Cum poți rămâne fără mașină fără să ai nici o vină. Obiecte care nu trebuie uitate în habitaclu
Gândul, 31 octombrie 2025 16:20
O simplă neatenție te poate lăsa fără mașină sau cu ea vandalizată. O simplă husă de telefon, fără mobil, poate păcăli un hoț, iar un laptop uitat în soare poate provoca un incendiu. Nu lăsa niciodată în maşină obiecte valoroase sau sensibile. În primul rând, riscul de furt creşte dacă văd hoţii obiecte la vedere. […]
• • •
FOTO. Elena Merișoreanu, despre viața grea a PENSIONARILOR. ”E cel mai dureros lucru care se poate întâmpla într-o țară” # Gândul
Elena Merișoreanu, în vârstă de 78 de ani, a vorbit despre viața grea a pensionarilor din România. ”Să poftești la mâncare, în fața rafturilor e cel mai dureros lucru care se poate întâmpla într-o țară”, a spus aceasta. Elena Merișoreanu este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate interprete de folclor. Cântăreața […]
Grindeanu: Nu mă interesează pe mine să-i aud pe Bolojan, Moșteanu sau pe Țoiu în Parlament. I-am chemat pentru români # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat, vineri, la Hunedoara, despre chemarea în Parlament a premierului Ilie Bolojan și a celor doi miniștri, cel al Apărării și cel de Externe că scopul este pentru a da explicații populației. „Nu mă interesează pe mine, Sorin Grindeanu, să-i aud pe Bolojan sau pe Moșteanu sau pe Țoiu în Parlament”, a […]
Șoferie cu de toate. Un moldovean fără permis din Onești a fost surprins beat la volanul unei mașini neasigurate cu numere de Finlanda neînmatriculată # Gândul
Un moldovean de 42 de ani, din municipiul Onești, s-a urcat la volan băut, fără să aibă permis, fără asigurare RCA și cu mașina cu numere de Finlanda, dar neînmatriculată. Bărbatul a fost reținut de polițiști, relatează Agerpres. Practic, șoferul temerar le-a comis aproaape pe toate, doar drogurile și furtul mașinii au lipsit. Bărbatul a […]
Reacția NASA după ce artista Kim Kardashian a spus, într-o emisiune, ca aselenizarea nu a avut loc: „Am fost pe Lună de 6 ori” # Gândul
La peste 50 de ani de la momentul în care omul a ajuns prima oară pe lună, NASA continuă să-i combată pe conspiraționiști. În prim-plan este acum vedeta TV Kim Kardashian, care susține că aselenizarea nu a avut loc. Ea a spus asta într-o emisiune la care nici măcar n-a reușit să-și aducă aminte numele […]
Șeful Jandarmeriei București a fost SCHIMBAT după ce doi subordonați l-au amendat pe organizatorului comemorării de la Colectiv # Gândul
Jandarmeria București a adus un nou șef în funcție, la o zi după ce organizatorul marșului pentru comemorarea victimelor Colectiv, desfășurat la data de 30 octombrie, a fost amendat. Jandarmeria București a adus în funcția de șef pe Colonelul Toma Marius Cezar, care ocupa, inițial, funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, […]
Jandarmeria București are un nou șef. Cezar Marius Toma este și preot onorific la biserica persoanelor cu deficiențe de auz # Gândul
Conducerea Jandarmeriei București va avea un nou șef, începând cu 1 noiembrie. Acesta este Cezar Marius Toma și a deținut funcția de șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Argeș. Funcția este vacantă încă de la finalul lunii august când general-maior Cătălin Stegăroiu a fost împuternicit în funcția de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române. […]
