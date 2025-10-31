SALUBRIZARE 5: Un sector curat se construiește împreună (P)
Gândul, 31 octombrie 2025 19:20
Salubrizare Sector 5 încurajează locuitorii să participe activ la menținerea curățeniei, aruncând deșeurile în locuri special amenajate. „Un sector curat se construiește împreună. Noi curățăm, voi păstraţi! Mulțumim că ne sprijiniți zi de zi și că aveți grijă de comunitatea în care trăim!”, este mesajul operatorului de salubrizare. „Curăţenia stradală nu este doar o acțiune […]
• • •
Acum 10 minute
19:30
Dezvăluirea Gândul despre salariul Oanei Gheorghiu dinamitează coaliția. Lideri ai PSD, USR, PNL se bălăcăresc în direct: “Credeți că trebuia să știe lumea? Caritatea este pe bani!”, “Nu aveți căderea să atacați!”, “Discuțiile nu fac decât să crească AUR în sondaje” # Gândul
Dezvăluirea Gândul despre salariul de 22.000 de lei pe luna a Oanei Gheorghiu, pe vremea când era vicepreședinta Asociației Dăruiește Viață, a întins nervii coaliției și mai mult în această după amiază, nervi oricum tensionați. Social-democratul Daniel Zamfir a acuzat-o pe Gheorghiu, într-o intervenție la Digi24, că „ar fi făcut caritate pe bani”. Când au […]
19:30
Șeful Apărării din Germania cumpără DRONE de 900 de milioane de euro fără să le testeze pentru condiții de luptă # Gândul
Ministerul Apărării din Germania a anunțat că va cheltui 900 de milioane de euro pentru fabricarea de drone militare, fără a le testa în condiții de luptă. Ministerul Apărării din Germania, condus de Boris Pistorius, încheie contracte aproape pe nevăzute. Guvernul a planificat achiziționarea a până la 12.000 de drone kamikaze de atac în valoare […]
Acum 30 minute
19:20
19:20
Tronul America a reapărut. Vasul de ceremonii a fost replicat spre deliciul devoratorilor de artă subțiri # Gândul
Tronul America, vasul de toaletă din aproape 100 kg aur masiv de 18 karate furat din Palatul Blenheim din Marea Britanie, a fost replicat. Opera realizată de artistul Maurizio Cattelan a atras aproximativ 100.000 de vizitatori atunci când a fost expus pentru prima dată în baia Muzeului Guggenheim din New York, în 2016. Trei ani […]
19:10
Panică la un exercițiu demonstrativ al Forțelor Speciale. Ce decizie a luat un militar căruia nu i s-a deschis parașuta # Gândul
A fost panică astăzi în timpul unui exercițiu demonstrativ al Forțelor Speciale. Unui militar nu i s-a deschis parașuta principală din cauza unei defecțiuni și a fost nevoit să aterizeze cu parașuta de rezervă. Exercițiul de parașutare a fost organizat cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înființarea Batalionului 52 Operații Speciale „Băneasa […]
19:10
Sună cunoscut? Te așezi în pat obosit, gata pentru o noapte de odihnă, dar orele trec și tot ce faci este să te întorci de pe o parte pe alta. Somnul agitat, caracterizat prin foială constantă și treziri scurte, este o problemă extrem de frustrantă. Chiar dacă petreci opt ore în pat, te trezești dimineața […]
Acum o oră
19:00
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl consumă în fiecare iarnă # Gândul
Cojile acestui fruct, care se poate mânca fie crud, fie gătit, sunt foarte valoroase datorită conținutului ridicat de antioxidanți. Aceste coji ating un preț foarte mare pe piață, potrivit Blic. La o primă vedere, Xinhui, un oraș din provincia sudică Guangdong din China, pare cu totul obișnuit. Dar dacă vizitezi orașul toamna sau iarna, vei […]
19:00
În timp ce în Austria autoritățile vor începe să amendeze șoferii pentru intrarea în centrul orașului și în cartierele rezidențiale, în România nu se schimbă nimic. Austria se pregătește pentru o reformă amplă a controlului rutier: începând cu 1 mai 2026, în mai multe orașe va funcționa un sistem de monitorizare video care va înregistra […]
