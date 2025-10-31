Bani în plus în Italia pentru badante, menajere și bone. Cum și când vor fi acordați aceștia
Salariile angajaților casnici vor crește cu cel puțin 100 de euro brut, iar drepturile lor sociale vor fi extinse, conform noului contract colectiv de muncă, semnat pe 28 octombrie 2025, după mai bine de doi ani de negocieri. Acordul a fost încheiat între sindicatele de ramură Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs și Fddercolf și organizațiile […]
Victorie la PAS. Maia Sandu și-a trecut Guvernul Munteanu prin Parlamentul Moldovei. Lista completă a Cabinetului # Gândul
Guvernul Munteanu a obţinut vineri votul de încredere al Parlamentului de la Chişinău. Echipa premierului Maiei Sandu a contorizat cele 55 de voturi preconizate ale majorităţii PAS, la finalul a şase ore de întrebări şi răspunsuri. În total, 23 de deputaţi au vorbit de la tribuna Parlamentului, relatează TV8. La final, numai 88 de deputaţi din […]
Claudiu Manda a RĂBUFNIT la adresa lui Bolojan: „Omul de porțelan” și „salvatorul neamului”. Începe să se agaţe de scaun # Gândul
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda l-a numit pe premierul Ilie Bolojan „omul de porțelan” și „salvatorul neamului” și l-a acuzat că se comportă ca „un dictator” în coaliție și că își asumă merite, în timp ce rezultatele economice sunt negative. Viitorul secretar general al PSD a declarat că social-democrații au tolerat prea multe din partea premierului, […]
Fostul ȘEF al Registrului Auto Român a fost condamnat la 4 ani de ÎNCHISOARE pentru corupție. Funcționarii din „rețeaua șpăgilor”, pedepsiți # Gândul
Fostul director al Registrului Auto Român (RAR) a fost condamnat la patru ani și zece luni de închisoare de către Judecătoria Sibiu, alături de alți 15 inculpați, în dosarul de corupție, ce vizează infracțiuni comise în perioada 2018-2019. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Ioan Cătălin Oțetea, fostul director al RAR, […]
Zona Rânca a fost declarată staţiune turistică de interes naţional. Ce șanse de dezvoltare are „perla” Transalpinei # Gândul
Oraşul Novaci, incluziv zona Rânca, din județul Gorj, a fost declarat vineri, 31 octombrie, printr-o Hotărâre de Guvern staţiune turistică de interes naţional. Acest lucru va permite atragerea de fonduri europene sau naționale pentru dezvoltare, dar va impune și reguli stricte de urbanism și servicii. Radu Miruţă, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, crede că […]
Fără doar și poate, distracția trebuie să rămână pe primul loc în fiecare sesiune petrecută la sloturi video sau orice alte jocuri de cazinou, în spiritul abordării responsabile. Și pentru că în mod rațional stabilești limite clare de bani și de timp pentru aceste forme de divertisment de tip gambling, este firesc să dorești să […]
FRF a anunțat candidatura Bucureștiului pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională. Pentru următorii doi ani, orașele gazdă ale finalei Europa League sunt Istanbul, în 2026, și Frankfurt, în 2027. Arena Națională a mai găzduit o finală Europa League în 2012, când Atletico Madrid a câștigat cu 3-0 în fața […]
(P) Parcare Otopeni – Soluții moderne pentru tranzitul aeroportului Henri Coandă, poarta aeriană a României # Gândul
Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni este, fără îndoială, cel mai important nod aerian al României și unul dintre cele mai dinamice aeroporturi din Europa de Est. Situat la doar câțiva kilometri de București, acesta reprezintă punctul de plecare și sosire pentru milioane de pasageri anual, conectând România cu marile capitale europene și cu destinații […]
