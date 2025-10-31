Cine are monopol pe suporteri Care sunt cluburile cu cea mai lungă dominație în topul fanilor. Belgrad, Budapesta și Viena, mult peste FCSB
Golazo.ro, 31 octombrie 2025 16:20
Clubul din Europa care are cei mai mulți ani consecutivi pe primul loc în ierarhia mediei spectatorilor acasă în propria țară e Manchester United
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
16:20
Cine are monopol pe suporteri Care sunt cluburile cu cea mai lungă dominație în topul fanilor. Belgrad, Budapesta și Viena, mult peste FCSB # Golazo.ro
Clubul din Europa care are cei mai mulți ani consecutivi pe primul loc în ierarhia mediei spectatorilor acasă în propria țară e Manchester United
16:20
Trei tenismeni arestați Două persoane din România, reținute în urma unei anchete internaționale: „Sumele acopereau doar călătoria și cazarea” # Golazo.ro
O operațiune internațională desfășurată de polițiștii din Franța, Bulgaria, România și Spania a dus la arestarea a 16 persoane suspectate de implicare într-o rețea de trucare a meciurilor de tenis. Printre cei reținuți se numără trei jucători profesioniști, clasați în afara topului 100 ATP, dar și un cetățean român.
Acum o oră
16:10
Etapa a 12-a din Liga 2 debutează azi, de la 17:30, cu meciul dintre Poli Iași și FC Bihor, în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
Acum 2 ore
15:30
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește” # Golazo.ro
Edward Iordănescu s-a despărțit vineri de Legia Varșovia după nici cinci luni și 24 de meciuri. Jurnaliștii polonezi s-au întrecut în mesaje ironice
15:10
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) și-a anunțat oficial candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 pe stadionul Arena Națională din București.
Acum 4 ore
14:30
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei, cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția # Golazo.ro
FCSB, club patronat de Gigi Becali (67 de ani), a intrat în atenția Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Campioana României a picat o analiză de risc financiar realizată cu ajutorul unui soft din Austria.
14:20
Creația lui Chivu Hakan Calhanoglu, de la jucătorul contestat de căpitanul lui Inter la golgeterul Serie A # Golazo.ro
Hakan Calhanoglu, 31 de ani, a fost aproape de despărțire în vară. Dar Cristi Chivu a insistat mult pentru el, negocierile cu Galatasaray au fost anulate și internaționalul turc a devenit esențial pentru noul Inter. Cel mai prolific jucător din Serie A
13:50
Îl critică pe Vinicius Fostul star de la Atletico Madrid, enervat de brazilian: „Asta detest cel mai mult la un fotbalist” # Golazo.ro
Gabi Fernandez (42 de ani), fost antrenor la Real Zaragoza și jucător la Atletico Madrid, l-a criticat pe Vinicius Junior (25 de ani), jucătorul celor de la Real Madrid. Fostul mijlocaș a vorbit și despre ce are nevoie Lamine Yamal (18 ani) în cariera sa de fotbalist.
13:40
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple # Golazo.ro
O comparație în Liga 1, în privința încasărilor din sponsorizări și publicitate, arată că doar FCSB n-a evoluat la acest capitol față de acum 6-7 ani
13:20
Fake! Cum a păcălit lumea întreagă! „Stadionul” de pe zgârie-nori a fost preluat peste tot. Creat în pat cu AI în două minute # Golazo.ro
Englezul Liam Hawes a creat pe telefon înainte să doarmă, cu ajutorul inteligenței artificiale, conceptul unei arene de fotbal futuriste în vârful unui zgârie-nori. A păcălit peste 50 de milioane de oameni drept noul stadion al Arabiei Saudite
13:10
„Să vedem dacă aveți curaj să publicați asta” Antrenorul unei echipe eliminate din Cupă: „Dacă nu merg la un bordel la ora 1 dimineața, nu semnez contracte” # Golazo.ro
Javi Prendes, antrenorul echipei Puerto de Vega, a făcut declarații surprinzătoare după eliminarea formației sale din Cupa Spaniei. Puerto de Vega, club din eșaloanele inferioare ale Spaniei, a reușit să le țină piept celor de la Celta Vigo, însă a pierdut în cele din urmă cu 2-0.