19:00
Infrastructură Sector 5 anunță finalizarea unei noi rampe de acces, amplasată pe Intrarea Aurel Ciurea. „Noi lucrări finalizate! Recent, a fost realizată și o nouă rampă pentru accesul mai facil în condominiu pe Intrarea Aurel Ciurea. Continuăm să intervenim acolo unde este nevoie, pas cu pas, pentru un sector mai accesibil și mai bine întreținut”, […]
18:40
Olguța Vasilescu îl atacă pe Bolojan pe salariul minim: Am fost informați în coaliție că nu va crește # Gândul
Lia Olguța Vasilescu îl atacă pe premierul Ilie Bolojan și spune că la ședința coaliției, PSD nu a avut niciun comentariu privind creșterea salariului minim pe economie. „Eu vă spun că am participat la acea ședință de coaliție, am fost informați că nu va crește salariul minim pe economie. N-a fost niciun fel de altă […]
Acum 2 ore
18:30
MIORLAU! Mâțele României, cele mai mândre din lume. Nordri, Mârtanul Norvegian de Pădure, n-a avut concurent la Campionatul Mondial Felin 2025 # Gândul
România a dominat Campionatul Mondial Felin 2025, desfășurat la ROMEXPO, impresionând participanți din 35 de țări. Mâțele românilor au cucerit toate categoriile, atrăgând atenția a peste 750 de participanți internaționali. Wild Forest’s Nordri, motanul Norvegian de Pădure născut în România, a fost desemnat cel mai frumos motan din lume și campion mondial. În 2024, Nordri […]
18:20
IQOS și SELETTI marchează colaborarea din 2025 prin lansarea unei colecții îndrăznețe, în ediție limitată # Gândul
[IQOS] susține alegerea a peste 34 de milioane de fumători adulți care au decis să renunțe la țigări. Consecvent misiunii sale de a construi un viitor fără fum, IQOS – sistemul de încălzire a tutunului numărul 1 la nivel global – a lansat la Milano, în cadrul evenimentului Sensorium Worlds, o nouă colecție de dispozitive. […]
18:10
Detalii incredibile în cazul părinților din Gorj care și-au vândut copilul cu 7.000 de euro. Cum au încercat să păcălească autoritățile # Gândul
Noi detalii ies la iveală în cazul celor doi părinți din Gorj care și-au vândut copilul pentru 7.000 de lei. Potrivit informațiilor oferite anchetatori, mama micuțului, acum în vîrstă de 18 ani a fost exploatată sexual de către concubinul ei major, încă de la vârstă de 15 ani. De asemenea, persoana care cumpărase copilul ar […]
18:00
O rachetă utilizată de Rusia în Ucraina l-a determinat pe Trump să retragă SUA din Tratatul privind Forţele nucleare intermediare încheiat în 1987 # Gândul
Rusia a utilizat în ultimele luni în atacurile sale asupra Ucrainei o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare l-a determinat pe președintele american Donald Trump să renunțe, în primul său mandat de președinte al SUA, la un pact de control al armelor nucleare cu Moscova, a declarat vineri ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga, citat […]
18:00
Calendar ortodox noiembrie 2025: când pică Sfinții Mihail și Gavriil, Intrarea în biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei # Gândul
Calendar ortodox noiembrie 2025, credincioșii ortocși au parte de trei sărbători religioase: Soborul Sfinților Mihail și Gavriil (8 noiembrie), Intrarea în biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie) și Sfântul Apostol Andrei (30 noiembrie). Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt considerați, „patronii oilor”, existând credința că cei doi sfinți vor avea grijă ca acestea să fie […]
17:50
Tanzania ajunge la 700 de morți în revolta împotriva actualului Președinte care și-a descalificat contracandidații. A treia zi de proteste # Gândul