Trump îl refuză în premieră pe Orban: nu-l lasă să cumpere petrol din Rusia. “Nu l-am lăsat, deși a cerut, este prietenul meu” # Gândul
Președintele Donald Trump a declarat că nu-l lasă pe premierul ungar Viktor Orban să cumpere petrol rusesc, care este foarte supărat din cauza sancțiunilor împotriva Rusiei „Viktor Orban a cerut o excepție de la sancțiunile americane asupra petrolului rusesc. Nu i-am acordat-o, dar a cerut-o. Este prietenul meu”, a declarat președintele SUA. Trump ar trebui […]
O nouă tentativă de fraudă online. Metoda care păcălește românii și le fură datele cardului # Gândul
O nouă capcană circulă în mediul online. Un pop‑up fals apare pe site‑uri, pretinzând că Poliția Română și DNSC impun o amendă de 2.500 lei. Astfel, victimele ajung pe site-uri false de plată, construite pentru a părea legitime, unde infractorii solicită detaliile cardului pentru a le sustrage banii. Vineri, 31 octombrie, Directoratul Național de Securitate […]
Grindeanu îl descrie pe Drulă: Cu gura mare, face lucruri mai mult de spectacol și 0 kilometri de autostradă # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre Cătălin Drulă ca fiind „singurul ministru al transporturilor după 2007 care n-a făcut niciun kilometru de autostradă”. Sorin Grindeanu a declarat la Timiș că trebuie lăsați deoparte cei care dau lecții social-democraților, dar nu au făcut lucruri concrete, menționându-l pe fostul ministru al Transporturilor, Cătălin […]
Zodiile răsfățate de Univers în luna noiembrie 2025. Vor avea noroc pe toate planurile: bani, carieră și iubire # Gândul
Iată care sunt zodiile răsfățate de Univers în luna noiembrie 2025. Acestea vor avea noroc pe toate planurile: bani, carieră și iubire. Astfel, nativii născuți sub aceste semne zodiacale au avut parte de o perioadă de incertitudini și provocări, dar noiembrie 2025 vine cu o energie diferită. Este timpul ca toate eforturile lor de până […]
În timp ce Bolojan îngheață pensiile românilor, Germania le crește. De ce se poate Berlin și nu la București # Gândul
După ce Germania a anunțat o creștere a salariului minim pe economie, acum se pregătește să crească și pensiile. De la 1 iulie 2026 pensiile nemților ar putea fi mai mari cu 3,73%, conform raportului privind asigurările sociale pentru 2025, obținut de Reuters. În România oamenii de rând au pensiile din Pilonul I înghețate iar […]
Oana Țoiu-Matthew G. Whitaker, întâlnire de gradul ZERO, după retragerea parțială a americanilor din România. Marea Neagră, vulnerabilă? # Gândul
Ministrul de Externe Oana Țoiu anunță o discuție importantă cu ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew G. Whitaker, despre următorii pași ai parteneriatului strategic România-SUA și despre securitatea Mării Negre, preia Mediafax. „În cei peste 20 de ani de colaborare ca aliați NATO, țările noastre au construit o relație de încredere. Sprijinul Statelor Unite a […]
Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina a rachetelor de croazieră Tomahawk, decizia finală va fi luată de Trump, potrivit surselor CNN # Gândul
Pentagonul a dat undă verde Casei Albe să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei, au declarat surse pentru CNN. Decizia rămâne în mâinile președintelui Trump. Știre în curs de actualizare Sursa Foto: Profimedia
Dezvăluirea Gândul despre salariul Oanei Gheorghiu dinamitează coaliția. Lideri ai PSD, USR, PNL se bălăcăresc în direct: “Credeți că trebuia să știe lumea? Caritatea este pe bani!”, “Nu aveți căderea să atacați!”, “Discuțiile nu fac decât să crească AUR în sondaje” # Gândul