Acum 6 ore
12:20
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are # Golazo.ro
Dan Șucu (62 de ani), acționarul principal al lui Genoa, evaluează mai multe opțiuni pentru a redresa echipa. Directorul sportiv Marco Ottolini (45 de ani) riscă să fie demis, iar succesorul ar putea decide soarta tehnicianului Patrick Vieira (49 de ani).
11:40
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului # Golazo.ro
Dumbrăvița - Rapid 0-4. Alex Dobre (27 de ani), atacantul giuleștenilor, s-a declarat măgulit de afirmația lui Marius Lăcătuș (61 de ani), legenda Stelei.
11:20
Caroline Wozniacki, 35 de ani, care nu a anunțat dacă va mai reveni pe teren, a fost criticată de un analist sportiv scandinav. Jucătoarea daneză i-a răspuns dur fostului tenisman
10:50
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale # Golazo.ro
World Athletics a anunțat că doi angajați și un consultant extern au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile organizației în ultimii ani.
Acum 8 ore
10:30
Edi Iordănescu pleacă de la Legia! Sursele GOLAZO.ro explică situația tensionată: „1% șanse să continue” # Golazo.ro
Edward Iordănescu (47 de ani), antrenorul echipei Legia Varșovia și fost selecționer al României, își dorește să părăsească clubul din Polonia.
10:00
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare” # Golazo.ro
Dumbrăvița - Rapid 0-4. Aurel Țicleanu (66 de ani), fost jucător al Universității Craiova, a vorbit despre jucătorii care i-au atras atenția.
09:30
Nikola Topic (20 de ani), jucătorul celor de la Oklahoma City Thunder, a fost diagnosticat cu cancer testicular.
09:20
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play, 2024/25. Suntem în coada clasamentului! # Golazo.ro
Conform ultimelor date publicate de UEFA, fanii echipelor românești se află în coada clasamentului Fair Play, întocmit pe baza comportamentului din sezonul 2024/25.
Acum 24 ore
00:30
Dublă în 9 minute Alex Dobre, în formă maximă înainte de duelul cu Craiova: „Sper din suflet să reușim asta” # Golazo.ro
Dumbrăvița - Rapid 0-4. Alex Dobre (27 de ani) a venit cu primele reacții după victoria categorică de pe Giulești.
00:10
Cu gândul la Craiova Costel Gâlcă își va înfrunta fosta echipă: „N-am nimic de demonstrat, dar vreau să câștig” # Golazo.ro
Dumbrăvița - Rapid 0-4. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre victoria din prima etapă a grupelor Cupei României, dar și despre derby-ul cu U Craiova din campionat.
30 octombrie 2025
23:50
Pleacă Alibec de la FCSB? Un club din Liga 1 , cu ochii pe atacantul campioanei: „Vom analiza situația sa” # Golazo.ro
Radu Constantea, președintele clubului Universitatea Cluj, și-a exprimat interesul cu privire la o posibilă mutare a lui Denis Alibec pe Cluj-Arena.
23:30
Conducerea lui River Plate a adăugat clauze uriașe în contractele fotbaliștilor, după ce Franco Mastantuono (18 ani) a fost cumpărat de Real Madrid.
23:10
De Minaur, la Turneul Campionilor! Australianul și-a asigurat prezența la competiția de la Torino » Cine se luptă pentru ultimul loc disponibil # Golazo.ro
Alex De Minaur s-a calificat la Turneul Campionilor 2025. Doi alți jucători se duelează pentru ultimul bilet disponibil pentru competiția de la Torino.
22:50
„Nu înțeleg de ce l-au cumpărat pe Blănuță” Cum a fost numit românul de o legendă a Ucrainei: „Dacă tot nu joacă, măcar asta să facă” # Golazo.ro
Viktor Leonenko (68 de ani), fostul atacant al Ucrainei, crede că transferul lui Vladislav Blănuță (23 de ani) la Dinamo Kiev este un eșec total.