Grindeanu răspunde despre ArcelorMittal Hunedoara: Se caută soluții. E un contract de privatizare care știți că are anumite clauze # Gândul
Sorin Grindeanu a fost întrebat despre situația combinatului ArcelorMittal Hunedoara, recent închis, și a declarat că se caută soluții în acest sens. „Nu e simplu. E un contract de privatizare care știți că are anumite clauze”, a spus președintele interimar al PSD. Odată închisă compania ArcelorMittal, numărul șomerilor a crescut, iar Sorin Grindeanu a […]
ZODIILE care au parte numai de surprize, la finalul toamnei. Nativii vor fi suprinși să vadă că toate dorințele se transformă în realitate # Gândul
După o perioadă mai dificilă pentru unii nativi, se pare că în sfârșit iese soarele și pe strada lor. Sunt acele zodii care își vor vedea toate dorințele îndeplinite. Astrele îi răsplătesc pentru toate eforturile pe care le-au făcut în ultima perioadă și vor avea un final de an excepțional. Leu Pentru nativii din Leu, […]
Dosar DNA în cazul vicepreședintelui CJ Brașov. Șerban Todorică Constantin este inculpat pentru abuz în serviciu # Gândul
Un nou caz de corupție la nivel înalt se îndreaptă spre tribunal. Direcția Națională Anticorupție informează că vicepreședintele CJ Brașov, acuzat de abuz în serviciu în cazul angajării unor membrii în consiliul de administrație, a fost plasat sub control judiciar. Procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii […]
FOTO. Dan Alexa și Alina Pușcău despre ce s-a întâmplat între ei la ”Asia Express”. ”Aș fi spus-o pentru că m-ar fi AVANTAJAT situația asta” # Gândul
Alina Pușcău și Dan Alexa au spus ce relație este între ei ei de fapt după ce s-a tot vorbit despre apropierea dintre ei la ”Asia Express”. Fotomodelul Alina Pușcău a participat la ”Asia Express” 2025 alături de Cristina Postu. La rândul său, Dan Alexa a făcut echipă cu colegul și prietenul său Gabi […]
Ucraina riscă să rămână fără bani până în februarie 2026. Cheltuielile militare ar urma să ajungă la 100-110 miliarde de dolari # Gândul
Ucraina va rămâne fără bani până în februarie 2026 dacă partenerii europeni ai Kievului nu vor găsi o modalitate de a continua finanțarea, relatează The Economist. Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de fonduri. Dacă nu se schimbă nimic, până la sfârșitul lunii februarie nu va mai avea bani. Potrivit calculelor The Economist, până […]
După dezvăluirile Gândul, „Las Fierbinți” ajunge iar în vizorul CNA. Premierul Ilie Bolojan a devenit personajul LĂUDAT din serial, după propaganda făcută lui Radu Miruță # Gândul
În urma dezvăluirilor Gândul, serialul „Las Fierbinți” ajunge din nou în atenția Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), după ce într-un nou episod este menționat numele Ilie Bolojan. Replica „Mie îmi place de Bolojan! E bizon” a stârnit controverse, iar Consiliul a confirmat că va analiza cazul, la doar câteva zile după scandalul legat de ministrul […]
Primele ARESTĂRI după explozia din blocul din cartierul Rahova: un angajat Distrigaz și doi de la firma privată # Gândul
Autoritățile au făcut primele arestări în dosarul exploziei din cartierul Rahova. Doi angajați ai firmei private și un angajat Distrigaz au fost arestați, după ce fuseseră anterior reținuți. Știre în curs de actualizare.