Dezvăluirea Gândul despre salariul de 22.000 de lei pe luna a Oanei Gheorghiu, pe vremea când era vicepreședinta Asociației Dăruiește Viață, a întins nervii coaliției și mai mult în această după amiază, nervi oricum tensionați. Social-democratul Daniel Zamfir a acuzat-o pe Gheorghiu, într-o intervenție la Digi24, că „ar fi făcut caritate pe bani”. Când au […]
Șeful Apărării din Germania cumpără DRONE de 900 de milioane de euro fără să le testeze pentru condiții de luptă # Gândul
Ministerul Apărării din Germania a anunțat că va cheltui 900 de milioane de euro pentru fabricarea de drone militare, fără a le testa în condiții de luptă. Ministerul Apărării din Germania, condus de Boris Pistorius, încheie contracte aproape pe nevăzute. Guvernul a planificat achiziționarea a până la 12.000 de drone kamikaze de atac în valoare […]
Salubrizare Sector 5 încurajează locuitorii să participe activ la menținerea curățeniei, aruncând deșeurile în locuri special amenajate. „Un sector curat se construiește împreună. Noi curățăm, voi păstraţi! Mulțumim că ne sprijiniți zi de zi și că aveți grijă de comunitatea în care trăim!”, este mesajul operatorului de salubrizare. „Curăţenia stradală nu este doar o acțiune […]
Tronul America a reapărut. Vasul de ceremonii a fost replicat spre deliciul devoratorilor de artă subțiri # Gândul
Tronul America, vasul de toaletă din aproape 100 kg aur masiv de 18 karate furat din Palatul Blenheim din Marea Britanie, a fost replicat. Opera realizată de artistul Maurizio Cattelan a atras aproximativ 100.000 de vizitatori atunci când a fost expus pentru prima dată în baia Muzeului Guggenheim din New York, în 2016. Trei ani […]
Panică la un exercițiu demonstrativ al Forțelor Speciale. Ce decizie a luat un militar căruia nu i s-a deschis parașuta # Gândul
A fost panică astăzi în timpul unui exercițiu demonstrativ al Forțelor Speciale. Unui militar nu i s-a deschis parașuta principală din cauza unei defecțiuni și a fost nevoit să aterizeze cu parașuta de rezervă. Exercițiul de parașutare a fost organizat cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înființarea Batalionului 52 Operații Speciale „Băneasa […]
Sună cunoscut? Te așezi în pat obosit, gata pentru o noapte de odihnă, dar orele trec și tot ce faci este să te întorci de pe o parte pe alta. Somnul agitat, caracterizat prin foială constantă și treziri scurte, este o problemă extrem de frustrantă. Chiar dacă petreci opt ore în pat, te trezești dimineața […]
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl consumă în fiecare iarnă # Gândul
Cojile acestui fruct, care se poate mânca fie crud, fie gătit, sunt foarte valoroase datorită conținutului ridicat de antioxidanți. Aceste coji ating un preț foarte mare pe piață, potrivit Blic. La o primă vedere, Xinhui, un oraș din provincia sudică Guangdong din China, pare cu totul obișnuit. Dar dacă vizitezi orașul toamna sau iarna, vei […]
În timp ce în Austria autoritățile vor începe să amendeze șoferii pentru intrarea în centrul orașului și în cartierele rezidențiale, în România nu se schimbă nimic. Austria se pregătește pentru o reformă amplă a controlului rutier: începând cu 1 mai 2026, în mai multe orașe va funcționa un sistem de monitorizare video care va înregistra […]
Infrastructură Sector 5 anunță finalizarea unei noi rampe de acces, amplasată pe Intrarea Aurel Ciurea. „Noi lucrări finalizate! Recent, a fost realizată și o nouă rampă pentru accesul mai facil în condominiu pe Intrarea Aurel Ciurea. Continuăm să intervenim acolo unde este nevoie, pas cu pas, pentru un sector mai accesibil și mai bine întreținut”, […]
Olguța Vasilescu îl atacă pe Bolojan pe salariul minim: Am fost informați în coaliție că nu va crește # Gândul