22:30
Fază ciudată în Cupa României FOTO. Arbitrul dictase penalty, dar VAR l-a anulat! Ce s-a întâmplat în prelungirile meciului dintre Botoșani și Farul # Golazo.ro
La ultima fază a partidei dintre FC Botoșani și Farul Constanța, moldovenii au primit o lovitură de la 11 metri la un fault asupra lui Bodișteanu, însă aceasta a fost anulată pe motiv de ofsaid.
22:10
Țiriac, încă un proiect spectaculos Omul de afaceri a ajuns la o înțelegere cu Primăria! Totul ar putea fi gata în vara anului 2026 # Golazo.ro
Primăria din Brașov a transmis că a identificat mai multe zone de amplasament pentru centrul sportiv pe care Ion Țiriac (86 de ani) are în plan să-l construiască.
21:40
Ironizați de Becali Patronul FCSB nu s-a abținut după ce fanii Craiovei s-au luat de Rădoi și jucători: „Ce vor ăia până la urmă?” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, i-a ironizat pe fanii echipei Universitatea Craiova.
21:20
Juventus are antrenor „Bătrâna Doamnă” l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Tudor » Ce salariu va încasa # Golazo.ro
Juventus a anunțat numirea lui Luciano Spaletti (66 de ani) în funcția de antrenor principal.
20:50
Kovacs, la înălțime Nominalizat la premiul pentru cel mai bun arbitru în 2025 » Două românce pe listă la feminin # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost nominalizat de către IFFHS, Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului, la categoria „Cel mai bun arbitru în 2025”.
20:40
Rus amenință Dinamo Interimarul lui CFR Cluj, sigur înainte de derby: „Avem lot mai bun” » Absențe importante pentru ardeleni # Golazo.ro
Laurențiu Rus (40 de ani), antrenorul interimar al lui CFR Cluj, a prefațat meciul cu Dinamo din etapa #15.
20:10
„Îi numeri pe degete” Victor Pițurcă explică sezonul dezastruos avut de CFR Cluj + dezamăgit de un star: „Lent, trecut” # Golazo.ro
Victor Pițurcă (69 de ani) crede că jucătorii sunt principalii vinovați pentru situația dificilă în care se află CFR Cluj.
19:50
Mandorlini, reacție acidă A ieșit la atac după ce a fost demis de CFR: „O mare greșeală, regret că m-am întors!” » Nu i-a menajat pe Varga și Mureșan # Golazo.ro
Andrea Mandorlini (65 de ani) a vorbit despre ultima sa aventură la CFR Cluj, unde a fost demis săptămâna trecută după doar două luni de mandat.
19:50
„Pancu va avea de muncă” Mutu a identificat problema cu care s-ar putea confrunta noul antrenor de la CFR Cluj + cine se va lupta pentru titlu # Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) a oferit o primă reacția după numirea lui Daniel Pancu (48 de ani) în funcția de antrenor al celor de la CFR Cluj.
19:30
„Am fost răpit!” Unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști de la Manchester United, poveste șocantă: „Cam așa era în Bulgaria” # Golazo.ro
Dimitar Berbatov, 44 de ani, și-a amintit un episod înfricoșător trăit în Bulgaria, înainte să se lanseze în fotbalul mare
19:20
„Nu acceptăm asta la Dinamo!” Nicolescu, supărat pe jucători + Înțepături pentru rivale: „Găsești o portiță ca să trișezi?” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) și-a pus la zid jucătorii după prestația din repriza a doua a meciului cu CS Dinamo, scor 3-1.
18:50
Rațiu, cel mai rapid! Românul a surclasat toate vedetele din cele mai importante campionate ale Europei! Mbappe nu a prins Top 10 # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fotbalistul celor de la Rayo Vallecano, este jucătorul care a atins cea mai mare viteză în top 5 campionate, din acest sezon.
18:30
Mititelu - Pițurcă, la CCR După 14 ani de procese, litigiul de 7 milioane de euro ajunge la Curtea Constituțională. Reacția patronului FCU Craiova # Golazo.ro
După ani de procese, litigiul de 7 milioane de euro dintre FC U Craiova SA și fostul antrenor Victor Pițurcă (69 de ani) urmează să fie analizat de Curtea Constituțională a României (CCR).