Locuitorii Capitalei riscă AMENZI importante, dacă nu respectă noile reguli privind spațiile verzi # Gândul
Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat un proiect care schimbă regulile de protecție a spațiilor verzi. Amenzile pentru încălcarea acestor reguli vor fi mai mari, iar cei responsabili vor avea noi obligații. Printre principalele schimbări se află creșterea amenzilor pentru tăierile ilegale de copaci, adică sancțiuni între 3.000 și 5.000 de lei pentru […]
Dan Dungaciu: „Am făcut tot ce ne stătea în putință ca să pulverizăm orice RELAȚIE politică cu America” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre incompetența strategică a României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „N-a mai venit Biden, că el a fost prima victimă sau una dintre primele victime ale acestui război, victimă […]
Tensiunea ar putea crește între membrii familiei. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Berbec Astăzi, problemele financiare ar putea lua o întorsătură neplăcută. Nu te enerva din cauza asta. Folosește-ți toată priceperea financiară pe care o ai pentru a pune lucrurile în ordine. Încearcă să rămâi calm și stăpân […]
Îl mai știi pe Emil Mitrache, alias «Americanu’» din serialul „La Bloc”? Celebrul actor a fost la un pas de moarte, anul trecut # Gândul
Celebrul actor Emil Mitrache, alias «Americanu’» din serialul „La Bloc”, a fost la un pas de moarte, anul trecut. Medicii au descoperit, întâmplător, o afecțiune gravă, un anevrism de aortă și a fost supus unei operații pe cord deschis. El a povestit cum i-a salvat viața soția sa. Totul a pornit de la o simplă […]
„Las Fierbinți” ajunge iar în vizorul CNA. După propaganda făcută lui Radu Miruță, premierul Ilie Bolojan a devenit personajul „LĂUDAT” din serial # Gândul
Serialul „Las Fierbinți” ajunge din nou în atenția Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), după ce într-un nou episod este menționat numele Ilie Bolojan. Replica „Mie îmi place de Bolojan! E bizon” a stârnit controverse, iar Consiliul a confirmat că va analiza cazul, la doar câteva zile după scandalul legat de ministrul Radu Miruță. Scandalul „Miruță” […]
Peste 120.000 de credincioși s-au închinat în Altarul Catedralei Naționale, până acum. COADA este în continuare impresionantă # Gândul
Peste 120.000 de credincioși s-au închinat până astăzi în Altarul Catedralei Naționale. Vineri dimineață, chiar dacă a fost oficiat un Te Deum cu ocazia Zilei Clerului Militar, între orele 08:00-08:30, accesul în interiorul lăcașului de cult nu a fost restricționat în niciun fel, a precizat Biroul de Presă și relații publice al Patriarhiei Române. Coada […]
Șeful Jandarmeriei Române prezintă scuze în urma incidentului din noaptea comemorării victimelor de la Colectiv # Gândul
Șeful Jandarmeriei Române, general maior Alin Mastan, prezintă public scuze pentru atitudinea jandarmului care a amendat cu 3.000 de lei pe organizatorul comemorării victimelor de la Colectiv, eveniment petrecut acum 10 ani, în București. Într-un scurt video, generalul Mastan a prezentat scuze publice în urma incidentului care a avut loc în seara de joi spre […]
Castelul Bran îmbracă haine de sărbătoare, vineri, 31 octombrie 2025. Celebra fortificație care, cândva, a fost o unitate militară de apărare este, în prezent, una dintre cele mai populare obiective turistice din România. Pentru că se sărbătorește Halloweenul, turiștii care ajung aici vor avea parte de o surpriză: cină de „groază”, un tur special, dar […]
Acesta este un banc și trebuie tratat ca atare. Este unul despre medici…. – Vrei să ne jucăm de-a doctorul? – Da. – Atunci, pune-mi un plic cu bani în buzunar. Să râdem în continuare: Mesajele gravate pe interiorul verighetelor Când ne-am căsătorit, am stabilit împreună cu soția să ne gravăm pe interiorul verighetelor câte […]
Cum arată Imperiul lui Radu Mazăre din Madagascar. Imagini SPECTACULOASE din paradisul în care s-a refugiat fostul primar al Constanței, după ce a ieșit din pușcărie. Ospățuri exotice alături de soție, peisaje de vis și un animal de companie surpriză # Gândul