700 de oameni au fost uciși în Tanzania în protestele violente declanșate după alegerile prezidențiale. Președinta Samia Suluhu Hassan, care conduce țara cu „o mână de fier” din 2021, și-a descalificat toți adversarii politici. Unii au fost arestați și închiși, iar alții au fost excluși din cursa electorală. Proteste violente au izbucnit pe 29 octombrie, […]
17:50
Cum poți evita țepele la achiziția unei locuințe. Reputația dezvoltatorilor imobiliari este CHEIA tranzacției # Gândul
Experții în domeniul imobiliar avertizează asupra țepelor care pândesc cumpărătorii la achiziție unnei locuințe. Cumpărătorii trebuie să țină cont de reputația dezvoltatorilor imobiliari. Deși de foarte multe ori este un aspect neglijat, cumpărătorii trebuie să țină cont de reputația dezvoltatorilor imobiliari atunci când aleg să cumpere un apartament nou. Dincolo de cel mai bun preț, […]
17:50
America ar putea ataca Venezuela „în câteva ore sau zile”, anunță presa din SUA. De ce Trump vrea să îl dea jos pe Maduro # Gândul
Statele Unite ale Americii ar putea lansa atacuri asupra Venezuelei „în câteva ore sua zile”. Atacurile planificate vizează distrugerea obiectivelor militare, presupus utilizate de cartelul de droguri „Cartel des los Soles”. Sursele au declarat pentru ziarul The Miami Herald că țintele atacurilor includ, de asemenea, „decapitarea ierarhiei cartelului” Știre în curs de actualizare Sursa Foto: […]
17:40
FOTO. Cum a fost perioada STUDENȚIEI la Paris pentru Oana Roman. ”Nu aveam timp de haine, nu aveam timp de cumpărături” # Gândul
Oana Roman a povestit despre perioada studenției sale la Paris. Aceasta a afirmat că nu avea timp de nimic la acea vreme în afară de studiu. Într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva, Oana Roman a vorbit despre cum a schimbat-o perioada în care a fost la studii în Franța, la Paris, și despre […]
17:40
Kamala Harris face dezvăluiri: „Biden m-a dezamăgit profund și m-a înfuriat“. Ce spune despre dezbaterea TV cu Donald Trump # Gândul
Fosta vicepreședintă a Statelor Unite, Kamala Harris, a sugerat, joi, în timpul unui podcast, că fostul președinte Joe Biden „nu a vrut” să participe la dezbaterea dezastruoasă cu Donald Trump, din 2024. Kamala a mărturisit că și-a data seama că „ceva nu era în regulă” cu Biden, înainte de prestația acestuia la dezbaterea care a […]
17:40
Imagini spectaculoase de pe AUTOSTRADA A8. 12 oferte depuse pentru tronsonul 3 Târgu Neamț- Iași -Ungheni. La cât se ridică valoarea de proiectare # Gândul
Compania Națională de Investiții Rutiere a primit astăzi, 12 oferte la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)- Iași-Ungheni. Contractul pentru tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN24 (Iași) are o valoare estimată de 5,29 miliarde lei și o durată de realizare este de 46 de luni, din care 10 luni pentru […]
Acum 4 ore
17:30
22 de magistrați pleacă la pensie fericiți. Unul dintre ei este judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ care are doar 48 de ani # Gândul
De la data de 1 noiembrie 2025, vor ieși la pensie 22 de magistrați cărora președintele Nicuşor Dan le-a semnat, azi, decretele de pensionare. Unii dintre ei au date de retragere pînă la finele luni decembrie a acestui an. Printre cei pentru care au fost semnate decrete de pensionare se numără Mihail Udroiu – judecător […]
17:30
Moșii de toamnă, 1 noiembrie 2025. Tradiții și superstiții: ce nu ai voie să faci în această zi # Gândul
Moșii de toamnă pică în 2025, sâmbătă, 1 noiembrie. Această zi de pomenire a morților mai este cunoscută și ca Moșii de Sfântul Dumitru. În sâmbăta morților, fiecare colivă, lumânare aprinsă și pomană înseamnă o rază de lumină trimisă către sufletul celui adormit. Moșii de toamnă 2025 este una dintre cele mai importante zile pomenire […]
17:20