Lia Olguța Vasilescu îl atacă pe premierul Ilie Bolojan și spune că la ședința coaliției, PSD nu a avut niciun comentariu privind creșterea salariului minim pe economie. „Eu vă spun că am participat la acea ședință de coaliție, am fost informați că nu va crește salariul minim pe economie. N-a fost niciun fel de altă […]
MIORLAU! Mâțele României, cele mai mândre din lume. Nordri, Mârtanul Norvegian de Pădure, n-a avut concurent la Campionatul Mondial Felin 2025 # Gândul
România a dominat Campionatul Mondial Felin 2025, desfășurat la ROMEXPO, impresionând participanți din 35 de țări. Mâțele românilor au cucerit toate categoriile, atrăgând atenția a peste 750 de participanți internaționali. Wild Forest’s Nordri, motanul Norvegian de Pădure născut în România, a fost desemnat cel mai frumos motan din lume și campion mondial. În 2024, Nordri […]
IQOS și SELETTI marchează colaborarea din 2025 prin lansarea unei colecții îndrăznețe, în ediție limitată # Gândul
[IQOS] susține alegerea a peste 34 de milioane de fumători adulți care au decis să renunțe la țigări. Consecvent misiunii sale de a construi un viitor fără fum, IQOS – sistemul de încălzire a tutunului numărul 1 la nivel global – a lansat la Milano, în cadrul evenimentului Sensorium Worlds, o nouă colecție de dispozitive. […]
Detalii incredibile în cazul părinților din Gorj care și-au vândut copilul cu 7.000 de euro. Cum au încercat să păcălească autoritățile # Gândul
Noi detalii ies la iveală în cazul celor doi părinți din Gorj care și-au vândut copilul pentru 7.000 de lei. Potrivit informațiilor oferite anchetatori, mama micuțului, acum în vîrstă de 18 ani a fost exploatată sexual de către concubinul ei major, încă de la vârstă de 15 ani. De asemenea, persoana care cumpărase copilul ar […]
O rachetă utilizată de Rusia în Ucraina l-a determinat pe Trump să retragă SUA din Tratatul privind Forţele nucleare intermediare încheiat în 1987 # Gândul
Rusia a utilizat în ultimele luni în atacurile sale asupra Ucrainei o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare l-a determinat pe președintele american Donald Trump să renunțe, în primul său mandat de președinte al SUA, la un pact de control al armelor nucleare cu Moscova, a declarat vineri ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga, citat […]
Calendar ortodox noiembrie 2025: când pică Sfinții Mihail și Gavriil, Intrarea în biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei # Gândul
Calendar ortodox noiembrie 2025, credincioșii ortocși au parte de trei sărbători religioase: Soborul Sfinților Mihail și Gavriil (8 noiembrie), Intrarea în biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie) și Sfântul Apostol Andrei (30 noiembrie). Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt considerați, „patronii oilor”, existând credința că cei doi sfinți vor avea grijă ca acestea să fie […]
Tanzania ajunge la 700 de morți în revolta împotriva actualului Președinte care și-a descalificat contracandidații. A treia zi de proteste # Gândul
700 de oameni au fost uciși în Tanzania în protestele violente declanșate după alegerile prezidențiale. Președinta Samia Suluhu Hassan, care conduce țara cu „o mână de fier” din 2021, și-a descalificat toți adversarii politici. Unii au fost arestați și închiși, iar alții au fost excluși din cursa electorală. Proteste violente au izbucnit pe 29 octombrie, […]
Cum poți evita țepele la achiziția unei locuințe. Reputația dezvoltatorilor imobiliari este CHEIA tranzacției # Gândul
Experții în domeniul imobiliar avertizează asupra țepelor care pândesc cumpărătorii la achiziție unnei locuințe. Cumpărătorii trebuie să țină cont de reputația dezvoltatorilor imobiliari. Deși de foarte multe ori este un aspect neglijat, cumpărătorii trebuie să țină cont de reputația dezvoltatorilor imobiliari atunci când aleg să cumpere un apartament nou. Dincolo de cel mai bun preț, […]