Mare, soare, plajă și suflu de „pământ” românesc în Madagascar, acolo unde Radu Mazăre, primar al Constanței pentru 15 ani și un personaj emblematic al politicii românești la vremea lui – și-a deschis un resort de patru stele. Fostul edil – care a transformat cândva Constanța într-un oraș exotic cu palmieri și carnavale – pe […]
FOTO. Simona Secrier, declarații emoționante despre Mihai Constantinescu. Care a fost ultima CONVERSAȚIE cu artistul # Gândul
Simona Secrier, cea care i-a fost parteneră de viață regretatului artist Mihai Constantinescu, a făcut declarații emoționante despre acesta și a spus care a fost ultima conversație pe care au avut-o. Mihai Constantinescu a fost căsătorit cu Simona Secrier. Artistul a mai avut un mariaj cu Mihaela Constantinescu. La șase ani de la dispariția artistului, […]
Patriarhia Română a anunțat câți credincioși s-au închinat în Altarul Catedralei Naționale, până acum. COADA este în continuare una impresionantă # Gândul
Peste 120.000 de credincioși s-au închinat până astăzi în Altarul Catedralei Naționale. Vineri dimineață, chiar dacă a fost oficiat un Te Deum cu ocazia Zilei Clerului Militar, între orele 08:00-08:30, accesul în interiorul lăcașului de cult nu a fost restricționat în niciun fel, a precizat Biroul de Presă și relații publice al Patriarhiei Române. Coada […]
IPS Teodosie a pierdut dreptul de a da binecuvântări la Facultatea „Ovidius”. Patriarhul Daniel îi va prelua atribuțiile în cadrul instituției # Gândul
Mitropolia Munteniei și Dobrogei i-a retras dreptul lui IPS Teodosie de a da binecuvântări pentru angajări și promovări la Facultatea de Teologie de la „Ovidius”. Hotărârea a fost dată de sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, potrivit unor surse. Controversatul arhiepiscop al Tomisului a fost în centrul mai multor scandaluri publice, în ultimii ani, fiind un […]
Trump își face „trupe“ interne, în lupta cu protestatarii democraților: Pentagonul dislocă 20.000 de luptători. Când vor fi gata să iasă pe străzi # Gândul
Administrația lui Donald Trump plănuiește să pregătească zeci de mii de soldați ai Gărzii Naționale a Statelor Unite pentru operațiuni interne — inclusiv pentru acțiuni în cazul tulburărilor în masă și protestelor stradale. Potrivit unei informațiilor The Guardian, un înalt oficial militar american a ordonat gărzilor naționale din toate cele 50 de state americane să […]
Două surori, de 4 și 14 ani, au fost lovite pe o trecere de pietoni din Brăila. Șoferul a invocat în fața anchetatorilor „un moment de neatenție” # Gândul
Un incident rutier a avut loc la Brăila, joi, 30 octombrie 2025. Două surori, de 4 și 14 ani, au fost lovite pe o trecere de pietoni de un șofer în vârstă de 40 de ani. Conducătorul auto, care este cercetat penal, acum, a invocat în fața anchetatorilor „un moment de neatenție”. Incidentul a avut […]
Huzur la BNR. În plină AUSTERITATE, instituția condusă de Isărescu cumpără fructe de mare de 1 milion de euro. Ce delicatese mănâncă angajații # Gândul
Țara arde și băncile se arpovizionează. Banca Națională a României a plătit 1.100.000 euro în două licitații pentru fructe de mare, pește și legume proaspete. BNR se apără și spune că e vorba de achiziții pe termen lung controlate de Curtea de Conturi, iar angajații scot bani din propriul buzunar pentru mesele consumate la cantină. […]
Primul succes al anului pentru Finanțe. România reușește să se împrumute în 2025 cu dobânzi sub 7% # Gândul
Guvernul Bolojan a reușit, pentru prima dată în acest an, să se împrumute în lei cu dobânzi sub 7%. Ministerul Finanțelor a anunțat că a fost realizată o operațiune de succes prin care riscul de refinanțare al datoriei publice a fost redus. Cheltuielile cu dobânzile au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut când […]
Spania va găzdui un summit „secret” al „coaliției celor dispuși” privind Ucraina, pe 4 noiembrie # Gândul
Spania va găzdui o reuniune secretă a „coaliției celor dispuși” pe tema Ucrainei, relatează El Mundo. Delegați din 35 de țări vor participa în condiții de strictă confidențialitate. Telefoanele vor fi colectate la intrare și depozitate separat, participanții fiind avertizați să nu dezvăluie niciun detaliu al întâlnirii. Întâlnirea secretă se va concentra pe creșterea ajutorului […]