Cele mai căutate locuri de muncă în România. Care este oferta pentru tinerii fără studii superioare # Gândul
Peste 6 milioane de români fără facultate sunt în căutarea unui loc de muncă stabil. Discrepanțele dintre cererea și oferta de pe piață sunt însă tot mai vizibile, iar domeniile care au nevoie disperată de forță de muncă nu sunt întotdeauna cele care reușesc să-i atragă pe candidați. De la electricieni, mecanici și instalatori, până la […]
17:10
Casa Albă a publicat un videoclip cu tematică de Halloween în care democrații sunt prezentați drept fantome, în contextul actualei blocări a activității guvernului federal. Clipul, postat pe contul oficial al Casei Albe de pe platforma X, este însoțit de o descriere care îi compară pe democrați cu niște fantome care dispar din vederea publică […]
17:10
Cătălin Drulă, cel care azi abuzează de numele lui Nicușor Dan, îl compara în trecut cu Ceaușescu și punea umărul la debarcarea lui din fruntea USR. Acum Nicușor Dan participă la lansarea candidaturii lui Drulă # Gândul
Președintele Nicușor Dan va participa duminică la lansarea oficială în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei a lui Cătălin Drulă. Numai că liderul USR, Cătălin Drulă, care se folosește acum insistent de numele și imaginea lui Nicușor Dan – ca să câștige voturi – este același personaj care în trecut în compara pe Nicușor Dan […]
17:10
Sediul AUR, VANDALIZAT! George Simion: Cer oficial protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului # Gândul
„Instituţiile de forţă din Bucureşti discriminează opoziţia politică din România. Cer oficial protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului AUR”, afirmă George Simion, potrivit unui comunicat al AUR. Fostul candidat la prezidențiale spune în data de 30 octombrie, „faţada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca […]
17:00
Nicuşor Dan atacă la CCR Legea energiei electrice şi a gazelor naturale. Spune că actul normativ a fost adoptat cu încălcarea limitelor reexaminării # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Nicușor Dan a trimis șefei CCR, Elena Simina Tănăsescu, o Lege care a fost transmisă inițial spre promulgare în data de 25 noiembrie 2023. Textul aducea o serie […]
17:00
16:50
Șoferie cu de toate. Un moldovean fără permis din Onești a fost surprins criță la volanul unei mașini neasigurate cu numere de Finlanda expirate # Gândul
Un moldovean de 42 de ani, din municipiul Onești, s-a urcat la volan băut, fără să aibă permis, fără asigurare RCA și cu mașina cu numere de Finlanda, dar neînmatriculată. Bărbatul a fost reținut de polițiști, relatează Agerpres. Practic, șoferul temerar le-a comis aproaape pe toate, doar drogurile și furtul mașinii au lipsit. Bărbatul a […]
16:50
Un tânăr care urma să devină tata a murit la câteva luni după ce a suferit leziuni grave, într-un accident de mașină în Florida. Dar înainte de a muri, el a făcut o dezvăluire șocantă despre iubita sa, însărcinată. Daniel Waterman, în vârstă de 22 de ani, s-a trezit din comă pentru puțin timp și […]
16:50
Nicușor Dan a trimis la CCR o nouă sesizare de neconstituționalitate. Este vorba despre legea energiei electrice și gazelor naturale # Gândul
16:40
FOTO. Elena Merișoreanu, despre viața grea a PENSIONARILOR. ”E cel mai dureros lucru care se poate întâmpla într-o țară” # Gândul
Elena Merișoreanu, în vârstă de 78 de ani, a vorbit despre viața grea a pensionarilor din România. ”Să poftești la mâncare, în fața rafturilor e cel mai dureros lucru care se poate întâmpla într-o țară”, a spus aceasta. Elena Merișoreanu este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate interprete de folclor. Cântăreața […]
16:40
