parlamentul slovac a adoptat, marți, o lege prin care viteza de deplasare pe trotuare va fi limitată pe trotuare.
Revine la națională? GOLAZO.ro a aflat cu cine negociază Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia # Golazo.ro
Edward Iordănescu, 47 de ani, s-a despărțit de Legia Varșovia, dar ar putea antrena la altă echipă în curând
Reveniri importante la FCSB Elias Charalambous, anunț important înainte de meciul cu U Cluj: „Sunt 100% pregătiți” # Golazo.ro
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a anunțat că David Miculescu și Juri Cisotti vor reveni la echipă după accidentările suferite.
Pancu da, Mureșan ba De ce a lipsit președinte CFR-ului de la meciul cu Dinamo + unde a stat noul antrenor pe Arena Națională # Golazo.ro
Partida dintre Dinamo și CFR Cluj, disputată pe Arena Națională, nu a fost lipsită de detalii interesante din culisele formației ardelene.
Mutare surpriză la FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „E român, se rezolvă zilele astea” + ce spune despre transferurile din Portugalia # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că „roș-albaștrii” vor avea un nou director sportiv.
Halloween în sport FOTO. Cum au petrecut cluburile de fotbal cu ocazia celebrei sărbători # Golazo.ro
Halloweenul, sărbătoarea celebră de pe 31 octombrie, a fost prezentă și în sport.
U-BT Cluj, în exil Concertul lui Andre Rieu forțează campioana României să plece din oraș pentru meciul din Euro Cup # Golazo.ro
Meciul dintre U-BT Cluj Napoca și BAXI Manresa, din etapa #7 a grupei EuroCup a fost mutat la Turda.
„Mi-era teamă că mor” Dezvăluiri tulburătoare făcute de o vedetă din Serie A! Umilit de Spalletti după ce s-a vindecat: „Îngrozitor ce-a făcut” # Golazo.ro
Leandro Castan, fost fundaș la AS Roma, a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut după ce a fost diagnosticat cu un cavernom cerebral.
Dinamo - CFR Cluj LIVE de la 20:30 , în etapa #15 din Liga 1 » Duel încins pe Arena Națională # Golazo.ro
Dinamo și CFR Cluj se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în etapa #15 din Liga 1, ultima din turul sezonului regulat. Dinamo și CFR Cluj se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în etapa #15 din Liga 1, ultima din turul sezonului regulat.
A leșinat pe teren VIDEO. Emoții mari înainte de Turcia - Kosovo! Arbitrul s-a prăbușit după imnuri # Golazo.ro
Michalina Diakow, arbitrul central al partidei Turcia - Kosovo la fotbal feminin, a leșinat pe teren.
FCSB face scandal Patronul campioanei, furios că rivalele au driblat regulamentul: „Ce fel de prostie e asta?” » MM a blocat boicotul! # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, s-a enervat după prima etapă din Cupa României pentru că echipa sa a fost nevoită să joace în deplasare, în timp ce rivalele U Craiova, CFR Cluj și Rapid au reușit să își mute meciurile pe teren propriu.
Politician PSD, acuzat că a înjurat FCSB! MM Stoica spune că președintele CJ Bistrița a avut un comportament vulgar + Reacția politicianului # Golazo.ro
Gloria Bistrița - FCSB 1-3 s-a disputat miercuri seară, în prima etapă din faza grupelor Cupei României. Emil Radu Moldovan, președintele CJ Bistrița, e acuzat în mod frontal de MM Stoica de faptul că „ne-a înjurat non stop, n-am văzut în viața mea așa ceva”.
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor # Golazo.ro
Fermin Lopez (22 de ani), mijlocaș ofensiv care impresionează cu forma sa bună de la Barcelona, a fost la un pas să ajungă în România.
Liga 1, etapa #15 LIVE de la 20:30, Dinamo - CFR Cluj » Programul + Clasamentul actualizat # Golazo.ro
Dinamo va juca împotriva celor de la CFR Cluj, astăzi, de la 20:30, în primul meci al etapei #15 din Liga 1. Partidele vor fi transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Cine are monopol pe suporteri Care sunt cluburile cu cea mai lungă dominație în topul fanilor. Belgrad, Budapesta și Viena, mult peste FCSB # Golazo.ro
Clubul din Europa care are cei mai mulți ani consecutivi pe primul loc în ierarhia mediei spectatorilor acasă în propria țară e Manchester United
Trei tenismeni arestați Două persoane din România, reținute în urma unei anchete internaționale: „Sumele acopereau doar călătoria și cazarea” # Golazo.ro
O operațiune internațională desfășurată de polițiștii din Franța, Bulgaria, România și Spania a dus la arestarea a 16 persoane suspectate de implicare într-o rețea de trucare a meciurilor de tenis. Printre cei reținuți se numără trei jucători profesioniști, clasați în afara topului 100 ATP, dar și un cetățean român.
Etapa a 12-a din Liga 2 debutează azi, de la 17:30, cu meciul dintre Poli Iași și FC Bihor, în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