Miercuri, 29 octombrie, Ferrari a marcat două momente semnificative pentru prezența sa în România. În cadrul unui eveniment exclusivist, a fost inaugurat oficial noul showroom Ferrari of Bucharest, aflat sub administrarea Holand Automotive Group, și a fost prezentat în premieră națională noul Ferrari Amalfi, cel mai recent Grand Tourer din gama mărcii. Manifestarea a reunit […]
„Explicațiile” lui Bolojan se lasă așteptate: premierul nu vrea să spună dacă dă raportul luni în Parlament – SURSE # Gândul
Premierul Ilie Bolojan încă nu ar fi luat o decizie dacă să se prezinte luni în Parlament – ca să dea explicații publice despre plecarea trupelor americane din România, spun surse politice pentru Gândul. Liderul PSD, Sorin Grindeanu l-a convocat deja pe Ilie Bolojan la „Ora Premierului”, în fața Parlamentului, după aflarea veștii din presa […]
Două noi modele DACIA urmează să fie lansate. Schimbări importante și pentru Logan, în 2026 # Gândul
Vești noi pe piața auto din Europa. Dacia se pregătește de următorea etapă și are în plan să lanseze două modele noi, și anume nou model electric de segment A și un model compact de clasă C. Schimbări importante sunt anunțate și pentru modelul Logan, care, în anul 2026, va cunoaște inovații pe grupul motopropulsor. […]
FOTO. Marea dorință a lui Gheorghe Turda. ”Să interpretez cântece BISERICEȘTI în Catedrala Mântuirii Neamului” # Gândul
Gheorghe Turda, în vârstă de 77 de ani, a mărturisit că are o mare dorință, și anume aceea de a interpreta cântece bisericești în Catedrala Mânturii Neamului. Gheorghe Turda este impresionat de Catedrala Mânturii Nemului (Catedrala Națională), pe care își dorește să o viziteze curând. Mai mult decât atât, artistul își dorește să interpreteze cântece […]
Sute de angajați ai DGASPC Satu Mare nu și-au primit salariile pentru luna septembrie. Ce răspuns au primit de la autoritățile județene # Gândul
Situația devine din ce în ce mai gravă în țară, pentru că nu mai sunt bani de salarii. De exemplu, 850 de angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Satu Mare nu și-au primit salariile pentru luna septembrie, iar disperarea crește de la o zi la alta. Unii asistenți maternali amenință […]
Parlamentul din Letonia a votat pentru retragerea din Convenţia de la Istanbul pentru protecţia femeilor. Mii de oameni au ieșit în stradă # Gândul
În Letonia izbucnește un incendiu politic. Parlamentul, după 13 ore de dezbateri, a votat în favoarea retragerii ţării dintr-un tratat internaţional vizând combaterea violenţei împotriva femeilor, după ce un partener conservator din coaliţia de guvernământ s-a alăturat iniţiatorilor acestui demers, în pofida opoziţiei premierului. Decizia nu este încă definitivă: președintele Letoniei Edgar Rinkevici are 10 […]
Lia Olguța Vasilescu intervine în scandalul numirii vicepremierului ONG-ist Oana Gheorghiu și contraatacă: Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou. Vicepremierul lui Bolojan, cunoscută după ce a construit un spital din donații # Gândul
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, reacționează în scandalul declanșat de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Edilul PSD o ironizează pe noua membră a Guvernului Bolojan și amintește că la Craiova s-a construit „un spital adevărat, nu o clădire de turtă dulce”. „Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou, făcut pe […]
Actorul Jesse Eisenberg va dona un rinichi unui necunoscut. Ce motiv stă la baza deciziei starului din „The Social Network” # Gândul
Actorul Jesse Eisenberg (42 de ani) a uimit în urma deciziei pe care a luat-o, recent. Starul din „The Social Network” a anunțat, în cadrul emisiunii „Today”, faptul că este pregătit să doneze un rinichi unui necunoscut. Intervenția va avea loc în luna decembrie 2025. Actorul din „Now You See Me: Now You Don’t” a […]
Metroul va fi extins către Mogoșoaia. Un kilometru de linie va costa 85 de milioane de euro # Gândul
Proiectul pentru extinderea magistralei M4 Străulești-Mogoșoaia a fost votat în Consiliul General al Municipiului București. Primăria Capitalei împuternicește astfel Primăria Sectorului 1 să realizeze acest proiect. „Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 1 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Societatea […]