Grindeanu: Nu mă interesează pe mine să-i aud pe Bolojan, Moșteanu sau pe Țoiu în Parlament. I-am chemat pentru români # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat, vineri, la Hunedoara, despre chemarea în Parlament a premierului Ilie Bolojan și a celor doi miniștri, cel al Apărării și cel de Externe că scopul este pentru a da explicații populației. „Nu mă interesează pe mine, Sorin Grindeanu, să-i aud pe Bolojan sau pe Moșteanu sau pe Țoiu în Parlament”, a […]
16:40
Șoferie cu de toate. Un moldovean fără permis din Onești a fost surprins beat la volanul unei mașini neasigurate cu numere de Finlanda neînmatriculată # Gândul
16:30
Reacția NASA după ce artista Kim Kardashian a spus, într-o emisiune, ca aselenizarea nu a avut loc: „Am fost pe Lună de 6 ori” # Gândul
La peste 50 de ani de la momentul în care omul a ajuns prima oară pe lună, NASA continuă să-i combată pe conspiraționiști. În prim-plan este acum vedeta TV Kim Kardashian, care susține că aselenizarea nu a avut loc. Ea a spus asta într-o emisiune la care nici măcar n-a reușit să-și aducă aminte numele […]
16:20
Șeful Jandarmeriei București a fost SCHIMBAT după ce doi subordonați l-au amendat pe organizatorului comemorării de la Colectiv # Gândul
Jandarmeria București a adus un nou șef în funcție, la o zi după ce organizatorul marșului pentru comemorarea victimelor Colectiv, desfășurat la data de 30 octombrie, a fost amendat. Jandarmeria București a adus în funcția de șef pe Colonelul Toma Marius Cezar, care ocupa, inițial, funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, […]
16:20
Cum poți rămâne fără mașină fără să ai nici o vină. Obiecte care nu trebuie uitate în habitaclu # Gândul
O simplă neatenție te poate lăsa fără mașină sau cu ea vandalizată. O simplă husă de telefon, fără mobil, poate păcăli un hoț, iar un laptop uitat în soare poate provoca un incendiu. Nu lăsa niciodată în maşină obiecte valoroase sau sensibile. În primul rând, riscul de furt creşte dacă văd hoţii obiecte la vedere. […]
16:20
Jandarmeria București are un nou șef. Cezar Marius Toma este și preot onorific la biserica persoanelor cu deficiențe de auz # Gândul
Conducerea Jandarmeriei București va avea un nou șef, începând cu 1 noiembrie. Acesta este Cezar Marius Toma și a deținut funcția de șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Argeș. Funcția este vacantă încă de la finalul lunii august când general-maior Cătălin Stegăroiu a fost împuternicit în funcția de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române. […]
16:10
Grindeanu răspunde despre ArcelorMittal Hunedoara: Se caută soluții. E un contract de privatizare care știți că are anumite clauze # Gândul
Sorin Grindeanu a fost întrebat despre situația combinatului ArcelorMittal Hunedoara, recent închis, și a declarat că se caută soluții în acest sens. „Nu e simplu. E un contract de privatizare care știți că are anumite clauze”, a spus președintele interimar al PSD. Odată închisă compania ArcelorMittal, numărul șomerilor a crescut, iar Sorin Grindeanu a […]
16:00
ZODIILE care au parte numai de surprize, la finalul toamnei. Nativii vor fi suprinși să vadă că toate dorințele se transformă în realitate # Gândul
După o perioadă mai dificilă pentru unii nativi, se pare că în sfârșit iese soarele și pe strada lor. Sunt acele zodii care își vor vedea toate dorințele îndeplinite. Astrele îi răsplătesc pentru toate eforturile pe care le-au făcut în ultima perioadă și vor avea un final de an excepțional. Leu Pentru nativii din Leu, […]
16:00
Dosar DNA în cazul vicepreședintelui CJ Brașov. Șerban Todorică Constantin este inculpat pentru abuz în serviciu # Gândul