18:20
„Ar fi mai bine să plece” Louis Munteanu nu-l dă pe spate pe Pițurcă: „A regresat! Nu mai dă nimeni nici măcar atât” # Golazo.ro
Victor Pițurcă (69 de ani) a comentat evoluția lui Louis Munteanu (23 de ani) din prima parte a acestui sezon.
18:20
Programul etapei #17 Dueluri tari în Liga 1: când se joacă CFR Cluj - Rapid și FCSB - Petrolul # Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei #17 din Liga 1.
17:40
Scholes și-a dat demisia Motivul pentru care legenda lui Manchester United a renunțat la cariera în televiziune: „Nu vreau compasiune” # Golazo.ro
Paul Scholes (50 de ani), fostul mijlocaș al lui Manchester United, a renunțat la activitatea de analist sportiv. Fostul fotbalist vrea să își organizeze viața în jurul rutinei fiului său, Aiden, care suferă de tulburări din spectrul autist.
17:40
Cumperi FC Botoșani, primești 1.000.000 euro Valeriu Iftime, dezvăluire despre cedarea clubului + Propunere-șoc pentru Liga 1 și cu ce echipe s-ar asocia # Golazo.ro
Valeriu Iftime a dezvăluit că era dispus să ofere câte un milion de euro pe sezon, vreme de 3 ani, celui care ar fi cumpărat clubul, cu condiția să-l țină în acest interval de timp în prima ligă
16:50
Gata să-l vândă pe Munteanu Iuliu Mureșan a dezvăluit strategia de transferuri de la CFR Cluj: „Poate pleca la FCSB” » Pe ce sumă? # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele CFR-ului, a vorbit despre strategia clujenilor după numirea noului tehnician, Daniel Pancu (48 de ani).
Ieri
16:40
„Și-a distrus psihic jucătorii” Valeriu Iftime îl pune la zid pe patronul de la Sănătatea, care a intrat pe teren cu U Craiova: „O jignire, un circ” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani, liderul din Liga 1, a criticat decizia lui Aurelian Ghișa (61 de ani) de a evolua în partida cu Universitatea Craiova, scor 1-4.
16:30
Obiectivul lui Pancu la CFR Cluj Iuliu Mureșan, detalii despre noul antrenor: „Are contract până în vară” + Va face curățenie în lot: „Nu au valoare” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre numirea în funcția de antrenor al lui Daniel Pancu.
16:10
Decizia lui Lucescu în Bosnia Va fi din nou titular Dragomir în fața lui Răzvan Marin? Ce atu are primul, ce problemă are al doilea # Golazo.ro
Mircea Lucescu pare să-l prefere și contra Bosniei pe Vlad Dragomir, așa cum s-a întâmplat la 1-0 cu Austria. Mijlocașul în vârstă de 26 de ani e într-o perioadă bună la Pafos. Răzvan Marin are o problemă
16:00
Serena, acuzată de vrăjitorie Williams, dezvăluiri despre cel mai nebunesc zvon apărut în timpul carierei sale: „Practicam magia neagră!” # Golazo.ro
Serena Williams, fostă jucătoare de tenis, a vorbit în cadrul podcastului „Stockton Street” despre zvonurile apărute despre ea în timpul carierei.
16:00
„O ținem așa tot timpul?” Sorin Cârțu a răspuns tranșant despre demisia lui Rădoi: „Nu există!” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (69 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a vorbit despre discuțiile legate de plecarea lui Mirel Rădoi (44 de ani) de la echipă.
15:50
Despre superba birocrație a Școlii Federale de Antrenori, în urma absolvirii căreia mai ai puțin până ieși la pensie
15:40
„O echipă cu calitate” Zeljko Kopic , înainte de meciul cu CFR Cluj: „Sigur vor încerca să obțină puncte” + Ce spune despre numirea lui Pancu # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat partida cu CFR Cluj din etapa #15 a Ligii 1.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.