Horațiu Potra a vândut Ralfrole SRL, firma care vindea CARNE de TUN în Congo, cu 200 de lei. Tranzacția a avut loc înainte de a fugi în Dubai

19:00

Infrastructură Sector 5 anunță finalizarea unei noi rampe de acces, amplasată pe Intrarea Aurel Ciurea. „Noi lucrări finalizate! Recent, a fost realizată și o nouă rampă pentru accesul mai facil în condominiu pe Intrarea Aurel Ciurea. Continuăm să intervenim acolo unde este nevoie, pas cu pas, pentru un sector mai accesibil și mai bine întreținut”, […]