Serialul “Las Fierbinți” pare că a devenit tribuna de propagandă pentru Ilie Bolojan și pentru Guvern. Abundă în reclame și ode. Înainte era „pe vorbe”, acum este „pe fapte”. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon”. „Face ceea ce zice, le-a dat ordin să slujească cetățeanul”. Românii, îndemnați să-și taie salariul pe 1 an, precum Robi-Polițistul, să fie mulțumit Bolojan # Gândul
În ultima perioadă, cunoscutul serial „Las Fierbinți” s-a transformat într-o adevărată „tribună propagandistică” pentru premierul Ilie Bolojan. I se face reclamă constantă prin replici rostite de personajele din scenariu, iar spectacolul „Odă lui Bolojan” se află în plină desfășurare. Scenariștii din echipa serialului „Las Fierbinți” nu au ratat ocazia de a introduce anumite personaje politice […]
FOTO. Elena Cârstea dă amănunte din MARIAJUL ei. ”Ne cunoaștem foarte bine defectele și calitățile” # Gândul
Binecunoscuta cântăreața Elena Cârstea, în vârstă de 63 de ani, a dat amănunte despre mariajul său cu Glenn Muttart. Elena Cârstea a părăsit România în urmă cu mulți ani. Artista s-a căsătorit cu Glenn Muttart. Elena Cârstea are două fete adoptate, Sanda și Adriana. În America, vedeta a lăsat deoparte muzica și a lucrat […]
Health EU Summit 2025: „De la dialog și planuri, la implementarea concretă a măsurilor pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate” # Gândul
Reprezentanți la cel mai înalt nivel ai administrației de la București, reprezentanți ai industriei medicale și ai organizațiilor de pacienți au luat parte la evenimentul Europa Connect – Health EU Summit 2025, comunicat de Gândul, care a adus în prim-plan teme precum sustenabilitatea sistemelor de sănătate, accesul la inovație, bolile rare și cardiovasculare, precum și […]
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în noiembrie 2025 # Gândul
De obicei, în data de 8 a lunii sunt efectuate plățile pentru alocațiile care intră pe carduri, dar și livrările prin mandat poștal către beneficiari. Luna acesta, data respectivă va pica într-o zi de weekend, ceea ce înseamnă că banii vor fi livrați mai devreme. Anul acesta, data de 8 noiembrie 2025 pică într-o zi […]
Sediul central al partidului AUR a fost VANDALIZAT peste noapte. Cum a răspuns formațiunea la mesajele agresive scrise pe clădire # Gândul
Sediul central al partidului AUR a fost vandalizat în noaptea de miercuri spre joi. Pe fațada clădirii au apărut mai multe mesaje critice la adresa formațiunii, toate scrise cu spray. Reprezentanții AUR au condamnat incidentul și au transmis că astfel de fapte „nu sunt acte de curaj, ci infracțiuni.” „Vandalizarea nu este un act de […]
În timp ce căuta râme pentru a merge la pescuit, un bărbat din Suedia a avut norocul să găsească o… comoară. Pescarul a anunțat imediat autoritățile din Stockholm, care au început săpăturile arheologice. Arheologii au scos la suprafață o comoară de peste 6 kg ce conținea aproximativ 20.000 de monede de argint și bijuterii […]
Bancul zilei include familia lui Bulă, deci și pe Bubulina. De fapt, este un dialog între cei doi… după ce stâlpul familiei a visat urât! – Bulă, de ce te-ai trezit așa de speriat? – Am avut un coșmar teribil, Bubulino. – Ce ai visat? – Am visat că s-a dat o nouă lege, potrivit […]
Nicușor Dan îl face pe Marius Lazurca consilier pe securitate națională. Inițial îl numise consilierul său pe politică externă # Gândul
Președintele României a semnat decretul prin care îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Inițial, Nicușor Dan l-a vrut șef la SIE și apoi a anunțat că se va ocupa de politica externă. Potrivit Administrației Prezidențiale, „Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și […]
Victorie feministă istorică în Franța: orice act sexual, fără consimțământ explicit, va fi considerat viol. Ce presupune noua lege # Gândul
Parlamentul francez a aprobat o nouă lege care redefinește violența sexuală. De acum înainte, orice act sexual fără consimțământ explicit va fi considerat o infracțiune. Consimțământul trebuie să fie liber, informat și dat în prealabil. Tăcerea sau lipsa de rezistență nu vor fi considerate consimțământ, arată noua lege. Potrivit Le Monde, miercuri, 29 octombrie, Parlamentul […]