Un nou caz de corupție la nivel înalt se îndreaptă spre tribunal. Direcția Națională Anticorupție informează că vicepreședintele CJ Brașov, acuzat de abuz în serviciu în cazul angajării unor membrii în consiliul de administrație, a fost plasat sub control judiciar. Procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii […]
15:40
FOTO. Dan Alexa și Alina Pușcău despre ce s-a întâmplat între ei la ”Asia Express”. ”Aș fi spus-o pentru că m-ar fi AVANTAJAT situația asta” # Gândul
Alina Pușcău și Dan Alexa au spus ce relație este între ei ei de fapt după ce s-a tot vorbit despre apropierea dintre ei la ”Asia Express”. Fotomodelul Alina Pușcău a participat la ”Asia Express” 2025 alături de Cristina Postu. La rândul său, Dan Alexa a făcut echipă cu colegul și prietenul său Gabi […]
15:40
Ucraina riscă să rămână fără bani până în februarie 2026. Cheltuielile militare ar urma să ajungă la 100-110 miliarde de dolari # Gândul
Ucraina va rămâne fără bani până în februarie 2026 dacă partenerii europeni ai Kievului nu vor găsi o modalitate de a continua finanțarea, relatează The Economist. Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de fonduri. Dacă nu se schimbă nimic, până la sfârșitul lunii februarie nu va mai avea bani. Potrivit calculelor The Economist, până […]
Acum 6 ore
15:30
După dezvăluirile Gândul, „Las Fierbinți” ajunge iar în vizorul CNA. Premierul Ilie Bolojan a devenit personajul LĂUDAT din serial, după propaganda făcută lui Radu Miruță # Gândul
În urma dezvăluirilor Gândul, serialul „Las Fierbinți” ajunge din nou în atenția Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), după ce într-un nou episod este menționat numele Ilie Bolojan. Replica „Mie îmi place de Bolojan! E bizon” a stârnit controverse, iar Consiliul a confirmat că va analiza cazul, la doar câteva zile după scandalul legat de ministrul […]
15:30
Primele ARESTĂRI după explozia din blocul din cartierul Rahova: un angajat Distrigaz și doi de la firma privată # Gândul
Autoritățile au făcut primele arestări în dosarul exploziei din cartierul Rahova. Doi angajați ai firmei private și un angajat Distrigaz au fost arestați, după ce fuseseră anterior reținuți. Știre în curs de actualizare.
15:30
Locuitorii Capitalei riscă AMENZI importante, dacă nu respectă noile reguli privind spațiile verzi # Gândul
Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat un proiect care schimbă regulile de protecție a spațiilor verzi. Amenzile pentru încălcarea acestor reguli vor fi mai mari, iar cei responsabili vor avea noi obligații. Printre principalele schimbări se află creșterea amenzilor pentru tăierile ilegale de copaci, adică sancțiuni între 3.000 și 5.000 de lei pentru […]
15:10
Dan Dungaciu: „Am făcut tot ce ne stătea în putință ca să pulverizăm orice RELAȚIE politică cu America” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre incompetența strategică a României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „N-a mai venit Biden, că el a fost prima victimă sau una dintre primele victime ale acestui război, victimă […]
15:10
Tensiunea ar putea crește între membrii familiei. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Berbec Astăzi, problemele financiare ar putea lua o întorsătură neplăcută. Nu te enerva din cauza asta. Folosește-ți toată priceperea financiară pe care o ai pentru a pune lucrurile în ordine. Încearcă să rămâi calm și stăpân […]
15:10
Îl mai știi pe Emil Mitrache, alias «Americanu’» din serialul „La Bloc”? Celebrul actor a fost la un pas de moarte, anul trecut # Gândul
Celebrul actor Emil Mitrache, alias «Americanu’» din serialul „La Bloc”, a fost la un pas de moarte, anul trecut. Medicii au descoperit, întâmplător, o afecțiune gravă, un anevrism de aortă și a fost supus unei operații pe cord deschis. El a povestit cum i-a salvat viața soția sa. Totul a pornit de la o simplă […]