America ar putea ataca Venezuela „în câteva ore sau zile”, anunță presa din SUA. De ce Trump vrea să îl dea jos pe Maduro # Gândul
Statele Unite ale Americii ar putea lansa atacuri asupra Venezuelei „în câteva ore sua zile”. Atacurile planificate vizează distrugerea obiectivelor militare, presupus utilizate de cartelul de droguri „Cartel des los Soles”. Sursele au declarat pentru ziarul The Miami Herald că țintele atacurilor includ, de asemenea, „decapitarea ierarhiei cartelului” Știre în curs de actualizare Sursa Foto: […]
FOTO. Cum a fost perioada STUDENȚIEI la Paris pentru Oana Roman. ”Nu aveam timp de haine, nu aveam timp de cumpărături” # Gândul
Oana Roman a povestit despre perioada studenției sale la Paris. Aceasta a afirmat că nu avea timp de nimic la acea vreme în afară de studiu. Într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva, Oana Roman a vorbit despre cum a schimbat-o perioada în care a fost la studii în Franța, la Paris, și despre […]
Kamala Harris face dezvăluiri: „Biden m-a dezamăgit profund și m-a înfuriat“. Ce spune despre dezbaterea TV cu Donald Trump # Gândul
Fosta vicepreședintă a Statelor Unite, Kamala Harris, a sugerat, joi, în timpul unui podcast, că fostul președinte Joe Biden „nu a vrut” să participe la dezbaterea dezastruoasă cu Donald Trump, din 2024. Kamala a mărturisit că și-a data seama că „ceva nu era în regulă” cu Biden, înainte de prestația acestuia la dezbaterea care a […]
Imagini spectaculoase de pe AUTOSTRADA A8. 12 oferte depuse pentru tronsonul 3 Târgu Neamț- Iași -Ungheni. La cât se ridică valoarea de proiectare # Gândul
Compania Națională de Investiții Rutiere a primit astăzi, 12 oferte la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)- Iași-Ungheni. Contractul pentru tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN24 (Iași) are o valoare estimată de 5,29 miliarde lei și o durată de realizare este de 46 de luni, din care 10 luni pentru […]
22 de magistrați pleacă la pensie fericiți. Unul dintre ei este judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ care are doar 48 de ani # Gândul
De la data de 1 noiembrie 2025, vor ieși la pensie 22 de magistrați cărora președintele Nicuşor Dan le-a semnat, azi, decretele de pensionare. Unii dintre ei au date de retragere pînă la finele luni decembrie a acestui an. Printre cei pentru care au fost semnate decrete de pensionare se numără Mihail Udroiu – judecător […]
Moșii de toamnă, 1 noiembrie 2025. Tradiții și superstiții: ce nu ai voie să faci în această zi # Gândul
Moșii de toamnă pică în 2025, sâmbătă, 1 noiembrie. Această zi de pomenire a morților mai este cunoscută și ca Moșii de Sfântul Dumitru. În sâmbăta morților, fiecare colivă, lumânare aprinsă și pomană înseamnă o rază de lumină trimisă către sufletul celui adormit. Moșii de toamnă 2025 este una dintre cele mai importante zile pomenire […]
Cele mai căutate locuri de muncă în România. Care este oferta pentru tinerii fără studii superioare # Gândul
Peste 6 milioane de români fără facultate sunt în căutarea unui loc de muncă stabil. Discrepanțele dintre cererea și oferta de pe piață sunt însă tot mai vizibile, iar domeniile care au nevoie disperată de forță de muncă nu sunt întotdeauna cele care reușesc să-i atragă pe candidați. De la electricieni, mecanici și instalatori, până la […]
Cătălin Drulă, cel care azi abuzează de numele lui Nicușor Dan, îl compara în trecut cu Ceaușescu și punea umărul la debarcarea lui din fruntea USR. Acum Nicușor Dan participă la lansarea candidaturii lui Drulă # Gândul
Președintele Nicușor Dan va participa duminică la lansarea oficială în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei a lui Cătălin Drulă. Numai că liderul USR, Cătălin Drulă, care se folosește acum insistent de numele și imaginea lui Nicușor Dan – ca să câștige voturi – este același personaj care în trecut în compara pe Nicușor Dan […]
Sediul AUR, VANDALIZAT! George Simion: Cer oficial protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului # Gândul
„Instituţiile de forţă din Bucureşti discriminează opoziţia politică din România. Cer oficial protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului AUR”, afirmă George Simion, potrivit unui comunicat al AUR. Fostul candidat la prezidențiale spune în data de 30 octombrie, „faţada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca […]
Nicuşor Dan atacă la CCR Legea energiei electrice şi a gazelor naturale. Spune că actul normativ a fost adoptat cu încălcarea limitelor reexaminării # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Nicușor Dan a trimis șefei CCR, Elena Simina Tănăsescu, o Lege care a fost transmisă inițial spre promulgare în data de 25 noiembrie 2023. Textul aducea o serie […]
Șoferie cu de toate. Un moldovean fără permis din Onești a fost surprins criță la volanul unei mașini neasigurate cu numere de Finlanda expirate # Gândul
Un moldovean de 42 de ani, din municipiul Onești, s-a urcat la volan băut, fără să aibă permis, fără asigurare RCA și cu mașina cu numere de Finlanda, dar neînmatriculată. Bărbatul a fost reținut de polițiști, relatează Agerpres. Practic, șoferul temerar le-a comis aproaape pe toate, doar drogurile și furtul mașinii au lipsit. Bărbatul a […]
Un tânăr care urma să devină tata a murit la câteva luni după ce a suferit leziuni grave, într-un accident de mașină în Florida. Dar înainte de a muri, el a făcut o dezvăluire șocantă despre iubita sa, însărcinată. Daniel Waterman, în vârstă de 22 de ani, s-a trezit din comă pentru puțin timp și […]
Nicușor Dan a trimis la CCR o nouă sesizare de neconstituționalitate. Este vorba despre legea energiei electrice și gazelor naturale # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Nicușor Dan a trimis șefei CCR, Elena Simina Tănăsescu, o Lege care a fost transmisă inițial spre promulgare în data de 25 noiembrie 2023. Textul aducea o serie […]
FOTO. Elena Merișoreanu, despre viața grea a PENSIONARILOR. ”E cel mai dureros lucru care se poate întâmpla într-o țară” # Gândul
Elena Merișoreanu, în vârstă de 78 de ani, a vorbit despre viața grea a pensionarilor din România. ”Să poftești la mâncare, în fața rafturilor e cel mai dureros lucru care se poate întâmpla într-o țară”, a spus aceasta. Elena Merișoreanu este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate interprete de folclor. Cântăreața […]
Grindeanu: Nu mă interesează pe mine să-i aud pe Bolojan, Moșteanu sau pe Țoiu în Parlament. I-am chemat pentru români # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat, vineri, la Hunedoara, despre chemarea în Parlament a premierului Ilie Bolojan și a celor doi miniștri, cel al Apărării și cel de Externe că scopul este pentru a da explicații populației. „Nu mă interesează pe mine, Sorin Grindeanu, să-i aud pe Bolojan sau pe Moșteanu sau pe Țoiu în Parlament”, a […]
Un moldovean de 42 de ani, din municipiul Onești, s-a urcat la volan băut, fără să aibă permis, fără asigurare RCA și cu mașina cu numere de Finlanda, dar neînmatriculată. Bărbatul a fost reținut de polițiști, relatează Agerpres. Practic, șoferul temerar le-a comis aproaape pe toate, doar drogurile și furtul mașinii au lipsit. Bărbatul a […]
